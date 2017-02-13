Дмитрий Киселёв в программе «Вести недели» назвал Средний Урал «индустриальным сердцем России»

130 цех УВЗ в Вестях недели.

Опубликовано в №27 от 14.02.2017

По мнению уральских политологов, администрация Президента РФ поддерживает губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Иллюстрацией этого стал выход продолжительного сюжета в программе «Вести недели» с Дмитрием Киселёвым, где Средний Урал был назван «индустриальным сердцем России».

На фоне массовых отставок губернаторов имена немногих глав регионов сейчас звучат в позитивном ключе, тогда как федеральное СМИ явно указало на экономическую перспективность губернаторской программы Евгения Куйвашева «Пятилетка развития».

Главный научный сотрудник Института философии и права УрО РАН, доктор политических наук Сергей Мошкин в разговоре с «ОГ» признал, что на федеральном уровне ведётся дорогостоящая медийная война — Свердловскую область систематически пытались очернять. Однако сейчас, благодаря работе команды губернатора Евгения Куйвашева, достижения региона всё-таки стали преобладать в повестке.

— Где-то месяц-полтора назад на федеральных каналах был замечен достаточно активный всплеск негативных сообщений, связанных со Свердловской областью. Причём освещались как аварии и криминал, так и социальные проблемы. Учитывая, что все каналы так или иначе мониторятся администрацией Президента РФ, у меня ещё тогда сложилось мнение о заказном характере этих сюжетов. Потом наступило затишье, и вот сейчас появляются позитивные материалы. Налицо усиление команды действующего губернатора, — заявил политолог.

Напомним, сюжет о Среднем Урале начался со слов самого Дмитрия Киселёва: «У Свердловской области огромные залежи полезных ископаемых и многовековая история промышленности», «Свердловская область — это индустриальное сердце России, и в рейтингах инвестпривлекательности она в числе лидеров». В сюжете затрагивается история возникновения таких предприятий, как УГМК, ВСМПО-Ависма, УВЗ и их нынешнее состояние. Отдельно сделан акцент на приоритете для губернатора Евгения Куйвашева развивать промышленность в регионе.

В этом ключе политолог Вадим Дубичев полагает, что выход сюжета носит скорее прагматичный, нежели строго политический характер, ведь в материале указаны исключительно факты об экономическом росте региона, о его промышленном потенциале, который и будет развиваться в рамках масштабной программы губернатора «Пятилетка развития». Вместе с тем эксперт согласился, что федеральная власть действительно демонстрирует своё расположение к Евгению Куйвашеву, однако делает она это традиционно куда более открыто.

— Мы с вами можем опираться на непреложные факты. Недавняя встреча губернатора с Владимиром Путиным, где глава региона отчитывался о реализации поручений. Это уже очень серьёзный политический знак для действующего губернатора, — отметил Вадим Дубичев.

С ним солидарен и советник губернатора, доктор философских наук Анатолий Гайда, который убеждён, что Свердловская область вполне заслуженно звучит в федеральной повестке исключительно в позитивном ключе.

— Это объективный материал о ситуации в Свердловской области. И хочется пожелать не только Дмитрию Киселёву, но и другим, объективно отражать ситуацию не только у нас в области, но и в целом по России. Нужно показывать, что лидеры думают и делают.