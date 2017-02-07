Глава Бурятии ушёл в отставку

Встреча Владимира Путина с Алексеем Цыденовым, назначенным временно исполняющим обязанности Главы Республики Бурятия. Фото: kremlin.ru

Опубликовано в №23 от 8.02.2017

Глава Бурятии Вячеслав Наговицын вслед за экс-губернатором Пермского края Виктором Басаргиным подал Президенту РФ Владимиру Путину заявление о досрочной отставке. Глава государства отставку принял и в этот же день врио главы Бурятии назначил заместителя министра транспорта РФ Алексея Цыденова.

Отставка главы Бурятской Республики прошла по «пермскому сценарию». Утром Вячеслав Наговицын дал пресс-конференцию для журналистов, во время которой заявил, что в выборах участвовать не будет и досрочно покидает свой пост. Он уточнил, что его решение об отставке — это «очень обдуманный» шаг, и никто его к этому не подталкивал.