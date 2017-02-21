Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Свердловской области в 2016 году

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Фото: Андрей Мальцев

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова представляет свой ежегодный доклад. Ранее по просьбе «ОГ» омбундсмен составила топ-5 проблем, с которыми к ней чаще всего обращаются жители региона.

И МОРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ВО МНЕ

Как и во многие годы, в 2016 году люди шли на приём населения из самых разных уголков Свердловской области. И что меня всегда поражало: ни разу не читавшие ни Всеобщей декларации прав человека, ни Европейской конвенции, ни, чего греха таить, Конституции Российской Федерации, они так тонко и точно понимают сущность человеческого достоинства, прав человека, что их размышления мало отличаются от глубоких мыслей Иммануила Канта: «Две вещи наполняют душу всегда новым и всё более сильным удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительнее мы размышляем о них, – это звёздное небе надо мной и моральный закон во мне».

Конечно, на формирование морального закона в нас влияет много факторов. Семья и школа, искусство и спорт, политика и общество. Много раз деятели искусства Свердловской области восхищали своими нравственными ориентирами. В 2016 году смелая премьера оперы Моисея Вайнберга «Пассажирка» на сцене нашего театра оперы и балета заставляла одновременно и восхищаться театром, и гордиться за земляков, которые очень тяжёлое произведение искусства сочли необходимым для собственного восприятия. Проект ни разу не был реализован на российских сценах, а ведь опера была создана в 1968 году. И вот на свердловской сцене появляется сильнейший культурный символ, знак высокого гуманизма, обращение к публике вне границ времени и национальности.

Это урок для всех нас: нельзя допускать мысль о расовом, конфессиональном, национальном превосходстве над другими. И если это случилось под влиянием политических, идеологических и прочих влияний – моральные, нравственные наказания за эти годы должны быть и жить с тобой всегда. Вообще все премьеры оперного театра несут серьёзную нравственную и смысловую нагрузку, даже «Золушка», новая постановка в честь 100-летия Сергея Прокофьева, порадовала своей проникновенностью и точностью в некоторых сценах. Когда свита вместе с принцем предлагает примерить утерянную незнакомкой туфельку, никто не отказывается это сделать, хотя она с чужой ноги.

И это так точно отражает действительность: кто только ни оказывался в разных правящих креслах, не соизмеряя свои возможности и то, что предстоит сделать на важном посту, а уж об ожиданиях общества, человека и совсем не задумывается. А всё потому, что, изучив законы на бумаге, мало кто моральные законы в себе счёл важным применить к собственной жизни.

Именно эти моральные законы и заложены в основу прав человека. И, к сожалению, кроме факторов, о которых мы говорили на примере «Пассажирки», были другие, которые ценность прав человека сводили до минимума.

Люди всё больше задают вопросы о принципах права и справедливости о том, почему эти законы не писаны для сильных мира сего.

Многое влияло на настроение людей, всегда веривших в человеческое достоинство, в разумность свобод человека. Это и международная повестка. Украина – родная и близкая – стала непонятной, далёкой и очень грустной для каждого темой. Политики могут вести разную игру, но люди, наши родные люди – что с ними происходит? Почему так долго длится противостояние? Почему границы разделили не только чиновников, но и обычных людей? История не одного человека, а сразу нескольких потрясли наш коллектив в отчётном году. Примеры тому в докладе. И ведь всё по закону: по паспорту ты гражданин Украины, даже если он получен в Севастополе – значит, ты должен быть депортирован в Киев. А прописка в Севастополе, и мама ждёт там.

Сирия добавила вопросов. Мы всегда были против вмешательства США и партнёров в Ирак, Иран, Ливию и так далее. Что происходит сегодня? Даже если мы правы, то почему одиноки в этой борьбе?

И, конечно, пронзительная боль от потери всеми любимых людей: Лизы Глинки, артистов Ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналистов и пилотов.

А уж выборы в США на наших экранах сделали всех нас их участниками. Мы следили за ними куда больше, чем за своими, не всегда понимая, зачем нам это надо.

Но особый драматизм придали Олимпийские и Паралимпийские игры. Больно, горько, нечестно. И, самое главное, непонятно: неужели мир не видит этой несправедливости.

И пока юристы ведут дискуссии вокруг Международного уголовного суда, Европейского суда по правам человека, люди эмоционально воспринимают права человека. Почему необходима коллективная ответственность паралимпийцев? Десятки звонков были в дни, когда наших паралимпийцев не допустили до Игр, наши люди, порой имеющие свои проблемы, с чувством разочарования говорили о международных правах.

В то же время люди искренне переживали смерть Фиделя Кастро, воплотившего на одном острове мечту о принципах равенства и справедливости.

Российская повестка тоже была очень эмоциональной. Далёкий ИГИЛ вдруг стал ближе, потому что вошёл в повестку наших правоохранителей, привлекших к ответственности людей, которые осознанно, либо неосознанно читали разные тексты в Интернете об этой организации.

Напряжённости добавил пакет законов, получивших имя депутата Яровой. Соразмерность наказания за право публично выражать своё мнение, лишение свободы за публичную позицию – всё это с трудом воспринимали люди из поколения 90-х гг.

Правоохранители и правосудие подвергли сомнению коррупционные дела, связанные даже с известными именами.

Люди называли их заказными, хотя желание справедливости остаётся серьёзным. В это же время ставятся под сомнение ценности, на которых выросло не одно поколение. Кому-то стал нужен спор о Зое Космодемьянской, героях-панфиловцах. На смену им приходит забава в виде Pokemon Go и очередного айфона, уже седьмого, за которым возникла не просто очередь, а давка. И это при ценах, недоступных большинству россиян. Премия гендиректора самой низкооплачиваемой организации «Почта России» породила настоящее возмущение населения.

В нашем регионе тоже хватало резонансных событий. Особенно много обсуждений было вокруг детских несчастий: насилия, суициды, травмы, убийства. Что ни месяц – то беда. Люди на эти беду реагировали с болью.

Много вопросов было вокруг градостроительства. Особенно остро люди реагировали на то, что с ними не только не советовались, но преподносилось всё как согласованное с обществом строительство.

По-прежнему сохраняется напряжённость вокруг строительства жилых домов, замёрзших на какой-либо отметке и не имеющих перспектив. Люди ждут наказания там, где бюджетники взяли ипотеку и, с трудом собирая средства, ждали новоселья. Но правоохранители не особенно занимались поиском виновных. Зато на объектах, в которые вложены средства людей небедных, брошены серьёзные силы. Действительно, там трудно разобраться, кто у кого вывел активы. Всё это добавляет напряжения в обществе.

Спор вокруг Ельцин Центра с одной стороны и вокруг Храма-на-воде с другой только добавлял масла в огонь социальной напряжённости.

Наверное, надо быть разумнее всем. Руководствоваться не только писаными законами, но и неписаными тоже – нравственными, моральными законами в нас самих. Об этом писал Иммануил Кант. Об этом просят посетители нашей приёмной.

ПОКАЗАТЕЛЕМ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ УПОЛНОМОЧЕННОГО ЯВЛЯЮТСЯ НЕ ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В 2016 году Уполномоченным по правам человека в Свердловской области рассмотрено

4 774 письменных индивидуальных и коллективных обращения граждан.

Уполномоченным и работниками его аппарата в отчетном году было принято 4 593 человека, из них 1 167 человек принято лично Уполномоченным (в 2015 г. – 1 142 человека), в том числе:

538 – в ходе плановых личных приёмов населения в г. Екатеринбурге (в 2015 г. – 520);

415 – на рабочем месте (в 2015 г. – 334);

214 – во время выездных приёмов в 11 территориях Свердловской области (Артёмовском, Камышловском, Талицком, Пышминском, Верхотурском городских округах, Махневском и Алапаевском муниципальных образованиях, городах Красноуральске, Нижнем Тагиле, Алапаевске и пр. без учёта встреч с трудовыми коллективами, общественными организациями).

Сотрудниками аппарата принято 3 195 человек. Помимо этого 231 человек получил в офисе Уполномоченного консультации адвокатов и профессиональных юристов, действующих на основании договоров о сотрудничестве с Уполномоченным.

На коллективных встречах с Уполномоченным в отчётном году побывало свыше 11 658 человек – работники производственных предприятий, педагоги, медики, соцработники, военнослужащие, осуждённые, активисты общественных организаций и пр., что на 2 081 человека больше, чем в предыдущем году.

Сотрудниками аппарата даны консультации по телефону 8 441 человеку.

Наибольшее число письменных обращений – 43,04 % от общего количества – как и в предыдущие годы, так или иначе, связаны с социальной проблематикой – это жилищные и трудовые права, вопросы ЖКХ, социального обеспечения, право на охрану здоровья, на образование и пр.

Внутри этой категории жалоб наиболее остро стояли вопросы соблюдения права на жилище: доля жалоб этой тематики возросла почти на 2 % по сравнению с аналогичным показателем 2015 года, составив в итоге 15,17 % от общего количества обращений. Доли иных обращений по социальной тематике по сравнению с предыдущим годом изменилась незначительно.

Тематическая структура обращений вне социальной сферы в целом остается стабильной.

Количество жалоб на нарушение политических прав осталось традиционно невысоким, составив около 0,8 % от общего количества поступивших жалоб, что незначительно превышает показатель предыдущего года.

А вот число жалоб на нарушения личных прав (обращения от беженцев, вынужденных переселенцев, вопросы приема в гражданство РФ, паспортизация и пр.) уменьшилось заметно – с 15,84 % до 9,02 %, что в немалой степени объясняется прекращением потока беженцев с Украины.

Вместе с тем выросло количество жалоб на действия правоохранительных органов – доля таковых составила 9,65 % от общего количества, превысив тем самым на 2,7 % уровень 2015 года.

Обращения от лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, сводятся преимущественно к жалобам на условия содержания и праву на справедливое судебное разбирательство; число их осталось практически на уровне предыдущего года, составив 12,79 % от общего количества обращений.

Динамика количества поступивших обращений в целом, их тематика и география представлена соответствующими таблицами и диаграммами.

И всё-таки более объективным показателем эффективности работы Уполномоченного являются не цифры, а реальные дела: примеров защиты и восстановления прав граждан в докладе имеется достаточно.

Диаграмма 1

Количество письменных обращений, поступивших Уполномоченному по правам человека в Свердловской области в период с 2001 по 2016 год

Диаграмма 2

Динамика обращений граждан к Уполномоченному по правам человека в период с 2015 по 2016 год по территориальной принадлежности заявителей, в процентном соотношении к общему количеству обращений

Таблица

Структура тематики письменных обращений в 2016 году

Тематика обращений Доля поступивших обращений по тематике в 2016 году, в % Право на жилище (предоставление жилья, приватизация, выселение) 15,17 Вопросы жилищно-коммунального обслуживания 5,97 Трудовые права 4,57 Социальное обеспечение и социальная защита населения 5,76 Право на охрану здоровья и медицинскую помощь 3,89 Право на защиту семьи, материнства и детства 6,08 Право на образование 1,6 Личные права (права беженцев и вынужденных переселенцев, вопросы приёма в гражданство России и паспортизации) 9,02 Жалобы на сотрудников правоохранительных органов 9,65 Служба в Вооруженных силах Российской Федерации 1,16 Условия содержания лиц в местах принудительного содержания 12,79 Несогласие с судебными решениями 6,62 Экономические права, вопросы землепользования и проблемы кредитования 3,56 Политические права и свободы 0,18 Другие вопросы 13,98

ТРУДОВЫЕ ПРАВА ВРЕМЕНА ЭКОНОМИЧЕСКОГО СПАДА

Категория справедливости для жителей России всегда оставалась важнейшей. И хотя многое в последние годы делается для правового просвещения, россияне по-прежнему мыслят категорией справедливости. Их часто упрекают в правовом нигилизме, но в большинстве историй они убеждены, что «в запутанном законодательстве, может, всё и правильно, но в жизни-то с нами поступили несправедливо».

Только один рассказ сотрудницы клининговой компании на приёме населения в Екатеринбурге, а таких за год довелось услышать много: «Помню апрель, я окна мыла на ветру, на огромной высоте, меня люди, работавшие в этом офисе, благодарили. Работаю по ночам, днём офис занимается своими делами, почему они перечисляют наши деньги клининговой компании, а та четыре месяца не заплатила ни одной копейки».

«Я же не только охранником был, зимой мы снег убирали, территория огромная, уставали, но не отказывались ни от какой работы, и вот он как нас отблагодарил», – это один из посетителей на приёме населения в Алапаевске, который пришел с жалобой на руководство ЧОПа в Екатеринбурге.

Читать почту, встречаться на приёмах населения с человеком труда, который просит помочь получить заработную плату, свою собственную, гарантированную Конституцией, очень тяжело.

Одной из основных особенностей этого года стали обращения людей, загнанных в правовой, административный тупик, не нашедших возможности добиться выплаты зарплаты законным путём. Нынче не было обращений от работников бюджетной сферы, крупных промышленных предприятий. И это показатель ответственности работодателей.

А от коллективов, подчеркиваю, целых коллективов, работающих в небольших организациях, жалоб добавилось.

Один из самых авторитетных омбудсменов Европы, австриец Николаус Шварцлер, подчеркивает: «Использование поддержки омбудсмена отчетливо возрастает во времена экономического спада в связи с необходимостью получения социальной помощи».

Господин Шварцлер дважды был в Екатеринбурге, всегда тепло относился к нашему коллективу, но его цитата не о нас, не об Австрии, а в целом о времени и о мировом общественном устройстве.

Экономика переживает сложные времена. И это тяжело сказывается на человеке. Нарушение трудовых прав, когда не выплачиваются заработные платы, сокращаются рабочие места, переходит в сложную жизненную ситуацию: невозможность оплатить жилищно-коммунальные услуги, ипотеку, кредиты, образование детей и т. д.

Именно поэтому основное внимание в докладе за 2016 год уделено социально-экономическим правам.

Люди, терпеливо ждущие зарплаты, видят огромную несправедливость, которая царит в обществе.

Такое впечатление, что их услышал Президент: «…есть одна отличительная черта, которая, наверное, у всех народов есть, но у нас она особенно ярко выражена. Это – стремление к справедливости. Это одна из доминирующих черт, мне кажется, в менталитете россиянина и русского человека… и я буду стремиться всё, что от меня зависит, сделать для того, чтобы люди жили лучше, чтобы уровень жизни становился лучше». Это из Послания Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию в 2016 году.

Пока же примеров вопиющей несправедливости, как показывает почта Уполномоченного, множество.

Одним из ярких таких примеров остаётся ситуация с работниками предприятий-банкротов, количество которых множится с катастрофической быстротой. Так, если в 2015 году в Арбитражный суд Свердловской области поступило 1 389 заявлений о банкротстве, то только за 9 месяцев 2016 года количество их составило 1 839.

В 2016 году ещё один завод с 75-летней историей – АО «Артёмовский машиностроительный завод «ВЕНТПРОМ» после вынесенного Семнадцатым апелляционным судом решения оказался на грани банкротства.

Возможно, Семнадцатый апелляционный суд не осознавал тех социально-экономических последствий для Артёмовского городского округа, к которым может привести взыскание с АО «Артемовский машиностроительный завод «ВЕНТПРОМ» в пользу ООО «ГРОСС» 1 417 068 554, 76 руб. Но на сегодняшний день завод – одно из немногочисленных стабильно работающих предприятий округа, на котором трудится 504 человека. Основное количество сотрудников составляют рабочие, 309 человек (слесари-сборщики, сварщики, электромонтёры, операторы станков с ЧПУ, токари, газорезчики, стропальщики, водители) и инженерно-технические работники (бухгалтеры, экономисты, менеджеры, инженеры-технологи, инженеры-конструкторы), 190 человек. Большинство предприятий Артёмовского городского округа испытывают значительные трудности, на КЖИ-137, СК-Промавто, ОАО «Водоканал», Агрофирме «Артёмовский» установлено конкурсное производство, приём сотрудников остановлен. То есть сотрудники АО «АМЗ «ВЕНТПРОМ», в случае высвобождения по сокращению численности и штата, не смогут найти работу.

Руководствуясь интересами 1 800 человек (работников и членов их семей АО «Артёмовский машиностроительный завод «ВЕНТПРОМ»), Уполномоченный посчитал необходимым обратиться в Федеральный арбитражный суд с просьбой принять взвешенное решение, которое позволит избежать банкротства ещё одного предприятия в Свердловской области. Федеральный арбитражный суд отменил постановление суда апелляционной инстанции.

Хочется верить, что АО «Артемовский машиностроительный завод «ВЕНТПРОМ» не повторит судьбу ГУП «ОПХ «Пышминское», на площадке которого сегодня, сменяя названия, работают предприятия, сейчас это ООО «Речелга».

Люди жалуются Уполномоченному, что не получают вознаграждение за труд на протяжении 4 месяцев, задолженность составляет около 3 млн рублей перед 140 работниками. За ООО «Речелга» долги тянутся с 2014, 2015 годов. Скот не лечат, пускают под нож. Надои катастрофически падают: была 1 тонна на группу коров, а сейчас 1 тонна на ферму. К зиме не подготовились. Со слов работников:

«За всё лето нигде молоток не стукнул»! И это на предприятии, которое ещё совсем недавно было на слуху как передовое.

Уполномоченный считает, что для профилактики и предотвращения массовых акций трудящихся необходимо выработать тактику взаимодействия органов государственной власти всех уровней, депутатов, работающих со своими избирателями на местах, с трудовыми коллективами, профсоюзами, которая позволит вмешиваться в ситуацию на предприятиях на начальной стадии нарушения прав трудящихся, а уже не в процессе банкротства, когда имущество с предприятия собственником выведено, и благодаря искусственно созданной задолженности, назначен подконтрольный собственнику конкурсный управляющий. Тушить пожар всегда труднее, чем предотвратить.

Между тем, согласно данным Свердловскстата на 1 ноября 2016 г., в области имеется всего два (?) предприятия с просроченной задолженностью по заработной плате, причём суммарная задолженность по выплате заработной платы перед 244 работниками этих предприятий составляет 9 803 тыс. рублей.

Совсем иные цифры показывает Государственная инспекция труда (ГИТ) в Свердловской области. По оперативным данным ГИТ, задолженность по заработной плате в регионе по состоянию на конец ноября 2016 года составила 155,28 млн рублей перед 3 870 работниками в 32 организациях. Из них банкротных организаций 15 с общей суммой задолженности 89 312,92 тыс. рублей перед 2 310 работниками и 17 предприятий экономически активных с задолженностью 65 971,45 тыс. рублей перед 1 560 работниками. В числе крупных должников ОАО «Завод радиоаппаратуры», ООО «Спецремтех», ООО «НПО «Родина».

Напрашивается вывод: работодатели скрывают от органов статистики информацию о реальных долгах по оплате труда.

Но и информация ГИТ не является абсолютно объективной, поскольку в поле зрения её надзорной деятельности, как правило, попадают предприятия, откуда поступили сигналы от работников.

Так, в мае 2016 г. в адрес Уполномоченного поступила жалоба на нарушение сроков выплаты заработной платы от работника ООО «УралДорСтрой» Б. (обращение № 16-13/504). Со слов заявителя зарплата не выплачивалась с декабря предыдущего года. В ходе проверки, осуществленной Государственной инспекцией труда в Свердловской области, куда обратился Уполномоченный, доводы заявителя нашли документальное подтверждение и не отрицались работодателем. По факту выявленного нарушения виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа, работодателю внесено представление об устранении выявленных нарушений.

Однако зачастую работники, чьи права нарушаются недобросовестными работодателями, не представляющими статистическую отчётность по задолженности по заработной плате, находясь от них в зависимом положении, предпочитают не обращаться в уполномоченные органы за защитой своего права или сигнализировать об этом только после прекращения трудовых отношений. В связи с этим истинная величина задолженности по заработной плате в регионе остаётся неизвестной. Выявление и постановка на учёт фактов латентной (скрытой) задолженности остаётся одной из важнейших задач не только надзорных органов, но и органов государственной власти области.

Наконец, Правительство России решило, что долго прятать голову в песок уже нельзя. Председатель Правительства России Д. А. Медведев провёл совещание по вопросам заработной платы. На сайте Правительства РФ 3 декабря размещены решения и даны поручения по результатам совещания (резолюция от 25 ноября 2016 года № ДМ- П12-70пр).

Решено дополнительно проработать ряд вопросов, в том числе действительно кардинальных и актуальных, таких как:

– установление персонификации ответственности собственника организации за возникновение задолженности по заработной плате работникам;

– предоставление органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации права возмещения за счёт средств резервного фонда субъекта Российской Федерации неполученной заработной платы работникам организаций в случае длительной процедуры банкротства, предусмотрев механизм возврата указанных средств за счёт конкурсной массы организации-банкрота;

– придание предписанию государственного инспектора труда об устранении нарушений, связанных с оплатой труда работников, статуса исполнительного документа и возможности принудительного списания денежных средств со счетов организации-должника;

– установление преимущественного удовлетворения требований по перечислению (выдаче) денежных средств со счетов в банках для расчётов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), перед требованиями по перечислению задолженности по уплате налогов и сборов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (внесение изменений в статью 855 Гражданского кодекса Российской Федерации);

– создание фонда с целью финансового обеспечения погашения задолженности по заработной плате перед работниками организаций-банкротов.

Обнадеживает, что в перечне предполагаемых мер нашлось место и долгожданным мерам по защите трудовых прав работников предприятий-банкротов.

Уполномоченный полагает: очень серьёзные поручения последуют нашим министерствам и ведомствам и от Губернатора Свердловской области, которые помогут защитить трудовые права уральцам.

Анализ обращений граждан позволяет констатировать, что большая часть проблем в социально-экономической сфере, оставаясь нерешёнными, продолжает вызывать справедливые жалобы и нарекания уральцев. Задержки заработной платы, а порою отсутствие возможности её взыскания, особенно с предприятий-банкротов, издержки и риски, связанные с вынужденной необходимостью трудиться в неформальном секторе экономики, практически недоказуемые случаи дискриминации при приёме на работу, снижение реальных доходов, неуверенность в завтрашнем дне, нарастание имущественного расслоения воспринимается общественным правосознанием как нарушение принципов социальной справедливости.

В январе – сентябре 2016 года среднемесячная заработная плата одного работника по полному кругу организаций Свердловской области, по данным Свердловскстата, составила 31 835,1 рубля (104,9 % к соответствующему периоду 2015 года).

Казалось бы, небольшой, но рост. Однако, как показывает та же статистика, реальные денежные доходы (доходы, скорректированные на индекс потребительских цен) и реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) уже третий год подряд, начиная с 2014 года, продолжают снижаться. Такого не происходило в кризисные 1998 и 2008 годы – тогда снижения жизненного уровня продолжались только один год, после снова наблюдался рост.

Не вызывают оптимизма и ближайшие перспективы. Так, согласно заявлению министра труда и социальной защиты Российской Федерации М. А. Топилина (октябрь 2016 г.), реальные доходы россиян достигнут докризисного уровня только к концу 2018 года.

С чувством особой горечи воспринимаются жалобы людей, получающих и так-то мизерную зарплату, но при этом и выплачиваемую нерегулярно, с постоянными задержками. Вот строки из коллективного обращения работников ООО «УК «Южное коммунальное предприятие», что в г. Полевской (орфография сохранена): «Платят нам зарплату, когда хозяевам вздумается, аванса нет, числа определённого нет. При том у нас 5 300 рублей ставка. При этом вредность убрали, мыло не дают, бутылку молока тоже убрали, раз вредности нет, спецодежды нет, инструмент покупаем сами. При такой плате объёмы работ добавляют. Сказали это вызвано тем, что предприятие в плачевном состоянии, накопили долгов по налогам. Это справедливо?..»

В ходе проверки, проведённой Государственной инспекцией по просьбе Уполномоченного, нарушение сроков и порядка выплаты заработной платы работникам УК нашло подтверждение. Подтвердились и факты выплаты заработной платы ниже минимального размера оплаты труда. Также в ходе проверки выявлены нарушения требований обеспечения работников специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, смывающими и (или) обезвреживающими средствами. В целях устранения нарушений, выявленных в ходе проверки, работодателю выдано обязательное к исполнению предписание.

Меры приняты, но чувство горечи не оставляет.

Как известно, коллективные договоры, соглашения, трудовые договоры не могут содержать условий, ограничивающих права или снижающих уровень гарантий работников по сравнению с установленными трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. Если такие условия включены в коллективный договор, соглашение или трудовой договор, то они не подлежат применению. Тем не менее в некоторых компаниях применяются в качестве дисциплинарных взысканий штрафные санкции, неустойки, которые прописываются в локальных нормативных актах, в трудовых договорах.

Так, Б., работающая продавцом-кассиром в сети магазинов «Красное и белое» ООО «Градус», обратилась к Уполномоченному с жалобой на нарушение работодателем трудового законодательства и просьбой оказать содействие в проведении проверки по фактам, изложенным в заявлении (обращение № 16-13/920). Уполномоченный в свою очередь усомнился в правомерности ряда условий трудового договора, приложенного заявительницей к обращению. Как выяснилось, сомнения оказались обоснованными: по итогам проверки, проведенной Государственной инспекцией труда, факты, изложенные в обращении Б., частично нашли подтверждение, за ненадлежащее оформление трудового договора работодатель привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 000 рублей.

Сравнительно недавно Федеральным законом от 03.07.2016 г. № 272-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам повышения ответственности работодателей за нарушения законодательства в части, касающейся оплаты труда», вступившим в силу 3 октября 2016 года, внесены изменения в Кодекс об административных правонарушениях РФ, Трудовой кодекс РФ и Гражданский процессуальный кодекс РФ, предусматривающие усиление мер ответственности работодателей за несвоевременную выплату зарплаты.

Внесенные изменения носят весьма существенный характер.

1. Отныне работник может обращаться в суд по месту своего жительства. До вступления Закона в силу трудовые споры подлежали разрешению судом только по месту нахождения ответчика (включая филиалы и представительства компании, если спор вытекает из деятельности филиала или представительства) или по месту исполнения трудового договора, если в договоре указано место его исполнения. Возможность предъявления исков в суд по месту жительства позволит эффективнее защищать трудовые права работников при смене юридического адреса работодателя либо его регистрации в другом регионе, при вахтовой или дистанционной работе.

2. Работник может обратиться в суд по требованиям о взыскании заработной платы в течение 1 года. Ранее ТК РФ предусматривал трехмесячный срок для обращения в суд по таким требованиям.

3. Установлены предельные дни выплаты заработной платы. По новым правилам работодатель обязан производить выплату не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который начисляется вознаграждение за труд. Таким образом, например, оплата за первую половину месяца, отработанного работником, должна производиться не позднее 30-го числа текущего месяца, а выплаты, причитающиеся работнику за остаток месяца, – не позднее 15-го числа следующего месяца.

4. Увеличен в два раза размер процентов, подлежащих взысканию в пользу работника за задержку причитающихся ему выплат. Согласно предыдущей редакции ст. 236 ТК РФ, при нарушении работодателем срока выплаты заработной платы или других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. С 3 октября размер процентов составляет 1/150 ключевой ставки ЦБ РФ.

5. Усилена административная ответственность работодателя. Согласно поправкам в КоАП РФ нарушения по выплате зарплаты, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, выделены в отдельный состав административных правонарушений (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ). Санкция за такие правонарушения устанавливается в виде предупреждения или наложения штрафа на должностных лиц в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, на индивидуальных предпринимателей – от 1 тыс. до 5 тыс. руб., на юрлиц – от 30 тыс. до 50 тыс. руб. Наконец, ТК РФ дополнен нормой, позволяющей государственным инспекторам труда проводить внеплановые проверки работодателей в случае невыплаты или неполной выплаты работникам зарплаты либо установления им зарплаты в размере менее размера, предусмотренного трудовым законодательством. В настоящее время такие проверки могут быть проведены при наличии жалоб с согласия органов прокуратуры.

Уполномоченный надеется, что предложенные меры, направленные на укрепление защищённости прав работников, которым работодатели забывают вовремя выплачивать зарплату, окажутся эффективными. Со своей стороны Уполномоченный будет отслеживать особенности практического применения положений Закона.

Актуальной на протяжении многих лет продолжает оставаться задача легализации трудовых отношений, искоренение такого понятия как неформальная занятость, результатом которой является рост экономической преступности и коррупции, уменьшение доходной базы бюджетов всех уровней из-за неуплаты налогов, штрафов, сборов, рост социального неравенства, ущемление работников в социальных правах.

Полностью от теневого рынка труда, наверное, не избавиться, он существует во всех странах, главное – последовательно добиваться уменьшения количества компаний, функционирующих в теневом секторе экономики, увеличения числа добросовестных налогоплательщиков, не допускать, чтобы это явление разрасталось бесконтрольно до катастрофического масштаба.

В области создан Координационный совет по вопросам оплаты труда и легализации трудовых отношений, регулярно проводятся заседания, имеются положительные сдвиги. Так, за 10 месяцев 2016 года в Свердловской области выявлен 51 831 человек, с которыми не заключены трудовые договоры, из них с 50 455 работниками были оформлены трудовые отношения.

При этом «зарплатные» жалобы «нелегалов», наравне с «банкротными», остаются наиболее тяжелыми, ибо факт наличия трудовых отношений при возникновении спорных ситуаций в абсолютном большинстве случаев может быть подтверждён только в судебном порядке.

Факты выплаты зарплаты «в конвертах» встречаются в различных коммерческих организациях, чаще всего, по наблюдениям Уполномоченного, в строительных, клининговых и охранных.

Один из последних типичных примеров – жалоба Д., работавшего в ЧОП «Президент» (обращение № 16-13/2462). По признанию заявителя, официальная заработная плата составляла 4 350 руб. в месяц, а неофициальная 15 000–20 000 руб. в зависимости от отработанных смен. Такая порочная система оплаты труда в течение двух лет работы в ЧОП его устраивала. Когда при увольнении расчёт, по утверждению Д., был произведён с ним не в полном размере, он обратился к Уполномоченному, требуя защитить его права и вернуть «заработанные деньги» в сумме более 40 000 руб. Какими-либо документами, подтверждающими наличие задолженности, Д. не располагает, а это значит, что оснований для вынесения работодателю предписания надзорным органом не имеется.

Тем не менее Уполномоченным в адрес директора ЧОПа было направлено письмо, которым рекомендовано при наличии задолженности перед Д. принять меры к её погашению. В ответном письме, поступившем в конце года, утверждается, что расчеты с Д. были произведены в день увольнения полностью. Таким образом, единственным способом для Д. доказать свою правоту остаётся обращение в орган по рассмотрению трудовых споров, то есть в суд.

Однако ни действующее законодательство, ни сложившаяся судебная практика не имеет четких положений, регламентирующих порядок взыскания неучтённой заработной платы. Судебная практика по этому вопросу противоречива, а судебные решения зависят от конкретных обстоятельств дела и доказательств, которые должны быть представлены каждой из сторон. Факт неофициальных выплат должен быть подтверждён совокупностью доказательств. Чаще всего суды придерживаются правовой позиции, согласно которой трудовым законодательством не предусмотрены ни «серая», ни «чёрная» заработная плата. Доказательством того или иного размера заработной платы может быть только трудовой договор либо приказ о приёме на работу с указанием размера зарплаты и иные письменные доказательства. Одними свидетельскими показаниями размер заработной платы не подтверждается.

Представляется необходимым кардинально усилить информационно-разъяснительную работу через все средства массовой информации, включая ТВ и новейшие информационные технологии, с целью формирования в обществе чувства нетерпимости по отношению к всевозможным «чёрным» и «серым» зарплатам, повышения привлекательности формальной занятости. Необходимо также, чтобы налоговая политика и соответствующая правовая база были ясными, удобными и достаточно лёгкими для применения.

Задачу вывести работающих россиян из тени госорганы выполняют уже не первый год. На заседании совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам 21 сентября 2016 г. В. В. Путин уделил этой проблеме особое внимание. Он отметил, что в настоящее время эти люди, избегая контактов с бюрократией, с поборами, постоянными проверками и непосильными нагрузками, вынуждены оставаться в тени:

«Считаю, что самозанятым гражданам нужно предложить понятный и удобный инструмент взаимодействия с государством. Чтобы они могли спокойно, «в белую», вести и развивать свое дело. Зарабатывать честно благодаря своему труду и способностям».

Президент предложил самозанятых граждан на два года освободить от уплаты налогов и обязательных взносов, после чего они могли бы самостоятельно выбрать, работать ли им по «упрощёнке» или через патент.

Согласно принятому закону, налоговые каникулы будут касаться нянь и сиделок, репетиторов и уборщиц, которые не привлекают к своей деятельности наёмных работников. При этом регионам дано право расширить перечень видов деятельности, на которые будут распространяться эти нормы Налогового кодекса.

Есть над чем подумать. Впервые за последнее время предлагаемые меры по выводу сограждан из тени неформального сегмента экономики носят не фискальный, а социальный характер.

«ДОЛГ СЧИТАЕТСЯ ПОГАШЕННЫМ…»

Не могут смириться с судьбой, постигшей ОАО «Таватуйский рыборазводный завод», бывшие его работники, указывая, что на торгах 2016 года (в аукционной документации, в отличие от первых и вторых торгов, проведённых в 2015 году) приобретателю акций не выдвигались требования к ведению производственную деятельность предприятия в течение 5 лет с даты заключения договора купли-продажи акций. Заявители (коллективное обращение № 16-13/1040) полагают, что предприятие умышленно доведено до банкротства. 100 % акций ОАО «Таватуйский рыборазводный завод» продано по заниженной стоимости – 1 800 000 рублей, и в дальнейшем земельный участок завода размером 2,6 га будет продан под строительство коттеджного посёлка.

По факту реализации государственного имущества по возможно заниженной стоимости прокуратурой Свердловской области дано поручение Невьянской городской прокуратуре о направлении в территориальный отдел полиции обращения жителей п. Калиново и представленных ими материалов.

В 2016 году, как и в прошлые годы, не столько благодаря законодательству, сколько вопреки ему, после обращения к Председателю Правительства Свердловской области, к Заместителю Генерального прокурора РФ удавалось находить возможность выплаты заработной платы на предприятиях Свердловской области и даже за её пределами. На встрече с В. В. Путиным 16 августа 2012 года Уполномоченный по правам человека просила Президента Российской Федерации ускорить разработку механизма погашения задолженности по заработной плате трудящихся, работающих у неплатёжеспособных работодателей.

