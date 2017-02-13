Глава Новгородской области ушёл в отставку

Владимир Путин с Андреем Никитиным, назначенным Указом Президента временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области. Фото: kremlin.ru

Опубликовано в №27 от 14.02.2017

Губернатор Новгородской области Сергей Митин вслед за экс-главами Пермского края и Республики Бурятия подал Президенту РФ Владимиру Путину заявление о досрочной отставке. Глава государства отставку принял и в этот же день врио главы Новгородской области назначил гендиректора Агентства стратегических инициатив (АСИ) Андрея Никитина, сообщает пресс-служба Кремля.

Отставка новгородского губернатора прошла по «пермскому сценарию». Утром Сергей Митин дал пресс-конференцию для журналистов, во время которой заявил, что в выборах участвовать не будет и досрочно покидает свой пост.

— Я принял решение не выдвигать свою кандидатуру на выборах губернатора в сентябре этого года. Заранее поставил в известность об этом Президента Российской Федерации. Обратился к главе государства с просьбой дать мне новое поручение, — пояснил Митин во время утренней пресс-конференции.

Экс-глава Новгородской области занимал пост более девяти лет. Следует отметить, что выборы губернатора в Новгородской области пройдут 10 сентября 2017.