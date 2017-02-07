«Единая Россия» запускает шесть новых партпроектов

Опубликовано в №23 от 8.02.2017

Это — «Городская среда», «Здоровье детям», «Местный дом культуры», «Школа грамотного потребителя», «Театры малых городов», «Парки малых городов». Решение о запуске шести новых партпроектов принял президиум Генсовета «ЕР».

— По задумке, проект «Школа грамотного потребителя» поможет гражданам выстроить правильные взаимоотношения с управляющей компанией или выбрать новую, а также создать совет дома, снизить расходы на общедомовые нужды, разобраться в квитанциях за ЖКХ.

— «Городская среда» направлена на поэтапное благоустройство дворовых территорий в областных центрах и муниципалитетах на основании обращений и инициатив жителей.

— Проект «Здоровье детям» предполагает развитие системы детских медицинских учреждений, организацию системы школьной медицины и создание системы мотивации детей и их семей к ведению здорового образа жизни.

— «Местный дом культуры» направлен на обновление сельских клубов и домов культуры в городах с населением менее 50 тысяч человек.

— «Парки малых городов» предусматривает благоустройство этих объектов.

— В рамках проекта «Театры малых городов» будут оказывать финансовую поддержку не только зданиям, но и театральной деятельности.

Президиум Генсовета «ЕР» также принял решение о завершении 10 партпроектов и объединении 12 проектов в пять. В целом партия будет реализовывать 25 партийных проектов.