Закон был разработан, но до сих пор по какой-то причине он не вносится на рассмотрение в Государственную Думу, поэтому власти всех уровней от Президента страны до Главы Дегтярского городского округа вынуждены продолжать решать вопросы погашения задолженности по заработной плате в ручном режиме. Неэффективный менеджмент на Дегтярском МУП«Водоканал» привёл к тому, что работникам пришлось пойти на кардинальные меры – голодовку. После обращения Уполномоченного по правам человека к Председателю Правительства области задолженность по заработной плате перед работниками была погашена.

Заявительница М. сообщила о задержке выплаты заработной платы на ООО «Литой элемент ВСМЗ», на котором трудятся в основном бывшие работники ОАО «Верхнесинячихинский завод ВСМЗ», ООО «НИГМАС» (обращение № 16-13/1288). Она высказала обеспокоенность тем, что ООО «Литой элемент ВСМЗ» является ещё одним звеном в цепочке перемещения активов ОАО «Верхнесинячихинский завод ВСМЗ», и долг по заработной плате перед ними в очередной раз окажется непогашенным.

Решением Арбитражного суда Челябинской области 28 апреля 2016 года введена процедура внешнего наблюдения в отношении ООО «ЛЭ ВСМЗ». Бывшие работники ОАО «Верхнесинячихинский завод ВСМЗ», ООО «НИГМАС», перед которыми вновь возникла задолженность по заработной плате, два года назад без света, воды, тепла запускавшие завод, зимой носившие воду из реки и гревшие её на кострах, опять через акцию протеста, объявив голодовку, отстаивали своё право на получение вознаграждения за труд. Сокращённые работники, семьи которых вновь остались без средств к существованию, а не собственник и директорат, говорили о том, что Верхней Синячихе металлургический завод нужен не только в истории, но и в перспективе.

Начало выплат трудящимся стало возможным благодаря активной позиции Уполномоченного по правам человека, личному вмешательству Заместителя Генерального прокурора РФ Ю.А. Пономарёва, возбуждённому Следственным отделом по городу Алапаевск СК России по Свердловской области уголовному делу по факту невыплаты заработной платы, действиям полиции, которая отслеживает каждую уходящую с предприятия машину металлолома.

Уполномоченный считает, что возбужденное уголовное дело будет иметь логическое завершение.

На личных приёмах населения во всех территориях области к Уполномоченному поступают обращения о необходимости возрождения системы централизованных закупок выращенной жителями села продукции. Потребкооперацию необходимо развивать, более того, можно обязать торговые сети закупать товары определённой группы – например, молоко, мясо, хлеб, яйцо – только у местных производителей.

По решению Губернатора Свердловской области Е. В. Куйвашева с 2015 года развитие потребительских кооперативов в регионе было признано приоритетным направлением и включено в список субсидируемых отраслей агропромышленного комплекса. На сегодняшний день действуют 44 кооператива, из которых 9 – кредитные, 5 – перерабатывающие и 30 – снабженческие. К сожалению, этого недостаточно. По предложению Уполномоченного в план Правительства Свердловской области был включён вопрос о разработке мер по поддержке мелких и средних сельхозпроизводителей Свердловской области (создание сети заготконтор, овощехранилищ, передвижных пунктов для забоя скота и т. д.) и формировании системы оптово-распределительных центров для осуществления закупки сельскохозяйственной продукции у населения и фермерских хозяйств.

Ещё одно предприятие, выплата задолженности по заработной плате работникам которого стала возможна только после обращения Уполномоченного по правам человека к заместителю Генерального прокуратура РФ Ю. А. Пономарёву, – АО «Нефтегазомонтаж», нефтяное месторождение им. Виноградова Белоярского района ХМАО (обращение № 16-13/30). Свердловчане, авторы обращения, сообщили, что в начале ноября 2015 года их пригласили на работу, вахта должна была закончиться в конце декабря. По её окончании работникам сообщили, что объект замораживают, у организации нет денег, чтобы рассчитаться, денег на обратную дорогу также нет. Вахтовики были сняты с питания. Тем, кто принял решение дожидаться заработной платы, стали угрожать, что отключат электричество в 30-градусный мороз, питаться в столовой разрешили в счёт неполученной заработной платы, выехать из тайги без денег люди возможности не имели. По поручению Ю. А. Пономарева, прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа – Югра провела проверку и выяснила, что по состоянию на 15.01.2016 года в обществе имелась задолженность по заработной плате перед 106 работниками в размере 4,4 млн рублей.

Учитывая, что действиями должностных лиц АО «Нефтегазомонтаж» нарушались права граждан, осуществляющих деятельность на территории автономного округа, руководителю общества было вынесено представление об устранении нарушении закона. Органы прокуратуры г. Москвы, где был зарегистрировано общество, уведомлены о сложившейся ситуации для решения вопроса о привлечении виновных лиц к административной ответственности. В результате принятых мер задолженность по заработной плате в АО «Нефтегазомонтаж» погашена в полном объеме 02.02.2016 года. Получили бы вахтовики из разных уголков России заработанные деньги без своевременного обращения к Уполномоченному или очередной собственник обогатился бы за счёт своих работников?

Только после вмешательства прокуратуры 07.04.2016 года была погашена задолженность по заработной плате работникам ООО «Алапаевский станкостроительный завод» в полном объёме, но на площадке завода действовало также предприятие с названием ООО «Алапаевский станкозавод», работники которого сообщили, что также не получили заработную плату.

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 23.12.2013 г. в отношении ООО «Алапаевский станкостроительный завод» введена процедура наблюдения. Временным управляющим утверждена Л. Р. Якимиди. Решением Арбитражного суда Свердловской области от 22.05.2014 г. ООО «Алапаевский станкостроительный завод» признан несостоятельным (банкротом). Конкурсным управляющим утверждён В. А. Медведев. Определением Арбитражного суда Свердловской области от 11.08.2014 г. конкурсным управляющим утверждён Е. А. Бояршинов.

Анализируя почту, Уполномоченный обратила внимание, что Якимиди-Медведев-Бояршинов – члены одной саморегулируемой межрегиональной общественной организации «Ассоциация антикризисных управляющих». Успешно - в свою пользу, а не в пользу кредиторов должника и общества действуют на протяжении нескольких лет. Так, в Постановлении Федерального арбитражного суда Уральского округа от 12.12.12 г. № Ф-09-11460/12, было указано, что конкурсный управляющий «ПКК «Тагилснаб» Е. А. Бояршинов обратился в суд с ходатайством об увеличении лимита расходов, связанных с оплатой услуг ИП Л. Р. Якимиди с 6 200 руб. до 997 585 руб. Конкурсным кредитором предприятия в то время являлся В. А. Медведев.

Или СПК «Невьянский агролесхоз», на котором в период конкурсного производства по текущим платежам было израсходовано 9 178 513, 63 рубля, а вот задолженность по заработной плате осталась непогашенной. По этим фактам Уполномоченный обращался в прокуратуры разных уровней. Арбитражный суд Свердловской области вынес решение по делу о взыскании с арбитражного управляющего А. Н. Башкова убытков в пользу физических лиц бывших работников СПК «Невьянский агролесхоз» в общем размере 1 274 437,49 руб. Сегодня взыскание производится с социального (пенсионного) счёта должника, хотя ответственность арбитражного управляющего А. Н. Башкова застрахована в ОАО «ВСК», решение суда не исполняется, поскольку А.Н. Башков так и не представил документы, необходимые страховщику для определения объёма ответственности.

Пункт 4 статьи 20.3 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» определяет, что при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве, арбитражный управляющий обязан действовать добросовестно и разумно в интересах должника, но зачастую действия арбитражных управляющих, подобные действиям А. Н. Башкова, Л. В. Якимиди, В. А. Медведева, Е. А. Бояршинова показывают, что реабилитационные процедуры банкротства, цель которых – восстановить платежеспособность предприятия, составляют нулевой процент относительно процедуры конкурсного производства.

Уполномоченный по правам человека считает, что показатели банкротства должны заставить все органы власти бить в колокола. От каждой процедуры банкротства страдает человек. Но не меньше от банкротства страдает государство. По мнению Уполномоченного, в определение понятия банкротства в словарь надо ставить не оздоровление, а разорение государства.

...СНОВА ПРОДАЁТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ С ЛЮДЬМИ

В 2007 году в Белоярском районе на торги было выставлено здание общежития банкротящегося СПК «Нива». Причём вместе с проживающими в нём людьми как нежилое по цене 2 миллиона 100 тысяч рублей. Муниципалитет посчитал данную цену несоразмерной и несправедливой, к согласию сторонам прийти не удалось. В здании имели постоянную регистрацию и проживали несколько десятков человек. Белоярский межрайонный прокурор после обращения к нему Уполномоченного принял меры: в адрес конкурсного управляющего СПК «Нива» и Администрации Белоярского городского округа были внесены представления с требованием об устранении нарушений Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» и передаче общежития в муниципальную собственность, а также привлечении виновных должностных лиц Администрации Белоярского городского округа к дисциплинарной ответственности.

В 2016 году новый собственник здания общежития Уфимкинского стекольного завода, многократно продававшегося вместе с людьми, предложивший в 2014 году бывшим работникам завода выкупать у него квартиры, в которых они жили более 10 лет, за несколько сотен тысяч рублей, продолжает отстаивать своё право на здание и земельный участок под ним в суде (обращение № 16-13/2318).

Предыстория такова: в 1997 году постановлениями главы Ачитской районной Администрации был утверждён список объектов жилищного фонда завода, бывшего государственного предприятия, которые подлежали передаче в муниципалитет. Должностными лицами органа местного самоуправления, в связи с ненадлежащим исполнением ими обязанностей, право муниципальной собственности на спорные помещения надлежащим образом оформлено не было. Здание общежития оказалось продано в оффшорную зону компании «Глаксон Энтерпрайзис Лимитед», после чего ещё несколько раз перепродавалось.

В интересах бывших работников стекольного завода, проживающих в общежитии, Уполномоченный по правам человека обратилась в прокуратуру Свердловской области, Управление Генеральной прокуратуры РФ в Уральском федеральном округе, после чего прокурор Ачитского района в интересах жителей общежития П. и К. обратился в суд, и судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда 1 марта 2016 года вынесла апелляционное определение, согласно которому за П. и К. было признано право собственности в порядке приватизации на занимаемые ими жилые помещения. Суд указал при этом, что, по общему правилу, независимо от даты перехода государственных или муниципальных предприятий в иную форму собственности (до января 1993 года либо после) граждане, проживающие в жилых помещениях таких предприятий, вправе требовать передачи занимаемых ими жилых помещений в собственность в порядке приватизации.

Администрация Ачитского городского округа, которая в 1997 году надлежащим образом не оформила право муниципальной собственности на спорные жилые помещения, в 2016 году обратилась с иском о признании за Ачитским городским округом права собственности на жилые помещения 2-го и 3-го этажа общей площадью 1 213 кв. м, расположенные в общежитии в посёлке Уфимкинский Ачитского района, и земельный участок под общежитием.

Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил требования Ачитского городского округа, но Семнадцатый арбитражный апелляционный суд 18 октября 2016 года отменил это решение, тем самым признав за новым собственником право собственности на всё здание и земельный участок под ним. С просьбой принять дополнительные возможные меры к непредвзятой оценке имеющихся в деле доказательств, Уполномоченный обратилась к Председателю Федерального арбитражного суда Уральского округа.

По Закону «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсный управляющий действует в интересах кредиторов должника и общества. Но при попустительстве местных органов власти общество вынуждено наблюдать, как арбитражные управляющие в последнюю очередь руководствуются интересами этого самого общества, допускают продажу зданий вместе с проживающими в них на законных основаниях людьми.

При инвентаризации имущества конкурсный управляющий ФГУП «СУУ ВО МО РФ» – дочернем предприятии ФГУП «Волжско-Уральского СУ МО РФ» (далее – предприятие), Д. А. Рыбалко установил, что на балансе должника имеется общежитие по улице Испытателей, 22 в городе Екатеринбурге. Здание общежития вошло в состав конкурсной массы. В силу Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсным управляющим принято решение о проведении мероприятий, направленных на реализацию здания общежития путём проведения торгов в форме аукциона – вместе с людьми. Жильцам общежития были направлены требования об освобождении жилых помещений, после чего они обратились к Уполномоченному (обращения Ш. № 16-13/175, Г. № 16-13/400, Н. № 16-13/311).

В ходе проверки, о проведении которой Уполномоченный по правам человека просил прокуратуру, было установлено, что конкурсным управляющим не принято во внимание то обстоятельство, что жилые помещения – квартиры в здании общежития – принадлежат гражданам на праве собственности, зарегистрированном в установленном законом порядке. Им также не приняты во внимание выводы суда, изложенные в судебных решениях, в частности, что здание общежития подлежит передаче в муниципальную собственность. Кроме того, в нарушение ст. 13 ГПК РФ установленный судом факт проживания семей в указанном жилом помещении поставлен конкурсным управляющим под сомнение, что недопустимо.

Региональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих по обращению Уполномоченного по правам человека провела внеплановую проверку деятельности арбитражного управляющего Д. А. Рыбалко на предприятии, сообщив Уполномоченному, что согласно определению Арбитражного суда Свердловской области от 04.05.2016 г. следует, что в судебном заседании конкурсным управляющим был заявлен отказ от заявленных требований к Ш. в полном объёме. Принимая во внимание аналогичность ситуации с остальными гражданами, учитывая позицию судов по обстоятельствам, указанным в заявлениях, во избежание дополнительных расходов должника в виде государственных пошлин, конкурсным управляющим был заявлен отказ от исковых требований ко всем гражданам, проживающим в жилых помещениях, в полном объёме.

Обратившаяся к Уполномоченному по правам человека С. (обращение № 16-13/2384) сообщила, что жилой дом, в котором проживает её семья и ещё несколько семей – пенсионеров Министерства обороны РФ, в 2012 году не вошёл в договор на эксплуатацию имущества ФГКУ «Приволжско-Уральское ТУИО» по причине трудности идентификации с домами, принятыми на баланс по передаточному акту при реорганизации путём присоединения ФГКУ «Вторая Екатеринбургская КЭЧ района», а в октябре 2016 года ФГКУ «Приволжско-Уральское ТУИО» сообщило, что, согласно акту о разборке, три жилых дома в 86-м военном городке демонтированы путём полного разрушения. Получается, что дома разрушили, несмотря на проживающих в них людей.

Уполномоченный, обеспокоившись бездействием ФГКУ «Приволжско-Уральское ТУИО», обратилась к военному прокурору Екатеринбургского гарнизона с просьбой проверить основание, которое позволило демонтировать государственное имущество путём полного разрушения без расселения проживающих в нём граждан и принять меры, направленные на то, чтобы межведомственная комиссия по оценке жилых помещений признала аварийным и непригодным для проживания дом, расположенный на территории муниципального образования «Город Екатеринбург», по ул. Московский тракт, 9-й км.

Военный прокурор Центрального военного округа сообщил Уполномоченному следующее: «Вследствие необоснованного списания жилого дома № 4 с 2012 года оценка его технического состояния не производилась. Меры по организации содержания и ремонта дома, а также передаче его на обслуживание управляющей компании не принимались, чем создана угроза безопасности жильцов.

Ходатайства жильцов в ФГКУ «ПУрТУИО» об оценке пригодности дома для проживания отклонены по причине отсутствия данного объекта на балансе учреждения и, как следствие, оснований для обращения в межведомственную комиссию по оценке жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания.

По итогам проверки начальнику ФГКУ «ПУрТУИО» внесено преставление с требованием восстановить жилой дом № 4 на учёте основных средств учреждения, а также принять меры по организации его содержания и оценки технического состояния, по результатам которой инициировать рассмотрение межведомственной комиссией вопроса о пригодности (непригодности) дома для проживания.

Реализация принятых мер реагирования и фактическое устранение нарушений взяты на контроль».

10–15 лет назад работникам предприятий «простили» долг по заработной плате ввиду отсутствия имущества должника, а сегодня предлагают выкупать квадратные метры, которые предоставлялись им в период работы на обанкроченных предприятиях.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАВА

КОГДА НА СЧЕТУ КАЖДАЯ КОПЕЙКА

Почти одна треть населения Свердловской области, если точнее, 1 млн 331 тыс., является пенсионерами, причем абсолютное большинство из них получают страховую пенсию по старости. В 2016 году страховые пенсии почти 1 млн 223 тыс. свердловских пенсионеров были проиндексированы только однажды и всего на 4 процента, что, конечно же, ниже уровня фактической инфляции. В результате индексации средний размер страховой пенсии по старости с учётом фиксированной выплаты составил по региону 13 тыс. 600 руб.

И если раньше рост пенсий в годовом выражении практически не отставал от инфляции, то в течение двух последних лет размеры пенсий в реальном выражении неуклонно сокращаются. Вот и в 2016 году, даже согласно официальным опубликованным данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области (Свердловскстата) реальный размер назначенных пенсий к концу года составил 96,4 % к соответствующему периоду прошлого года.

Не внушает оптимизма и прогноз, сделанный руководителем Пенсионного фонда России А. Дроздовым в октябре 2016 года, согласно которому по проекту бюджета Пенсионного фонда России средняя пенсия в 2019 году составит 14 тысяч 600 рублей.

Учитывая, что каждый пятый пенсионер в области в настоящее время получает пенсию в размере до 10 тысяч рублей, неудивительно, что вопросы пенсионного обеспечения, жалобы на низкий размер пенсий пособий и льгот продолжают оставаться актуальными среди обращений граждан.

Так, пенсионер из г. Тавды Д. пожаловался Уполномоченному на низкий размер получаемой пенсии (обращение № 15-13/2999). Как известно, порядок обжалования решений пенсионных органов установлен частью 20 статьи 21 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»: решения об установлении или отказе в установлении страховой пенсии, о выплате этой пенсии, об удержаниях из указанной пенсии могут быть обжалованы в вышестоящий пенсионный орган (по отношению к органу, вынесшему соответствующее решение) и (или) в суд.

Руководствуясь в данном случае законом, Уполномоченный направила обращение Д. для проверки в вышестоящий пенсионный орган – отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области. По результатам проверки был произведён перерасчёт пенсии Д. и пенсия назначена в новом, более высоком размере. Заявителю была также выплачена весомая доплата за весь предыдущий период, когда пенсия выплачивалась в заниженном размере.

Гораздо сложнее была ситуация, в которой оказалась гражданка А., обратившаяся к Уполномоченному с просьбой о содействии в назначении пенсии, поскольку решением Управления Пенсионного фонда в г. Заречном от 21.04.2015 г. в этом ей было отказано (обращение № 16-13/847).

Как выяснилось, заявительнице, в силу семейных обстоятельств, в период проживания на Украине в 80-х годах пришлось поменять фамилию, что было отражено в её трудовой книжке. Документ, подтверждающий изменение фамилии, – свидетельство о расторжении брака, зарегистрированного в Куйбышевском отделе регистрации актов гражданского состояния г. Донецка (в то время Украинской ССР), оказался утерянным. Это и явилось причиной отказа в назначении пенсии.

Управлением ЗАГС Свердловской области, куда ранее обращалась А., направлялся запрос о высылке повторного свидетельства о расторжении брака в Донецкую область Украины. Согласно полученному ответу «первые и вторые экземпляры актовых записей гражданского состояния находятся на территории, временно неподконтрольной власти Украины, в связи с чем сообщить о наличии либо отсутствии актовой записи о расторжении брака не представляется возможным» (письмо отдела госрегистрации актов гражданского состояния Главного территориального управления юстиции в Донецкой области Министерства юстиции Украины от 25.02.2016 г.).

Обращения непосредственно в город Донецк (ДНР), где находятся запрашиваемые документы, Управлением ЗАГС Свердловской области не направлялись.

Заявительница обращалась в районный суд с заявлением об установлении факта принадлежности трудовой книжки, указав, что документы о расторжении брака запросить в Украине невозможно по причинам ведения боевых действий в г. Донецке и игнорирования запросов. Решением Заречного районного суда от 18.05.2015 г., в удовлетворении заявления А. было отказано.

Исходя из задачи, обозначенной в Законе Свердловской области «Об Уполномоченном по правам человека в Свердловской области» как содействие беспрепятственной реализации прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, Уполномоченным было направлено обращение своему коллеге – Уполномоченному по правам человека в Донецкой Народной Республике Д. В. Морозовой с просьбой запросить в органах ЗАГС г. Донецка справку, подтверждающую расторжение брака заявительницей.

Просьба Уполномоченного не осталась без внимания: запрашиваемая справка донецкими коллегами была получена в оперативном порядке, однако, как выяснилось, заказные письма из ДНР в Россию почтовой связью не принимаются. Работникам аппарата Уполномоченного по правам человека в ДНР пришлось выехать на территорию Ростовской области Российской Федерации, чтобы отправить документы по назначению заказным письмом. В итоге необходимые документы были получены, долгожданная пенсия А. была назначена. Уполномоченный поблагодарила свою донецкую коллегу.

В похожей ситуации оказалась бывшая гражданка Украины М., обратившаяся к Уполномоченному с просьбой о содействии в составлении искового заявления в суд с требованием о признании решения пенсионного органа об отказе в назначении пенсии незаконным (обращение № 16-13/342).

Как выяснилось в ходе рассмотрения жалобы, М. было отказано в назначении пенсии в связи с наличием в трудовой книжке некорректных записей о периодах работы в Украине, к тому же частично размытых водой. Уточняющие справки о работе, которые она привезла из «незалежной», оказались некачественными – не совпадали номера приказов и дат о приёме и увольнении с записями в трудовой книжке, некоторые архивные справки были без номера и даты, без указания фамилии, и потому были правомерно отвергнуты пенсионным органом.

Учитывая, что в силу изложенных обстоятельств, для обращения в суд правовых оснований не имелось, Уполномоченным были приняты все иные необходимые и даже нестандартные меры к получению из Украины дополнительных документов, подтверждающих трудовой стаж заявительницы, после чего пенсия М. была назначена.

НА КОНТРОЛЕ ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

Дать возможность многодетным семьям построить собственное жильё на собственном земельном участке – задача чрезвычайно важная, поэтому Уполномоченный в течение последних пяти лет держит на контроле решение областной и муниципальной властей земельного вопроса таких семей.

Со времени первого обращения Уполномоченного к проблеме обеспечения собственными земельными участками многодетных семей, которые воспитывают трёх и более детей, в Свердловской области сделано немало. И если в специальном докладе «О проблемах в бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям, проживающим на территории города Екатеринбурга» (2013 год) и ежегодных докладах Уполномоченного за 2014, 2015 годы были обозначены острота этой проблемы, попытки её решения Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области и органами местного самоуправления, трудности в освоении выделенных земельных участков, то сегодня можно говорить об имеющемся положительном опыте.

Органами государственной власти Свердловской области проводится большая работа, успешно выполняется ежегодная программа по выделению многодетным семьям земельных участков. Однако по-прежнему нередко выделяются земельные участки, не обеспеченные инфраструктурой, граждане отказываются от участков, удалённых от социально значимых объектов. Люди полагают, что этим нарушаются их права, и обращаются за помощью к Уполномоченному (обращение № 16-13/2202). Имеют место случаи продажи многодетными родителями полученных земельных участков, что объясняется отсутствием у семей достаточных средств для освоения этих участков.

И всё-таки позитивные сдвиги происходят. В Ежегодном докладе за 2015 год Уполномоченный привлекала внимание к такой проблеме, как необеспеченность земельных участков, выделенных многодетным семьям, инженерной инфраструктурой. Приводила пример, когда МУГИСО выделило многодетным семьям почти 600 земельных участков в посёлке Бобровский, где за подключение к электрическим сетям энергетики требовали от собственника каждого участка от 500 000 до 2 000 000 рублей. Аналогичная проблема возникла у многодетных семей и в Красноуфимском районе.

Уполномоченный уверена, что можно решать эти проблемы. В январе 2016 года она организовал рабочую встречу с Министром строительства и развития инфраструктуры Свердловской области С. Ю. Бидонько, пригласив для участия в беседе инициативную группу «счастливых обладателей» земельных участков в посёлке Бобровский. К счастью, министра не пришлось убеждать в том, что приступить к строительству индивидуального жилья в отсутствие дорог, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения крайне сложно. И уже с февраля на регулярных заседаниях нашей рабочей группы обсуждали ход работ по заключению договоров со строительными организациями и поставщиками электроэнергии, сроки строительства 10 подстанций в поселке Бобровский и 4 – в Красноуфимском районе, подключение участков к электрическим сетям, заслушивали отчёты представителей МРСК Урала и Облкоммунэнерго, глав Красноуфимского и Сысертского городских округов.

После выполнения всех необходимых работ по строительству электросетевой инфраструктуры собственники участков могут осуществить технологическое присоединение по льготному тарифу – всего за 550 рублей.

Одним из итогов обсуждений отчётов и организационной деятельности стало предложение нашей рабочей группы о необходимости закрепления в нормативном правовом акте Свердловской области обязательств областной власти по обустройству инженерной инфраструктурой предоставляемых многодетным семьям земельных участков.

КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБВИ

Уполномоченный по правам человека является членом областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, уделяет этой работе пристальное внимание. В соответствии с Календарным планом работы областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав на 2016 год сотрудник аппарата Уполномоченного выезжал с рабочей группой комиссии в территории.

По вопросу «Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время, в том числе подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Горнозаводском управленческом округе Свердловской области» перед сотрудником аппарата была поставлена задача изучить ситуацию с временным трудоустройством в летний период детей указанного возраста, состоящих на учёте в территориальных комиссиях, а также состоящих на учёте в комиссиях семей. После изучения ситуации в Ленинском и Дзержинском районах г. Нижнего Тагила выяснилось, что ни один орган системы профилактики не сопровождает ребёнка в его временном трудоустройстве, а в результате – из 141 ребёнка, состоящего на учёте в территориальных комиссиях, только 9 были трудоустроены через центр занятости с заключением трудового договора и гарантией защиты их прав. Ещё 27 работали без официального трудоустройства, что не только противозаконно, но и неправильно в педагогическом плане.

Необходимо учесть и такой аспект проблемы организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время как число предлагаемых вакансий. Если предположить, что все подростки «дошли» до территориального центра занятости, то им бы просто не хватило количества предлагаемых мест, поскольку в Горноуральском городском округе за три летних месяца для несовершеннолетних имелось 234 вакансии, в Нижнем Тагиле – 1 168.

Рассматривала областная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав и вопрос «Об участии организаций культуры Западного управленческого округа в реабилитационной работе с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении». Сотрудник аппарата Уполномоченного изучил ситуацию посещения детьми, состоящими на учёте в территориальных комиссиях, а также семей, состоящих на учёте в этом органе, учреждений культуры и дополнительного образования.

В Шалинском городском округе, по данным территориальной комиссии на 01.10.2016 г., на учёте состояло 13 детей, находящихся в социально опасном положении, и, по данным на 25.09.2016 г. – 25 семей (в них 79 детей, из которых 19 в возрасте до 5 лет), находящихся в социально опасном положении.

По данным МКУ ДО ШГО «Дом творчества», 6 детей из 92 посещают Дом творчества, по данным МКУ Шалинского городского округа «Шалинский центр развития культуры», 33 ребёнка посещают организации культуры. Поскольку территориальной комиссией для рабочей группы сделан запрос по всем детям, состоящим на учёте, без проверки актуальности данных о социально опасном положении детей, то в информации из организаций культуры имеются такие отметки как «дети находятся в социально-реабилитационном центре уже полгода», «не проживает по этому адресу 5 лет», «нет номера дома» – значит, точные сведения о детях получить невозможно. Необходимо, чтобы территориальной комиссией проводился анализ и координация реабилитационной работы с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, и для этого использовалась в комплексе информация всех органов системы профилактики, в том числе организаций культуры и дополнительного образования.

К сожалению, отсутствие координации становится причиной многих несчастий, случающихся с ребёнком в запущенных семьях. Пожары в домах, где дети оставлены одни, а родители ушли в гости, насилие в семье, когда отец зверствует по отношению к собственной дочери, наркотики, которыми мать делится с сыном, – всё это случаи из жизни.

По итогам этих трагических событий, как правило, следователи Следственного комитета возбуждали уголовные дела, наказывали виновных, при этом никто, кроме сотрудников полиции, работающих в подразделения по делам несовершеннолетних, ответственности не несёт. Получается, что детки наши находятся под надзором силовых структур. Прокуратура области с подразделениями на местах тоже серьёзно занимается детским вопросом. Но всё это из серии наказания, кнута. А вот пряников не хватает.

В истории, которая случилась в Алапаевском районе, девочку помещали в центр семьи и детства, и органы опеки знали её, и комиссия по делам несовершеннолетних, но никто не обнаружил, что ребёнка насиловал отец. Следственный комитет получил трагедию уже в завершённом виде. К силовикам вопросов нет. А власти всех уровней не собрались, не обсудили, не разобрались, по сути, ничего не сделали для того, чтобы извлечь из трагедии уроки. А ведь тех, кто отвечает за детство, очень много.

Считаю необходимым предложить Губернатору Свердловской области поручить соответствующим ведомствам, в случае трагических исходов историй с детьми, требовать проведения тщательного анализа событий и выводов. Нельзя всё оставлять только правоохранительным органам.

Мы часто ищем статьи Уголовного кодекса там, где не хватает любви. Или прокуратура со Следственным комитетом работают лучше всех вместе взятых социальных центров?

Штрафуем, наказываем, надзираем, и часто никого не интересует главный вопрос: станет ли легче ребёнку от всех этих действий?

В марте 2016 года в Свердловской области состоялось четырнадцатое выездное заседание Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. В процессе подготовки и его проведения члены Совета посетили различные учреждения, изучая ситуацию реализации прав жителей области, в том числе прав семьи и детей.

В рамках выездного заседания состоялся круглый стол по проблемам семьи, материнства и детства с участием представителей всех уровней власти Свердловской области и общественных организаций. Он стал площадкой, на которой гражданское общество, представители власти обозначили круг проблем федерального и регионального уровней по заявленной теме.

Возбуждение уголовного дела в отношении заместителя директора по режиму ФГ-БУСУВУ для детей и подростков с девиантным поведением «Рефтинское специальное профессиональное училище закрытого типа № 1» вызвало широкий резонанс. Ситуация с массовыми побегами детей, причиной которой сначала были действия заместителя директора по режиму, а затем непонимание, возникшие между взрослыми (особенно службой режима учреждения) и детьми, должна в любом случае решаться в интересах детей. Аура, атмосфера в училище – вот главное, чем должны быть озабочены педагоги, служба режима, другие сотрудники и администрация, реагируя на малейшие опасные тенденции.

Уполномоченный считает необходимым создание Попечительского совета учреждения и урегулирование взаимодействия училища с некоммерческими общественными организациями.

Необходимо возродить традиции активного участия территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в жизни училища и общении с воспитанниками, проживающими на территории муниципального образования. На день приезда Уполномоченного в учреждении находилось 27 детей из 18 муниципальных образований Свердловской области, и только из 5 территориальных комиссий по делам несовершеннолетних поступали запросы в отношении воспитанников. Здесь необходимо волевое решение Областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по вопросу организации системного сопровождения воспитанников, находящихся в училище.

Учитывая, что в учреждении обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья и реализуются адаптированные основные общеобразовательные программы для детей с умственной отсталостью, в целях психолого-медико-социального сопровождения детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, Уполномоченный рекомендовала училищу обратиться в Министерство общего и профессионального образования Свердловской области с ходатайством о заключении соглашения с территориальной психолого-медико-педагогической комиссией для проведения плановых обследований воспитанников.

Уполномоченный предлагает ГАОУ СО ДО «Дворец молодежи» разработать предложения по включению воспитанников училища в систему воспитательных мероприятий Свердловской области, а областному ресурсному центру профессионального образования – по включению педагогов и воспитанников училища в систему профориентационных мероприятий Свердловской области.

ПИСЬМА ИЗ КАЗЁННОГО ДОМА

Продолжается реализация программы по обеспечению жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2016 году на эти мероприятия было предусмотрено 975,4 млн рублей из федерального и областного бюджетов. По данным Фонда жилищного строительства к сентябрю было освоено 590,1 млн рублей. Денежные средства инвестировались в строительство и приобретение жилья для этой категории граждан.

Уполномоченный отмечает, что Свердловская область из своего бюджета на покупку, а потом и на строительство жилья для вышеназванной категории граждан выделяет средства уже более 10 лет. Наша область одна из немногих, которая ещё до существования самой возможности выделения средств для этих целей, стала решать полномасштабно эту проблему. Однако выдать жильё сиротам – это не единственная проблема – не менее важно, чтобы, получив жильё, ребята еще и адаптировались, социализировались в этой жизни.

Контроль за использованием предоставленных сиротам помещений фактически отсутствовал, что влекло за собой случаи мошенничества, в результате которых выпускники детских домов лишались жилья. С 1 января 2013 года законодательство изменилось. Теперь детям-сиротам однократно предоставляются благоустроенные жилые помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений. Срок действия такого договора составляет пять лет. В случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания гражданам из числа детей-сирот содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, договор найма специализированного жилого помещения может быть заключён на новый пятилетний срок. Это решило проблему мошенничества, связанного с быстрой приватизацией и продажей за бесценок предоставленного жилья, но появились новые проблемы.

У каждого человека есть родители. И, вырастая в благополучной семье, любой человек знает, что независимо от своего возраста, он найдёт в родителях поддержку, получит мудрый совет, к ним можно прийти в любую трудную минуту. Какова же ситуация у людей, которые лишились родителей в детском возрасте (сироты) и воспитывались в государственных учреждениях?

До 18 лет такими детьми занималось государство в лице сотрудников учреждения. Кому-то повезёт, и эти теплые отношения остаются надолго. Но чаще всего, выпускаясь из государственного учреждения, сироты, как говорится, с глаз долой – из сердца вон.

Немногим удаётся вписаться в реальную жизнь и стать полноценными гражданами общества.

Отсутствие системы постинтернатного сопровождения и заинтересованности чиновников в счастливой судьбе сирот приводит к тому, что огромное количество сирот идут за помощью и участием в своей судьбе к Уполномоченному по правам человека и в общественные организации. Идут с самыми разными бедами: проблемами с беременностью, постановкой на учёт по жилью, с долгами родителей за коммунальные услуги, семейными ссорами.

