Уральского замгенпрокурора временно перевели в Ростов-на-Дону

Юрий Пономарёв. Фото: Александр Зайцев

Опубликовано в №27 от 14.02.2017

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка подписал распоряжение о назначении своего заместителя в УрФО Юрия Пономарёва и. о. руководителя управления ведомства в Южном федеральном округе. Об этом говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой управления.

Обязанности на Пономарёва возложены временно — в Ростове-на-Дону он будет работать до 10 марта 2017 года, на период отпуска постоянного руководителя Сергея Воробьёва.

Юрий Пономарёв с июля 2007 года работал прокурором Свердловской области. В 2011 году был назначен замгенпрокурора РФ, возглавив управление в УрФО.