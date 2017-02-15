В Ревде назначен 26-летний замглавы

Новому замглавы Ивану Рекечинскому 26 лет. Фото: admrevda.ru

В администрации Ревдинского ГО приступил к работе новый замглавы по финансово-экономическим вопросам. Им стал 26-летний выпускник УрГЭУ Иван Рекечинский.

Ещё во время учёбы он работал в администрации Ревды, занимался разработкой стратегии социально-экономического развития округа до 2030 года. С 2014 года будущий замглавы работал в минэкономики Свердловской области.

В Ревдинском ГО чиновник будет работать над программой «Комплексное развитие моногородов», актуализацией стратегии социально-экономического развития Ревды.

Напомним, в декабре 2016 года в Ревде был избран новый глава — Ирина Тейшина. Округ перешёл на одноглавую систему управления.