В 2016 году таких сирот «на сопровождении» Уполномоченного по правам человека было 92 человека.

Перевод детских домов из системы образования в систему социальной политики усугубил ситуацию. Теперь у многих не оказалось даже своего старого доброго дома, пусть и казённого, но туда, куда можно было прийти за советом и помощью.

Затянувшееся создание системы постинтернатного сопровождения мешает не только конкретным сиротам, но и государству. Это видно по результатам наших новоселий. Все политические и правозащитные силы подключаются, чтобы покритиковать власти за недостаточную сумму, выделяемую из бюджета на строительство жилья для сирот. Далее идет пиар на качестве сдаваемого жилья по всем фронтам. И всё. Получив жильё, эти люди становятся никому не нужны. Второй год в своих докладах Уполномоченный бьёт тревогу по этому поводу. Никто не замечает.

На бумаге всё в порядке. Но всё чаще эти люди пишут письма с других адресов – из колоний. Нынче рекорды побиты – 20 процентов писем от сирот получены нами из-за решётки. Ребята пишут, что очень много проблем с документами, кредитами, трудоустройством. Вовремя никто не помог.

Не легче письма и от новосёлов, живущих в новых домах. Огромная неплатежеспособность, недисциплинированность, социальное иждивенчество – всё это приводит к тупиковым ситуациям.

За 2016 год начислено за наём жилого помещения 63 642,061 тыс. рублей. Поступило оплаты за 2015 год 2 050 тыс. рублей, то есть всего 25 %. А ведь сумма ежемесячного платежа невелика, она составляет 326,53 рубля (средний размер ставки за 1 кв. м – 8,16 рубля). В 2016 году средний размер ставки увеличен на 4 %.

Если бы действовала нормальная служба постинтернатного сопровождения, многих вопросов не было бы.

В адрес Уполномоченного поступило обращение от отбывающего наказание осуждённого П. 1995 г. р., (обращение № 15-13-1806), в котором он сообщает о своей проблеме – за ним была закреплена очень малая площадь жилого помещения.

Уполномоченным был направлен запрос в управление социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области по городу Краснотурьинску с просьбой организовать проверку наличия оснований, дающих право на предоставление ему как лицу из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилого помещения государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области путём установления факта невозможности проживания в закреплённом жилом помещении. В результате взаимодействия Управления и социальной службы колонии приказом начальника управления обратившийся П. был принят на учёт для предоставления жилого помещения государственного специализированного жилищного фонда Свердловской области.

И таких историй много. Сейчас проблемой сирот озаботились наши гражданские активисты и звезда «Уральских Пельменей» Юлия Михалкова создала общественную организацию. Как и во многих направлениях – гражданское общество поможет государству.

Одним из поводов для комплексного изучения ситуации в государственном автономном стационарном учреждении социального обслуживания населения Свердловской области «Уктусский пансионат для престарелых и инвалидов» послужило обращение родственницы оставшейся без попечения родителей в возрасте до 18 лет гражданки А. на нарушение её имущественных прав (обращение № 16-13-1886).

Она поступила в пансионат в возрасте 18 лет, дееспособной, имеющей в собственности имущество. И если до 18 лет за сохранностью имущества несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, осуществлял контроль опекун (попечитель) в лице государственного учреждения, то с приобретением полной дееспособности это бремя ложится на плечи совершеннолетних граждан. Так и произошло в случае с А. До поступления в «Уктусский пансионат для престарелых и инвалидов» её жилое помещение сдавалось в аренду государственным учреждением, срок окончания аренды приходился на день совершеннолетия А. Задолженности за оплату коммунальных услуг не было. С месяца поступления А. в пансионат для взрослых, прежний арендатор прекратил оплачивать коммунальные услуги, сама же А. данные платежи не осуществляла, в результате чего появилась задолженность.

Понимая ситуацию людей, оставшихся без попечения родителей в возрасте до 18 лет, имеющих заболевания, затрудняющие осуществление мероприятий по сохранности имущества, а также учитывая, что человек, всю жизнь проживший в государственных учреждениях, просто не имеет на это навыков, Министерству социальной политики Свердловской области необходимо разработать методические рекомендации для учреждений социального обслуживания, в которых проживают такие граждане.

По итогам рабочей поездки в «Уктусский пансионат для престарелых и инвалидов» состоялось совещание с участием первого заместителя министра социальной политики Свердловской области и сотрудников министерства, начальника управления социальной политики по Чкаловскому району г. Екатеринбурга и его сотрудников, председателя попечительского совета пансионата, а также Свердловской региональной общественной организации инвалидов «Екатеринбургский Клубный Дом» по защите интересов лиц с ограниченными возможностями психического здоровья и членов их семей и автономной некоммерческой организацией «Уральский центр медиации» г. Екатеринбурга.

РАЗЛУЧАЕМ ДЕТЕЙ С МАМАМИ

Вся организация помощи детям и семьям в государстве должна быть построена на семейно ориентированном подходе, который заключается в том, что права родителей на воспитание детей не должны ущемляться ни при каких обстоятельствах, за исключением случаев, когда это – единственный способ защитить интересы ребёнка.

К Уполномоченному обратилась Т. (обращение № 16-13/2613), выставленная родственниками на улицу с пятилетней дочерью. Работает в Екатеринбурге, ребёнок посещает дошкольное учреждение. Своего жилья не имеет, что, к сожалению, не редкость, а арендовать подходящее за столь короткое время, имея ограниченные средства, была не готова. После работы в «ручном режиме» с Министерством социальной политики Свердловской области выяснилось, что в Екатеринбурге, как и во всей Свердловской области, отсутствуют социальные учреждения, готовые принять маму с ребёнком старше 3 лет. Во всех трудных жизненных ситуациях взрослые члены семьи направляются в одни социальные учреждения, а дети, достигшие 3 лет, – в другие, что, несомненно, влечёт ещё более сложные последствия и травмирует детскую психику. В министерстве сотруднику аппарата Уполномоченного порекомендовали обратиться к общественным организациям, которые могут помочь в этом деле матери и её ребёнку.

В Свердловской области много общественных организаций, которые по своей эффективности могут конкурировать с государственными структурами, но отдавать решение этой проблемы только общественным организациям – по меньшей мере некорректно.

Уполномоченный по правам человека считает серьёзной ошибкой уменьшение количества стационарных отделений для детей, а также мест в них, что стало результатом оптимизации сети учреждений социального обслуживания.

Если в 2002 году в организациях социального обслуживания для детей насчитывалось 2 329 мест круглосуточного пребывания детей и 676 мест дневного пребывания, то в 2014 году эти цифры уже были иными – 951 и 290 соответственно, в 2015 году количество мест круглосуточного пребывания детей было ещё меньшим – 881. Это неизбежно приведёт к росту числа беспризорных и безнадзорных детей.

Права людей с инвалидностью

СТУПЕНИ ВМЕСТО ДОСТУПНОСТИ

Доступность зданий, жилых домов, транспорта и безопасной среды – по-прежнему одна из самых больных и насущных проблем для людей с инвалидностью в России. Основная масса таких обращений, поступающих в адрес Уполномоченного по правам человека, связана с проблемами недоступности для инвалидов-колясочников жилых помещений. Это и необорудованные входы в подъезды, и небезопасные для передвижения инвалидов пространства внутри подъездов жилых домов.

Уполномоченному поступали жалобы о непригодности лифтов для использования инвалидами – в его кабину не входит инвалидная коляска, о том, что лифт неисправен или часто ломается. Для родственников инвалидов-колясочников каждая поездка к врачам, когда требуется подъём и спуск инвалидной коляски по лестнице, превращается в пытку, так что говорить о каких-то культурных мероприятиях или прогулках даже не приходится. Из-за невозможности инвалиду-колясочнику воспользоваться лифтом в жилом доме, он может быть обречён оставаться в четырёх стенах.

Жительница Нижнего Тагила М. (обращение № 16-13/414) рассказала, что живёт в доме, где действует пассажирский лифт старого образца, в который не входит инвалидная коляска её дочери инвалида-колясочника. Лифт введён в эксплуатацию в 1987 году, его ни разу не меняли, он часто ломается и создает опасность для жителей подъезда.

Обращение заявительницы в управляющую компанию с запросом о замене лифта результата не дало. В ответе указывается, что замена лифтов может осуществляться за счёт средств капитального ремонта, однако это значительные расходы, собственники помещений не имеют возможности осуществлять такое финансирование.

Реальную возможность для модернизации лифтового хозяйства представляет наличие муниципальной программы. Обращение М. в «Тагил-лифт» также не дало результата, в замене лифта было отказано со ссылкой на отсутствие средств.

При этом ни «Тагил-лифтом», ни управляющей компанией не проводилось обследования на предмет невозможности пользования лифтом инвалидом-колясочником, несмотря на то, что поводом к обращению являлась как раз недоступность лифта для инвалида.

Очень хочется верить, что и эту ситуацию мы сможем изменить. В январе 2016 г. вступил в силу Федеральный закон от 01.12.2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», конкретизирующий обязанности властных органов по обеспечению доступной среды и необходимой инфраструктуры для инвалидов.

Постановлением Правительства РФ от 09.07.2016 г. утверждены Правила обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме. Именно этот документ, наконец, предусматривает порядок создания специальных комиссий для обследования жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, утверждает форму акта такого обследования в целях приспособления жилого помещения и общего имущества к нуждам инвалида, правила проведения проверки экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома, в котором проживает инвалид, а также требования к доступности жилого помещения и общего имущества в многоквартирном доме для инвалида.

В октябре – ноябре 2016 года несколько муниципальных образований уже приняли постановления о создании муниципальных комиссий по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда.

Относительно доступа к банковским услугам Центральный банк РФ подготовил письмо «О создании безбарьерной среды для инвалидов» от 29.07.2015 г. № 02-31-2/6553, в соответствии с которым банкам рекомендуется активизировать усилия по обеспечению инвалидам беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, а также помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами, проведению работы по оборудованию офисов специальными пандусами, указателями, знаками, стойками обслуживания для указанных групп граждан.

И все же, несмотря на постепенное приведение законодательства в соответствие с Конвенцией о правах инвалидов, до сих пор по каждому отдельному общественному зданию приходится решать вопрос индивидуально, в то время как решение таких вопросов является обязанностью самих учреждений и органов независимо от их формы собственности.

Одно из таких обращений – в защиту прав неопределённого круга маломобильных людей, для нужд которых не оборудовано здание Межрайонной инспекцией федеральной районной налоговой службы России № 31 (обращение В. № 16-12/451).

Прокуратурой Октябрьского района г. Екатеринбурга по результатам проведённой проверки были установлены нарушения со стороны государственного органа по необеспечению доступной среды (центральный вход не оборудован пандусом, поручнями, кнопкой вызова персонала, криптограммой «инвалид») и вынесено представление об устранении нарушений требований законодательства о социальной защите инвалидов.

Как сообщает прокуратура, Межрайонная ИФНС России № 31 по Свердловской области, исполняя это представление, совместно с АНО «Уральский ресурсный центр социальной среды для людей с ограниченными возможностями «Инклюзия» провели комплексное техническое обследование территории здания, разработали рекомендации по адаптации здания для маломобильных групп населения, составили паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры.

Уполномоченный оценивает как крайне важный и позитивный момент тот факт, что при определении необходимых адаптационных мероприятий активно участвовали представители организации инвалидов, это позволит максимально учесть потребности маломобильных людей и сделать здание наиболее удобным и безопасным. При этом, конечно, вызывают вопросы значительные сроки, в которые планируется проведение работ (как указано в ответе, обозначен период 2016–2020 гг.), что вряд ли служит защите интересов маломобильных людей.

Обращение регионального общественного движения «Доступная среда всем» (№ 16-12/418) касается защиты прав инвалидов-колясочников и других маломобильных людей на беспрепятственное пользование пригородным железнодорожным транспортом. Фактическое и нормативно установленное расстояние между полом тамбура вагона и пассажирской платформой вообще не позволяет инвалидам-колясочникам самостоятельно осуществить посадку в поезд и выйти из вагона, затруднительно это для других маломобильных граждан, людей с проблемами опорно-двигательного аппарата, пожилых людей, родителей с маленькими детьми.

На вокзале в Екатеринбурге высота от пассажирской платформы до тамбура вагона составляет 120 сантиметров. Поднимать на такую высоту инвалида в коляске чаще всего некому: нет персонала, который обучен и обязан это делать. Однако и наличие персонала не решит проблему, поскольку такой подъём создает травмоопасные ситуации для инвалида.

Для решения этого вопроса необходимо оборудование вагона поезда мобильной подъёмной платформой для перемещения людей с ограниченной подвижностью и инвалидов в креслах-колясках.

Отсутствие специальных приспособлений для пользования инвалидами железнодорожными пригородными поездами нарушает их права на беспрепятственную среду и противоречит требованиям статьи 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в связи с чем обращение о применении мер прокурорского реагирования направлено в адрес транспортной прокуратуры Свердловской области.

Удобство и безопасность для инвалидов транспортной сети в Екатеринбурге по-прежнему требует особого внимания и системной работы городских властей. Потребности инвалидов не ограничиваются низкопольным транспортом, важно продумывать средства обеспечения безопасности для разных категорий инвалидов – и с проблемами слуха, и с проблемами зрения. Безопасные остановочные комплексы – вот что сегодня волнует людей со сниженным зрением, поскольку незрячим может стоить здоровья и жизни переход дороги к трамваю там, где остановочные комплексы отделены от трамвайных путей полосой для проезда машин.

В обращении К. (№ 16-13/1440) заявитель указывает, что Администрация города Екатеринбурга даёт ответ инвалидам по зрению: «Для обустройства приподнятой посадочной площадки трамвайной остановки «Фрунзе» по ул. 8 Марта необходима реконструкция всего перекрестка «8 Марта–Фрунзе» с частью прилегающих улиц. Финансирование мероприятий по развитию объектов улично-дорожной сети, включая реконструкцию автомобильных дорог, осуществляется из средств бюджета Свердловской области по подпрограмме «Содействие развитию муниципального образования «Город Екатеринбург» как центра Свердловской области на условиях софинансирования. В настоящее время и на плановый период 2016–2018 годы Правительство Свердловской области значительно сократило финансирование по данной программе, оставив в ней только два объекта – улицы Репина и Татищева, связанные с подготовкой к чемпионату мира по футболу 2018 года».

Реконструкция улиц проводится в Екатеринбурге, прежде всего, в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. Низкопольный транспорт начали закупать лишь в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. Почему мы так себя не уважаем? Почему мы можем сделать город удобным для гостей, но не можем сделать его доступным и безопасным для себя?

ИНТЕРНАТ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ?

Сегодня в России многие специалисты, работающие с инвалидами, отмечают, что необходимо развивать такие формы ухода и поддержки для различных категорий инвалидов, которые могли бы стать эффективной альтернативой государственным стационарным учреждениям.

Понимая актуальность этой темы и уделяя большое внимание теме защиты прав людей с проблемами психического здоровья, Уполномоченный совместно со Свердловской областной общественной организацией помощи людям с расстройствами аутистического спектра «Дорида» в декабре организовали видеоконференцию со специалистом Центра лечебной педагогики и дифференциального обучения Псковской области А. М. Царевым. К участию в видеоконференции были привлечены специалисты Министерства социальной политики Свердловской области и Управления по взаимодействию с общественными организациями Департамента внутренней политики Администрации Губернатора Свердловской области.

Опыт Псковской области, как и некоторых других российских регионов, связан с организацией сопровождаемого проживания в квартирах молодых людей с ментальной инвалидностью. Такая форма жизнеустройства для инвалидов с ментальными заболеваниями, достигшими 18 лет, уже несколько лет успешно используется как альтернатива проживанию в психоневрологических интернатах. Это позволяет, с одной стороны, обеспечить привычную домашнюю жизнь для ребят, которые выросли с родителями, и научить их многим навыкам самостоятельной жизни под присмотром опытных специалистов: тогда велик шанс, что, в случае отсутствия возможности для престарелых родителей ухаживать за ними, инвалиды с ментальными нарушениями не отправятся в казённое учреждение. Чего греха таить, психоневрологические интернаты не являются в России местом, куда люди попадают по собственной воле и своему выбору, – просто системной альтернативы им пока нет.

С другой стороны, дети, оставленные без попечения родителей и в силу своих заболеваний проводящие детство сначала в доме ребёнка специализированного типа, затем в детском доме-интернате, при отсутствии альтернативного пути после достижения 18 лет направляются в психоневрологический интернат, так и проводя всю свою жизнь в государственных стационарах и не видя обычной домашней жизни, не имея своего маленького домашнего мира. Для таких ребят подобные проекты и возможности сопровождаемого проживания призваны разорвать эту цепочку интернатов длиною в жизнь и дать им шанс при помощи специалистов научиться, насколько это возможно, самостоятельно решать бытовые вопросы, постоянно осваивать новые навыки, улучшая качество своей жизни.

Несколько квартир, полностью оборудованных под нужды инвалидов, в том числе для людей маломобильных, с проблемами передвижения, находятся в обычных жилых домах. В зависимости от состояния и потребностей молодых людей социальные работники, помогающие в быту и сопровождаемом трудоустройстве (система мастерских, специально созданных для инвалидов с ментальными нарушениями), в разной степени заняты с подопечными. Есть варианты, когда сопровождаемое проживание предусматривает круглосуточное нахождение с подопечными, а есть лишь частичная помощь и поддержка в течение дня.

Такие проекты реализуются с участием бюджета субъекта Российской Федерации (оплата труда сопровождающего персонала) – 60 % расходов; средств самих инвалидов (питание, оплата коммунальных платежей, по аналогии, как определённый процент дохода инвалида направляется на компенсацию затрат при нахождении его в стационарном учреждении) – 30 % расходов; бюджета неправительственной организации, которая, кроме того, оказывает методическую поддержку в развитии навыков инвалидов к самостоятельному проживанию, помогает организовать занятия с психологами и педагогами, творческие занятия и развлекательные мероприятия – 10 % расходов.

Помимо того, что такие проекты уже показали эффективность в достижении главной цели – нормализации жизни людей с инвалидностью, их включенности в жизнь общества, люди с ментальными проблемами перестают рассматриваться как «объект оказания государственной услуги», они становятся активными участниками партнёрских отношений, в которых есть ориентация на человека и его потребности. К тому же доказано, что при сопровождаемом проживании более эффективно используются бюджетные средства, государство меньше тратит, но получает больше эффекта, включая и развитие обычных жизненных навыков самих людей с инвалидностью, и воспитание общества в уважительном отношении к тем, кто имеет дополнительные потребности и нуждается в поддержке.

В Свердловской области уже есть хороший опыт такой абилитации инвалидов с психическими заболеваниями, в котором сложившаяся система сопровождаемого проживания стала заслугой органов здравоохранения. Общежитие в г. Первоуральске для людей с проблемами психического здоровья и сопровождаемое проживание в квартирах в г. Нижнем Тагиле – это результаты многолетнего согласованного сотрудничества администраторов здравоохранения, психиатров, психотерапевтов, арт-терапевтов, социальных работников.

К сожалению, современное законодательство категорически против такой «непрофильной» деятельности в здравоохранении, так что реабилитация формально изымается из ведомства врачей и передается органам социальной политики. Несмотря на это, мы всеми силами должны сохранить наши уже имеющиеся достижения в этой сфере и продолжить движение в этом направлении. Ориентироваться следует на свои достижения и успешные проекты в других регионах по сопровождаемому проживанию, поскольку потребность родителей, ухаживающих за взрослыми инвалидами с заболеваниями ментального спектра, состоит в том, чтобы найти альтернативу интернату и максимально адаптировать к жизни в обществе их уже взрослеющих детей, и эта потребность очень велика в нашей области.

Организационная основа подобных проектов – это государственное задание, когда общественная организация регистрируется в качестве поставщика госуслуг в уполномоченном государственном органе исполнительной власти.

Нельзя не отметить, что для Свердловской области на сегодня актуален вопрос, почему общественные организации не спешат подавать документы и регистрироваться в качестве поставщиков государственных услуг. В Реестре поставщиков социальных услуг сегодня зарегистрировано всего четыре организации. Получается, что общественные организации не готовы пока перейти от привычной проектной деятельности к системной постоянной работе, а социальные услуги требуют именно непрерывности и системности их оказания. Хотелось бы показать общественникам такую сферу деятельности как новое поле реализации их возможностей и просить активно включаться в новые реалии. Однако надо признать, пока не создано ничего, что могло бы вызвать интерес НКО и смену схемы их работы.

Во-первых, здесь надо учитывать, что НКО начинали свою работу в социальной сфере там, где не хватало внимания государства, в результате, те услуги, которые развили НКО на своей проектной и инновационной базе для различных уязвимых категорий граждан, не значатся в перечне госуслуг, которые им сейчас предлагается по госзаказу предоставлять.

Во-вторых, размер того возмещения, который положен НКО по перечню предоставляемых ими услуг, в среднем в 6–7 раз, а то и более, ниже фактических затрат, которые несут НКО. Наиболее востребованные и действенные при системном применении услуги – реабилитационные – чуть ли не самые низкооплачиваемые, а ведь именно они требуют самых высококвалифицированных специалистов и наибольших затрат времени и ресурсов от НКО. Приходится констатировать, что на сегодняшний день система госзаказа в социальных услугах не содержит в себе стимула для НКО, поэтому для того, чтобы привлечь в неё действительно настоящих, опытных, инновационных специалистов некоммерческого сектора, необходимо менять устаревший перечень социальных услуг, рассматривать варианты возмещения исходя из сумм фактических затрат НКО на оказание услуг. Только тогда от заинтересованного сотрудничества обеих сторон – государства и НКО – выиграют те люди, о которых им доверено заботиться.

В адрес Уполномоченного поступают обращения от людей, имеющих психические заболевания и проживающих в своих квартирах самостоятельно. Они наиболее уязвимы, когда речь идёт о защите жилья, находящегося в их собственности. Такие люди нередко становятся жертвами мошенников и остаются без жилья (обращение К. № 16-13/133).

Если ещё несколько лет назад законодательство предусматривало только два варианта определения юридического статуса таких пациентов (полная дееспособность и полная недееспособность), то после многочисленных усилий гражданского общества были внесены изменения в законы, в результате чего предусмотрена возможность признания человека ограниченно дееспособным (часть 2 статьи 30 Гражданского кодекса РФ). Такой статус, по общему правилу, позволяет ограниченно дееспособному проживать самостоятельно, распоряжаться своими доходами, а вот иные сделки, в частности, по распоряжению недвижимым имуществом, могут быть им совершены только с согласия попечителя. Это, с одной стороны, даёт большую свободу и поддержку активной жизненной позиции в повседневной жизни для таких людей, а с другой – позволяет защитить их недвижимое имущество от «чёрных риелторов» и недобросовестных граждан.

Несмотря на то, что законодательство стало предусматривать более гибкие варианты для защиты имущественных прав людей, страдающих психическими заболеваниями, без чрезмерного ограничения их в других сферах частной жизни, где они способны самостоятельно решать бытовые вопросы и распоряжаться своей пенсией и другими доходами, на практике положение одиноко проживающего человека, у которого нет родственника или друга, готового стать попечителем, весьма затруднительно. Фактически, если нет родственника, готового стать попечителем, то органы опеки и попечительства настаивают на том, что в существующей системе попечителем можно назначить только государственное стационарное учреждение (интернат). Получается, что ограниченно дееспособный должен в этом интернате проживать.

Абсурдно, но человек, не нуждающийся в стационарном обслуживании по состоянию своего здоровья, способный и желающий проживать самостоятельно, теряет такую возможность и направляется в интернат, где его попечителем выступает учреждение в лице его руководителя (обращение № 15-13/1645).

Уполномоченный поручил Министерству социальной политики Свердловской области организовать работу по передаче функций попечителя ограниченно дееспособного лица, желающего и имеющего возможность проживать самостоятельно, государственным учреждениям социального обслуживания, в том числе (и предпочтительно) не имеющим стационарных отделений. В этом случае контроль за подопечными со стороны попечителя можно осуществлять силами специалистов, ведущих обслуживание граждан на дому.

ЗАЩИТИТЬ ПАРАЛИМПИЙЦЕВ

2016 год запомнится нам нарушением прав инвалидов в международном масштабе. Больно ударил по нашим паралимпийским спортсменам отказ Международного паралимпийского комитета допустить к паралимпийским играм российскую сборную. В результате решения международного паралимпийского комитета и его оставления без изменения Спортивным арбитражным судом в Лозанне 260 спортсменов из России были лишены возможности участия в паралимпийских играх в Рио в сентябре 2016 года, а также стало известно о запрете на участие и в зимних играх в Южной Корее в 2018 году.

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области, являясь членом правления Европейского института омбудсмена – организации, которая объединяет уполномоченных по правам человека из всей Европы – обратилась к руководству Европейского Института Омбудсмена с настойчивым предложением включить в повестку очередного заседания Правления Европейского института омбудсмена в сентябре 2016 года в Никосии, вопрос о нарушении прав российских паралимпийцев. В этом решении она была поддержана Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации и всеми российскими коллегами из других регионов:

«Ситуация с российской паралимпийской сборной должна рассматриваться, прежде всего, в свете проблем прав человека, так как касается нарушения прав наиболее уязвимых людей, противоречит самой идее паралимпийских игр и требует вмешательства европейских омбудсменов и правозащитников и их принципиальной оценки, – было указано в обращении, – достаточно абсурдно, что исключение российской организации из состава международной организации влечёт за собой негативные последствия для конкретных людей, нуждающихся в особом подходе и отношении. Российский паралимпийский комитет был исключен из состава Международного паралимпийского комитета за якобы «государственную поддержку допинговых программ», в то время как ни один паралимпиец в России не был замечен или обвинен в использовании допинга».

Вопрос был включён в повестку заседания правления Европейского института омбудсмена. На заседании свердловский Уполномоченный призвала европейских коллег в открытом обсуждении поддержать позицию российских уполномоченных и высказать своё мнение на предмет нарушения прав инвалидов и дискриминационного отношения со стороны международной организации – Международного паралимпийского комитета:

«Уважаемые коллеги, мы выражаем серьёзную озабоченность решением Международного паралимпийского комитета (МПК) об отстранении российских Паралимпийских спортсменов от участия в паралимпийских играх в Рио в сентябре 2016 года и в Паралимпийских играх в Южной Корее в 2018 году. Расцениваем это как нарушение прав человека со стороны международной организации.

МПК также приостановил полномочия Паралимпийского комитета России (ПКР), возглавляемого бывшим Уполномоченным по правам человека в России, членом ЕИО Владимиром Лукиным, мотивировав своё решение существованием «государственной поддержки допинговых программ», проигнорировав негосударственный статус ПКР.

Выступая категорически против использования допинга и, тем более, против поддержки допинговых программ со стороны любого государства, мы отмечаем, что дискриминационные меры, принятые МПК, оказались направлены против тех, кто не только не был уличён, но даже и не обвинялся в использовании или поддержке допинговых программ. Фактически привлечены к коллективной ответственности невиновные люди, причём речь идёт о людях с ограниченными возможностями здоровья.

Таким образом, возникают обоснованные предположения, что отстранение российских паралимпийцев нарушает права наиболее уязвимых людей, нуждающихся в особом подходе и обращении, и носит политизированный характер.

Отстранение российских паралимпийцев противоречит самой идее паралимпийского спорта и принципа Генеральной Ассамблеи ООН, в соответствии с которыми спорт находится вне политики.

Призываем членов ЕИО поддержать данное заявление».

Члены правления Европейского института омбудсмена пришли к единогласному выводу, что подход Международного паралимпийского комитета при отказе в допуске к участию в Паралимпийских играх российских паралимпийцев несовместим с международными нормами о правах человека и что такой недопуск был необоснованным, и что в этой ситуации паралимпийцы – в связи с имеющейся у них инвалидностью – не имели возможности себя защищать и потому были лишены справедливого рассмотрения дела.

Таким образом, правление ЕИО единогласно приняло решение направить резолюцию в защиту российских паралимпийцев в Международный паралимпийский комитет, а также Омбудсмену ООН, Верховному комиссару ООН по правам человека, Комиссару по правам человека Совета Европы, Российскому паралимпийскому комитету, Российскому правительству и Европейскому парламенту.

Мощная и единогласная поддержка европейских коллег показала нам, что права инвалидов, как и права человека в целом, должны иметь неоспоримый приоритет над любыми политическими амбициями, а защищать их предстоит не только на государственном, но и на международном уровне.

Право на охрану здоровья и медицинскую помощь

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ: ВНЕ ЗОНЫ ДОСТУПА?

Доступность для пациента медицинской помощи складывается из множества факторов: это и расстояние до поликлиники, и возможность для человека в болезненном состоянии добраться до врача на общественном транспорте, и наличие необходимых специалистов, и их адекватное потребностям населения количество в лечебном учреждении, и возможность в обозримый период записаться к ним на приём, и возможность получить направление на бесплатные анализы, а не проводить платную дорогостоящую диагностику только потому, что очередь на бесплатную составляет длительный срок, а пациенту необходимы срочные диагностика и лечение.

Поступающая Уполномоченному почта свидетельствует о том, что для людей из отдалённых территорий помощь становится всё менее доступной, а вопросы её получения – всё более актуальными и насущными. Так, по обращению Б. (№ 16-13/944) на запрос Уполномоченного по вопросам доступности медицинской помощи в ЗАТО и близлежащих поселках, Глава городского округа «Город Лесной» указывает, что «наблюдается тенденция сокращения бюджета ФГУЗ «Центральная медико-санитарная часть № 91 ФМБА России»: за последние два года финансирование сократилось более чем на 300 млн рублей, а в 2016 году ожидалось сокращение бюджета медсанчасти еще на 50 млн рублей. Идёт постоянный отток медицинских кадров, возраст каждого четвертого врача – за пределами 60 лет. Город Лесной перестал быть привлекательным для иногородних специалистов».

В обращении Д. (№ 16-13/2679) заявитель указывает, что она получила направление на анализ, который, как оказалось, не делают ни в одной лаборатории Каменска-Уральского, и пациенту приходиться ехать в областное учреждение, чтобы проходить диагностику платно.

Уполномоченному поступило коллективное обращение жителей поселка Черемухово, г. Североуральск, (№ 16-13/2570). Заявители категорически не согласны с сокращением штата в местной поликлинике, поскольку даже три имеющихся участка с трудом справляются с потоком пациентов, особенно в сложные периоды заболеваемости респираторными заболеваниями. К врачам длительные очереди, приём ведётся также за пределами рабочего времени медработников.

Уполномоченный в своем обращении в Министерство здравоохранения Свердловской области настаивал на том, что необоснованно сокращать ставки медицинских работников в шахтёрском посёлке, где люди живут и активно трудятся (в апреле 2016 года открылась новая шахта), и нуждаются в особой охране здоровья в связи с вредными факторами на производстве.

Кроме того, если в предыдущие годы Уполномоченному поступали множественные обращения в связи с недоступностью медицинской помощи в отдалённых территориях области, то в 2016 году с модернизацией и укрупнением лечебных учреждений в Екатеринбурге такие обращения о длительном времени проезда за первичной помощью и нехваткой специалистов, об очередях на диагностику стали поступать и от жителей Екатеринбурга (обращения Ч. № 16-13/1642, З. № 16-13/1500 и другие).

Отдельная тема – организация транспортировки пациентов в случае с процедурой гемодиализа. К Уполномоченному на протяжении трёх последних лет регулярно поступали обращения жителей области - пациентов гемодиализа в связи с проблемами проезда до центров гемодиализа и обратно. В обращении Г. и З., незрячих пациентов гемодиализа (№ 16-13/970), говорилось о том, что инвалиды вынуждены самостоятельно нанимать и оплачивать из своей небольшой пенсии такси от места жительства (ул. Победы, ул. Стахановская) до городской больницы № 40 г. Екатеринбурга, поскольку инвалидам в качестве меры социальной поддержки выделено всего 30 поездок в год на социальном такси по льготной цене, в то время как требуется 3 поездки в неделю туда и обратно.

К Уполномоченному также поступило обращение Л. (№ 16-13/2617), в котором заявитель просит помощи в организации перевозки родственника на процедуру гемодиализа из Качканара в Нижний Тагил, так как процедура гемодиализа для пациентов, проживающих в этой территории, проводится в лечебном учреждении в Нижнем Тагиле. Поскольку пациент практически лежачий, в тяжёлом состоянии после госпитализации, нет возможности ездить на процедуру гемодиализа на общественном транспорте, а стоимость проезда туда-обратно на одну процедуру за счёт средств пациента и его родственников – 4 000 рублей.

В 2016 году в Свердловской области начала формироваться судебная практика возложения на Министерство здравоохранения Свердловской области обязанности по финансированию доставки пациентов из территорий до центров гемодиализа и обратно к месту жительства автомобильным транспортом, а на лечебные учреждения по месту жительства пациентов – обязанности по организации доставки пациентов.

Апелляционным определением Свердловского областного суда от 2 июня 2016 года оставлено в силе решение Артинского районного суда Свердловской области, который обязал ГБУЗ СО «Артинская центральная районная больница» организовать и обеспечить доставку пациентов автомобильным транспортом от места жительства до места получения медицинской помощи методом программного диализа и обратно, а также обязал Министерство здравоохранения Свердловской области производить возмещение расходов по доставке пациентов. Также Свердловский областной суд оставил в силе решение Заречного районного суда Свердловской области, которым на Министерство здравоохранения Свердловской области возложена обязанность организовать и обеспечить доставку автомобильным транспортом пациентов с хронической почечной недостаточностью для прохождения процедуры заместительной почечной терапии (гемодиализа) от места жительства до места получения медицинской помощи по проведению гемодиализа в г. Асбест и обратно по графику гемодиализа.

Вступило в силу и решение Полевского городского суда Свердловской области от 24.03.2016 г., которым суд обязал ГБУЗ СО «Полевская центральная городская больница» организовать и обеспечить доставку автомобильным транспортом пациентов, проживающих на территории Полевского городского округа от места их жительства к месту проведения терапии методом гемодиализа и обратно, а также обязал Министерство здравоохранения Свердловской области производить ГБУЗ СО «Полевская центральная городская больница» возмещение расходов по доставке пациентов.

