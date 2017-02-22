Аты-баты — депутаты

Накануне 23 февраля «ОГ» попросила парламентариев вспомнить армейские истории и рассказать, чему их научила служба

В биографии многих депутатов Законодательного собрания Свердловской области (ЗССО) значатся годы службы в армии. Накануне 23 февраля «ОГ» попросила парламентариев вспомнить армейские истории и рассказать, чему их научила служба.

Заместитель председателя ЗССО Владимир Власов, майор запаса:

— Я был призван в армию после окончания техникума. Служил в 1978–1980 годах в Краснознамённом Дальневосточном Бикинском пограничном отряде командиром отделения разведки, замкомвзвода управления миномётной батареи. Тогда граница России с Китаем проходила по фарватеру реки Уссури, впадающей в Амур, ближе к китайскому берегу. Служба в тех краях была очень ответственной, поэтому был жёсткий отбор и очень высокие требования к боевой и физической подготовке военнослужащих. О «дедовщине» и речи не было. Когда ребята идут в дозор, и у каждого по автомату, то отношения друг к другу совсем другие.

Самым трудным был период адаптации. Мы жили в палатках, хотя стоял апрель, середина весны. Палатки большие, на сорок человек, отапливались буржуйкой. В первый день прочитали распорядок дня, где жёстко, поминутно расписано, чем будем заниматься, а в конце единственная приятная строчка — «вечерняя прогулка». Обрадовались! Оказалось, вечерняя прогулка — это 45 минут строем, по плацу и с песнями… Помимо основных обязанностей мы во время ливней и наводнений, характерных для Дальнего Востока, нередко выезжали на восстановление инженерных сооружений. Связи с погранвойсками я не терял. Будучи главой города Асбеста, мы с администрацией заключили с Гродековским пограничным отрядом (это посёлок Пограничный под Уссурийском) соглашение о партнёрстве и шефствовали над первой заставой. Помогали им с приобретением тренажёров, оргтехники, поставкой строительных материалов. В соответствии с соглашением отбирали наиболее достойных молодых уральских ребят для службы в погранотряде.

Владимир Анисимов. Фото: Алексей Кунилов

Заместитель председателя комитета ЗССО по региональной политике и развитию местного самоуправления Владимир Анисимов, подполковник запаса:

— Я служил в Железнодорожных войсках в 1975–1976 годах в Хабаровском крае, в двухстах километрах от Комсомольска-на-Амуре. Мы строили Восточный участок Байкало-Амурской магистрали. Запомнились сорокаградусные морозы, самая низкая температура была минус 53. Помню, до 15 декабря ходил в сапогах и только после демобилизации «дедов» получил прорезиненные валенки. Жили в палатках, обедали в условиях полевой кухни. Ложка на холоде примерзала к языку. Не скрою: было тяжело. Шпалы весом 80 килограммов таскали вдвоём на себе, с утра до вечера. Разгрузить лопатами вагон песка или гравия — тоже занятие не из лёгких. А ротный говорил: «Жертвы будут, смерти будут, но БАМ мы построим!» Ребята часто простывали. Меня спасала хорошая физическая подготовка — я всегда занимался спортом. Некоторые не выдерживали. А куда денешься? Самоволка — не вариант, кругом тайга с медведями да сопки.

Считаю, что как бы в армии ни было трудно, каждый мужчина должен пройти это испытание. Только там можно понять и оценить силу мужской дружбы. В нашем взводе из 25 человек были представители 19 национальностей, но мы не разделялись по национальному признаку.

Заместитель председателя комитета ЗССО по вопросам законодательства и общественной безопасности Игорь Володин, подполковник милиции в запасе:

— Годы юности вспоминаю с душевной теплотой. Я служил в Пограничных войсках на Дальнем Востоке, во взводе повышенной боевой готовности, куда набирали только мастеров спорта и кандидатов в мастера спорта. Никогда не жаловался на тяготы армейской жизни. И когда после армии по комсомольской путёвке пришёл работать в милицию, тоже никогда не прятался за спины других.

