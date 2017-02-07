Евгений Гурарий представил структуру проектных офисов

Евгений Гурарий. Фото: Александр Пономарёв

Опубликовано в №23 от 8.02.2017

Состав ведомственных проектных офисов в Свердловской области сформируют до конца марта этого года. К этому же времени планируют утвердить первые паспорта региональных приоритетных проектов, где будут прописаны целевые показатели и указаны ответственные за их достижение. Об этом вчера во время заседания регионального правительства сообщил замруководителя администрации губернатора Евгений Гурарий.

— В соответствии с поручениями главы региона, в первую очередь должны быть подготовлены паспорта по направлениям: «Здравоохранение», «Образование», «ЖКХ и городская среда», «Ипотека и арендное жильё». Каждый сможет ознакомиться с этими паспортами, — пояснил Гурарий.

Также он представил структуру органов проектного управления в Свердловской области, сформированную по аналогии с федеральной.

Ключевое звено в организации проектной деятельности — Совет при губернаторе, на который возложат определение параметров и приоритетов формирования перечня региональных проектов. Также Совет будет утверждать паспорта приоритетных проектов.

Общей координацией, сопровождением и анализом реализации приоритетных проектов в регионе займётся Департамент управления проектами губернатора и правительства, который, напомним, возглавила Надежда Каменская.

Для координации управленческих решений и обеспечения их бюджетирования планируется сформировать проектный комитет, который возглавят первые заместители губернатора — Алексей Орлов и Владимир Тунгусов. Ядро проектного комитета будет максимально приближено к составу областного правительства.

Кроме того, будут сформированы ещё четыре проектных комитета по направлениям социально-экономической политики Свердловской области. Курировать их по своим блокам будут первый вице-губернатор Алексей Орлов, а также заместители губернатора Павел Креков, Сергей Швиндт и Александр Высокинский.

Кроме того, планируется сформировать ведомственные проектные офисы в отраслевых министерствах, которые возглавят соответствующие руководители органов власти. В составы офисов будут также включены руководители органов местного самоуправления для обеспечения связки «отрасль-территория».

— Проектный подход — это не что-то новое. Это один из инструментов управления, который позволяет более оперативно, результативно решать вопросы, определять ответственных и контролировать, но не процесс, а ключевые и промежуточные результаты. Особо сложные проекты, в реализации которых задействованы несколько ведомств, учреждений, проектный подход позволяет объединить, ну и, скажем так, совместно достичь целей, — объяснил нашему изданию Евгений Гурарий, ещё раз напомнив, что проектные офисы не предполагают наличия собственного бюджета — вся их деятельность будет вестись в рамках действующих государственных программ и их финансирования, предусмотренного бюджетом области.

Губернатор Евгений Куйвашев поручил руководителям четырёх проектных комитетов в течение двух недель представить предложения по составу участников ведомственных проектных офисов из числа руководителей отраслевых министерств, глав муниципалитетов, представителей общественных организаций и бизнес-сообщества.