Нельзя не отметить большую заслугу в этом органов прокуратуры, которые инициировали процессы в Заречном районном, Артинском городском и Полевском городском судах.

Уже после вступления в законную силу решения по г. Заречному, 13 октября, в устной беседе с обратившимися к Уполномоченному пациентами из г. Заречный, выяснено, что им было предложено доставлять их в Асбест из Белоярского и в обратно Белоярский, а в Белоярский из Заречного им предложено добираться самостоятельно, что неприемлемо с точки зрения состояния здоровья пациентов (среди них есть те, которые не могут передвигаться без костылей и инвалидной коляски) и не соответствует содержанию судебного решения.

Уполномоченным в адрес Министерства здравоохранения области направлен запрос о том, каков механизм исполнения упомянутых судебных решений, каким образом министерство контролирует их исполнение подведомственными лечебными учреждениями на местах, и главное, решён ли по аналогии вопрос доставки в отношении других пациентов в территориях, по которым ещё не состоялись судебные решения.

Министерство здравоохранения представило Уполномоченному ответ о том, что у министерства имеются правовые основания для организации транспортировки пациентов к месту проведения заместительной почечной терапии методом гемодиализа и обратно только в рамках исполнения судебных решений Заречного районного суда, Артинского районного суда и Полевского городского суда.

Несмотря на трижды выраженную в судебных постановлениях позицию о неразрывной связи транспортировки с процедурой гемодиализа в силу специфики самой процедуры и состояния пациента, позиция министерства по-прежнему такова, что транспортировка больных для получения процедуры гемодиализа не является частью медицинской услуги, непосредственно с ней не связана, и вопрос транспортировки должен решаться органами местного самоуправления.

В ответе на повторный запрос Уполномоченного о необходимости своевременного и полного исполнения судебных решений, министерство сообщило, что в настоящее время предоставлена целевая субсидия на возмещение государственным учреждениям здравоохранения Свердловской области расходов по доставке автомобильным транспортом больных от места жительства до места получения медицинской помощи методом программного диализа и обратно согласно решениям суда – для Артинской центральной районной больницы на период с 24.10. 2016 г. по 31.12.2016 г., исходя из доставки три раза в неделю трёх человек – на сумму 91 824 рубля, для Полевской центральной городской больницы – на сумму 136 500 рублей, исходя из доставки 3 раза в неделю 5 человек.

Уполномоченный всерьёз обеспокоена тем, что до настоящего времени существует проблема исполнения судебного решения в отношении пациентов из Заречного: им уже не обеспечивается доставка до места проведения гемодиализа муниципалитетом, поскольку в судебном решении сказано, что это обязательство органов здравоохранения. Они уже третий месяц ездят до места предоставления жизненно необходимой процедуры и обратно на такси, тратя огромные для них средства из своей небольшой пенсии по инвалидности.

Министерство здравоохранения выбрало такой способ исполнения решения, как обеспечение транспорта от Белоярской районной больницы до места лечения в Екатеринбурге и обратно до Белоярской районной больницы, ссылаясь на то, что прокурор обращался с иском об организации проезда для гемодиализных пациентов в интересах неопределённого круга лиц.

При этом судебным решением на Министерство здравоохранения возложена обязанность организовать и обеспечить доставку автомобильным транспортом пациентов гемодиализа от места жительства до места получения медицинской помощи и обратно, а не от лечебного учреждения «Белоярская ЦРБ», до которой пациентам предлагается добираться самостоятельно и за свой счёт. Уполномоченным также отмечается, что тот факт, что прокурор обратился с иском в защиту неопределённого круга лиц, не влияет на способ исполнения судебного решения и не может служить основанием для организации транспортировки пациентов не от места жительства, а из соседнего муниципалитета.

В отношении пациентов из остальных территорий Министерство здравоохранения Свердловской области сообщило, что для выработки единого подхода к организации транспортировки граждан, нуждающихся в процедуре гемодиализа, министерством запрошены разъяснения в Министерстве здравоохранения РФ.

Между тем Верховный суд РФ в письме № 4ПА09 от 16.03.2009 г., проанализировав федеральное законодательство и правоприменительную практику нижестоящих судов, уже разъяснил, что проезд к месту получения специализированной медицинской помощи методом заместительной почечной терапии является неотъемлемой частью оказываемой специализированной медицинской услуги. Такие же разъяснения даны 01.03.2012 г. в письме главного нефролога Российской Федерации Е. М. Шилова, в котором разъяснено, что организация доставки диализных больных на гемодиализ и обратно является частью оказываемой специализированной медицинской процедуры, и должна организовываться органами управления здравоохранения субъектов Российской Федерации.

Многолетний опыт Уполномоченного в отстаивании права на территориально доступную медицинскую помощь показывает, что обеспечить доступную медицинскую помощь для жителей области только силами Министерства здравоохранения невозможно: очевидно, что повышение уровня оснащённости медицинских центров необходимым диагностическим и лечебным оборудованием, рациональное распределении нагрузки на медицинский персонал, оптимизация использования бюджетных средств и все остальные процессы, которыми сопровождается во всей нашей стране модернизация здравоохранения, имеют с точки зрения территориальной доступности как раз обратный эффект – как правило, это территориальное отдаление медицинского учреждения от человека.

Минздрав резонно ссылается на полномочия местного самоуправления в сфере создания условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального района, однако уже много лет настойчивые призывы Уполномоченного к представителям муниципальной власти принимать меры к организации удобных для пациентов маршрутов общественного транспорта, к улучшению работы междугороднего транспорта – разбиваются о такие же резонные ссылки на отсутствие для этого средств и на то, что во множестве муниципалитетов междугороднее сообщение организовано не муниципальными, а коммерческими предприятиями перевозки пассажиров, которые строят свою работу исходя не из режима работы медицинских учреждений и других потребностей населения, а из рентабельности маршрутов.

Неоднократно в своих письмах и докладах Уполномоченный по правам человека рекомендовала Министерству социальной политики Свердловской области заняться обеспечением услуги специализированной транспортировки инвалидов, когда они нуждаются в переезде из одного муниципального образования в другое для прохождения курса лечения – социальное такси не справляется с объёмом тех потребностей, которые есть на сегодня у пациентов, а также не приспособлено, например, для перевозки лежачих инвалидов, которые могут перевозиться в определённом положении в специально оборудованном транспорте. Однако мер по созданию такой системы предпринято не было.

С большим пониманием отнеслись к запросам Уполномоченного по правам человека представители Министерства транспорта и связи Свердловской области, отметив, однако, что в полномочия министерства не входит установление таких лицензионных требований для фирм такси, чтобы в автопарке были специально оборудованные для обслуживания инвалидов автомобили.

С тревогой за пациентов хочется сказать ведомствам различных уровней, что подход по формальному предоставлению услуг, как это принято сейчас называть, не работает – необходимо создание в Свердловской области работающей логистической системы, в которой будут задействованы и полномочия муниципальных образований, и органов власти Свердловской области, и элементы этой системы будут взаимосвязаны, а транспорт, связывающий пациента с врачом, будет организован максимально безопасно, исходя из интересов пациента. При этом необходимо, чтобы разграничение полномочий министерств в каждом отдельном вопросе было предельно ясным и не позволило исполнительным органам ссылаться на полномочия иного ведомства.

Уполномоченный рекомендует Правительству Свердловской области в сотрудничестве с муниципалитетами принять комплексные меры к созданию программы транспортной доступности населения к услугам здравоохранения.

ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА… О ВРАЧЕБНЫХ ОШИБКАХ

Поступали в этом году к Уполномоченному и жалобы на проблемы качества и своевременности медицинской помощи. В некоторых случаях в жалобах указывается на общие проблемы ненадлежащего материально-технического оснащения лечебных учреждений (обращение С. № 16-13/1882), нарушение санитарных норм, невнимательное и грубое обращение сотрудников персонала стационара с пациентами (обращение С. № 16-13/1900), отсутствие надлежащего информирования о применяемом лечении и прогнозе заболевания (обращение М. № 16-13/935), нарушение норм медицинской этики и деонтологии со стороны медицинских работников (В. № 16-13/398).

При этом более серьёзные нарушения, такие как необоснованные отказы в госпитализации, несвоевременная и недостоверная диагностика и запоздалое принятие необходимых мер, имеют решающее значение в наступлении негативных последствий для здоровья пациента, осложняют дальнейшее оказание ему помощи и нередко приводят к необратимым последствиям, таким, например, как неверно сросшиеся переломы после травмы, утрата органами своих функций.

По обращению Ц. (№ 16-13/294) Уполномоченным заявителю оказана помощь в подготовке иска к ГБУЗ СО «Красноуфимская центральная районная больница» о взыскании компенсации морального вреда и суммы понесённых расходов на лечение в связи с несвоевременным и некачественным оказанием помощи травматолога, включая неверную диагностику, отказ в госпитализации, отказы в периодических осмотрах. Как сообщил заявитель, по результатам рассмотрения иска судом принято определение об утверждении мирового соглашения, одним из условий которого является выплата пациенту компенсации в размере 200 000 рублей.

Традиционно тяжёлые обращения поступают Уполномоченному о несвоевременной диагностике и некачественной помощи за несколько недель до родов, неверный выбор тактики ведения родов, влекущих неблагополучный их исход и инвалидность у новорождённых. Например, в обращении С. (№ 16-13/795) сообщается об обнаружившихся проблемах с сердцебиением у ребёнка за неделю до родов, что требовало срочного внимания врача, но меры не были приняты, что повлекло тяжелую патологию у новорождённого.

Самым сложным вопросом из обращений о некачественной и несвоевременной медицинской помощи, с которым родственникам пациентов и Уполномоченному приходится сталкиваться, – доступ к медицинским документам. Если состояние здоровья пациента позволяет самостоятельно обратиться с заявлением о предоставлении копий медицинских документов о произведённых с ним медицинских манипуляциях или назначенных и применяемых препаратах, обеспечивается хотя бы минимальная прозрачность лечебного процесса для самого пациента и его родственников, то есть возможность проверить, насколько добросовестны и своевременны были действия по оказанию медицинской помощи.

Однако в тех случаях, когда пациент поступил в больницу в результате внезапных травм или просто в тяжёлом бессознательном состоянии, невозможно получить для медицинской документации письменное заявление пациента о том, кому он позволяет сообщать информацию о состоянии своего здоровья и применяемых к нему методах лечения. В таком варианте (при смертельном исходе) родственники полностью лишены возможности получить доступ к медицинским документам. Дело в том, что в статье 22 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан» ограничен круг лиц, которые при отсутствии письменного заявления пациента могут получить доступ к информации о медицинском вмешательстве, родственники же взрослого дееспособного пациента, вне зависимости от степени родства, к таким лицам не отнесены.

К сожалению, ни один год работы Уполномоченного не обходится без таких страшных обращений. Одна из историй – обращение К. (№ 16-13/2616), отца скончавшегося в больнице через сутки после дорожно-транспортного происшествия молодого мужчины. К. сообщает, что его сын был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в Режевскую центральную районную больницу, где был прооперирован только спустя шесть часов после поступления в лечебное учреждение – и это при тяжёлых травмах, когда каждая минута промедления может стоить пациенту жизни. Врачи отказались пояснить родственникам причины такой задержки при оказании медицинской помощи, не сообщили, какая помощь оказывалась пациенту в дооперационный период, не предоставили документы по запросу следственных органов.

Недобросовестно повели себя и следственные органы, отказав в возбуждении уголовного дела без проведения судебно-медицинской экспертизы, без получения медицинских документов, опроса врачей и медицинского персонала и выяснения всех необходимых обстоятельств и сроков оказания медицинской помощи.

Важно понимать, в какой сложной ситуации оказываются родственники умершего пациента, остаются один на один с неизвестностью: они в неравном положении с врачами, у них нет права получить медицинские документы родного им человека, при этом формально отказ в предоставлении медицинской информации соответствует закону. Но справедливо ли такое неравенство, когда все первичные документы находятся у врачей и от родственников скрыты, результаты служебных проверок родственникам также, ссылаясь на закон, не показывают? Это радикальным образом затрудняет и возможность родственников как-то владеть ситуацией в ходе решения вопроса о возбуждении уголовного дела, оспаривать постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, поскольку подтверждённых документально содержательных аргументов о том, что несвоевременно и неквалифицированно сделали врачи, у родственников в силу законодательного запрета на выдачу им таких документов, нет.

Практика по таким делам с отказами в предоставлении родственникам медицинских документов после смерти пациента уже подробно рассматривалась в ежегодном докладе Уполномоченного по правам человека за 2014 год. К сожалению, таких дел меньше не становится: нельзя не отметить, что в некоторых случаях законное непредоставление такой информации является одновременно и средством сокрытия дефектов, допущенных при оказании медицинской помощи.

Право на жилище

БЕСПРАВНЫЕ

В 2016 году в обращениях граждан к Уполномоченному заявители всё чаще поднимали проблемы доверия населения к органам власти, нежелания компетентных органов работать и вникать в проблемы народа. При защите права на жилище люди научились обращаться в органы, уполномоченные решать их проблемы, однако многие компетентные органы так и не научились выстраивать обратную связь с людьми, находящимися в сложных ситуациях, и из многих писем было понятно, что у чиновников отсутствовало хоть какое-то желание помочь человеку.

В течение года в адрес Уполномоченного обращались с коллективными и индивидуальными жалобами жители поселков ДОК и Путёвка Октябрьского района г. Екатеринбурга с просьбой помочь узаконить их земельные участки и расположенные на них дома (обращения № 16-13/625, 16-13/1340).

По имеющейся информации, в этих посёлках около 700 неузаконенных земельных участков, на территории которых с пятидесятых годов проживают более тысячи человек, среди них – пенсионеры и несовершеннолетние дети. Для граждан существующее жилье является единственным. В любой момент эти дома можно будет признать самовольными постройками, и они будут подлежать сносу.

Решения об утверждении проекта застройки индивидуальными домами посёлка, возведенного на 8-м километре Сибирского тракта, узаконении домов и выдаче землеотводных документов принимались ещё в 1960-х годах.

А в 1999 году постановлением Главы Администрации Октябрьского района г. Екатеринбурга было поручено обеспечить граждан домовыми книгами, начать регистрацию по месту жительства в индивидуальных домах, расположенных в посёлках ДОК и Путёвка. Однако работу по легализации земельных участков и индивидуальных жилых домов не провели. В связи с этим территория посёлков была исключена из планов социально-экономического развития, регистрация по месту жительства не проводилась, изымались домовые книги, БТИ перестало подтверждать право собственности, ФНС не взимает налог на землю, улицы не благоустроены, освещение отсутствует, не организован вывоз коммунальных отходов.

В связи с отказом в регистрации по месту жительства у людей возникают трудности с устройством на работу, оформлением детей в детские сады, школы, получением медицинской и социальной помощи, постановкой на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Поэтому жители посёлков вынуждены оформлять фиктивную регистрацию, самостоятельно благоустраивать улицы.

Ситуация усугубилась, когда Решением Екатеринбургской городской Думы от 13.11.2007 г. № 68/48 земли поселков ДОК и Путёвка Октябрьского района г. Екатеринбурга были признаны территорией зоны «ПК-4» (зона производственно-коммунальных объектов). На публичные слушания жителей посёлков не пригласили, нарушив их права, не услышав их потребности.

Жители неоднократно обращались в Администрацию Октябрьского района г. Екатеринбурга, Администрацию г. Екатеринбурга, Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области с просьбой оказать помощь в легализации земельных участков и расположенных на них индивидуальных жилых домов. Во всех случаях им было предложено обратиться в суд с исковым заявлением о признании права собственности. Из представленных копий решений судов следует, что жителям отказывают в признании прав собственности на жилые дома, так как такие объекты являются самовольными постройками.

Уполномоченным было направлено обращение в прокуратуру г. Екатеринбурга с просьбой помочь разобраться в ситуации и найти пути закрепления земельных участков и индивидуальных жилых домов на территории поселка ДОК и поселка Путёвка за проживающими в них гражданами. По результатам проверки прокуратурой г. Екатеринбурга был проведён анализ судебной практики, по результатам которого установлено, что в удовлетворении исковых требований заявителей в признании прав собственности на земельные участки и возведённые на них дома по данной категории дел судебные органы отказывают ввиду отсутствия объективных доказательств, свидетельствующих о возникновении права на земельный участок, на котором расположены спорные строения, об отведении земельных участков для целей строительства на нём индивидуальных жилых домов. У жителей посёлков ДОК и Путёвка такие доказательства отсутствуют, в связи с чем оснований для удовлетворения исковых заявлений судами общей юрисдикции не имеется. Таким образом, обращения в суд в данном случае будут неэффективными.

Уполномоченный направлял письмо в Правительство Свердловской области с просьбой поручить исполнительным органам государственной власти Свердловской области проработать вопрос и найти пути легализации земельных участков и индивидуальных жилых домов на территории посёлков за проживающими в них гражданами. Однако ожидаемой реакции не последовало, жители поселков в настоящее время сильно обеспокоены бездействием властей и нежеланием помочь им.

Во время беседы Уполномоченного с заявителями выяснилось, что люди видят решение проблемы путем внесения изменений в областное земельное законодательство в части установления случаев бесплатного предоставления земельных участков в собственность граждан. В качестве примера может быть использован опыт Республики Бурятия, где была решена похожая проблема путём принятия Закона Республики Бурятия от 17 марта 2015 года № 983-V «О внесении изменений в Закон Республики Бурятия «О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности». Этим законом были установлены новые случаи бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков, в том числе «гражданам, имеющим в фактическом пользовании земельные участки с расположенными на них жилыми домами…» Уполномоченным будет продолжена работа по этим двум посёлкам. В связи с повышением ставок земельного налога в г. Екатеринбурге хотелось бы, чтоб органы местного самоуправления в целях повышения собираемости земельного налога, оказали содействие в узаконении земельных участков в поселках ДОК и Путёвка.

Доверие к власти будет угасать, когда будут приниматься несправедливые решения по отношению к народу. В адрес Уполномоченного поступила жалоба жительницы Екатеринбурга М. (обращение № 16-13/2375) на действия Администрации города по истребованию жилого помещения заявителя, хотя заявитель полагал, что проживает в квартире на законных основаниях. В это же время на сайте российского информационного агентства «Ura.ru» появилась публикация под названием «Как мэрия Екатеринбурга может лишить вас квартиры», где рассказывалась история С., который может остаться ни с чем, когда «Администрация города спустя 6 лет признала муниципальной квартиру, которую люди считали 6 лет своей собственностью». Гражданин С. также обратился в адрес Уполномоченного с просьбой о защите своего права на жилище (обращение № 16-13/1642).

Происходят подобные случаи следующим образом. После смерти нанимателя в муниципальной неприватизированной квартире жилое помещение силами недобропорядочных граждан выбывает из владения органа местного самоуправления незаконным способом. Затем под видом своей собственности лица, завладевшие квартирой, продают жилое помещение добросовестному приобретателю, который не подозревал и не мог подозревать о незаконном приобретении предыдущего собственника. Спустя несколько лет орган местного самоуправления в соответствии со ст. 301 и 302 Гражданского кодекса РФ истребует жилое помещение у настоящего собственника. К моменту истребования выстраивается уже целая цепочка бывших собственников, все сделки признаются недействительными, а на людей опускается бремя взыскания обратно своих денежных средств.

Уполномоченный понимает реакцию органа местного самоуправления, который хочет восстановить свои нарушенные права на жилые помещения, однако, учитывая свой специальный статус по отношению к простому человеку, восстанавливать свои права необходимо с учётом интересов человека.

В Ежегодном докладе Уполномоченного по правам человека за 2015 год уже затрагивалась тема соблюдения справедливого баланса как пропорциональности между применяемыми органами государственной власти и местного самоуправления средствами и преследуемой ими целью. Истребование жилых помещений от граждан и их выселение в порядке применения ст. ст. 301 и 302 Гражданского кодекса РФ по искам органов государственной власти и органов местного самоуправления является классическим примером несоблюдения такого баланса, а Европейский суд по правам человека достаточно однозначно реагирует на такие нарушения. И при каждом выселении людей при истребовании жилых помещений по искам органов государственной власти и органов местного самоуправления в Европейский суд по правам человека будет поступать очередная жалоба против России (например, «Гладышева против Российской Федерации», «Столярова против Российской Федерации», «Кириллова против Российской Федерации»).

Уполномоченный оказал обратившимся гражданам всестороннюю юридическую поддержку. В частности, дал подробную консультацию по вопросам приостановления исполнительного производства, отсрочке исполнения судебных решений о выселении. Для использования в рамках открывшихся судебных производств заявителю М. направлено мнение Уполномоченного по конкретному делу.

Учитывая интересы органов государственной власти, органов местного самоуправления и граждан, в такой категории дел должны быть восстановлены права каждой стороны, однако, учитывая специальный статус и возможности органов государственной власти и органов местного самоуправления перед простыми людьми, необходимо сначала добиваться фактического восстановления нарушенных прав граждан. Например, исполнять решения о выселении при истребовании имущества в целях сохранения справедливого баланса можно только до полного восстановления прав предыдущих собственников. В частности, только тогда, когда добросовестный приобретатель получит обратно ту сумму от продавца, которую он оплатил при покупке жилья, для дальнейшего обеспечения проживающих в квартире жильём, он может быть выселен.

Весна и лето 2016 года запомнились многим жителям области природными катаклизмами. И, к сожалению, не все органы местного самоуправления реагировали на сигналы людей. Так, для жительницы села Мугай Махнёвского муниципального образования Д. оползень стал причиной разрушения жилого дома и хозяйственных построек (обращение № 16-13/836, 836-2). Она сообщила, что в результате оползня сместился грунт вниз по склону к реке, в итоге возле дома и построек произошёл провал грунта на 2 метра, часть дома оказалась в висячем положении. Очевидно, что дальнейший сход грунта неизбежен, он создаёт опасность жизни и здоровью семьи заявителя, а также угрозу полного разрушения дома, хозяйственных построек.

Посетив участок семьи заявителя, Уполномоченный обратился к Главе Махневского муниципального образования с просьбой оказать содействие в организации комиссионного обследования территории на предмет признания образовавшегося оползня чрезвычайной ситуацией.

По результатам рассмотрения запроса Администрация Махнёвского муниципального образования предложила временное размещение семьи заявителя в квартире.

ГУ МЧС России по Свердловской области сообщило Уполномоченному, что межведомственной комиссией в составе ГУ МЧС России по Свердловской области, Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, ГКУ СО «Территориальный центр мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской области» был проведён осмотр земельного участка на предмет выявления негативных явлений, сложившихся в результате опасного геологического явления (оползня). Для установления конкретных параметров оползня заявителю рекомендовано обратиться в специализированную организацию, лицензированную на проведение геологических изысканий.

В соответствии с п. 36 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (утв. Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 г. № 47) расположение жилого помещения в опасной зоне схода оползня является основанием для признания его непригодным для проживания.

Уполномоченный рекомендовал заявителю обратиться с заявлением о признании жилого помещения непригодным для проживания в администрацию Махнёвского муниципального образования.

В 2016 году граждане при защите права на жилище не раз высказывали недоверие к работе правоохранительных органов. Так, в адрес Уполномоченного поступило коллективное обращение жителей г. Камышлова, которые жаловались на двойные продажи квартир (обращение № 16-13/1337). Из обращения, приложенных документов и устных пояснений следует, что гражданин Д. Е. Блинов привлекал денежные средства людей для участия в жилищно-строительном кооперативе. При этом ему удавалось продавать одну и ту же квартиру по два-три раза. Продажи квартир осуществлялись с помощью ипотечного кредитования в Камышловском отделении Сбербанка, при этом денег граждане не видели, они направлялись напрямую Д. Е. Блинову, а квартиры не строились. Вместе с тем сам Блинов активно содействовал оформлению кредита, представляя поддельные справки о доходах граждан для дальнейшего одобрения кредита, в договорах указаны «номинальные» поручители, с которыми граждане даже не были знакомы.

Заявители сообщили, что Д. Е. Блинов был близко знаком с бывшим управляющим Камышловского отделения Сбербанка, поэтому так легко сотрудниками Сбербанка были одобрены кредиты на приобретение одних и тех же жилых помещений.

Сбербанк начал принудительно взыскивать оплату по кредитам на несуществующие квартиры с граждан, несмотря на их очевидный статус потерпевших от реализации мошеннической схемы. Для пострадавших вопрос кредитного обременения на несуществующие квартиры в настоящий момент является главным.

Заявители начали обращаться в полицию для возбуждения уголовного дела. По их словам, уголовное дело в Камышловском отделе полиции возбуждалось весьма неохотно, проверки и следственные мероприятия проводились несвоевременно, уголовное дело откровенно разваливалось. Уполномоченным был направлен запрос начальнику ГУ МВД России по Свердловской области с просьбой о проведении проверки на предмет участия сотрудников Камышловского отделения Сбербанка России в массовом обмане граждан при кредитовании их на приобретение жилых помещений. Лишь после передачи уголовного дела следователю ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области С. А. Кибереву и проведения качественных следственных мероприятий у пострадавших появилась надежда на благоприятный исход.

Уполномоченный направил письмо руководителю УФССП России по Свердловской области с просьбой рассмотреть вопрос о приостановлении принудительного исполнения судебных решений по взысканию задолженности с граждан, пострадавших от действий Блинова и Камышловского отделения Сбербанка России, до исчерпания ими всех мер защиты своих прав.

Также Уполномоченный совместно с руководителем УФССП России по Свердловской области провёл личный приём населения в г. Камышлове, на который пригласили пострадавших, разъяснили им, что, в случае привлечения к уголовной ответственности Блинова, будет решаться вопрос о снятии с них обременения.

Сюрпризом стала явка на приём населения самого Д. Е. Блинова, который весьма неуважительно проявил себя по отношению к присутствующим людям. Но что следовало ожидать от преступившего закон человека?

Уполномоченный направил письмо Председателю Правления Уральского банка Сбербанка России с просьбой рассмотреть вопрос об отзыве исполнительных листов и оказать содействие в переводе долга в случае привлечения Д. Е. Блинова к уголовной ответственности.

В настоящее время Д. Е. Блинов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 176 Уголовного кодекса РФ. При этом суд отметил, что при рассмотрении уголовного дела нашло подтверждение, что совершению преступления, столь длительное время осуществляемого Блиновым, способствовало ненадлежащее исполнение работниками ПАО «Сбербанк» своих должностных обязанностей. Сотрудниками банка производился приём документов, необходимых для получения кредитов, не от самих заёмщиков, а от Блинова, подлинность документов и содержащихся в них сведений не проверялась, не уделялось внимание тому, что в справках 2-НДФЛ указан по большей части размер заработной платы, нехарактерный для сложившейся средней заработной платы на территории Камышловского района, да и в целом в Свердловской области, не были замечены явные признаки недостоверности данных представленных трудовых книжек. Кроме того, лица, получавшие ипотечные кредиты, также являлись поручителями по другим ипотечным кредитам.

В судебном заседании было подтверждено, что сотрудники банка достоверно знали, что кредитные денежные средства заемщиками передавались Блинову, который продолжительное время, согласно предъявленному обвинению, с весны 2008 года, а по показаниям самого подсудимого – с 2004 года, обслуживал данные кредиты, осуществлял по ним ежемесячные платежи, в том числе и с помощью работников банка, которые лично проводили перевод денежных средств.

Справедливым будет в дальнейшем снятие с пострадавших граждан обременения по кредитам на несуществующие квартиры при активном содействии ПАО «Сбербанк России».

После таких историй у людей возникает сильное недоверие к правоохранительным органам, когда откровенно разваливаются уголовные дела, к банковским учреждениям, которые ненадлежащим образом исполняют свои функции, и в целом к власти, допускающей такой случай массового обмана простых людей.

ЗАКОН ЕДИН ДЛЯ ВСЕХ. ГЛАВНОЕ – УМЕТЬ ЕГО ЧИТАТЬ

Возвращать доверие людей к власти в сфере права на жилище Уполномоченному помогает прокуратура.

Мать-одиночка Р., проживающая в столетнем доме в р. п. Арти, попросила Уполномоченного помочь получить новое жильё (обращение № 16-13/1784). При анализе документов стало понятно, что она обращалась в орган местного самоуправления с заявлением о признании жилого помещения непригодным для проживания, однако комиссия отказала ей в связи с тем, что, согласно муниципальному правовому акту, межведомственная постоянно действующая комиссия для оценки жилых помещений может обследовать только муниципальные жилые помещения. Такая норма Постановления Администрации Артинского городского округа от 26.12.2008 г. № 788 явно не соответствовала федеральным законам и подзаконным актам.

В связи с этим Уполномоченный направила запрос Артинскому районному прокурору с просьбой провести проверку соответствия указанного постановления Администрации Артинского городского округа, на которое ссылается в своем ответе заявителю Глава Артинского городского округа, Постановлению Правительства РФ от 28.01.2006 г. № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции». В ходе проверки прокурор Артинского района выявил нарушения, обратился в интересах заявителя в суд с иском об обязании произвести обследование жилого дома на предмет пригодности его для проживания. Администрацией Артинского городского округа был удовлетворён протест прокурора о выявленном нарушении и принято новое Постановление № 829 «О создании межведомственной постоянно действующей комиссии для оценки жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда на территории Артинского городского округа», в котором учтена позиция прокуратуры.

С жалобой на противодействие со стороны Администрации Невьянского городского округа в разрешении ситуации, связанной с улучшением жилищных условий семьи, к Уполномоченному обратилась жительница поселка Середовина Невьянского района Г. (обращение № 15-13/2629).

В ходе работы по данному обращению было установлено, что семья Г. состояла на учёте в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, проживая в жилом помещении общей площадью 49,9 кв. м. Ввиду длительного бездействия со стороны органа местного самоуправления по предоставлению другого жилого помещения, семья обратилась в Невьянский городской суд, решением которого от 25.03.2002 г. на Администрацию МО «Невьянский район» была возложена обязанность предоставить Г. благоустроенное жилое помещение из расчета 18 кв. м общей площади на каждого члена семьи и 9 кв. м дополнительно на всю семью. Исполняя решение суда, Администрация Невьянского городского округа приняла на себя обязательство предоставить Г. и её семье, состоящей из 6 человек, благоустроенное жилое помещение общей площадью 117 кв. м. в черте г. Невьянска.

В 2004 году заявительница получила квартиру общей площадью 68,2 кв. м в г. Невьянске. За семьей Г. в это время сохранялось право на жилое помещение в пос. Середовина.

Обратиться к Уполномоченному побудило Г. то, что жилье в пос. Середовина, построенное еще в 1935 году, находится в аварийном состоянии, и дальнейшее проживание в нём невозможно.

Признание жилого помещения либо многоквартирного дома в целом непригодным для проживания одновременно с подтверждением статуса малоимущего является безусловным основанием для постановки во внеочередном порядке граждан, проживающих в таком помещении или доме, на учёт нуждающихся в предоставлении жилья и предоставлении равнозначного по общей площади альтернативного признанному непригодным для проживания жилого помещения.

Из переписки с Главой городского округа выяснилось, что в реестре объектов муниципальной собственности Невьянского городского округа жилое помещение в пос. Середовина, в котором проживала Г., не значится, следовательно, не числится в муниципальной собственности. По сведениям Управления Росреестра по Свердловской области в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним информация о зарегистрированных правах на рассматриваемое жилое помещение в пос. Середовина отсутствует. Таким образом, рассматриваемое недвижимое имущество обладает всем признаками бесхозяйного.

Учитывая данные обстоятельства, Уполномоченный обратилась в Невьянскую городскую прокуратуру с запросом на проверку по факту бездействия Администрации Невьянского ГО в части реализации полномочий, предусмотренных ст. 225 Гражданского кодекса РФ, кроме того, с вопросом о возможности обращения в суд с требованием к Администрации Невьянского ГО подготовить необходимый пакет документов для постановки на учёт в качестве бесхозяйного рассматриваемый объект недвижимости, а также на отправку заявления о постановке на учёт бесхозяйного объекта недвижимого имущества в уполномоченный орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.

Надо сказать, что доводы в части признания указанного жилого помещения бесхозяйным в судебном порядке признаны обоснованными, в связи с чем Невьянским городским прокурором направлено в суд исковое заявление к Администрации Невьянского городского округа о признании указанного недвижимого имущества бесхозяйным, возложении обязанности обратиться в Невьянский отдел Росреестра с заявлением о постановке его на учёт, а также принятию мер по регистрации объекта в муниципальную собственность.

После вступления решения суда в законную силу и проведения заявленных в исковых требованиях процедур семья Г., наконец-то, сможет реализовать своё право на улучшение жилищных условий путём подачи заявления о признании жилого помещения непригодным для проживания и постановки на учёт нуждающихся в предоставлении жилого помещения во внеочередном порядке. В этой истории вызывает удивление проявленное должностными лицами упорство в том, чтобы не решать вопросы местного значения.

Вновь приходится сталкиваться с непониманием либо не желанием понимать муниципальными чиновниками нормы действующего законодательства, регулирующие основания улучшения жилищных условий граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, входящих в соответствующий Перечень, утверждённый Постановлением Правительства РФ от 16.06.2006 г. № 378.

Так, к Уполномоченному обратилась Л. с жалобой на отказ Администрации Ленинского района г. Екатеринбурга в постановке на учёт нуждающихся в предоставлении жилого помещения в связи с отсутствием оснований.

При изучении протокола заседания комиссии по ведению учёта граждан в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам социального найма установлено, что в качестве основания для отказа в постановке на учет нуждающихся в предоставлении жилого помещения учтено превышение общей площади занимаемого заявительницей и членами её семьи жилого помещения, приходящейся на каждого члена семьи, в сравнении с установленной для данного муниципального образования учётной нормой площади жилого помещения.

Согласно справке ГБУЗ СО «Психиатрическая больница № 6» от 11.11.2015 г. № 122 заявительница имеет право на льготы, установленные постановлениями Правительства РФ от 21.12.2004 г. № 817 и от 16.06.2006 г. № 378, что подразумевает наличие внеочередного права на предоставление жилого помещения.

Кроме того, согласно правовой позиции Верховного Суда РФ, сформулированной в определениях от 01.09.2015 г. № 9-КГ15-13 и от 19.08.2014 г. № 9-КГ14-4, порядок обеспечения жилыми помещениями такой категории граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, при которых совместное проживание с ними в одной квартире невозможно, указанных в соответствующем, утверждаемом уполномоченным Правительством Российской Федерации органом, установлен Жилищным кодексом РФ, а потому они не могут быть лишены права обеспечения жилыми помещениями в том порядке, который гарантирован им федеральным законодателем.

