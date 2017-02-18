Новым главой исполкома свердловского отделения "ЕР" стал Александр Косинцев

Александр Косинцев. Фото: Павел Ворожцов

Александр Косинцев назначен новым главой исполкома свердловского отделения "Единой России".

- 17 февраля прошло заседание президиума регионального политсовета, на заседании которого в соответствии с п.13.10.3 и п.13.9.10.4 Устава партии рассмотрен вопрос о предложении кандидатур для назначения на должность руководителя регионального исполнительного комитета Свердловского регионального отделения «Единой России, - рассказали в пресс-службе партии.

Отметим, должность оказалась вакантной в конце 2016 года, когда бывший глава органа Иван Корякин оставил пост. Ранее Александр Косинцев уже возглавлял исполнительный комитет регионального отделения партии в течение года с декабря 2013 года.

Решением президиума Регионального политического совета согласована и направлена в ЦИК на согласование с президиумом Генерального совета кандидатура замсекретаря Свердловского регионального отделения "Единой России" Александра Косинцева.