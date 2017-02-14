За парковку на газонах начнут штрафовать

Подобных нарушителей наконец-то будут наказывать рублём. Фото: Александр Зайцев

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству поддержал законопроект Законодательного собрания Свердловской области, который вводит штрафы за парковку на газонах.

Напомним, летом прошлого года свердловские депутаты предложили установить штрафы от одной до пяти тысяч рублей за проезд или стоянку транспортных средств на газонах. При этом полномочия по составлению протоколов о нарушении предлагалось возложить на участковых полиции и сотрудников органов местного самоуправления.

Ранее несколько регионов уже предлагали свои поправки в КоАП для наказания нарушителей. Однако до комитета Госдумы по госстроительству и законодательству добрался только свердловский законопроект.

— Это тот случай, когда на практике применяется депутатская вертикаль, — сообщила «ОГ» председатель свердловского Заксобрания Людмила Бабушкина. — В своё время к нам поступило много обращений от граждан с просьбой ввести на законодательном уровне наказание за парковки на газонах. Поскольку в федеральном законодательстве этой нормы не было, мы не могли установить свою региональную норму. Поэтому мы обратились к депутатам Госдумы, к председателю комитета по госстроительству и законодательству Павлу Владимировичу Крашенинникову (избирался от Свердловской области — Прим. ред.) с инициативой по изменению федерального законодательства. В итоге комитет её одобрил. Первое чтение намечено на 17 февраля.

Как сообщил «ОГ» Павел Крашенинников, комитет одобрил принятие законопроекта с условием, что ко второму чтению он будет доработан. В частности, парламентарии обратили внимание на различное толкование, к какой именно сфере правового регулирования относятся данные правонарушения. Если газон примыкает непосредственно к проезжей части и отвечает требованиям, предъявляемым к обочине, то он является элементом дороги и на него распространяются Правила дорожного движения. В этом случае возбуждать и рассматривать дела об административном правонарушении должны сотрудники Госавтоинспекции. Если газон примыкает к тротуару, то элементом дороги он не является и сотрудники ГИБДД не уполномочены заниматься такими правонарушениями.

Добавим, что ранее такие штрафы для автомобилистов пыталась узаконить мэрия Екатеринбурга. Административное наказание за парковку на газоне было прописано в муниципальных правилах благоустройства. Но в конце 2016 года Свердловский областной суд признал эту практику незаконной до тех пор, пока соответствующие нормы не появятся в федеральном законодательстве.