По смыслу указанной правовой позиции в рассматриваемом случае, помимо наличия тяжелой формы хронического заболевания, наличие иных условий, дающих право на предоставление жилья во внеочередном порядке, не обязательно.

С учётом позиции высшей судебной инстанцией прокуратурой Ленинского района приведённые Уполномоченным доводы признаны обоснованными, в Ленинский районный суд г. Екатеринбурга в интересах Л. направлено исковое заявление о постановке её на учет нуждающихся в предоставлении жилья. Требование прокуратуры судом было удовлетворено.

Ещё одним ярким примером противодействия гражданам в улучшении жилищных условий со стороны должностных лиц органов местного самоуправления, несмотря на наличие тому правовых оснований, является обращение А. из г. Карпинска.

В ходе работы по обращению установлено, что А. совместно с сыном и мужем состоит на учёте граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений, признанных малоимущими, с 17.12.2012 г.

В письме Администрации ГО Карпинск от 17.02.2016 г. указывалось, что семья А. включена в список граждан, подлежащих переселению из жилых помещений, признанных в установленном порядке непригодными для проживания и не подлежащих ремонту и реконструкции, и жилое помещение семье заявителя будет предоставлено при соблюдении многочисленных условий: финансирование, очередность, иные.

Следует отметить, что при общении с А. в процессе оказания ему консультативной помощи, разъяснения порядка действий, направленных на реализацию права на улучшение жилищных условий путём предоставления жилья во внеочередном порядке, заявитель пояснил, что должностными лицами органов различных уровней власти в г. Карпинске в ответ на приводимые доводы в защиту своей позиции неоднократно заявлялось об ошибочности позиции А., отсутствии правовых оснований для удовлетворения его требований и что «у Мерзляковой свои законы».

Действующим законодательством предусмотрена для случаев признания жилого помещения в установленном порядке непригодным для проживания и не подлежащим ремонту и реконструкции возможность предоставления гражданам жилых помещений по договорам социального найма во внеочередном порядке (п. 1 ч. 2 ст. 57 Жилищного кодекса РФ) – при условии соблюдения общих требований жилищного законодательства применительно к предоставлению жилых помещений по договорам социального найма и подтверждения объективной нуждаемости в жилом помещении (ч. 2 ст. 49, ч. 1 ст. 52 Жилищного кодекса РФ ).

Такое законодательное регулирование согласуется со статьей 40 (часть 3) Конституции Российской Федерации, которая обязывает государство обеспечить дополнительные гарантии жилищных прав путём предоставления жилища бесплатно или за доступную плату из государственных, муниципальных и других жилищных фондов в соответствии с установленными законом нормами не любым, а только малоимущим и иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище.

При этом федеральный законодатель не связывает возможность признания гражданина нуждающимся в получении жилого помещения с конкретным правом, на котором ему принадлежит (или ранее принадлежало) жилое помещение, а потому нуждающимся, по смыслу приведённых законоположений, может быть признан как наниматель по договору социального найма, так и собственник жилого помещения (Определение Конституционного Суда РФ от 05.03.2009 г. № 376-О-П).

Кроме того, согласно правовой позиции Верховного Суда РФ, отраженной в многочисленных судебных постановлениях, отсутствие в законодательстве указания на срок, в течение которого жилье должно быть предоставлено гражданам, имеющим право на его внеочередное предоставление, свидетельствует о том, что жильё указанной категории граждан должно быть предоставлено незамедлительно после возникновения соответствующего субъективного права – права на получение жилого помещения вне очереди, а не в порядке какой-либо очереди (по списку внеочередников).

Также при работе по обращению установлено, что муж заявителя является инвалидом 2-й группы, самостоятельно по состоянию здоровья не может обратиться в суд за защитой своих прав.

С учетом изложенных правовых оснований, а также социального статуса одного из членов семьи заявителя, Уполномоченным было подготовлено ходатайство на имя прокурора города Карпинска с просьбой обратиться в интересах семьи заявителя в суд с требованием о предоставлении жилья во внеочередном порядке.

Решением Карпинского городского суда иск прокурора удовлетворён.

Убеждённая в правоте своей антигуманной позиции Администрация города Карпинска направила в Свердловский областной суд апелляционную жалобу с требованиями об отмене решения суда первой инстанции и отказа прокурору в удовлетворении его требований.

Однако Свердловским областным судом решение Карпинского городского суда оставлено без изменения.

Представляется, что приведённые примеры сложившихся ситуаций в полной мере не подтверждают то, что «у Мерзляковой свои законы».

В адрес Уполномоченного обратился манси В., проживающий в п. Пелым. Он сообщил, что его семья из пяти человек проживает в двухквартирном щитовом доме, построенном в 1964 году для временного размещения работников леспромхоза. По словам заявителя, пенсионера, ветерана труда, в 1989 году награждённого медалью Президиума Верховного Совета СССР за успешную борьбу с пожарами, перегородки дома прогнили, при закрывании входной двери стена колышется, ветер выдувает тепло – зимой жить невозможно.

«В своё время я и мои товарищи отстояли у лесного пожара посёлки, а сейчас не могу отстоять право моей многодетной семьи на достойное жильё. Столько отписок уже получил от Администрации городского округа…» – написал заявитель.

Межведомственная комиссия, назначенная Постановлением Главы городского округа Пелым от 07.10.2013 года № 311, провела осмотр находящегося в муниципальной собственности дома и квартиры, в которой проживает семья заявителя. При обследовании были выявлены деформации дома. Из-за частичного разрушения фундамента дома перекосило стены и полы. Герметизация швов кровли нарушена, потолок местами обрушен, оконные блоки сгнили.

По оценке межведомственной комиссии, на тот период физический износ здания в процессе эксплуатации составлял 60 процентов. Для обеспечения безопасности, создания нормальных условий проживания была дана рекомендация проведения капитального ремонта здания. Прошло три года.

В интересах заявителя Уполномоченный обратилась в Прокуратуру города Ивделя для проверки Заключения межведомственной комиссии, назначенной постановлением Главы городского округа Пелым.

Как сообщил на запрос Уполномоченного прокурор города Ивдель старший советник юстиции М. В. Воробьев, в результате проведенной проверки установлено следующее:

«Постановлением Администрации городского округа Пелым от 07.10.2013 г. № 311 утвержден состав межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу на территории городского округа Пелым (утратило силу в связи с принятием Постановления от 12.11.2015 г. № 378, которым утвержден аналогичный состав межведомственной комиссии).

В состав комиссии включено пять должностных лиц, из которых три должностных лица Администрации городского округа Пелым, один представитель отдела «Ивдельского БТИ», один представитель отделения надзорной деятельности Ивдельского городского округа, городского округа Пелым ГУ МЧС России по Свердловской области.

По результатам проведенного обследования жилого дома, расположенного в п. Пелым, межведомственной комиссией принято Заключение от 15.04.2014 г. о том, что данный дом подлежит капитальному ремонту.

В нарушение требований части 3 статьи 15 Жилищного кодекса Российской Федерации, пункта 7 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 г. № 47, при обследовании вышеуказанного жилого дома в состав межведомственной комиссии не включались и не включены в настоящее время представители органов государственного контроля и надзора в сферах санитарно- эпидемиологической, промышленной, экологической и иной безопасности, защиты прав потребителей и благополучия человека.

Таким образом, состав межведомственной комиссии не соответствовал требованиям жилищного законодательства, следовательно, заключение, составленное межведомственной комиссией по результатам такого обследования, является незаконным.

В связи с выявленными нарушениями прокурором города Ивделя на незаконное Постановление от 12.11.2015 г. № 378 и Заключение от 15.04.2014 г. принесены протесты, а также в адрес Главы городского округа Пелым внесено представление об устранении выявленных нарушений жилищного законодательства, принятые акты реагирования находятся на рассмотрении».

Квартирный вопрос семьи представителя коренного малочисленного народа остаётся на личном контроле Уполномоченного.

ВЕРА БЕЗ ДОВЕРИЯ: СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ И ОЖИДАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ

В обращении к Уполномоченному руководитель общественной организации Артёмовского района «За защиту прав граждан в коммунальной сфере» отметил: «Вы поселили в наши сердца надежду… Атмосфера недоверия к нынешней власти возрастает год от года…»

«Обращаемся к Вам с последней надеждой отыскать как юридическую, так и человеческую правду…» – так начали своё обращение к Уполномоченному жители села Кочневского Белоярского городского округа.

В последние годы коммунальная отрасль претерпела значительные изменения: появилась система накопления средств на капремонт дома, лицензирование управляющих компаний, непрерывными темпами идёт увеличение тарифов. В то же время растёт число аварийного жилфонда, наблюдается износ коммунальных сетей, предоставляемые населению жилищно-коммунальные услуги не всегда отвечают установленным правилам и требованиям. Не удивительно, что много предвыборных лозунгов в прошедшей избирательной кампании были посвящены одной из проблемных и дорогостоящих сфер жизни человека – ЖКХ.

В 2016 году, как и в 2015, тематика обращений жителей многоквартирных домов к Уполномоченному не изменилась. Люди жаловались на аварийное состояние многоквартирных домов (МКД): ненадлежащее обслуживание жилищного фонда управляющими организациями, возрастающие счета за жилищно-коммунальные услуги и, как следствие, появление долговых обязательств перед обслуживающими организациями, ограничение потребления коммунальных услуг. Выражали несогласие со сроками проведения капитального ремонта общего имущества в МКД, с видами работ, считали их недостаточными, сообщали о нарушении сроков проведения капремонта дома или некачественном выполнении работ подрядчиками.

Из обращений видно, что на повестке дня перед жителями отдалённых территорий области всё ещё остро стоят вопросы газификации, что граждане надеются на единовременную материальную помощь или на частичное возмещение расходов по газификации жилых помещений, ожидают продолжения приостановленных работ по строительству газопровода низкого давления.

Поступали обращения от жителей области с жалобами на нарушения их прав энергосбытовыми и управляющими компаниями, выставление завышенных счетов за общедомовые нужды (ОДН).

Сегодня уже пришло понимание, что не платить за ОДН нельзя. Жители стали гораздо просвещённее в вопросах начислений за ОДН и последствиях, которые наступают в случае неоплаты такой услуги.

Анализ поступивших обращений позволил выделить основные причины, которые влияют на завышенные счета за ОДН:

– потери в магистральных и распределительных электрических сетях;

– потери во внутренних сетях, которые возмещают собственники;

– несанкционированные подключения;

– злостные неплательщики по квартирным счетам.

Назрел давно вопрос о взаимодействии гарантирующего поставщика, управляющей компании и потребителя в выявлении фактов воровства, сознательного уклонения от оплаты за ОДН.

Уполномоченный выражает несогласие со сложившейся системой оплаты ОДН, которая подразумевает распределение всех энерго- и водопотерь на добросовестных собственников в ущерб их законным интересам. Необходимо в каждом случае устанавливать причину завышенных счетов за ОДН и только после этого принимать совместное с жителями решение о компенсации таких потерь. Крайним делать в таких ситуациях собственника ни в коем случае нельзя.

Рекомендации Уполномоченного жителям, которые получают завышенные счета за ОДН, могут быть следующие: платить, контролировать снятие показаний с общедомового и квартирных приборов учёта, позаботиться об энергосбережении, установив в подъездах энергосберегающие лампы, датчики движения и т. д.

Возникали у Уполномоченного вопросы и к работе некоторых недобросовестных управляющих компаний.

В ходе инициированных Уполномоченным проверок выявлялись нарушения обслуживающими организациями правил и норм технической эксплуатации жилого фонда (в г. Сухой Лог ООО «Управляющая компания «Сухоложская», в г. Екатеринбурге ЗАО «УК «Верх-Исетская»), технического регламента о безопасности зданий и сооружений (в г. Каменск-Уральский ООО «УК «ДЕЗ»), порядка расчёта платы за сбор и вывоз твёрдых и жидких бытовых отходов (в с. Большебрусянское ООО «Косулинская управляющая компания»).

Длительное неисполнение судебных решений ООО «УК «Нижнеисетская» (г. Екатеринбург) стало основанием для обращения жителей МКД района Химмаш к Уполномоченному, после вмешательства которой и взаимодействия с руководителем Управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области – главным судебным приставом Свердловской области В. И. Осьмаком, судебные решения были исполнены управляющей компанией в полном объёме: пересчитаны начисления за ЖКУ, произведены выплаты по решению суда, в том числе компенсация морального вреда, затрат на составление искового заявления, расходов на оплату услуг представителя.

В ходе совместных проверок сотрудниками прокуратуры и специалистами Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области, проведённых по инициативе Уполномоченного, выявлены многочисленные нарушения законодательства при содержании МКД ЗАО «УК РЭМП Железнодорожного района» (г. Екатеринбург). В мировом суде судебного участка № 2 Железнодорожного района г. Екатеринбурга находятся на рассмотрении протоколы Департамента о привлечении управляющего ЗАО «УК РЭМП Железнодорожного района» А. Е. Колесникова к административной ответственности по ч. 24 ст. 19.5 КоАП РФ и по ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ за неоднократные нарушения жилищного законодательства. Следует отметить, что санкции указанных статей предусматривают дисквалификацию виновного лица.

В целом же по всем выявленным нарушениям принимались меры прокурорского реагирования и выносились представления Департаментом государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области.

В недавнем выступлении на одном из федеральных каналов Председатель Комитета Государственной Думы по жилищной политике и ЖКХ Г. П. Хованская сказала: «…жилищную инспекцию игнорировать не надо, её надо заставить работать. У неё королевские полномочия, она может всё». Однако из почты Уполномоченного в рассматриваемый период можно выделить группу обращений, где жители обоснованно жалуются на ненадлежащее выполнение своих обязанностей Департаментом государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области. С сожалением можно констатировать, что доводы жителей в ходе проверочных мероприятий, инициированных Уполномоченным, часто подтверждались.

В рамках выездного заседания Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека состоялся приём населения в г. Нижнем Тагиле, на котором в адрес членов Совета высказался К. (обращение № 16-13/781). Он жаловался на неисполнение Отделом контроля по Горнозаводскому управленческому округу Департамента государственного жилищного надзора Свердловской области (далее – Департамент) обязанности по проведению внеплановой проверки по его заявлению о принятии общим собранием собственников помещений в МКД решения о выборе управляющей организации в целях заключения с ней договора управления многоквартирным домом. Заявитель ставил под сомнение правомерность заключения с управляющей организацией договоров оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме и правомерность утверждения условий данных договоров.

В ходе инициированной Уполномоченным проверки прокуратуры Свердловской области доводы заявителя были подтверждены, однако срок привлечения специалиста Департамента к дисциплинарной ответственности истёк, и с ним всего лишь проведена разъяснительная работа.

До настоящего времени специалистами Департамента проверка так и не проведена, о чём Уполномоченного в повторном обращении проинформировал заявитель. Работа с обращением К. продолжается.

Уполномоченный считает обращение К. заслуживающим пристального внимания и тщательной проверки со стороны надзорных органов, о чём повторно проинформирован прокурор Свердловской области.

Подтвердились и доводы П. (обращение №16-13/719), проживающей в г. Ревда, которая обратилась к Уполномоченному с просьбой списать незаконно начисленный долг за электроэнергию в размере 1 302 руб. 06 коп с указанием на завышенные счета за ОДН, а также незаконно начисленный, по её мнению, долг за капитальный ремонт.

Из ответа, поступившего на запрос Уполномоченного из Отдела контроля по Западному управленческому округу Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области, стало известно, что соответствующая проверка ведомством не проводилась, заявительнице лишь были разъяснены положения действующего законодательства. При этом, в силу Положения о Департаменте, утверждённом Постановлением Правительства Свердловской области от 27.05.2015 г. № 431-ПП, Департамент является областным исполнительным органом государственной власти Свердловской области, уполномоченным на осуществление регионального государственного жилищного надзора на территории субъекта.

По просьбе Уполномоченного правовая оценка действиям специалистов Департамента дана в ходе прокурорской проверки. Изучение платежных документов П. показало, что до мая 2015 года взносы на капитальный ремонт начислялись в установленном порядке, однако при поступлении на расчётный счет ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» распределялись пропорционально размеру каждой платы, указанной в платежном документе. Данные нарушения устранены, заявительницей подано заявление в ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» и уже произведен перерасчёт.

Руководству Департамента прокуратурой строго указано на необходимость соблюдения прав граждан при рассмотрении обращений.

Действительно, ошибки, которые порой допускали в своей деятельности специалисты Департамента, приводили к негативным для людей последствиям. Например, в адрес Уполномоченного поступило коллективное обращение (№ 16-13/1748) председателей советов МКД 13в, 17а, 17б, 21а, расположенных на ул. Большакова в г. Екатеринбурге, с просьбой оказать содействие в разрешении вопроса объединения указанных МКД в единый объект управления Департаментом государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области. От этого зависела возможность реализации программы капитального ремонта общего имущества МКД, имеющих специальные счета, владельцем которых является Региональный фонд содействия капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Свердловской области.

ООО «УК ЖКХ Октябрьского района» при поддержке Департамента было объединено 8 отдельно стоящих домов с разным уровнем благоустройства в 4 управляемые комплекса по принципу общего адреса. Результат такого объединения был плачевным:

– полностью разрушена система управления отдельными домами;

– нарушены права собственников МКД, в том числе по реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества МКД;

– имеют место многочисленные нарушения в платежных документах по оплате коммунальных услуг (завышение ставок и двойные тарифы, усредненное начисление платы по коммунальным услугам, нарушение суммы корректировки по отоплению);

– ликвидирован раздельный финансовый учёт по каждому дому, накопления и долги отдельных домов сведены воедино. Совместные действия обслуживающая организация и Департамент мотивировали началом опытной эксплуатации федеральной программы «ГИС ЖКХ» и отсутствием адресов отдельных домов в Федеральной информационной адресной системе (ФИАС). Собственников убеждали инициировать изменение адресов кварталообразующих домов и оплатить расходы городского бюджета по переадресации квартала.

Советы МКД при поддержке Уполномоченного начали борьбу за свои права: обращались в органы прокуратуры, Администрацию города, областное правительство. В итоге изучения законодательства по ФИАС и ГИС ЖКХ обнаружилось, что общая для страны проблема отсутствия адресов в ФИАС решена на федеральном уровне разработчиками ГИС ЖКХ – предложена схема работы в ГИС ЖКХ с временными адресами с последующим решением проблемы актуализации информации ФИАС органами местного самоуправления в соответствии с их планами.

Таким образом, проблема могла быть решена в рабочем порядке, без катастрофических последствий для жителей и длительной их борьбы за свои права.

На сегодняшний день четыре МКД из 8 пострадавших были вынуждены обратиться с исковыми заявлениями в суд. Цель – добиться внесения в Реестр лицензий Свердловской области каждого дома, восстановления системы управления, прав собственников, финансовой отчётности, оплаты коммунальных услуг в соответствии с показаниями общедомовых приборов учёта, внесения в ГИС ЖКХ актуальной, полной и достоверной информации по каждому дому.

Читая обращения жителей, порой удивляешься цинизму и безразличию органов местного самоуправления, которые не только не предпринимают должных мер по разрешению жизненно важных проблем граждан, но и противостоят им в борьбе за восстановление нарушенных прав их же бездействием.

В докладе за 2015 год была описана ситуация, в которой оказалась ветеран Великой Отечественной войны Б. (обращение №16-13/1434), жительница дома № 23 по ул. Лётчиков в г. Екатеринбурге. Тепло в квартире пожилой женщины исчезло из-за демонтажа соседями вентиляционного канала и печи в ходе перепланировки жилого помещения более 10 лет назад при согласовании с Администрацией города Екатеринбурга. На момент обращения к Уполномоченному, исчерпав все досудебные варианты разрешения проблемы, заявителем было начато судебное разбирательство. Уполномоченным была оказана Б. помощь. Результат: 11 марта 2016 года вступило в законную силу судебное решение по гражданскому делу, по которому Администрация города Екатеринбурга обязана восстановить теплоснабжение многоквартирного дома, в котором проживает Б., в срок до 1 августа 2016 года.

На личном приёме населения в ноябре Б. повторно обратилась к Уполномоченному за помощью. На этот раз – за содействием в исполнении решения суда.

Выяснилось, что исполнительное производство об обязании Администрации г. Екатеринбурга восстановить теплоснабжение многоквартирного дома № 23 по ул. Лётчиков в срок до 1 августа 2016 года находится в Межрайонном областном отделе по исполнению особых исполнительных производств Управления Федеральной службы судебных приставов.

Заслуживают отдельной оценки и действия судебного пристава-исполнителя, которым не только не предпринималось никаких мер по понуждению Администрации г. Екатеринбурга исполнить решение суда, но и выносилось постановление о приостановлении исполнительного производства. Это постановление было отменено заместителем главного судебного пристава Свердловской области. Более того, прокурором города Екатеринбурга в адрес судебных приставов внесено представление об устранении нарушений закона.

В настоящее время по инициативе Уполномоченного начата проверка Руководителем Управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области – главным судебным приставом Свердловской области В. И. Осьмаком в части длительного неисполнения решения суда, а также в отношении судебного пристава и его руководителя в части превышения полномочий, выявления фактов заинтересованности и содействия Администрации города Екатеринбурга, непринятия мер к исполнению решения суда.

Крайнюю обеспокоенность Уполномоченного вызывает тот факт, что пока продолжаются разбирательства, пожилая женщина третий год продолжает жить в нечеловеческих условиях, веря в то, что если не гуманность, то законность одержит верх над безразличием и беззаконием, которое допускает в своей деятельности муниципальная власть.

Работая с аналогичными обращениями граждан, Уполномоченный приходит к выводу о том, что предотвратить столь пагубные последствия для человека возможно, если своевременно муниципальная власть будет реагировать на ситуацию, запрещая перепланировать жилые помещения тем собственникам, которые своими действиями наносят вред другим жителям дома.

По сравнению с прошлым годом в почте Уполномоченного с наступлением осенне-зимнего периода ежедневно появлялись жалобы от жителей области на отсутствие отопления, горячего или холодного водоснабжения или одновременно всего водоснабжения МКД.

Следует отметить, что недавние предыдущие периоды демонстрировали тенденцию улучшения прохождения осенне-зимнего периода, несмотря на то, что одной из основных причин возникающих проблем продолжает оставаться задолженность перед ресурсоснабжающими организациями за ранее потреблённые ресурсы. Также одной из ключевых причин ненадлежащего обеспечения теплоснабжением МКД и социальных объектов стало неудовлетворительное техническое состояние котельных.

Так, в одном из домов г. Реже длительный период времени отсутствовало горячее водоснабжение, о чём в обращении к Уполномоченному в мае 2016 года сообщила М. (обращение № 16-13/1123), жительница дома, расположенного по ул. Вокзальной. Для оказания содействия жителям Уполномоченный обратилась в Режевскую городскую прокуратуру. В ходе проверки было установлено, что 16.05.2016 года в связи с задолженностью за энергоресурсы МУП «РежПром», осуществляющее поставку ГВС потребителям г. Реж, по требованию поставщиков отключило электроэнергию на котельных и тепловых пунктах города и прекратило отбор газа.

Режевским городским прокурором проведено совещание с участием представителей Администрации Режевского городского округа и руководителя МУП «РежПром» по вопросу задолженности муниципального предприятия за потребленные энергоресурсы, на котором прокурор потребовал принять меры к снижению имеющейся задолженности.

Кроме того, Режевским городским прокурором в суд направлен иск об обязании МУП «РежПром» и Администрации Режевского ГО возобновить поставку горячего водоснабжения населению г. Реж, а АО «Уралсевергаз», АО «ГАЗЭКС» и АО «Энергосбыт Плюс» – снять ограничения по отбору газа и электроэнергии на котельные города. Решением Режевского городского суда от 12.08.2016 г. исковые требования прокурора удовлетворены в полном объёме. Суд обратил решение к немедленному исполнению.

Массовый характер в 2016 году приобрели жалобы жителей области на отсутствие отопления в их квартирах, а также бездействие органов местного самоуправления и обслуживающих организаций в решении столь важной проблемы.

Наибольшее количество телефонных и письменных обращений за период с конца сентября до первой половины ноября поступило к Уполномоченному от жителей г. Екатеринбурга, решение которых происходило зачастую в ручном режиме посредством информирования о ситуации специалистов горячей линии Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области, которые, надо отметить, в кратчайшие сроки решали проблему и контролировали ход выполнения работ по запуску тепла.

Жительница посёлка Привокзального Верхотурского района П. (обращение № 16-13/2173) проинформировала Уполномоченного, что на 3 октября тепло в квартиры жителей дома № 13 по ул. Пионеров так и не поступило по причине начала ремонтных работ в сентябре на коммунальных сетях собственником котельной. Для получения исчерпывающей информации о сложившейся ситуации Уполномоченный обратилась в Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области, правовая оценка действиям собственника котельной была дана прокурором Верхотурского района.

В ходе проверки установлено, что газовая котельная в микрорайоне, собственником которой является ООО «ТК Навигатор», подготовлена к отопительному сезону и запущена 18 сентября 2016 года. Однако в связи с большим износом тепловых сетей, в период их заполнения и начала циркуляции теплоносителя, произошли прорывы, в связи с чем часть потребителей пос. Привокзального были отключены от централизованного теплоснабжения. Эксплуатирующей организацией ООО «ТК Навигатор» для снижения аварийности в период прохождения отопительного сезона было принято решение провести реконструкцию теплотрассы от газовой котельной до ул. Свободы.

Таким образом, коммунальная услуга «Отопление» гражданам – потребителям, проживающим в указанном многоквартирном доме, – в начале отопительного сезона не оказывалась.

Для устранения этого нарушения 4 октября прокурором Верхотурского района в Верхотурский районный суд направлено исковое заявление к Администрации городского округа Верхотурский и ООО «Транспортная компания «Навигатор» о возложении обязанности немедленно со дня объявления решения суда выполнить действия, соответственно, по организации подачи и по подаче коммунального ресурса – тепловой энергии – к внутридомовым инженерным системам по централизованной сети инженерно-технического обеспечения.

Также по факту выявленного нарушения 21.10.2016 г. в отношении директора ООО «Транспортная компания «Навигатор» А. С. Канышева прокурором Верхотурского района возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.23. КоАП РФ (нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами). Материалы дела направлены в Отдел контроля по Северному управленческому округу Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области для рассмотрения и наложения административного взыскания.

По состоянию на 20 октября в пос. Привокзальном все потребители подключены к централизованному теплоснабжению.

Уполномоченный рекомендует Министерству энергетики и ЖКХ Свердловской области проанализировать сложившиеся в отопительный период 2016–2017 гг. ситуации по ненадлежащему предоставлению услуг по отоплению и водоснабжению жилых домов.

За помощью в решении проблемы отопления дома № 13 по ул. Советской в г. Первоуральске обратилась к Уполномоченному Б. (обращение № 16-13/2343).

«Дом подключён частично со 2 октября. В моей части дома отопление отсутствует, по фасаду дома и в подвалах проходит холодная трасса, в квартирах – холодные батареи, хотя все отчитались, что отопительный сезон начался, пуски жилых домов выполнены…»

О результатах вмешательства Уполномоченного Б. проинформировала в повторном письме: «Уважаемая Татьяна Георгиевна, жильцы нашего дома благодарят Вас за оказанную помощь. Полностью отопление восстановлено 11 ноября. Большое Вам спасибо!»

С просьбой о содействии в обеспечении надлежащего электроснабжения МКД к Уполномоченному от имени жителей дома № 12 по ул. Новой в селе Николо-Павловском Пригородного района обратилась Н. (обращение № 16-13/2205). Она сообщила о бездействии Администрации Горноуральского городского округа, ОАО «Регионгаз-Инвест» по решению столь важной для жителей проблемы.

«В сентябре 2016 года проблема с электроснабжением дома обострилась, в вечернее время напряжение в сети колеблется от 138 до 150 V, бытовая техника выходит из строя, свет в квартирах жителей либо тусклый, либо отсутствует», – рассказала заявительница в ходе личного приёма населения. Уполномоченный о сложившейся ситуации проинформировал прокурора Пригородного района.

В ходе проверочных мероприятий доводы обращения Н. нашли своё подтверждение в полном объёме. В прокуратуре 08.11.2016 г. состоялось совещание с участием представителей АО «Регионгаз-инвест», Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Горно- уральского городского округа, ООО УК «Эко-Дом», ОАО «Энергосбыт Плюс», ОАО «МРСК Урала». По его результатам в целях защиты прав граждан на получение электроэнергии надлежащего качества было принято решение о незамедлительной организации работ по ремонту временного кабеля в срок до 11.11.2016 г. Более того, прокуратурой Пригородного района в порядке ст. 45 ГПК РФ подготовлено исковое заявление для предъявления в Ленинский районный суд г. Нижнего Тагила с требованием обязать Администрацию Горноуральского городского округа привести качество поставляемой электроэнергии в жилой дом в соответствие с действующим ГОСТ 13109- 97.

Судебное разбирательство ещё не завершено. Уполномоченный осуществляет контроль за разрешением проблемы.

Приведенные примеры показывают, что бесперебойная работа жилищно-коммунальной сферы не стала нормой жизни для жителей области.

В целом, следует отметить, что проблем, за решением которых граждане обращались к Уполномоченному, стало не просто больше, они стали несколько другими, потому что у людей поменялось отношение к данной сфере, они стали лучше разбираться в своих правах, о чём свидетельствует количество положительно разрешённых вопросов, проведённых перерасчётов обслуживающими организациями за некачественно предоставленные услуги.

Уделяя особое внимание ситуации, сложившейся в сфере ЖКХ, Уполномоченный в течение года принимала активное участие в семинарах, круглых столах, форумах, других мероприятиях, посвящённых поиску решения системных проблем.

Уполномоченный ежемесячно участвовала в заседании лицензионной комиссии, где рассматривались предложения Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области о выдаче лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, принимались решения о выдаче лицензии.

Стоит сказать, что принятие такого рода решений носит чисто формальный характер, поэтому не позволяет работать на предупреждение серьёзной проблемы – прихода на рынок управляющих организаций, нацеленных только на извлечение прибыли, а не на эффективную долгосрочную деятельность по управлению МКД.

В заседаниях областной межведомственной комиссии по реализации «Концепции реформирования жилищно-коммунального комплекса Свердловской области на 2009–2020 годы» Уполномоченный принимала участие в качестве её постоянного члена. Важно, что самые актуальные вопросы рассматриваются на заседаниях, следовательно, информация, которую получает Уполномоченный и посредством своего официального сайта доводит до сведения жителей области, помогает людям в решении их проблем. Например, в отчётном году актуальными темами заседаний комиссии стали порядок привлечения подрядных организаций для оказания услуг и выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД, внедрение ГИС ЖКХ.

Понимая всю важность совместной работы с общественностью в решении ключевых вопросов и проблем сферы ЖКХ, Уполномоченный по правам человека выступила в качестве эксперта Первого открытого форума, состоявшегося 19 июля на базе пресс-центра Дома журналистов по инициативе и под председательством прокурора Свердловской области С. А. Охлопкова. К обсуждению вопросов форума, касающихся соблюдения прав граждан при проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, были приглашены руководители органов исполнительной власти и прокуратуры Свердловской области.

В повестку форума вошли проблемы, связанные с собираемостью взносов на капремонт общего имущества МКД, ремонтом домов, которые являются объектом культурного наследия, несоблюдением сроков выполнения работ по капремонту. Также рассматривались вопросы претензионно-исковой работы с должниками, отбора подрядных организаций, включения органов местного самоуправления в программу тех МКД, которые по техническим и экономическим причинам не должны там быть.

Выступление Уполномоченного, проблемы, выявленные в ходе работы с обращениями граждан, перекликались с теми, которые обсуждались надзорными органами и органами исполнительной власти на форуме. Не случайно модератор форума С. А. Охлопков, подводя итоги дискуссии, отметил, что реальный уровень состояния законности прокурор будет знать через общественность. И очень важно, что прокурор Свердловской области принял решение о системном характере таких встреч с общественностью для обсуждения реализации мероприятий по решению проблем капитального ремонта многоквартирных домов.

ДОЛГОВАЯ ДРАМА

В сравнении с последними тремя годами 2016-й стал рекордным по количеству обращений граждан, которые не смогли самостоятельно решить проблему погашения образовавшегося долга за ЖКУ и обратились за помощью к Уполномоченному.

Постоянно возрастающая плата за жилищно-коммунальные услуги, финансово-экономический кризис, снижение реального уровня доходов населения, потеря работы – всё это становится причинами, влияющими на появление у граждан долговых обязательств перед обслуживающей их дом организацией. На сегодняшний день возникли сразу два рычага давления на семейный бюджет: сокращение доходов и рост цен.

Ненадлежащее обслуживание МКД управляющей организацией в некоторых случаях становится причиной частичной оплаты жителями ЖКУ. Некоторые граждане самостоятельно решают, какой вид жилищной и коммунальной услуги они оплачивают, забывая, что по результатам поступления даже частичной оплаты она распределяется по всем ЖКУ в равной степени и долг всё равно начинает формироваться.

В таких случаях Уполномоченным разъяснялся гражданам порядок действий, предприняв которые они смогут разобраться, за что именно платят.

Более того, из обращений к Уполномоченному по указанной тематике выделилась группа жалоб, в которых жители просили помощи в возобновлении им компенсационных выплат, несмотря на то, что оплачивать коммунальные услуги они категорически отказывались.

Так поступила жительница г. Красноуральска Р., которая сообщила Уполномоченному о приостановлении ей компенсационных выплат по причине неоплаты взноса на капитальный ремонт. «Мне 76 лет, я не оплачиваю капитальный ремонт. Наши власти решили снять с меня мои льготы… Помогите мне вернуть льготы. Пенсия у меня небольшая…» (обращение № 16-13/214). Заявительнице разъяснены нормы жилищного законодательства, нарушения её прав в ходе разбирательств не установлено.

