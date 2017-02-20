Областная газета
Политика 20 февраля 2017, 19:09

Евгений Куйвашев утвердил кадровые перестановки в попечительском совете регионального Фонда капремонта

Вице-губернатор Сергей Швиндт (на фото) сменил на этом посту другого вице-губернатора Сергея Зырянова. Фото: Алексей Кунилов

  • Опубликовано в №32 от 21.02.2017

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил новый состав попечительского совета регионального Фонда капремонта. Его возглавил вице-губернатор Сергей Швиндт, заместителем назначен министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, сообщает областной департамент информационной политики.

Попечительский совет определяет порядок работы Фонда и подводит итоги реализации программы капремонта в регионе. Кроме того, эта структура принимает решение о направлении отчётов регионального оператора губернатору, Заксобранию, областному правительству и Общественной палате.

Кроме того, в новый состав попечительского совета вошли замглавы администрации Екатеринбурга по вопросам ЖКХ Владимир Гейко, руководитель Свердловского регионального центра «ЖКХ Контроль» Игорь Данилов, директор саморегулируемой организации «Ассоциация управляющих и собственников жилья» Анастасия Королецки, председатель законодательного комитета Заксобрания Владимир Никитин, директор департамента госжилстройнадзора Алексей Россолов и глава Каменска-Уральского Алексей Шмыков.

Предыдущим руководителем попечительского совета был вице-губернатор Сергей Зырянов, занимавший эту должность с 2014 года.

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