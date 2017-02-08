Муниципальные запросы

Глава Каменска-Уральского Алексей Шмыков (на снимке слева) назвал приоритетным направлением развития города ремонт дорог. На эти цели в 2017 году он попросил 450 миллионов рублей, хотя понимает, что сумма немалая. Фото: Департамент информполитики

Опубликовано в №24 от 09.02.2017

Губернатор Евгений Куйвашев продолжил череду рабочих встреч с руководителями муниципальных образований. С начала года у него побывали уже 12 мэров, с которыми он обсудил важнейшие для их муниципалитов проекты. На этот раз речь шла о точках роста для Верхнего Тагила, Каменска-Уральского и Новой Ляли.

ВЕРХНИЙ ТАГИЛ — ГАЗИФИКАЦИЯ. Как рассказал «ОГ» глава Верхнего Тагила Сергей Калинин, губернатор поддержал строительство в городе газопровода до Северного микрорайона. На это будет выделено 9 миллионов рублей. Сейчас территория газифицирована примерно на 60 процентов, к 2020 году эта цифра должна составить 100 процентов.

В 2017 году в бюджете региона всего на газификацию заложено 350 миллионов рублей.

Ещё 10 миллионов Верхний Тагил получит на благоустройство дворовых территорий в 20-м квартале — самом густонаселённом районе города. Деньги пойдут на строительство спортивных и игровых площадок, создание мест отдыха, клумб и стоянок для машин. Все работы по благоустройству и прокладке газопровода должны быть завершены осенью 2017 года.

Кроме того, продолжается подготовка к празднованию в следующем году 300-летия города, которая началась в 2013 году. По словам Сергея Калинина, в рамках государственных программ Свердловской области муниципальное образование в общей сложности получит около 500 миллионов рублей — на эти деньги уже был возвёден крытый стадион, проведён ремонт крыш в детских садах и школах, идёт строительство детского сада на 270 мест.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ — РЕМОНТ ДОРОГ. Глава Каменска-Уральского Алексей Шмыков доложил губернатору, что самая важная задача, которая стоит перед городом, — это ремонт дорог.

— Последний раз дороги капитально ремонтировались к 300-летию Каменска-Уральского — более 15 лет назад. После этого шли лишь небольшие работы. При этом у нас промышленный город, и большой трафик автотранспорта к нашим предприятиям разрушает покрытие. Губернатор был у нас неоднократно и обозначил это направление работы в качестве приоритетного для нас. Мы подготовили документацию на 450 миллионов рублей, на первый этап нужно 250 миллионов рублей. Но мы понимаем, что сумма запредельная, и готовы к любому развитию событий. Понимаем, что огромные потребности в ремонте дорог существуют и в других муниципальных образованиях, — прокомментировал «ОГ» Алексей Шмыков.

НОВАЯ ЛЯЛЯ — ДЕТСКИЕ САДЫ. С главой Новолялинского городского округа Сергеем Бондаренко губернатор обсудил необходимость строительства детского сада на 150 мест. Его ввод в эксплуатацию в 2018 году позволит прекратить использование сразу трёх старых помещений с печным отоплением, в которых сегодня расположены дошкольные учреждения Новой Ляли. Стоимость проекта составляет 134 миллиона рублей, 50 из которых будет выделено муниципалитету уже в этом году.

Также в 2017 и в 2018 годах муниципалитет будет получать по 15 миллионов рублей на замену асфальта на дорогах, протяжённостью 3,4 километра. Как уточнил «ОГ» Сергей Бондаренко, всего в муниципалитете около 300 километров дорог, и только 30 процентов из них заасфальтированы, остальные — грунтовые. И чтобы привести их в порядок, нужно финансирование по другой статье — строительство асфальтовых дорог.