По сообщению Главы Администрации Красноуральского ГО размер компенсации за взнос на капитальный ремонт Р. как ветерану труда, рассчитывается исходя из установленных норм. Вместе с тем, согласно п. 3 ст. 160 ЖК РФ, компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг предоставляются гражданам, имеющим на это право, при отсутствии у них задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг или при заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по её погашению. Поскольку структура платы за жилое помещение и коммунальные услуги включает в себя взнос на капитальный ремонт, неуплата её приводит к возникновению задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг.

В адрес Р. направлено уведомление о наличии задолженности по оплате взноса за капитальный ремонт и предстоящей приостановке выплаты компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, однако никаких мер по погашению задолженности Р. не предприняла. По информации, поступившей от ОАО «Энергосбыт Плюс», по лицевому счёту Р. имеется задолженность по взносу на капитальный ремонт в сумме 7 016,17 рублей, поэтому выплата компенсации была приостановлена до погашения задолженности.

Для разрешения сложившейся ситуации Уполномоченный рекомендовала Р. погасить задолженность, образовавшуюся по причине неуплаты взноса на капремонт.

В последние годы Правительство РФ приняло ряд ключевых постановлений, направленных на установление наиболее эффективного взаимодействия между жильцами и управляющими организациями. Вооружившись знаниями этих правовых актов, граждане могут отстоять свои права. Существует два способа преодоления сложившейся ситуации.

Первый – не оплачивать ненадлежащим образом предоставленные ЖКУ. Несмотря на призывы лидеров страны и руководителей политических партий, адресованные гражданам, не оплачивать ненадлежащим образом предоставленные ЖКУ, всё же следует помнить, что, в соответствии с Жилищным кодексом РФ (ст. ст. 153–155), граждане обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги.

В большинстве устных и письменных обращений, поступивших Уполномоченному, в качестве мотива, побуждающего людей накапливать долги за ЖКУ, отмечается и нежелание оплачивать жилищно-коммунальные услуги из-за их ненадлежащего качества, а также несогласие с размером необоснованно завышенных платежей.

Что касается второго способа – заставить управляющую организацию выполнять возложенные на неё обязанности надлежащим образом, то его выбор является, по мнению Уполномоченного, наиболее конструктивным для решения проблемы.

Разделяя озабоченность жителей проблемой всё возрастающей стоимости ЖКУ, Уполномоченный рекомендует гражданам соблюдать платёжную дисциплину, поскольку несвоевременная оплата ЖКУ служит основанием для начисления пени управляющей организацией, а также препятствует, в случае подтверждения факта выставления завышенных сумм на оплату ЖКУ или предоставления ЖКУ ненадлежащего качества, осуществить гражданам перерасчёт. При этом важно помнить, что Управляющая компания вправе обратиться в суд с исковым заявлением о взыскании с граждан задолженности по оплате ЖКУ и пени.

Согласно поправкам, внесенным в Гражданский процессуальный кодекс РФ, суды после изучения документов, подтверждающих просрочку за услуги ЖКХ, сразу выносят приказ о взыскании долгов – владельцу квартиры направят уведомление. Следует помнить, что в правилах оказания коммунальных услуг в Жилищном кодексе РФ прописана возможность договориться со своей управляющей организацией о рассрочке платежей за ЖКУ и пени в этом случае выплачивать не нужно. Попав в сложную жизненную ситуацию, например, потеряв работу, любой потребитель ЖКУ может попросить о рассрочке. При этом, если сложное экономическое положение затянется, то можно получить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Уполномоченным в вопросах установления взаимодействия с управляющей компанией с целью составления соглашения о реструктуризации задолженности гражданам оказывалось содействие.

Департаментом государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области Уполномоченному было перенаправлена жалоба П. о нарушении её жилищных прав (обращение № 16-13/1578). Заявительница является матерью несовершеннолетних детей, один из которых имеет инвалидность. Доход семьи составляет 15 000 рублей в месяц, семья находится в сложной жизненной ситуации. Управляющая организация ЗАО «Орджоникидзевская УЖК» направила ей уведомление о выселении из жилого помещения в связи с наличием задолженности по оплате ЖКУ.

О предстоящем выселении матери с детьми Уполномоченный проинформировал прокурора Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга. Для оказания П. содействия в составлении соглашения о реструктуризации задолженности Уполномоченный обратилась в ЗАО «Орджоникидзевская УЖК».

В ходе прокурорской проверки было установлено, что уведомление, направленное в адрес П. управляющей компанией, носит исключительно информативный характер и не нарушает её прав. Исковое заявление на момент проверки Администрацией Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга – собственником указанного помещения – к П. о выселении из занимаемого помещения не подано.

ЗАО «Орджоникидзевская УЖК» в ответном письме Уполномоченному выразило готовность к согласованию и дальнейшему заключению соглашения о реструктурировании долга, при этом ранее П. с такой просьбой в управляющую компанию не обращалась.

Отсутствие взаимодействия с энергосбытовой организацией по условиям погашения задолженности за коммунальную услугу «Электроснабжение» стало основанием для отключения в доме Б. – опекуна двух несовершеннолетних детей, электроэнергии, и, как следствие, для изъятия детей органами опеки и попечительства Невьянского района Управления политики Министерства социальной политики Свердловской области (обращение № 16-13/2407).

После рекомендаций, которые были даны Б. о реструктурировании имеющегося долга за электроэнергию, она обратилась в энергосбытовую организацию и электроснабжение в доме возобновили.

Несмотря на решение проблемы отсутствия электроснабжения, которая на момент осмотра жилого помещения послужила для сотрудников органов опеки основанием для изъятия двух несовершеннолетних детей, вернуть их Б. так и не удалось.

«Всё это время дети находятся в детдоме на ст. Таватуй, мне их не отдают. Детский дом требует справку от опеки Невьянского района, а сотрудники опеки не хотят идти на контакт, отказываются выслушивать мои аргументы. С трудом удалось получить от сотрудников опеки Невьянского района «документы», по которым произошло отобрание несовершеннолетних… и прекращение моего опекунства над ними…» – сообщила Уполномоченному Б. Работа по этому обращению продолжается.

Жителям, обратившимся к Уполномоченному за решением вопроса погашения долга за ЖКУ, в случае, если в ходе рассмотрения у Уполномоченного не возникало предположений, что долг приписан обслуживающей или ресурсоснабжающими организациями искусственно, разъяснялось следующее.

Российские власти предприняли усилия, чтобы накапливать долги по «коммуналке» было очень невыгодно. С января 2016 года вступили в силу поправки в ст. 155 ЖК РФ, которые увеличили размер пени для тех, кто вовремя не оплатил счета за газ, электричество, тепло и воду. Шкала штрафов стала дифференцированной. Пени начисляются с 31-го дня просрочки оплаты в размере 1/300 ставки рефинансирования за каждый день долга. С 91-го дня она вырастет до 1/130 ставки рефинансирования за каждый день просрочки.

Попав в сложную жизненную ситуацию и при наличии тяжёлых жизненных обстоятельств, гражданам рекомендовано обращаться в свою обслуживающую организацию с просьбой о составлении соглашения о реструктуризации задолженности, что позволит в дальнейшем решить вопрос о предоставлении субсидии, а также избежать ситуации по обращению управляющей компании в суд.

«Самые исправные плательщики за ЖКУ – это наши пенсионеры, располагающие не самыми большими средствами», – сказал в одном из недавних выступлений заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ А. В. Чибис.

Однако, даже если гражданин своевременно и в полном объёме оплачивает ЖКУ, нет гарантий, что его не заставят платить по чужим долгам, как это получилось с 86-летней К. (обращение № 16-13/2530). Она узнала о том, что задолжала ОАО «Энергосбыт Плюс» за потреблённую электрическую энергию 9 838 рублей только из заочного решения, в котором суд решил взыскать в пользу указанной организации заявленную сумму, а также расходы по уплате госпошлины в размере 400 рублей.

В один день, пенсия, поступившая на расчётный счёт К., была снята в полном объёме. К. недоумевала, каким образом мировой судья судебного участка № 2 Белоярского судебного района вынесла решение, даже не удостоверившись, что К. по указанному адресу никогда не проживала, а с января 1987 года имеет постоянную регистрацию в г. Екатеринбурге.

Уполномоченный проинформировала о сложившейся ситуации руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области – главного судебного пристава Свердловской области В. И. Осьмака.

Заявительнице К. оказали содействие в восстановлении её нарушенных прав, заочное судебное решение отменено, списанные с карты деньги возвращены.

С точки зрения Уполномоченного, ОАО «Энергосбыт Плюс» за свой поступок просто обязано извиниться перед этой женщиной. Хотелось бы, чтобы мировые судьи тоже были внимательнее, ведь для пожилого человека подобное событие может вызвать стресс и привести к непоправимым последствиям.

В ходе судебных разбирательств признана должником по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги за период с 01.11.2009 по 16.02.2015 гг. пожилая женщина Б., которая обратилась к Уполномоченному с просьбой о содействии в восстановлении электроснабжения в её квартире, подачу которого приостановили по причине имеющейся задолженности в размере около 140 000 рублей. «…У меня образовалась огромная задолженность неизвестно откуда. Сейчас я даже яишенку не могу поджарить. Есть хожу к соседям, благо не дают умереть с голоду…»

С просьбой о составлении соглашения по реструктуризации задолженности и о возобновлении подачи электроэнергии в квартиру заявительницы Уполномоченный обратилась к управляющему ООО «УК ЖКХ Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга».

Учитывая преклонный возраст Б. (86 лет), отсутствие условий для приготовления горячей пищи, Уполномоченный обратилась к Заместителю Председателя Правительства Свердловской области С. М. Зырянову, выражая в письме позицию о необходимости обеспечения пожилой одинокой женщины надлежащими коммунальными услугами для удовлетворения минимальных жизненных потребностей. Подачу электроэнергии в квартиру Б. возобновили в тот же день, оплачивать имеющийся долг ей всё же пришлось, поскольку она является собственником жилого помещения.

Несмотря на то, что порядок ограничения и приостановления коммунальных услуг по электроснабжению и водоотведению предусмотрен федеральным законодательством, в ходе инициированных Уполномоченным проверок выявлялись факты нарушения установленного порядка управляющими компаниями.

Житель дома № 6 по ул. Гагарина в г. Берёзовском Л. сообщил Уполномоченному о ситуации, в которой оказался из-за потери работы (обращение № 16-13/61). «Пишу Вам от безысходности. Не сумев в 2015 году оплатить услуги ЖКХ, т. к. имею на иждивении ослепшую маму и закончившего техникум сына, сам являюсь безработным в течение года по причине возраста, имею хромоту правой ноги, которая приобретена во время прохождения службы в ВС СССР…, столкнулся с произволом ООО «УК «ЖКХ-Холдинг», сотрудники которого отключили в моей квартире электричество, а затем ограничили пользование канализацией…»

В ходе проверочных мероприятий, которые провёл по обращению Уполномоченного городской прокурор Берёзовского, было установлено, что ООО «УК «ЖКХ-Холдинг» нарушило порядок ограничения (приостановления) коммунальных услуг по электроснабжению и водоотведению. Вопреки требованиям Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354, о данном факте Л. не был проинформирован предварительно за 3 суток письменно путём вручения под расписку извещения. Следовательно, акт, подтверждающий отказ от получения уведомления Л., ООО «УК «ЖКХ-Холдинг» не составлялся. Прокуратурой города в адрес ООО «УК «ЖКХ-Холдинг» вынесено представление об устранении выявленных нарушений.

В аналогичной ситуации оказалась А., жительница дома по ул. Луначарского в пос. Сосьва, которая обратилась к Уполномоченному за содействием в подключении электроэнергии. «…Сегодня бригада электриков произвела незаконное ограничение подачи электрической энергии в моём доме. У меня есть долг по оплате за электроэнергию, согласно квитанции – 6 156 рублей… Я регулярно производила оплату, однако по причине сокращения штатов в ИК-18 была уволена…»

В ходе проверки Серовской прокуратурой по запросу Уполномоченного было установлено, что ОАО «Энергосбыт Плюс» с 21.03.2016 г., в связи с имеющейся задолженностью за потребленную электроэнергию, ввело в отношении А. режим полного ограничения потребления электроэнергии.

После оплаты задолженности за потреблённую электроэнергию с 08.04.2016 г. подача электроэнергии возобновлена.

Как стало известно Уполномоченному, при введении режима ограничения электроэнергии ОАО «Энергосбыт Плюс» был нарушен порядок уведомления, предусмотренный Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов. По данному факту Серовской городской прокуратурой в адрес руководителя Серовского отделения ОАО «Энергосбыт Плюс» внесено представление об устранении выявленных нарушений законодательства.

К сожалению, долговые обязательства перед ресурсоснабжающими организациями у жителей возникают не всегда из-за нарушения платёжной дисциплины, в некоторых случаях несвоевременное проведение взаимозачёта между двумя управляющими компаниями служит основанием для выставления долга и приостановления компенсационных выплат льготной категории граждан.

В такой ситуации оказались супруги С. – жители г. Нижнего Тагила, которые пожаловались Уполномоченному на неправомерные действия НТ МУП «ГУК», которое «…вымогает деньги с жителей, т. е. пени и долги, взявшиеся неизвестно откуда» (обращение № 16-13/1989).

После обращения Уполномоченного в прокуратуру Тагилстроевского района города Нижнего Тагила проблему удалось решить. Прокурорской проверкой было установлено, что по результатам проводимого взаимозачёта между ООО КС «Мой дом» и НТ МУП «ГУК», в соответствии со сведениями, представленными последней в МКУ СПО «Служба правовых отношений», возобновлена выплата компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг льготникам, проживающим в указанном доме, в том числе и супругам С.

Согласно информации, направленной в адрес Уполномоченного заместителем прокурора Тагилстроевского района г. Нижнего Тагила А. Г. Мельниковым, супругам С. выплачена компенсация за весь период приостановки в соответствии с выбранным способом доставки.

Когда люди оказываются в сложной жизненной ситуации, прибегать к крайним мерам нежелательно. Как показывает практика, вступая в открытое противостояние с должниками, обслуживающая организация лишь усугубляет ситуацию: и долг не погашается, и соглашение о реструктуризации не составляется.

Уполномоченный по правам человека рекомендует руководству управляющих организаций избирательно подходить к ситуациям, когда человек не оплачивает ЖКУ, предварительно установив причину нарушения им платёжной дисциплины и, в случае возникновения трудной жизненной ситуации, оказать ему содействие в составлении соглашения, а также порекомендовать обратиться за предоставлением субсидии на оплату ЖКУ.

Последствия неоплаты за жильё бывают очень плачевными. Уполномоченный считает, что недостаточно только всем ведомствам исполнять свои функции, важно, чтобы они помогали человеку выбраться из долговой ямы и, лишь исчерпав возможности, переходить к мерам наказания.

Гражданам, которые имеют возможность оплатить ЖКУ, но отказываются это делать, выражая, таким образом, свой протест с растущими платежами за ЖКУ, видами работ и порядком их оплаты, ненадлежащим выполнением своих обязанностей управляющей компанией, Уполномоченный рекомендует соблюдать действующее жилищное законодательство, так как несвоевременная и не в полном объёме оплата влечёт за собой нежелательные последствия для самих граждан: судебные решения о взыскании долга, приостановление компенсационных выплат, а также подачи коммунальных ресурсов в жилое помещение должника.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ: СОБСТВЕННИКИ ЖИЛЬЯ ЖДУТ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Анализируя ситуацию, связанную с проведением капитального ремонта общего имущества МКД, Уполномоченным был подготовлен специальный доклад о нарушении прав граждан при проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Свердловской области «Капитальные проблемы» капитальных ремонтов». Его цель – ознакомить органы публичной власти и гражданское общество с результатами мониторинга ситуации, связанной с проведением капитального ремонта общего имущества МКД в регионе, наиболее острыми проблемами, с которыми сопряжён этот процесс, и сформулировать адресные рекомендации.

По информации Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области, в перечень МКД, расположенных на территории Свердловской области и подлежащих капитальному ремонту в рамках реализации Региональной программы капитального ремонта, включено 28 385 МКД общей площадью 84 067,2 млн кв. метров (3,4 % всей площади многоквартирных домов в России, подлежащих капитальному ремонту).

По состоянию на 25.11.2016 г. завершены работы по капитальному ремонту в 1 420 МКД, из них в 967 работы приняты в полном объёме.

По оценке Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области, при реализации Региональной программы капитального ремонта в ряде муниципалитетов плановые работы не будут завершены до конца года: ГО Богданович, МО «Город Екатеринбург», ГО Краснотурьинск, ГО «Город Лесной», Североуральский ГО. Основной причиной такой ситуации является расторжение договоров подряда с недобросовестными подрядчиками.

Вместе с тем имеется и положительный опыт реализации данной программы в 33 муниципальных образованиях, в том числе МО «Город Ирбит», Режевской ГО, Талицкий ГО, ГО Дегтярск, Качканарский ГО.

Тематика обращений от жителей области о нарушении их прав в ходе проведения капитального ремонта общего имущества МКД в 2016 году стала наиболее разнообразной по сравнению с предыдущим периодом. Поступившие Уполномоченному жалобы условно были систематизированы и объединены в группы. Это жалобы на следующие проблемы:

– аварийное состояние многоквартирных домов, включенных в программу капремонта общего имущества МКД;

– несогласие с видами работ, запланированных Региональной программой капремонта, на качество выполненных работ;

–отказ управляющих компаний и регионального оператора по выставлению собственникам помещений МКД, формирующих фонд капитального ремонта на специальном счёте, владельцем которого является региональный оператор, платёжных документов на уплату взноса на капитальный ремонт;

– выставление двойных квитанций жителям за капремонт общего имущества МКД;

– перенос сроков проведения капремонта общего имущества МКД на более ранний по причине ненадлежащего состояния дома;

– невозможность получения компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт неработающими собственниками жилых помещений в МКД, достигших возраста семидесяти и восьмидесяти лет. Следует отметить, что по сравнению с предыдущим периодом к Уполномоченному не поступали жалобы от граждан на несогласие с введением нового порядка проведения капитального ремонта общего имущества МКД, а также жалобы-требования о наложении моратория на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества. Это связано с тем, что произошло принятие гражданами необходимости своевременного проведения капитального ремонта жилых домов.

Больше всего жители были обеспокоены аварийным состоянием жилого дома и нецелесообразностью проведения в нём капитального ремонта, а также обращались к Уполномоченному с просьбой о переносе сроков его проведения на более ранний, в связи с его ненадлежащим состоянием.

Так, в адрес Уполномоченного обратились жители дома № 47 по ул. Кирова в г. Михайловске с просьбой оказать содействие в переносе сроков капитального ремонта дома и сообщением о бездействии Администрации Михайловского муниципального образования в части предоставления мотивированных предложений по актуализации Региональной программы капитального ремонта в Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области (обращение № 16-13/2258).

Уполномоченный в интересах жителей обратилась в прокуратуру Нижнесергинского района с просьбой о проведении тщательной проверки, в результате которой доводы нашли своё подтверждение: Администрацией Михайловского муниципального образования необходимые документы в Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области не направлялись, следовательно, при актуализации программы перенос срока работ по капитальному ремонту указанного дома на 2017 год не рассматривался.

В ходе проверки в адрес главы Михайловского муниципального образования М. В. Петухова внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства.

В некоторых случаях исправлять допущенные в ходе проведения капитального ремонта нарушения руководители подрядных организаций наотрез отказывались и только после вмешательства Уполномоченного проблему удавалось разрешить.

На личном приёме населения М. сообщила Уполномоченному о том, что её квартира находится на первом этаже в доме по ул. Калинина в г. Реже. В доме отсутствуют подвальные помещения, поэтому работы по капитальному ремонту дома ведутся через её квартиру, а именно: замена канализации, системы теплоснабжения, водоснабжения (обращение № 16-13/2221).

Заявительница утверждала, что после проведения ремонта пол в её квартире не восстановили, в ходе сварки была сожжена часть обоев, демонтированы кафельная плитка на кухне и плинтусы. Указывала она и на нарушение сроков проведения работ по капитальному ремонту в доме и на отсутствие какой-либо реакции со стороны руководителя подрядной организации МКУК «ИНЖЕК» П. В. Кондакова.

Уполномоченный обратилась к и. о. генерального директора Регионального фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области А. С. Андриянову с просьбой инициировать проведение обследования квартиры М. и привлечь к обследованию представителей Администрации Режевского ГО, подрядчика МКУК «ИНЖЕК». Аналогичное обращение было направлено Уполномоченным и в адрес Режевского городского прокурора.

Проведенная проверка полностью подтвердила доводы заявительницы. На основании выявленных нарушений МКУ «УГХ» направлено письмо директору подрядной организации ООО УК «ИНЖЭК» о принятии соответствующих мер. И лишь при повторном обращении подрядчик выполнил восстановительные работы в квартире М., которая поблагодарила Уполномоченного за поддержку.

Уполномоченный обращает внимание руководителя Регионального фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, а также министра энергетики и ЖКХ Свердловской

области на необходимость предусматривать в затратах на проведение капитального ремонта в домах без подвальных помещений средства для приведения квартир жителей первого этажа, через которые проводятся работы, в первоначальное состояние.

По мнению Уполномоченного, такие восстановительные работы должны быть выполнены подрядчиком сразу после выполнения работ по капитальному ремонту дома, чтобы не допустить ухудшения условий проживания граждан.

В адрес Уполномоченного на протяжении года поступали письменные и устные обращения от жителей области в возрасте старше 70–80 лет с вопросом о предоставлении меры социальной поддержки по компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Заявители выражали обеспокоенность в связи с получением платёжных документов по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме после 1 июля 2016 года.

На основании полученных из Министерства социальной политики Свердловской области разъяснений, Уполномоченный направила ответы заявителям, а также разместила на официальном сайте информацию о порядке реализации Закона Свердловской области от 28 марта 2016 года № 32-ОЗ «О компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме», предусматривающего компенсацию расходов на уплату взносов на капитальный ремонт для неработающих собственников жилых помещений в многоквартирных домах, достигших возраста семидесяти и восьмидесяти лет.

Ситуация такова, что, если гражданин одновременно имеет право на меру социальной поддержки по данному закону и меру социальной поддержки по полной или частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по другому закону Свердловской области или федеральному закону, ему предоставляется мера социальной поддержки по данному закону либо мера социальной поддержки по полной или частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по другому закону Свердловской области или федеральному закону по выбору гражданина.

Ни один из обратившихся к Уполномоченному пожилых людей, достигший возраста 70–80 лет, не мог воспользоваться этой социальной поддержкой, так как в таком случае претендовать на получение ранее гарантированных компенсационных выплат он бы возможности не имел.

Уполномоченный рекомендует Законодательному Собранию провести мониторинг реализации Закона Свердловской области

«О компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме», в том числе определить, какое количество неработающих граждан, достигших возраста 70 и 80 лет, смогли воспользоваться мерой социальной поддержки в соответствии с указанным законом, с целью определения его эффективности и оценки оказания реальной поддержки социально незащищённым слоям населения.

Выявленные в ходе работы с обращениями граждан проблемы по обозначенной тематике Уполномоченным совпадали с теми, которые выделяет при реализации мероприятий Региональной программы капитального ремонта Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области. Такими проблемами являются:

– несвоевременная оплата взносов на капитальный ремонт собственниками помещений в МКД, что ведёт к росту задолженности и влияет на наполняемость фонда капитального ремонта («общего котла»);

- на конец 2016 года в 10 территориях имеется наибольшая задолженность по взносам за муниципальный фонд (Нижний Тагил, Красноуральск, Реж, Карпинск, Ивдель и другие);

– нехватка квалифицированных кадров при большом объёме строительно-монтажных работ;

– включение МКД с высоким уровнем износа и МКД, стоимость которых превышает предельную стоимость работ по капитальному ремонту в Региональную программу капитального ремонта при её формировании (на текущий момент перед муниципальными образованиями поставлена задача об исключении указанных МКД из программы).

Следует отметить, что указанная проблема находится в зоне внимания Губернатора Свердловской области Е. В Куйвашева, поручившего 29 ноября в ходе заседания Правительства области ужесточить контроль качества работ при проведении капремонтов и переселении граждан из аварийного жилья. По итогам заседания Губернатор поручил обеспечить круглогодичный цикл капремонтов за счёт выполнения тех работ, которые можно проводить вне зависимости от времени года.

Важным является и поручение о предоставлении в короткие сроки информации о ходе перевода зданий с высокой степенью износа из программы капремонтов в реестр аварийных домов.

Безусловно, следует согласиться с Губернатором и в том, что особое внимание необходимо уделять работе по занесению в чёрный список тех подрядчиков, которые уже были замечены в несвоевременном или некачественном выполнении работ как по строительству жилья для переселения из аварийного жилфонда, так и по капремонту МКД.

ВСЕХ ЛИ ПЕРЕСЕЛИМ?

На встрече с представителями общественности в сентябре 2016 года Президент России В. В. Путин отметил: «Нужно расселять аварийное жильё, нельзя допускать, чтобы люди жили в бараках, в нечеловеческих условиях, но нужно следить за имеющимся жилым фондом, нельзя допускать роста аварийного жилья».

К сожалению, на сегодняшний день на должном уровне работа на упреждение не проводится, поэтому на территории Свердловской области большое количество ветхого и аварийного жилья. Необходимость капитального ремонта и реконструкции жилого фонда, всей инженерной инфраструктуры долгое время игнорировалась. Ситуация практически везде одинаковая: дом либо пришёл в негодность и начал разваливаться (в большинстве случаев на момент обрушения дом не был официально признан аварийным), либо оказался включён в Региональную программу проведения капитального ремонта общего имущества МКД в Свердловской области, поскольку орган местного самоуправления своевременно не признал такой дом аварийным.

Заместителем Председателя Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ А. Г. Сидякиным было сделано заявление о том, что по программе переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года, с 2008 года построено 11,57 млн кв. м жилья, в новые квартиры переехали 759,2 тысячи человек.

Но ведь и после 1 января 2012 года дома признаются аварийными, поэтому очевидно, что необходима пролонгация программы, о чём ещё в начале 2016 года говорил Председатель Правительства РФ Д. А. Медведев на форуме «Городское развитие: жильё и ЖКХ». В настоящее время проект закона о формировании постоянно действующей системы расселения аварийного жилья проходит согласование в профильных ведомствах.

Стоит отметить, что пока не принят такой закон, муниципальные власти не спешат признавать жильё аварийным, так как переселять в случае признания домов аварийными их жителей просто некуда. И пока власти решают поставленную задачу, количество аварийных домов, зарегистрированных после 1 января 2012 года на территории области, растёт.

«Просим признать наш дом аварийным, капитальный ремонт ему уже не поможет…» – с таких слов начинается обращение в адрес Уполномоченного жителей МКД № 138 постройки 1933 года, расположенного на ул. Малышева в г. Екатеринбурге (обращение № 16-13/761). Авторы письма сообщили, что отстаивать своё право на безопасное проживание они стали давно, однако результата достичь им не удалось. Дом без текущего и капитального ремонта постепенно приходил в негодность, а обслуживающие организации, управляющие им, не находя возможности заработать, сменяли одна другую. Собственником части помещений в доме является УрФУ имени первого Президента России Б. Н. Ельцина.

Почти год Уполномоченный ведёт переписку с надзорными органами с целью оказания жителям помощи в решении проблемы, однако до сих пор межведомственной комиссией не принято окончательное решение об аварийном состоянии дома по причине необходимости проведения дополнительного обследования с привлечением специализированной организации. По сообщению прокурора г. Екатеринбурга от 01.11.2016 г., УЖКХ города разработана и согласована с Контрольно-ревизионным управлением Администрации города Екатеринбурга сметная документация на проведение дополнительного обследования конструктивных элементов дома. По сведениям УЖКХ, работы по обследованию дома планируется провести до конца 2016 года.

В ходе совместных проверочных мероприятий прокуратурой Кировского района г. Екатеринбурга со специалистами Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области выявлены нарушения правил начисления оплаты за содержание жилья ООО «УК Народная». Так, за август – сентябрь 2016 года ООО «УК Народная» собственникам и нанимателям жилых помещений в указанном доме некорректно рассчитан нормативный объём потребления электрической энергии, холодной и горячей воды.

По результатам выявленных нарушений в адрес директора ООО «УК Народная» прокурором Кировского района г. Екатеринбурга внесено представление, которое исполнено посредством увеличения (!) жителям платы за ЖКУ, а не наоборот – её уменьшения и перерасчёта. О несоответствующем исполнении мер прокурорского реагирования Уполномоченным проинформирован прокурор Кировского района.

Жители дома продолжают проживать в ненадлежащих условиях. Правовые основания для исключения дома из программы капитального ремонта отсутствуют. Уполномоченный будет осуществлять контроль за сложившейся ситуацией и добиваться восстановления нарушенных прав граждан.

К сожалению, аналогичные жалобы поступали Уполномоченному в течение года систематически.

Жители дома № 124, расположенного на ул. Ленина в г. Тавде, сообщили Уполномоченному, что их многоквартирный дом своевременно не был признан аварийным, в нём провели капитальный ремонт (обращение № 16-13/1380). Однако, как установил Тавдинский районный суд, «несмотря на проведённый ремонт многоквартирного дома…за счёт средств Регионального фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных жилых домах Свердловской области, техническое состояние данного жилого дома значительно не изменилось, имеют место не устранённые в ходе ремонтных работ нарушения технических норм и правил при его эксплуатации, данный дом имеет значительный физический износ всех строительных конструкций, свидетельствующий о его ветхом состоянии…» Своим решением Тавдинский суд обязал Администрацию Тавдинского ГО в течение двух месяцев со дня вступления решения суда в законную силу провести оценку соответствия жилого дома требованиям, установленным законодательством.

Несмотря на принятые меры прокурорского реагирования, в том числе направление Тавдинским городским прокурором 15.06.2016 г. принудительного листа по решению Тавдинского районного суда от 20.04.2016 г. для принудительного исполнения в Тавдинский районный отдел Управления ФССП России по Свердловской области, вопрос признания дома аварийным так и не решён.

В рамках заключенного соглашения о взаимодействии регионального Уполномоченного по правам человека и территориального органа Федеральной службы судебных приставов России, представителя жителей этого дома приглашали на приём с жалобой на бездействие судебного пристава-исполнителя Тавдинского районного отдела и непринятие мер к Администрации Тавдинского городского округа, обязанной по решению суда провести обследование дома на предмет его аварийности.

Непосредственно в ходе приёма заместителем руководителя Управления принято решение о создании комиссии с привлечением представителей администрации и прокуратуры, исполнительное производство взято на личный контроль с ежедневным отчётом о принимаемых мерах.

Позиция Уполномоченного по данному делу была изложена в обращении к Тавдинскому городскому прокурору и Главе Администрации Тавдинского ГО. Уполномоченный, в частности, отметила, что в доме проживают люди преклонного возраста, среди которых есть инвалиды, поэтому в ходе предоставления жилья взамен аварийного необходимо тщательно контролировать, чтобы жилые помещения отвечали требованиям благоустроенности и безопасности. В сложившейся ситуации целесообразно переселять жителей не в помещения маневренного и специализированного фонда, а непосредственно в помещения для постоянного проживания, поскольку, учитывая возраст жителей, можно предположить, что в силу состояния здоровья временный переезд для них станет тяжёлым испытанием.

Более того, Уполномоченным поставлен вопрос о проверке включения ветшающего МКД в Региональную программу капремонта, в том числе по вопросу соблюдения законодательства при осуществлении капитального ремонта в нём. Следственными органами проводится соответствующая проверка.

Около трёх лет потребовалось Уполномоченному, чтобы дом № 15 по ул. Мельничной в посёлке Белоярском-3 межведомственная комиссия признала аварийным.

На приеме населения, который состоялся в рамках заключенного соглашения Уполномоченного по правам человека и Управления Федеральной службы судебных приставов России по Свердловской области, обратилась представительница аварийного дома из Тавды.

Обращает на себя внимание длительное бездействие Администрации Белоярского ГО, которое выразилось не только в затягивании процесса признания дома аварийным, но и в том, что принятые меры прокурорского реагирования (от 11.05.2016 г. об устранении нарушений законодательства в части непринятия ОМСУ мер, направленных на признание МКД аварийным), без должного контроля со стороны Белоярского межрайонного прокурора были просто проигнорированы.

После повторного обращения Уполномоченного в адрес Белоярского межрайонного прокурора с просьбой сообщить о результатах рассмотрения актов прокурорского реагирования и фактическим устранением нарушений прав жителей дома, а также о перспективах их расселения, вопрос признания дома аварийным был разрешён. Срок отселения жителей – до 31.12.2019 г.

Уполномоченный с сожалением отмечает тенденцию, ставшую повсеместной, – признавать ветшающие дома аварийными. Почти во всех муниципалитетах наблюдается стремительный рост аварийного жилфонда, непринятие своевременных мер по поддержанию МКД в надлежащем состоянии – текущие и капитальные ремонты. Такая ситуация не должна оставаться без внимания Губернатора Свердловской области: необходимой работы органы местного самоуправления не проводят, а это чревато тяжёлыми последствиями для людей, проживающих в таких домах.

К счастью, без человеческих жертв удалось обойтись в ситуации с обрушением стены жилого дома № 22 по ул. Энтузиастов в г. Екатеринбурге (обращение № 16-13/1862).

После случившегося оперативно были приняты меры по обеспечению жителей дома помещениями маневренного жилфонда, подготовлено предварительное заключение по вопросам аварийного состояния дома и т. д. По результатам заседания межведомственной комиссии МКД № 22 по ул. Энтузиастов признан аварийным и подлежащим сносу.

Остался открытым вопрос о своевременности принятия обслуживающей организацией и органом местного самоуправления мер по поддержанию дома в надлежащем состоянии и признании его аварийным.

В ходе инициированных Уполномоченным проверок по вопросу непредоставления жилья взамен аварийного выявлялись нарушения в деятельности местных органов власти.

В своем обращении А. (№ 16-13/1807), являющаяся лицом из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, указала на бездействие Администрации ГО Первоуральск, выразившееся в непредоставлении ей жилого помещений взамен признанного в установленном законом порядке аварийным, а также в принятии решения о предоставлении жилого помещения большей площади с доплатой за излишние квадратные метры в размере 267 750,0 рубля.

Проведенной Первоуральской прокуратурой проверкой по обращению Уполномоченного в интересах А. было установлено, что стоимость жилого помещения, признанного аварийным, составила 735 420 рублей, стоимость квартиры в предоставляемом жилом помещении – 1 003 170 рублей. Размер доплаты составил 267 750 рублей. Нарушений в действиях Администрации ГО Первоуральск в данной части обращения выявлено не было, так как заседание комиссии по жилищным вопросам по предоставлению А. жилого помещения большей площадью при условии доплаты носит рекомендательный характер.