Восемнадцать лет служил в уголовном розыске, занимался раскрытием особо тяжких преступлений. Служба в милиции Орджоникидзевского района стала настоящей школой жизни: много читал по криминалистике, но при раскрытии преступлений пользовался в основном своими наработанными методами. Интуиция меня никогда не подводила. Действовал порой парадоксально, невзирая на недоумевающие взгляды людей: вживался в образ злоумышленника и буквально следовал за ним по пятам. Таким путём вышел на девочек, умышленно толкнувших свою сверстницу под колеса троллейбуса. Происшествие случилось в двух шагах от Площади первой пятилетки, а нашёл я их во дворах на Эльмаше. Буквально за считанные часы вышел на злоумышленника, который проживал на бульваре Культуры, а совершил преступление на другом конце района — в детском саду на Веере.

Сейчас я могу со стопроцентной уверенностью сказать, что служба в армии и органах внутренних дел сделала меня дисциплинированным и решительным человеком. И я уверен, что нынешняя молодёжь должна служить в армии, а не отлынивать от нее.

Председатель комитета ЗССО по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды Сергей Никонов, капитан запаса:

— Я шёл служить осознанно, серьёзно готовился к этому шагу. У меня была хорошая физическая подготовка, я занимался спортом, совершал парашютные прыжки в клубе ДОСААФ. Все мальчишки 70–80-х годов мечтали служить в ВДВ. Моя мечта сбылась — я не только попал в элитные Воздушно-десантные войска, но и служил в Горно-альпийском разведывательном взводе, в бригаде города Кутаиси. Я в буквальном смысле слова прошёл весь Кавказ, все горные республики — был в Армении, Грузии, Азербайджане, в Абхазии, застал конфликт в Карабахе. Потом было военное училище, офицерское звание, и снова отдалённые гарнизоны, но уже в Средней Азии, в Туркестанском военном округе, между Кушкой и городом Мары в Туркменистане.

Служа в разведке, ты можешь в любую минуту попасть в чрезвычайную ситуацию, а уж горы — это вообще особая стихия. Здесь очень важно, чтобы рядом всегда было надёжное товарищеское плечо. У нас были разведвыходы, когда в течение десяти суток ты идёшь и ничего не ешь, тебе просто не дают пищу. Это разведвыход на выживание. Тогда мы одну корку хлеба делили на пять-семь человек.

С 1992 года моя служба продолжалась в Екатеринбурге, в батальоне обеспечения охраны штаба округа. Сейчас я капитан запаса, но с армией связан до сих пор. Все эти годы, в том числе в тяжёлые девяностые, я возглавлял команду ЦСКА по армейскому рукопашному бою — по сути, был основателем этого вида спорта на Урале. Много лет был старшим тренером и президентом Федерации боевых единоборств, воспитал десятки мастеров спорта. Деятельность федерации курирую до сих пор, помогаю чем могу — хочется, чтобы наши мальчишки были настоящими мужчинами.

Председатель комитета ЗССО по развитию инфраструктуры и жилищной политике Валентин Лаппо, подполковник запаса:

— Я служил в военно-строительных войсках, поскольку перед армией окончил Нижнетагильский строительный техникум. Служба началась в Челябинской области — мы строили шахты для ракет. Позже служил на Байконуре, нас привлекли к работам по сдаче в эксплуатацию стартовой площадки космических ракет, там я работал мастером общестроительных работ. Мы находились вблизи города Тюратам, жили в щитовых казармах, столовые располагались в палатках. График работы был напряжённый, при этом всё усложнялось запуском ракет с соседних площадок. В ноябре-декабре пуски были практически каждую ночь. По инструкции на время запуска мы должны были покидать казармы. На морозе, на ветру стояли по полтора-два часа — до четырех-пяти утра, а потом снова шли на работу.

За работу на космодроме меня отметили вымпелом «Лучший мастер Байконура», наградили Почётным знаком «Строитель Байконура» — эту награду мне вручал Герой Советского Союза, генерал-полковник, лётчик-космонавт Герман Титов.