Однако в ходе проверочных мероприятий установлено, что до настоящего времени Администрацией городского округа Первоуральск заявительнице А. не предоставлено жилое помещение, равнозначное по общей площади ранее занимаемому, в связи с чем прокуратурой города принято решение о направлении искового заявления в суд об обязании Администрации городского округа Первоуральск предоставить А. жилое помещение, равнозначное по общей площади ранее занимаемому жилому помещению.

В ходе проверочных мероприятий, инициированных Уполномоченным по жалобе Б. (№ 16-13/11), выявлены нарушения жилищного законодательства Администрацией Шалинского ГО, которой не была соблюдена процедура изъятия жилого помещения.

В частности, требования о сносе или реконструкции дома Б. и его матери не направлялись.

В соответствии с решением суда от 22.01.2014 г. заявитель Б. и его 84-летняя мать, инвалид 2-й группы, не были согласны с переселением из спорной квартиры в предоставленную истцом двухкомнатную квартиру.

Кроме того, Б. и его матери не предложили выплатить выкупную цену изымаемой квартиры, а от переселения в другую квартиру они отказались, несмотря на то, что она была в новом доме общей площадью больше занимаемого жилого помещения.

По выявленным нарушениям прокурором Шалинского района в адрес Главы Администрации Шалинского ГО внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства.

При работе с жалобой К. (№ 16-13/1977) Уполномоченным совместно с прокурором г. Каменска-Уральского, оценивавшим правомерность действий Администрации г. Каменска-Уральского и Комитета по управлению имуществом г. Каменска-Уральского в части уведомления собственника 1/4 доли в квартире об изъятии земельного участка для муниципальных нужд, установлено, что стоимость объектов оценки – земельного участка и жилого дома – оценщиком занижена.

Однако, по заключению надзорного органа, данному обстоятельству сотрудники органа местного самоуправления должной оценки не дали и направили К. как собственнику доли в квартире уведомление об изъятии земельного участка и расположенного на нём объекта недвижимого имущества для муниципальных нужд, в котором указана заниженная стоимость земельного участка.

Только спустя 8 месяцев в ходе проверочных мероприятий, организованных прокуратурой, Комитет по управлению имуществом г. Каменска-Уральского в адрес ООО «Центр независимой оценки «Бизнес-Эксперт» направил письмо о необходимости предоставления отчёта по оценке рыночной стоимости 1/4 доли недвижимого имущества с земельным участком площадью 1 726 кв. м.

По выявленным нарушениям в адрес Председателя Комитета по управлению имуществом г. Каменска-Уральского Ю. В. Язовских прокурором вынесено представление с требованием проведения новой оценки стоимости объекта недвижимого имущества и земельного участка и направления в адрес собственника соглашения об изъятии имущества для муниципальных нужд с учётом вновь полученной оценки стоимости земельного участка.

Жалобы на ветхое состояние домов, отсутствие своевременных мер по признанию их аварийными и переселению граждан в благоустроенные жилые помещения – одни из самых тяжёлых в почте Уполномоченного. Из года в год в ежегодных и специальных докладах Уполномоченный сообщает местной власти о ситуации, предлагает варианты решения проблем, однако количество и тематика обращений граждан демонстрируют ухудшение ситуации – стремительный рост аварийного жилфонда.

Однако, безусловно, хорошо, что на всех уровнях власти идёт процесс принятия стратегически важных решений для пролонгирования программ по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья.

ВОПРОС ГАЗИФИКАЦИИ ОСТАЁТСЯ ОТКРЫТЫМ

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация газоснабжения населения на территориях муниципальных образований относится к вопросам местного значения, решаемым органами местного самоуправления. Муниципальные образования на основании принятых долгосрочных муниципальных программ самостоятельно определяют приоритеты, критерии, очерёдность, сроки и объёмы финансирования строительства газопроводов муниципального значения за счёт средств местных бюджетов, а также проводят работу по привлечению иных источников финансирования, в том числе областного бюджета и внебюджетных средств.

Предоставление бюджетных средств муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области, на развитие газификации в сельской местности в рамках государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2020 года» осуществляется Министерством агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области. Министерство проводит отбор в соответствии с установленным порядком, согласно поданным муниципалитетами заявкам.

Однако в связи с ограниченными возможностями финансирования из областного бюджета инвестиционные проекты не всегда проходят отборы и в ряде случаев не рекомендуются комиссией для включения в перечень объектов капитального строительства государственной программы.

С просьбой сообщить о перспективах газификации жилых домов по ул. Советской в с. Манчаж Артинского ГО к Уполномоченному обратилась Т. (№ 16-13/2119). Для получения исчерпывающей информации по заданному вопросу Уполномоченный обратилась в Администрацию Артинского ГО и Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области.

Выяснилось, что Администрацией Артинского городского округа в 2015 году подавалась заявка в Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области на участие в отборе для предоставления субсидии из областного бюджета местному в 2016 году, однако объект не был рекомендован для включения в перечень объектов капитального строительства.

В 2016 году Администрацией Артинского ГО вновь подана заявка на участие в отборе для предоставления субсидии из областного бюджета местному бюджету в 2017 году на реализацию инвестиционного проекта в рамках государственной программы.

Возглавлявший в то время Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области М. Н. Копытов проинформировал Уполномоченного о результатах заседания комиссии по проведению указанного отбора. На основании заявки Артинского ГО принято решение о предоставлении в 2017 году субсидии из областного бюджета в размере 12 503 796,0 рубля для софинансирования строительства объекта «Газоснабжение жилых домов ООО «Паллада» в с. Манчаж Свердловской области».

О положительном решении комиссии по газификации жилых домов в с. Манчаж Уполномоченный проинформировала заявительницу.

В некоторых случаях предусмотренные сроки реализации программы затягивались по причине отказа собственников, препятствующих прохождению газопровода по их участкам. В такой ситуации оказались жители домов по ул. Речной в пос. Садовом, которые обратились за содействием к Уполномоченному (обращение № 16-13/1881). Заявители сообщили о том, что не ведутся запланированные работы по строительству газопровода низкого давления на указанном участке по программе «Развитие газовых сетей в муниципальном образовании «Город Екатеринбург» на 2014–2016 годы».

Прокуратурой г. Екатеринбурга по обращению Уполномоченного в интересах жителей поселка проведена проверка, установившая, что в рамках реализации муниципальной программы разработана проектная документация на строительство разводящего, подземного газопровода по улице Речной в пос. Садовом, проведена государственная экспертиза проектной документации, получено заключение о достоверности стоимости проекта. Проведение конкурсных процедур для заключения муниципального контракта на строительство газопровода в 2015 году Управлением жилищного и коммунального хозяйства Администрации города Екатеринбурга приостановлено ввиду наличия строений в границах охранной зоны газопровода.

В течение 2015–2016 годов Администрацией Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга, а также Администрацией города проводилась работа с целью решения указанного вопроса. В результате между застройщиком – ЕМУП «МЭС» – и владельцами земельных участков, строения которых попадают в охранную зону газопровода (зону проведения работ), заключены соглашения о пользовании частями земельных участков на период проведения строительных работ.

К сожалению, с М., собственником одного из земельных участков, соглашения не было достигнуто. М. пояснила, что не согласна предоставлять часть земельного участка для прокладки газопровода, так как в дальнейшем не сможет его использовать в охранной зоне газопровода по прямому назначению. Не согласна она была и с безвозмездным предоставлением участка.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, специалистами Управления жилищного и коммунального хозяйства Администрации города Екатеринбурга совместно с проектной организацией были разработаны варианты строительства газопровода по ул. Речной, исключающие его прохождение по земельным участкам собственников.

Подготовленная сметная документация на корректировку проектной документации находится на проверке в Контрольно-ревизионном управлении Администрации города Екатеринбурга. Заявителям рекомендовано обращаться за результатами утверждения сметной документации в Администрацию города.

Следует отметить, что вопросы газификации в Свердловской области являются одними из приоритетных для органов публичной власти всех уровней. Проблемы, которые возникают на этапе включения улиц и домов отдалённых территорий в государственную программу, постепенно решаются. На основании результатов работы с обращениями граждан по указанной проблематике не выявлено бездействия со стороны муниципальных органов власти.

Учитывая высокую стоимость работ, связанную с подключением жилого дома к газовым сетям, граждане обращались к Уполномоченному с просьбой разъяснить, имеют ли они право на полное или частичное возмещение затрат.

Жительница с. Обуховского Камышловского района Т. обратилась с просьбой о компенсации расходов на строительство газопровода высокого давления или его выкупа (обращение № 16-13/1331).

С целью получения экспертного мнения по поставленным в обращении вопросам Уполномоченный обратилась в Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области.

На основании полученной информации Т. было разъяснено, что законодательством не предусмотрен механизм компенсации собственнику объекта газоснабжения затрат, связанных с его строительством. Заявителю рекомендовано обратиться в адрес руководства газораспределительной организации акционерного общества «ГАЗЭКС» по вопросу рассмотрения возможности оформления между сторонами договора аренды объекта газоснабжения, на условиях и в порядке, предусмотренном гражданским законодательством.

Уполномоченный также разъяснила Т. её обязанности как собственника опасного производственного объекта по заключению с профессиональными аварийно-спасательными службами договора на обслуживание в целях обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий.

В ходе работы с обращением К., жительницы г. Тавды (№ 16-13/1356), Уполномоченному на основании информации, предоставленной Управлением социальной политики, стало известно, что К. не относится к категории малоимущих одиноко проживающих граждан, так как размер её пенсии превышает величину прожиточного минимума для пенсионеров, установленного Правительством Свердловской области. В этой связи К. не имеет права на частичную компенсацию за газификацию жилого помещения.

Был получен отказ в получении единовременной материальной помощи на частичное возмещение расходов по газификации жилых помещений и жителями г. Артёмовский, которые направили коллективное обращение Уполномоченному с просьбой оказать содействие «…в возврате единовременной выплаты в План мероприятий Правительства Свердловской области или другими законодательными инструментами вернуть компенсацию за газификацию всем пенсионерам, а не только малоимущим. Ведь, даже если подобная социальная поддержка не оказана Правительством РФ, Губернатор и Правительство области, Законодательное Собрание могут помочь людям, живущим на вверенной им территории» (обращение № 16-13/1671).

Выяснилось, что до 1 января 2015 года адресная социальная помощь в виде единовременной материальной помощи на частичное возмещение расходов по газификации жилых помещений предоставлялась, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.06.2011 г. № 456, при наличии финансирования из Пенсионного фонда РФ и областного бюджета.

Выплата адресной социальной помощи производилась в пределах выделенных лимитов. Так, Управлению социальной политики по Артемовскому району для осуществления выплаты адресной социальной помощи в 2013 году было выделено 1 919 066,38 рубля на 55 человек, в 2014 году – 383 113,45 рубля на 11 человек.

В дальнейшем в указанное Постановление Правительства РФ были внесены изменения, исключающие предоставление субсидии, являющейся источником финансового обеспечения расходов бюджетов субъектов Российской Федерации на оказание такой адресной социальной помощи неработающим пенсионерам. К сожалению, с 01.01.2015 г. единовременная материальная помощь не предоставляется как не предусмотренная федеральным законодательством.

Уполномоченный просит Губернатора Свердловской области рассмотреть возможность предоставления единовременной материальной помощи на частичное возмещение расходов по газификации жилых помещений неработающим пенсионерам, принадлежащих им на праве собственности и являющихся местом их жительства.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРАВА ИПОТЕКА БЕЗ НОВОСЕЛЬЯ

«Лёгкие деньги – тяжёлые последствия» – именно так назывался специальный доклад Уполномоченного по правам человека в 2014 году, где рассматривалась ситуация в сфере взаимодействия граждан с кредитными учреждениями, обозначались болевые точки этого взаимодействия. Разнообразие финансовых проблем, безысходность ситуаций, обострённых экономическим кризисом, спровоцировали поток обращений о защите нарушенных прав.

Уполномоченный, пожалуй, был одним из первых, кто проанализировал ситуацию с позиции потребителей финансовых услуг – граждан-заёмщиков. Мы проследили весь путь взаимоотношений от заключения кредитного договора, подписания договоров страхования, до разрешения конфликтной ситуации (решения судов и исполнительное производство). Казалось бы, всё, на чём можно «споткнуться» на этом пути, было нами рассмотрено в специальном докладе самым тщательным образом.

Выводы Уполномоченного созвучны и ярко иллюстрируют позицию Президента России В. В. Путина, высказанную в ноябре 2014 года на «Форуме действий» Общероссийского народного фронта: «Граждане должны отдавать отчёт в своих финансовых возможностях и не тянуть семьи в долговую яму, с другой стороны, банки также должны объективно оценивать заёмщиков и не должны взваливать на них непосильное кредитное бремя».

Это святые принципы гражданско-правовых отношений, а отношения между кредитными учреждениями и заёмщиками являются таковыми: добросовестность, разумность и справедливость, – нарушение которых, как показал проведённый в специальном докладе анализ обращений, приводит к нежелательным, а иногда и непоправимым последствиям.

Последующие два года – 2015 и 2016 – стали периодом оживлённого интереса к рассматриваемой теме со стороны средств массовой информации, органов государственной власти, правозащитного сообщества. За этот период мы могли наблюдать определённые изменения в тематике обращений граждан – из почты Уполномоченного ушли обращения, связанные с излишними комиссиями за банковское обслуживание. Более аккуратными, если можно так выразиться, стали страховые договоры – мы уже не встречаем обращений, в которых размер страховки ненамного меньше суммы кредита.

Сместился и общий акцент обращений: люди жалуются скорее не на банки, а на свою нелёгкую долю, на неподъёмные ипотечные займы, на утрату финансовой стабильности и благополучия, как следствие – долги и потеря жилья, которое, как правило, является единственным для семьи.

В очень тяжёлой ситуации оказалась жительница Екатеринбурга П. (обращение № 16-13/1436). В 2007 году женщина заключила с ОАО «САИЖК» договор займа. В 2013 году в связи со сложной финансовой ситуацией она вынужденно нарушила условия договора, прекратив выплаты. Решением суда на предмет залога (однокомнатную квартиру) наложено взыскание.

В 2016 году состоялось решение о признании П. прекратившей право пользования жилым помещением и о выселении её и дочери из занимаемой квартиры.

Учитывая, что в период 2007–2013 годы женщина добросовестно исполняла свои обязанности по договору, а также тот факт, что большую сумму задолженности составляет основной долг и большая часть процентов по договору уплачена, что данное жильё является единственным для заёмщика-пенсионера, Уполномоченный обратилась в АО «Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования» (САИЖК) с просьбой рассмотреть возможность решить данную ситуацию, не выселяя семью из жилого помещения. В ходе работы с обращением выяснилось, что агентство неоднократно пыталось урегулировать ситуацию в досудебном порядке, разными способами старалось выйти на связь с заёмщиком, однако наша заявительница, будучи уверена в том, что в суде дело она выиграет, наотрез отказалась от общения с кредитором. Основанием такой уверенности послужило ошибочное представление о том, что из единственного жилья её никто не сможет выселить – с этим убеждением она пришла и к Уполномоченному.

В такую «ловушку» попала не она одна. Защитить «конституционное право на жильё» просят Уполномоченного почти все должники. И, к глубокому сожалению, к нам приходят уже с состоявшимися судебными решениями и об обращении взыскания на предмет залога, и о выселении из занимаемого жилого помещения. Странно даже не то, что люди идут к нам после проигранных судов, – Уполномоченный всегда был и остаётся для людей последней надеждой. Недоумение вызывает ничем не оправданная уверенность людей в своей правоте: кто убедил большую часть населения в том, что из единственного жилья нельзя выселить ни под каким предлогом и даже по решению суда? Ведь институт ипотеки как раз и является тем, пожалуй, единственным исключением из этого правила, когда специальная норма закона (а именно – использование жилья в качестве обеспечения обязательства по договору займа) преобладает над общим правилом о невозможности лишения гражданина жилого помещения.

В подобной ситуации оказалась жительница Екатеринбурга Б. (обращение № 16-13/1448). Летом 2016 года она написала Уполномоченному, что в 2007 году её дочь приобрела комнату в квартире с использованием средств целевого займа, а в 2010 году в связи с неисполнением обязательств решением суда с заёмщика взыскана сумма задолженности. Взыскание же обращено не на предмет залога, а на жилой дом, также находящийся в собственности заёмщика, в котором зарегистрировано шесть членов семьи. Ситуация как минимум показалась нам странной, однако Уполномоченный обратилась в АО «САИЖК» в интересах семьи.

В ходе разбирательства выяснились факты, скрытые заявителем. Действительно, в 2007 году 20-летняя дочь заявительницы приобрела в собственность комнату площадью 14 квадратных метров, договорная стоимость которой составила 1 950 000 рублей (при рыночной, как выяснилось впоследствии, – 1 400 000 рублей), АО «САИЖК» предоставлен заём в размере 1 755 000 рублей. Уже изначально покупатель не имел намерения погашать кредит, что выразилось в поведении заёмщика (всего от заёмщика поступило 2 платежа, первый – спустя полгода после заключения договора, а второй – через три месяца после первого).

В ходе переговоров с агентством заёмщик заняла однозначную позицию, которая выразилась в следующем: «денег нет, забирайте комнату, платить не буду». Ещё одна «ловушка» ипотечного кредита – убеждение в том, что взыскание может быть обращено только на предмет залога. Однако законом установлено, что обращение взыскания на предмет залога – это право, а не обязанность кредитора. В 2010 году «САИЖК» обращается в суд с требованием о взыскании задолженности по договору займа. По вступившему в законную силу решению взыскание было обращено не на комнату, которая в настоящее время стоит 900 000 рублей (при сумме долга более 2 миллионов) и которая является неликвидным имуществом, поскольку не продаётся с торгов, а на иное имущество заёмщика – жилой дом, который не является единственным жилым помещением с учётом находящейся в собственности 14-метровой комнаты.

Правомерность этих действий подтверждена многочисленными решениями судов. АО «САИЖК», единственным учредителем которого является Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области, не может «простить долг», как просит заявитель, убежденный, что «САИЖК» при осуществлении своего права на возврат задолженности нарушает её конституционные права и права членов её семьи.

Оставим открытыми вопросы о том, с какой целью была совершена данная сделка, вернёмся к упоминаемым ранее «ловушкам» – к тому, о чём нужно помнить. Во-первых, право граждан при ипотечном кредите не защищено безусловно. Во-вторых, требовать обратить взыскание на предмет залога – это право, а не обязанность кредитора. Ну и, в-третьих, деньги, взятые в долг, нужно возвращать.

«Я мать-одиночка, воспитываю двоих несовершеннолетних детей, и жилой дом, являющийся объектом взыскания, единственное наше место жительства. Прошу вмешаться в данную ситуацию… защитить наши права», – с такой просьбой обратилась к Уполномоченному Ш. (обращение № 16-13/1999), которая в начале 2012 года приобрела дом в Екатеринбурге по ипотечному кредиту с ежемесячного платежа 60 000 рублей, а уже с ноября этого же года начались проблемы с выплатами, следствием чего стало судебное решение 2014 года об обращении взыскания на предмет залога. В суд женщина не пошла, и только в 2016 году после вынесения постановления о передаче имущества на торги обратилась в банк с просьбой заключить мировое соглашение на стадии исполнительного производства и к приставу «с просьбой не передавать имущество на торги».

Очень жаль, что ошибочные суждения сужают гражданам «поле для защиты» своих прав: они бездействуют до суда, отказываются от участия в судебном процессе, в итоге оказываются в тупике, куда затягивают и своих близких. И к Уполномоченному, к большому сожалению, люди приходят уже тогда, когда пройдены все судебные инстанции и «завтра выселение».

В качестве примера грамотного и очень ответственного подхода хочется поделиться историей жителя Нижнего Тагила Дмитрия Д. – человека, который не только самостоятельно разобрался во всех тонкостях законодательства, но и многому научил специалистов одного из ведущих банков.

Летом 2014 году Дмитрий, руководитель подразделения успешной компании, получил ипотечный кредит в ПАО «ВТБ 24» на приобретение нового жилья. В 2015 году компания прекратила свою деятельность, и Дмитрий остался без работы. Не прекращая исполнение обязательств по кредитному договору, в апреле 2016 года заёмщик обратился в банк с заявлением о проведении реструктуризации ипотечного кредита по Программе помощи отдельным категориям ипотечных заёмщиков, оказавшихся в сложной финансовой ситуации, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 373 от 20 апреля 2015 года «Об основных условиях реализации программы помощи отдельным категориям заёмщиков по ипотечным жилищным кредитам (займам), оказавшихся в сложной финансовой ситуации, и увеличении уставного капитала акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию».

Дмитрий представил в банк все необходимые документы, в числе которых дорогостоящие платные справки. После принятия полного пакета документов банк не смог ответить ни на один на вопрос, в том числе о сроках проведения процесса реструктуризации. Также не смогли конкретно ответить ни на горячей линии ВТБ24, ни на горячей линии АИЖК. После трёх (!) месяцев молчания, специалисты банка позвонили клиенту и сообщили, что он подходит под условия программы и что теперь нужно снова собирать пакет документов для заключения нового кредитного договора (расторгнуть старый и заключить новый договор ипотечного страхования по более высоким тарифам, вновь провести независимую оценку недвижимости и оплатить государственную пошлину) – все те документы, за которые он уже платил в 2014 году при оформлении кредитного договора. Специалисты банка ВТБ24 в телефонном разговоре вынуждены были признаться, что не знают, как правильно в данной ситуации вести документооборот, поскольку никогда ранее ничего подобного не делали.

Заёмщика такой ответ не устроил, свою позицию он изложил в претензии кредитору (август 2016 года, а мы помним, что человек остался без работы и продолжает платить кредит, ожидая решения).

На претензию поступил ответ банка, из которого следует, что «реструктуризация может осуществляться как путём заключения кредитором и заёмщиком соглашения об изменении условий ранее заключённого договора, так и путем заключения нового кредитного договора». Вполне понятно, заёмщика в сложной финансовой ситуации вполне устроило бы дополнительное соглашение, ведь он находится в крайне стеснённых финансовых условиях, поэтому и обратился за гарантированной государством помощью. Но нет – банк разработал процедуру реструктуризации, предусматривающую только заключение нового кредитного договора, а это значит, что надо идти по «новому кругу», все документы собирая заново.

Заёмщиком была отправлена жалоба в Центральный Банк РФ, но ответ был формальный.

Вынужденно согласившись с позицией банка, Дмитрий приступил к третьему этапу сбора документов. В итоге страховка по действующему кредиту была прекращена и из семи тысяч рублей страхового полиса, оформленного два месяца назад, заёмщику вернули меньше половины. Согласившись только на обязательное (предусмотренное законом) страхование конструкций и отказавшись от добровольного (жизни и здоровья, титула), Дмитрий стал «счастливым» обладателем плюс одного процента к ипотечной ставке по новому кредиту. Добавим сюда расходы на оценку квартиры (оплату услуг оценщика, правда, кредитор взял на себя, но привезти – увезти специалиста должен был заёмщик), затраты на новую страховку, оплату государственной пошлины за регистрацию ипотечного договора, вспомним о предыдущих расходах и убытках по страховке, и получим около 15 000 рублей дополнительных, не предусмотренных семейным бюджетом расходов.

Итог полугодового труда заёмщика – перечисление АО «Агентство по ипотечному кредитованию» 10 % в счёт уплаты основного долга, что составило 80 000 рублей за вычетом расходов на оформление. Плюс искреннее уважение руководства банка к единственному клиенту, получившему государственную помощь по утверждённой Правительством РФ программе. Правда, сам Дмитрий комментирует свою ситуацию так: «При заключении договора я был клиентом, а в нештатной ситуации стал для банка просителем».

Уполномоченный рекомендует кредитным учреждениям, являющимся участниками Программы, иметь чётко разработанную схему взаимодействия с клиентами и с федеральным Агентством ипотечного жилищного кредитования. Ведь если банк стал участником федеральной программы (а по данным Центробанка, таких кредитных учреждений немного), то у нас есть основания надеяться, что банк организационно готов к этому участию. Потому что за государственной помощью обращаются заёмщики, которым она действительно нужна, причём срочно.

Дмитрий потратил на решение вопроса шесть месяцев. У него, конечно, были мысли бросить это дело. Хотелось бы, чтобы работа была организована таким образом, чтобы люди, помощь которым гарантировало государство, смогли её получить.

Правительству Российской Федерации необходимо организовать контроль за реализацией Программы помощи отдельным категориям ипотечных заёмщиков, оказавшихся в сложной финансовой ситуации. Ведь, согласно логике Постановления Правительства РФ от 20 апреля 2015 года № 373, эта программа является одним из первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности.

МИКРОЗАЙМЫ – ЭТО НЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Особую обеспокоенность Уполномоченного вызывает ситуация с микрозаймами: широкое распространение офисов этих организаций в последнее время не улучшило финансовую обстановку. Чрезмерная, на наш взгляд, доступность получения денег просто провоцирует безответственное отношение к их возврату. Необходимо ли нам такое количество подобных организаций и какому количеству людей реально нужны эти деньги под такие проценты? – эти вопросы мы задаём себе, получая очередное обращение о невозможности рассчитаться по таким долгам.

Особая тема разговора – истории с возвратами долгов. Есть и такие, в которых пострадавшими становятся совершенно посторонние люди.

Так, к Уполномоченному с просьбой о помощи обратился К. (обращение № 16-13/1512). В 2016 году в адрес заявителя стали поступать сообщения на имя другого человека об имеющейся задолженности по кредиту перед ООО «Управляющая компания Деньги сразу», куда гражданин сразу обратился и сообщил, что данное лицо не проживает и никогда не проживало по его адресу. Информацию вроде бы приняли, но через некоторое время входная дверь в его квартиру была залита клеем, на стенах коридора стали появляться надписи.

На запрос Уполномоченного из ООО «Управляющая компания Деньги сразу» и ООО «Контроль» поступила информация о том, что по состоянию на момент заключения договора займа (2015 год) заёмщик был зарегистрирован по адресу К.

Уполномоченный запросила данную информацию в Управлении по вопросам миграции ГУ МВД России по Свердловской области. Согласно полученному ответу, заёмщик зарегистрированным – снятым с учёта по месту жительства на территории Свердловской области не значился, в копии паспорта заёмщика в штампе о регистрации по месту жительства имеются признаки подделки (действительно в штампе о регистрации указан Чкаловский район, хотя дом находится в другом района Екатеринбурга). Стало известно, что заёмщик отбывал наказание в исправительной колонии, где и получил паспорт. Отметку о регистрации, по-видимому, он поставил себе сам. В настоящее время это дело по обращению Уполномоченного находится на рассмотрении в органах внутренних дел.

Эта история – иллюстрация к вопросу о том, какими методами действуют организации микрозаймов и их партнёры по взысканию задолженности. Уполномоченный направила запросы и в организацию, выдавшую заём – ООО «Управляющая компания Деньги сразу», и в организацию по взысканию долгов – ООО «Контроль». Из полученных ответов следует одно – все действовали в рамках закона.

Судя по нашей практике, очень трудно доказать такие очевидные вещи (не пойман – не вор). И правоохранительные органы тоже говорят об отсутствии доказательной базы. Даже если исполнителя по взысканию долгов за руку поймают, маловероятно, что он признается в том, что действовал в интересах организации, ведь ответственность физического и юридического лица за подобные действия несравнима: для организации – это создание организованной преступной группы.

В защиту потребителей услуг микрофинансовых организаций Центробанк намерен ввести новые нормативы, которые, по оценкам экспертов, существенно сократят количество этих организаций в России.

Безусловно, деятельность подобного рода организаций должна быть подконтрольна. Однако мы понимаем, что массовая потребность в «быстрых деньгах» и спрос на подобные услуги (200 миллиардов рублей в текущем году против 40 миллиардов в 2012 по России) характеризует состояние нашего общества в целом: снижение уровня жизни граждан, безответственное отношение к своему финансовому статусу и к денежным обязательствам.

В данной ситуации большое значение имеет позиция гражданского общества, высока роль просветительских мероприятий, возврат граждан от ценностей потребления к общим ценностям: труду и ответственности по отношению к себе и близким.

КУЛЬТУРНЫЕ ПРАВА

Право на образование

СИСТЕМНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Из года в год в системе образования возникают проблемы, которые никак не удаётся урегулировать, несмотря на то, что они очевидны. Пожалуй, самая заметная и постоянно привлекающая внимание СМИ – это проблема записи будущих первоклассников. Конечно, она касается не всех образовательных учреждений, а только так называемых «престижных»: гимназий, лицеев, школ с углубленным изучением ряда предметов. Если ещё какие-то два-три года назад родители будущих первоклассников были вынуждены штурмом брать образовательные организации, то теперь весь процесс переместился в Интернет и занимает буквально считанные минуты, ежегодно начиная с ноля часов 1 февраля.

В частности, в Памятке по организации приема граждан в первый класс в 2016/2017 учебном году, размещенной на официальном сайте Управления образования Администрации города Екатеринбурга, указаны 3 способа подачи заявления:

– непосредственно в общеобразовательную организацию;

– через МКУ МФЦ МО «Город Екатеринбург»;

– через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Регистрация заявлений через Единый портал государственных и муниципальных услуг была начата 1 февраля в 00 часов 00 минут. Вакансии в первые классы в большинстве «престижных» образовательных организаций были заполнены в течение первых 30 минут.

Приём заявлений на зачисление в первый класс непосредственно в образовательной организации начался с 9 часов утра 1 февраля.

Многофункциональные центры начинают работу с 8 часов утра.

Согласно п. п. 33 и 44 Административного регламента, утверждённого Постановлением Администрации г. Екатеринбурга от 02.07.2012 г. № 2825 (в ред. от 29.01.2015 г.), регистрация заявления осуществляется автоматически в момент подачи заявления и при принятии решения о зачислении в учреждение учитывается порядковый номер очереди в реестре обращений. О каких равных условиях регистрации кандидатов для зачисления в первый класс образовательной организации может идти речь в данной ситуации?!

Очевидно, что те, кто регистрировался через Интернет, заведомо получили преимущество перед теми, кто по той или иной причине не имел такой возможности и подавал заявление непосредственно в образовательную организацию или через МФЦ. Причём это преимущество было абсолютным и не давало никаких шансов на зачисление в первый класс данной образовательной организации двумя из трёх предложенных способов. Предполагалось, что все три указанных способа подачи заявлений будут равноценными, но в действительности они таковыми не являются.

Уполномоченный направил своё мнение по этому поводу в Управление образования Администрации города Екатеринбурга и Прокуратуру Свердловской области, но они не смогли увидеть очевидное противоречие и сослались на действующие нормативные документы.

Описанное выше – лишь небольшая часть существующей проблемы, точнее, техническая её составляющая. Другой, более сложной частью является то, что количество вакантных мест в первые классы в «престижных» образовательных организациях оказывается, как правило, значительно меньше числа желающих их получить. И это во многом обусловлено тем, что в «престижные» образовательные организации стремятся правдами и неправдами попасть те, кто фактически не проживает на территориях, закреплённых за данными образовательными организациями. Самый распространённый при этом способ – приобретение (любым путём) временной регистрации будущего первоклассника на территории, закреплённой за школой.

По результатам прошедшего набора в первые классы «престижных» образовательных организаций таких первоклассников с временной регистрацией оказалось в среднем более трети от общего набора. Прокурорская проверка, инициированная Администрацией города Екатеринбурга, установила, что никто из них фактически на закреплённой территории не проживает. В этой ситуации любая система перспективного прогнозирования количества будущих первоклассников, не говоря уже о той, которая существует в настоящее время (по данным детских поликлиник и дошкольных учреждений), не даст достоверной информации. Гарантированно перестаёт работать территориальный принцип комплектования первых классов, и на первое место выступает принцип «кто успел». В итоге получается, что ребёнок, проживающий буквально во дворе «престижной» школы, не имеет гарантированной возможности обучаться в этом образовательном учреждении только потому, что желающих туда попасть значительно больше, чем возможности учреждения принять.

Пытаться запретить приём в первые классы «престижных» образовательных организаций по временной регистрации, или создавать приоритетные категории будущих первоклассников (школьники-инвалиды и дети родителей-инвалидов, опекаемые дети, а также братья и сестры тех, кто уже учатся в данном образовательном учреждении), на наш взгляд, занятие малоперспективное, в том числе и с юридической точки зрения. Необходимо бороться с причиной, а не со следствием.

Сама описанная ситуация сложилась не сегодня. Она является результатом того, что на протяжении многих десятилетий развитию отдельных образовательных организаций уделялось значительно больше внимания, чем всем остальным. Такую практику нельзя назвать прогрессивной, и об этом свидетельствует в том числе мировой опыт. К примеру, одна из самых лучших на сегодняшний день образовательных систем – финская – одним из ведущих принципов своей деятельности считает «равенство». В стране нет ни «элитных», ни «слабеньких» школ. Все школы имеют абсолютно одинаковое оборудование, возможности и пропорциональное финансирование. Не приветствуется и углубленное изучение одних предметов в ущерб другим.

Возвращаясь к существующей проблеме, следует отметить, что для её решения возможен, пожалуй, только один способ – прекращение культивирования «элитных» образовательных учреждений в ущерб всем остальным. Любые профилированные образовательные учреждения не должны иметь начального звена, набор в них должен начинаться со второй ступени обучения на конкурсной основе.

В ежегодном послании к Федеральному Собранию наш Президент сказал: «Мы должны сделать всё, чтобы сегодняшние школьники получили прекрасное образование, могли заниматься творчеством, выбрать профессию по душе, реализовать себя, чтобы независимо от того, где они живут, какой достаток у их родителей, у самих ребят были бы равные возможности для успешного жизненного старта».

Много нареканий, как со стороны родителей, так и со стороны проверяющих органов вызывает организация питания в образовательных учреждениях. У этой проблемы также имеется ряд составляющих.

Наряду с организацией самого процесса принятия пищи обучающимися, на первое место, несомненно, выходит безопасность питания. Вспышки ротовирусных инфекций с массовой госпитализацией детей становятся уже регулярными. Как правило, источником «заразы» являются работники столовых, сами продукты питания и нарушения технологии их обработки.

Предприятия, оказывающие услуги по организации питания в образовательных учреждениях, являются коммерческими организациями, и, значит, основной целью их деятельности является получение прибыли. К большому сожалению, нередки случаи, когда механизмом увеличения этой прибыли выступают некачественные продукты, неквалифицированный персонал, манипуляции с меню. Последнее особенно касается детей льготных категорий (малоимущие, дети из многодетных семей, дети-сироты), питающихся на фиксированную сумму.

Получается так, что здоровье и безопасность наших детей напрямую зависят от недобросовестности, а иногда и жадности предпринимателей.

Контроль, осуществляемый надзорными и контролирующими органами, практически всегда имеет плановый характер, о котором предупреждают заблаговременно. Исключение составляют проверки по жалобам и в случае массовых отравлений. Ежедневный мониторинг качества питания полностью ложится на администрацию школы в ходе обязательного бракеража. Но ни директор, ни другие сотрудники школы не могут даже заходить на кухню, чтобы убедиться, что сам процесс приготовления пищи происходит нормально. Проверить, как происходит приготовление пищи, может только медицинский работник. Тем не менее ответственность за любые возможные проблемы всё равно на директоре, и он в случае чего обязательно будет наказан. А значит, ему совсем невыгодно привлекать внимание контролирующих организаций, если он замечает какие-то нарушения. Поэтому, как показывает практика, очень эффективной оказалась такая мера, как родительской контроль. Но эта форма общественного контроля тоже не должна быть стихийной, иметь свой правовой статус и определённую методическую поддержку со стороны общественных родительских организаций.

Основным и, пожалуй, единственным способом, которым можно стимулировать поставщиков школьного питания к оказанию действительно безопасных и качественных услуг, – это никогда не оставлять их деятельность без внимания родителей, школьной администрации и самих детей.

ЕГЭ ПОД НАШИМ КОНТРОЛЕМ

Институт общественного наблюдения, существующий с момента введения ЕГЭ в штатный режим в 2009 году, направлен на то, чтобы экзамены проходили честно, объективно и в равных условиях для всех участников. Общественные наблюдатели – аккредитованные и прошедшие специальное обучение лица, привлекаемые для контроля за ходом проведения государственной итоговой аттестации. Наблюдатели могут присутствовать в пунктах проведения экзаменов, а также в региональных центрах обработки информации при проверке экзаменационных работ и рассмотрении апелляций.

В 2013 году институт общественных наблюдателей на государственных экзаменах претерпел реформирование, что, несомненно, в лучшую сторону повлияло на соблюдение прав участников государственной итоговой аттестации.

В 2016 году сотрудник аппарата Уполномоченного по правам человека в качестве общественного наблюдателя находился на одном из пунктов приёма экзаменов (ППЭ) в г. Екатеринбурге.

Первыми испытаниями основного этапа стали экзамены по географии и литературе. Выпускники, конечно, нервничали, но не более, чем каждый из всех нас, когда сдавал свои экзамены. Дети были подготовлены к испытанию, перед экзаменом организаторы зачитывали очень правильные психологические установки на экзамен, разработанные в федеральном ведомстве: «…Уважаемые участники экзамена! Сегодня вы сдаёте экзамен по (называется соответствующий учебный предмет) в форме ЕГЭ.

ЕГЭ – лишь одно из жизненных испытаний, которое вам предстоит пройти. Будьте уверены: каждому, кто учился в школе, по силам сдать ЕГЭ. Все задания составлены на основе школьной программы. Поэтому каждый из вас может успешно сдать экзамен…»

Хотелось бы сразу отметить, что на ППЭ, о котором идёт речь, нарушений не выявлено.

Сотрудник аппарата – общественный наблюдатель – присутствовал в аудитории, где сдавал экзамен ребёнок с ограниченными возможностями здоровья. Такие дети по их выбору могут сдавать государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ или ГВЭ (государственного выпускного экзамена). Этот выбрал ГВЭ по русскому языку – сочинение. В ППЭ было обеспечено наличие отдельной аудитории для участника с ограниченными возможностями здоровья. Поскольку время экзамена (3 часа 55 минут) для него продлено на 1,5 часа, было организовано питание. Присутствующие в аудитории с целью соблюдения интересов ребёнка были инструктированы о возможном поведении ученика на экзамене в силу имеющегося заболевания (ребёнок может заснуть – ему надо дать возможность кратковременного сна; может ходить по аудитории, сесть на стол и т. д.) Выпускник выполнил работу за 3 часа. Нарушений его прав не выявлено.

Всего прошедший аккредитацию в качестве общественного наблюдателя сотрудник аппарата присутствовал на 3 выпускных экзаменах в одном ППЭ.

Организация ЕГЭ в 2016 году достигла уровня, при котором отсутствовали утечки экзаменационных материалов в Интернет. Это, безусловно, является огромным достижением, но хотелось бы отметить, что родители детей и их педагоги, тем не менее, обеспокоены случаями чрезмерной проверки детей перед экзаменом на предмет наличия лишних и запрещённых предметов. Приоритет, по их мнению, должен всё-таки отдаваться честности и разумности выпускников.

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. БОЛЬШЕ ВОПРОСОВ, ЧЕМ ОТВЕТОВ?

Базовым принципом интегрированного образования, определённым ЮНЕСКО, является приём в обычные школы «всех детей, несмотря на их физические, интеллектуальные, социальные, эмоциональные, языковые или другие способности» и «создание соответствующих условий их обучения на основе педагогических методов, ориентированных в первую очередь на потребности детей».

Наше государство присоединилось к международным документам, и это означает, что реализация инклюзивного образования будет осуществляться, но при этом очень важно понимать, что инклюзия - это не директива, а динамически развивающийся, долгосрочный процесс, связанный с глубинными системными изменениями в обществе.

Существует мнение, что наша страна значительно отстаёт в процессе внедрения инклюзивного образования. Это действительно так. В европейских странах этот процесс начался ещё в 70–80 гг. XX века. Мы оказались у начальной точки официально только в 2012 году. Именно тогда понятие «инклюзивное образование» было закреплено законом. Хотя первые шаги и тенденции перспективного развития намечались несколько ранее.

Отдельные вопросы внедрения инклюзивного образования в существующую образовательную систему рассматривались Уполномоченным в специальном докладе в 2010 году

«Вне зоны доступа. О состоянии и проблемах реализации права на образование детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами на территории Свердловской области». Во многом его содержание и сегодня, спустя 6 лет, остаётся актуальным.

По вопросам инклюзивного образования Уполномоченный активно сотрудничает с Уральским государственным педагогическим университетом, на базе которого в настоящее время осуществляется PR-проект «Мы вместе». В его рамках в течение года проведено несколько мероприятий, на которых поднимались и обсуждались в том числе и вопросы инклюзивного образования.

Уполномоченный поделилась с участниками круглого стола «Семья и её возможности в социализации и психолого-педагогической реабилитации детей с ОВЗ и инвалидов» своим видением темы поддержки и сопровождения семей с особым ребёнком, возможных путей решения проблемы, рассказала о реальных ситуациях, в которых удаётся добиваться решений (в том числе судебных) в пользу инвалидов и их семей. Выразила уверенность в том, что запрос на инклюзию, интеграцию, социализацию особых детей есть в самом обществе и необходимо его поддерживать и развивать.

Текущий 2016/17 учебный год связан с переходом на новый Федеральный государственный образовательный стандарт инклюзивного образования. Сегодня в инклюзивных классах по всей стране обучается около 160 тысяч детей, но потенциальные потребности в таком образовании гораздо больше. По предварительным оценкам в инклюзивном образовании в России нуждаются примерно 500 тысяч детей со статусом ребёнок-инвалид. Кроме того, к указанному количеству следует добавить детей с особенностями развития, не имеющих инвалидности, но которым необходимы специальные условия обучения.

По информации Министерства общего и профессионального образования Свердловской области, в нашем регионе по состоянию на 2015/16 учебный год из 446 805 обучающихся 21 400 – это дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Иными словами, около пяти процентов детей и подростков в нашем регионе имеют особые образовательные потребности. Много это или мало? Вопрос в данном случае не самый принципиальный. Главное, что они есть, их образовательные потребности установлены, и школа в ближайшее время должна будет обеспечить условия для их реализации.

У нас созданы вариативные условия для получения детьми с ОВЗ общего образования. Это отдельные организации, осуществляющие образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам (2 % от общего количества обучающихся), отдельные классы в общеобразовательных организациях (0,3 % или примерно 6 тыс. чел.) и общеобразовательные организации в инклюзивной форме (тоже порядка 6 тыс. чел.)

Сегодня 323 школы (около 29 %) участвуют в госпрограмме «Доступная среда». И только 116 из них сумели создать базовые условия для организации инклюзивного образования. Как видим, поле деятельности огромное.

Эффективность инклюзии тем выше, чем более ранним и всесторонним будет включение ребёнка в социум. Поэтому особенно важно, что с 2016 года в программе «Доступная образовательная среда» принимают участие дошкольные образовательные организации и организации дополнительного образования.

В области сохраняется и развивается сеть, употребляя прежний термин, специальных (коррекционных) школ. Их у нас 66, представлены все виды по нозологическим группам (дети с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата и т. д.). Функционирует 5 центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, 5 профильных составов центральной психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) и 37 территориальных ПМПК. Разработана дорожная карта по обеспечению введения и реализации ФГОС ОВЗ в образовательных организациях на территории области, создано 8 стажировочных площадок по всем нозологическим группам.

Тем не менее нельзя не отметить, что на пути реализации данного процесса существует и ряд потенциально опасных тенденций имитации деятельности на местах, что объясняется краткосрочностью задач, недостатком ресурсов и жёстким контролем. Существует распространенное явление формальной инклюзии, когда ребёнка-инвалида помещают в массовую школу, где он просто сидит на уроках, не включаясь ни в учебную деятельность, ни в социальную жизнь. В этом случае, может, и не всегда осознанно, но по отношению к ребёнку с особыми образовательными потребностями совершается педагогическое преступление.

Также большой проблемой является индивидуальное обучение на дому. Каждый третий ребёнок, по статистике числящийся в инклюзивном классе, на деле оказывается в условиях индивидуального надомного обучения. Даже если ребёнок по медицинским показаниям попадает на такое обучение, все должны понимать, что это не навсегда. Это вынужденная мера для сложного периода его жизни, но обязательно нужен механизм поэтапного вывода его в социум. Для этого и необходима индивидуальная траектория развития ребёнка с ОВЗ.

К положительным тенденциям можно отнести то, что инклюзивных школ становится всё больше, их опыт приобретает системность. Процесс идёт, но далеко не всё ясно и понятно в этом процессе, а потому возникает напряжённость.

Нервничают педагоги массовой школы. Многие из них впервые видят детей с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, интеллектуального развития и честно признаются, что с такими детьми работать не готовы.

Беспокоятся родители детей с ОВЗ – идея инклюзии большинству из них нравится, но они понимают, что воплощение её на практике будет пока далеко от идеала. Никто не может дать гарантии, что опыт взаимодействия их ребёнка с обычными одноклассниками не окажется в итоге для него травмирующим.

Родители детей с ОВЗ в целом приветствуют инклюзию. А вот родители обычных детей кое-где даже устраивают «забастовки». Они, и не без основания, опасаются, что простая небогатая районная школа не найдёт предписанных законом ресурсов для обучения «особых детей», и эти ресурсы придётся выкраивать за счёт всего остального класса. Помимо этого, они действительно могут не хотеть, чтобы в классе присутствовали инвалиды. И не надо их сразу клеймить за отсутствие толерантности, они боятся вовсе не инвалидов как таковых. Они боятся, что такой ребёнок оттянет на себя все невеликие ресурсы школы. Когда в классе 25 человек и учитель будет обязан заниматься инвалидом, «массовым» детям внимания достанется меньше. А когда весь класс и учитель работают только на инвалида, это, конечно, вызывает недовольство.

И даже опытные, лучше всех владеющие ситуацией педагоги-дефектологи школ, реализующих адаптированные образовательные программы, высказывают справедливые опасения. Они не понаслышке знакомы с «инклюзией наоборот», и у каждого из них есть в практике случаи приёма и долгой педагогической, психологической реабилитации ребёнка с особенностями развития, который не смог учиться в обычной школе.

Многим школам создание специальных условий для организации инклюзивного образования пока что просто не под силу. И дело не только в материальных условиях: пандусы, специальные доски, книги со шрифтом Брайля, компьютеры со специальной клавиатурой в некоторых школах есть. Проблема в кадрах и методике обучения. В инклюзивных классах со школьниками должен работать не только учитель, но и логопед, дефектолог, социальный педагог.

По мнению специалистов, инклюзивное образование особенно хорошо для малых городов и сел. Скажем, там, где ближайшая коррекционная школа находится в 200–300 километрах. Обучение таких детей связано с покупкой дорогого оборудования. Например, дисплей со шрифтом Брайля стоит от 100 тысяч рублей, принтер 200–300 тысяч. А ещё нужны специалисты по адаптивной физкультуре, тифлопедагоги, тьюторы. А вот в больших городах к инклюзиву надо подходить с осторожностью. Почему? Если в классе 25–30 учеников, то учителю некогда работать с особенными детьми. Наполняемость классов с инклюзивной формой обучения не должны превышать 15, а в идеале – 8–12 человек. У особых детей должны быть помощники – тьюторы, и вполне возможно, что ими как раз могут быть родители детей с ОВЗ. И для этого тоже должна быть своя нормативная база и система подготовки и взаимодействия.

Даже в начальной школе особенные дети должны учиться не по обычным программам. Им нужны другие учебники – те, что используются в коррекционных школах. Получается, что учитель должен работать сразу как минимум по двум программам. Но, если в классе больше 10–15 человек, это абсолютно невозможно.

В этой связи в особую группу выделяются дети со значительными интеллектуальными нарушениями и дети с нарушениями аутистического спектра. Это, пожалуй, самая сложная категория для общеобразовательных школ. Если в обычную школу приходит ребёнок-аутист, для него нужно организовать особое рабочее место. Лучше всего – у стены, за индивидуальной партой, может быть, даже предусмотреть ширму. А если речь идёт о начальной школе, то в классе будет уместен игрушечный домик или даже палатка. У таких детей большие сложности с общением, поэтому учителю надо быть готовым к тому, что с ребёнком придется общаться с помощью карточек, планшета, таблиц, схем и проверять знания в виде тестов. Более того, правила не запрещают таким детям приносить из дома любимую игрушку, заниматься в классе лёжа на полу. При этом, согласно статистике, от 5 до 7 процентов аутистов – одарённые дети, которые могут добиться значительных успехов в той или иной сфере. В настоящее время наиболее активно в этом направлении работают общественные организации, такие как ассоциация «Особые люди». Руководит ассоциацией Т. В. Флеганова, которая вместе с такими же, как она, матерями особых детей создала проект «Я есть» и намерена добиться, чтобы в стране появилась единая система помощи детям с аутичными нарушениями.

Свердловская областная общественная организация помощи людям с расстройствами аутистического спектра «Дорида» – руководитель Е. В. Полякова, АНО содействия внедрению модели инклюзии детей и подростков с нарушениями интеллектуального развития, в том числе с расстройствами аутистического спектра «Открытый город» – руководитель А. В. Савельевских и другие.

Учитель, работая с такими детьми, обязательно должен знать особенности их развития. Подбирать задания, чтобы ребёнок с ними мог справиться и не выглядел бы неуспешным в глазах других учеников.

Кроме того, все дети с органическим поражением центральной нервной системы нуждаются в медикаментозной поддержке. Это потребует систематического специального медицинского сопровождения.

Также на сегодняшний день некоторую опасность представляет принятое в наших школах «подушевое финансирование».

Совершенно очевидно, что на таких детей норматив в инклюзивной школе должен быть в три раза выше. И, главное, нельзя собирать в одном классе разных детей с особыми потребностями. Не может учитель одновременно заниматься со слабовидящим ребёнком и с учеником с синдромом Дауна. Или глухим и аутистом. Это совершенно разные методики обучения.

Оборудовать пандус в школе – самое простое. Гораздо труднее научить учителя работать с особенными учениками и обеспечить всё необходимое для сопровождения этого достаточно сложного процесса.

Необходимо со всей тщательностью изучить и учесть в будущей работе весь имеющийся международный опыт, не упуская из виду и допущенные ошибки, и перекосы в том числе. Сегодня многие страны, отказавшиеся в своё время от специальных (коррекционных) школ в пользу инклюзивного образования, на основе полученного опыта пересматривают свои позиции и признают необходимость существования таких школ.

Опыт работы, накопленный в коррекционных образовательных учреждениях за многие годы, бесценен, и это не тот случай, когда от него нужно полностью отказаться и заимствовать опыт зарубежный. Опасность внедрения любых заимствованных технологий заключается в том, что довольно часто оно происходит как раз без учёта того опыта, который наработан за всё время их применения и без учёта работы над ошибками и корректировок, внесённых в первоначальный проект.

Везде и во всём необходимо присутствие здравого смысла и учёт целесообразности внедрения предлагаемых инноваций в данном конкретном случае. И особенно важно учитывать национальные и культурологические особенности, особенности менталитета. И тем более нельзя, «размахивая флагом» инклюзивного образования, закрывать школы, реализующие адаптированные основные общеобразовательные программы. У них есть своя ниша, и они всегда будут востребованы.

ПОКА ЕСТЬ ХОТЬ ОДИН РЕБЁНОК, РЕШИВШИЙ ПО СОБСТВЕННОЙ ИНИЦИАТИВЕ УЙТИ ИЗ ЖИЗНИ, УСПОКАИВАТЬСЯ НЕЛЬЗЯ

«По ту сторону права на жизнь» – так назывался специальный доклад о проблемах детских и подростковых суицидов, который Уполномоченный по правам человека подготовила в начале 2014 года. В нём такие слова:

«Мы слишком часто теряем детей: их жизни уносят пожары и беспечность на льду и воде, они гибнут на дорогах и от рук родных людей!.. Но добровольный уход детей из жизни – это колокол, который нельзя не услышать!»

За прошедшие годы усилиями многих ведомств под постоянным контролем Губернатора Свердловской области было очень много сделано для того, чтобы если не ликвидировать полностью, то хотя бы минимизировать эту проблему. Совместные усилия, без сомнения, дают результаты, но мир постоянно меняется, и появляются новые, всё более изощренные угрозы. Сейчас на первое место по потенциальной опасности выходят так называемые «группы смерти», которые создаются в социальных сетях. Только по официальным данным, за последний год в России покончили с собой более 700 подростков. Если принять к сведению незавершённые попытки и эпизоды, отнесённые к несчастным случаям, то эта цифра может вырасти многократно. Многих из этих детей объединяло лишь одно – подростки активно пользовались соцсетями, в которых, как им казалось, они спасались от унылой реальной жизни. Наиболее популярной среди молодежи является социальная сеть «ВКонтакте», и именно на неё, по оценкам правоохранительных органов, приходится до трети (!) интернет-страниц, пропагандирующих суицид. Здесь действует большое количество групп, воспитывающих смертников. Журналисты и эксперты уже прозвали их «китовыми». В их названиях присутствует слово «кит»: «Киты плывут вверх», «Море китов», «Космический кит» и т. д. Выглядит это как групповая игра, в которой финальный ход участника – самоубийство тем способом, в то время и в том месте, которое назначит админ группы.

Роскомнадзор борется с деструктивными группами в соцсетях, закрывая их с той скоростью, на какую, вероятно, способен, то есть тысячами. Но взамен появляются все новые «клоны», на которых быстро восстанавливается заблокированный контент. Объявление со ссылкой на «резерв» публикуется на странице администратора закрытой группы.

Некоторые пропагандисты суицида и активные члены групп своим примером поражают воображение подростков. Вот только умирают они часто понарошку, размещая в группах постановочные ролики с собственной смертью. Благо, сетевая анонимность позволяет действовать в Интернете под любым количеством «ников» и умирать хоть каждый день.

В результате в действиях тех, кто организует и поддерживает такие группы, несмотря на наличие погибших участников этих групп, состава преступления вроде и нет. Но нельзя отрицать, что налицо – тонкая манипуляция подростковым сознанием. Вполне возможно, что статья 110 Уголовного кодекса РФ устарела и её необходимо дополнять с учётом новых виртуальных технологий.

По имеющейся статистике, а также исходя из оперативных данных, предоставленных муниципальными образованиями в Министерство общего и профессионального образования по Свердловской области, в возрастной группе, относящейся к детскому населению, за последние 3 года суицидов и суицидальных попыток всего было совершено:

– в 2014 году – 59 случаев, из них завершены – 27;

– в 2015 году – 58 случаев, из них завершены – 15;

– в 2016 году – 12 случаев, их них завершены – 10.

Количество детей, совершивших суицид (попытку суицида), до 14 лет включительно в 2014 и 2015 годах – по 6 человек, в 2016 году – 6 человек.

Количество детей, совершивших суицид (попытку суицида), в возрасте 15-17 лет включительно в 2014 и 2015 годах – по 48 человек, в 2016 году – 4 человека.

Количество обучающихся, совершивших суицид (попытку суицида), в возрасте 18 лет и старше в 2014 году – 5 человек, в 2015-м – 4 человека, в 2016 году – 1 человек.

Отмечается общая тенденция снижения количества суицидов, по сравнению с 2014 годом, в 2015 году (-1,7 %), а в 2016 году (-27 %).

Анализ суицидов среди обучающихся по территориальному признаку за последние 5 лет не выявил зависимости количества суицидов и суицидальных попыток от категории населенного пункта.

Причины совершения суицидов в Свердловской области не отличаются от причин, фиксируемых в государственной статистике. Чаще всего это романтические отношения, неразделенная любовь; конфликты в семье; личные взаимоотношения со сверстниками; асоциальная семья, алкоголизация; за компанию; демонстративное поведение и другие.

Все суициды классифицируются как несчастные случаи, произошедшие в быту, за исключением случаев с детьми, находящимися в государственных образовательных организациях с круглосуточным пребыванием, подведомственных Министерству общего и профессионального образования Свердловской области. По каждому несчастному случаю в указанных организациях проводятся служебные расследования.

Для оказания психологической помощи в системе образования в Свердловской области функционируют 5 государственных областных центров психолого-педагогического и медико-социального сопровождения (далее – ППМС-центры), из них один (ГБОУ СО «Центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Ладо») непосредственно ориентирован на работу с психологическими проблемами в поведении детей.

Муниципальные ППМС-центры имеются в 8 муниципальных образованиях (г. Алапаевске, ГО Заречный, МО «Город Каменск-Уральский», ГО «Город Лесной», Новоуральском ГО, ГО Первоуральск, ГО Ревда, Североуральском ГО).

Деятельность ППМС-центров направлена на позитивную социализацию детей, поддержку семьи, профилактику безнадзорности и правонарушений. Помощь специалистов (педагогов, психологов, логопедов, дефектологов, врачей, юристов, социальных работников) получают не только дети, но и их родители (законные представители), а также педагоги образовательных организаций различных типов и видов. В 2016 году в общеобразовательных организациях нашей области работали 917 педагогов-психологов, в г. Екатеринбурге – 354. Тенденция к росту их количества, как и других специалистов в образовательных организациях, всё-таки присутствует, но этого недостаточно как для профилактики психологических отклонений и коррекционной работы, так и для внедрения инклюзивного образования.

Это количество педагогов-психологов приходится на 446 805 обучающихся в образовательных организациях области. По нормативу 1 психолог должен приходиться на 20 детей с ОВЗ. У нас в области таких детей более 21 тысячи и более 8 тысяч детей-инвалидов. Не трудно подсчитать, к каким «горизонтам» нам необходимо стремиться.

БУДЕМ ФОРМИРОВАТЬ БЕСКОНФЛИКТНУЮ СРЕДУ ИЛИ КРАСИВО ОТЧИТЫВАТЬСЯ?

Как и во всяком деле, когда объективно подводят итоги, видны не только победы, но и недочёты, а порой и перегибы. К положительным результатам 2016 года можно отнести то, что слово «медиация» наполнилось содержанием, из непонятного, иностранного оно стало узнаваемым и уже используется учителями и детьми вполне осознанно.

Ещё в 15 образовательных учреждениях области организованы пилотные площадки для последующего создания на их базе Школьных служб примирения (ШСП). Обучение проводили специалисты из Перми, которые на сегодняшний день – одни из лидеров по развитию этого направления в России. Часть образовательных организаций муниципальных образований области прошли обучение самостоятельно. При этом использовался ресурс АНО «Уральский центр медиации», специалисты которого имеют большой практический опыт в разрешении конфликтов в сфере образования и уже принимали участие в обучении первой волны пилотных площадок в 2014–2015 годах.

На пилотных площадках в течение года шла активная работа по подготовке и открытию школ примирения. Проводились презентации для учителей, родителей и учащихся, отбор и подготовка детей-медиаторов. Свместными усилиями АНО «Уральский центр медиации» и ГБОУ СО «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Ладо» в течение полугода посредством вебинаров для этих площадок велась квалифицированная методическая помощь. Помимо профессионального общения через Интернет, сотрудники Центра «Ладо» выезжали в образовательные учреждения и на местах оказывали не только методическую, но порой и административную помощь.

В образовательных организациях, где кураторы прошли целевые курсы повышения квалификации у специалистов-практиков и которые имели качественное сопровождение, Школьные службы примирения (медиации) поэтапно, по мере готовности всех участников «вводятся в строй». Но, самое главное, на этих площадках происходит не регистрация Школьных служб примирения как структуры, а реальное, повседневное использование новых практик взаимодействия и конструктивного реагирования на конфликты.

При поддержке Уполномоченного продолжается целенаправленная работа, проводимая юридическим факультетом Гуманитарного университета совместно с «Уральским центром медиации» и Ассоциацией преподавателей права Свердловской области. Важное практическое значение имеют регулярные семинары для учителей по популяризации восстановительных практик, техник медиации при разрешении конфликтов в образовательном процессе.

Особое место в этой работе отводится «Школе юного медиатора». Как показали мероприятия, у ребят интерес к восстановительным техникам намного выше, чем у учителей. Например, на семинаре по школьной медиации для учителей было 27 человек, а на семинаре для школьников – 62 человека, среди которых не было ни одного пассивного, равнодушного, пришедшего «за компанию».

Есть и настораживающие тенденции в развитии Школьных служб примирения в нашей области.

В отдельных муниципальных образованиях рекомендация Минобрнауки РФ о создании условий для организации ШСП в образовательных учреждениях была истолкована как распоряжение об обязательном создании ШСП во всех школах. На каком уровне произошла подмена понятий, сейчас определить сложно, но это уже привело к целому ряду негативных последствий.

Так, появились «бумажные» ШСП, которых на самом деле нет. По предварительной отчетности, за 10 месяцев этого года у нас в области создано около 200 (!) Школьных служб примирения, в том числе и в детских дошкольных учреждениях.

Возникли ШСП, где куратор, назначенный администрацией, не проходил обучения по использованию техник медиации при разрешении конфликтов в сфере образования. Дети-медиаторы не прошли должной подготовки, но уже сами разрешают конфликты. Кроме того, в Школьные службы примирения передают конфликты, которые не могут ими разрешаться по Положению о ШСП, например, уголовные дела с участием несовершеннолетних.

Искажение статистики приведёт к обесцениванию самой идеи применения технологий примирения в школе, и тогда традиционные административные способы реагирования на конфликт начнут называть модным словом «медиация».

В силу того, что в отдельных муниципалитетах появились административные указания о создании на территории образовательных учреждений Школьных служб примирения, с образовательных учреждений стали спрашивать соответствующие отчёты. И в основу этих отчётов положено не уменьшение числа конфликтов в образовательном учреждении, а количество конфликтов, которое было передано в Школьную службу примирения и успешно разрешено. Это означает, что по сложившейся традиции в будущем можно ожидать требования об интенсификации работы службы, а значит, успешность отчётности, как это ни парадоксально, будет ставиться в зависимость от количества разрешённых конфликтов. Если их будет больше, даже если они надуманны, то отчётность пойдет вверх.

Вместо идеи создания новой культуры взаимодействия, которая требует времени и очень бережного сопровождения, мы рискуем получить липовые отчёты, приписки и ещё один-два выпуска школьников, которые выйдут в мир без навыка безопасного поведения в спорных и конфликтных ситуациях.

Уполномоченный ещё раз напоминает администрациям всех уровней власти, а также проверяющим и контролирующим органам, что основной целью организации Школьных служб примирения (медиации) является не урегулирование (разрешение) конфликтных ситуаций между участниками образовательного процесса, а формирование бесконфликтной среды в образовательном учреждении и воспитание навыков безопасного поведения в спорных и конфликтных ситуациях.

УБЕРЕЧЬ ПОДРОСТКОВ ОТ ТЮРЬМЫ

Применение альтернативных форм разрешения конфликтов с привлечением несовершеннолетних, совершивших противоправные деяния, – одно из приоритетных направлений политики государства в области уголовного судопроизводства.

Федеральное законодательство (ст. 76 УК РФ и ст. 25 УПК РФ) предусматривают возможность освобождения обвиняемого (подозреваемого) от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим как альтернативу наказанию.

С февраля 2016 года АНО «Уральский центр медиации» (директор О. П. Махнева) на основании соглашения с Орджоникидзевским районным судом г. Екатеринбурга проводил процедуры примирения (восстановительной медиации) по делам с участием несовершеннолетних в соответствии с планом Рабочей группы при Свердловском областном суде, в которой образована секция по вопросам восстановления прав несовершеннолетних потерпевших и возмещения несовершеннолетними правонарушителями и их родителями причинённого правонарушителями вреда, внедрения примирительных процедур (медиации) по делам с участием несовершеннолетних. Итог работы представлен в таблице.

Таблица: Результаты правового эксперимента использования медиации за 8 месяцев 2016 года

Дела, переданные из районного суда и мирового суда Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга Уголовные дела Гражданские дела, где задеты интересы несовершеннолетних Общее количество дел 21 15 Заключено медиативное соглашение, положенное в основу мирового соглашения или примирительного соглашения 18 11 Дело прекращено по примирению сторон 14 11 Учтено при вынесении приговора 4 – Отказ от медиации. Не пришли на консультацию в комнату примирения – 7 1 3

Как видно, 80 % дел, где задеты интересы несовершеннолетних, могли быть разрешены на досудебной стадии. И здесь дело даже не в процентах, потому что за каждым из дел стоит конкретный ребёнок, его дальнейшая судьба и судьба его близких.

В уголовных делах правильно проведенная процедура примирения позволяет решить сразу несколько задач:

– достигнуть деятельного раскаяния и возмещения реального вреда;

– возместить вторичный вред, нанесённый подростком семье. Выстроить новую систему взаимодействия в семье;

– повысить правовую грамотность всех участников инцидента;

– выработать систему социально ответственного поведения семей и жертвы, и правонарушителя.

– не отдать подростка в руки «криминальной системы», после которой перевоспитывать трудно, а порой и поздно.

В гражданских делах, где при разводе родители через суд решают вопросы проживания ребёнка и выполнения алиментных обязательств, процедура медиации решает несколько задач:

– в фокус внимания возвращается ребёнок, а не амбиции и обиды взрослых друг на друга;

– родители получают правовую консультацию о своих обязанностях и правах ребёнка, о чем они не знали или предпочли «забыть» во время «дележа»;

– они договариваются о взаимоприемлемой схеме взаимодействия, с учётом их реальных возможностей.

Почему же сегодня процедура медиации (примирения) на досудебном этапе не стала нормой социального взаимодействия? Для этого есть ряд объективных и субъективных причин.

Статья 25 УПК РФ предусматривает прекращение дела по примирению сторон не только на судебной стадии, но и на стадии расследования. Однако на местах эффективность работы следователей оценивается по количеству дел, переданных в суд, так что прекращать дело в известном смысле «не выгодно».

Такие основания прекращения уголовного дела, как примирение сторон и деятельное раскаяние, фактически находятся под «негласным запретом», потому что их применение связано с усмотрением следователя и потенциально содержит гипотетическую угрозу коррумпированного применения этих оснований.

Иные органы, в том числе школа, родители, территориальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, в которые сегодня поступает информация о противоправных действиях подростка, не владеют информацией по ст. 25 УПК РФ и порядке её реализации. Иначе говоря, не могут даже порекомендовать обратиться к медиаторам.

По гражданским делам сложилась практика обращения в суд, но ещё только формируется практика досудебного и внесудебного разрешения ситуации с привлечение профессиональных посредников.

Для более эффективной реализации «Программы дружественного к ребёнку правосудия», в том числе «Программы восстановления прав (возмещением ущерба) несовершеннолетних потерпевших и возмещением несовершеннолетними правонарушителями и их родителями причинённого правонарушителями вреда, внедрения примирительных процедур (медиации) по делам с участием несовершеннолетних», на территории Свердловской области и субъектов этой программы, с учётом опыта внедрения подобных программ на территории России, необходимо осуществить ряд мероприятий, которые, безусловно, повысят ее эффективность. Перечень мероприятий включает:

– целевое обучение специалистов всех министерств и ведомств (или их подразделений, занимающихся детьми, находящимися в конфликте с законом и помогающим семьям, находящимся в сложной жизненной ситуации) по вопросам восстановительного правосудия;

– подготовка специалистов по восстановительному правосудию для подразделений территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, ПДН полиции, инспекторов по работе с несовершеннолетними по программе восстановительной медиации в рамках спецсеминаров или курсов повышения квалификации. Особенно это актуально для отдалённых территорий, где нет возможности обратиться к профессиональному медиатору. В перспективе владение медиативными технологиями должно стать обязательной профессиональной компетенцией всех специалистов, работающих с детьми, находящимися в конфликте с законом, и с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации;

– заключение соглашения о межведомственном взаимодействии субъектов программы примирения обвиняемого (подозреваемого) с потерпевшим по уголовным делам в отношении несовершеннолетних;

– получение социального заказа на работу посредников по уголовным делам с участием несовершеннолетних.

САДИК РЯДОМ С ДОМОМ – ЭТО ТОЖЕ ВАЖНО

В последнее время количество обращений, связанных с предоставлением ребёнку места в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении (МДОУ), резко сократилось и это радует. Исключение, пожалуй, составляют только заявители, имеющие детей в возрасте менее трёх лет. Основное же количество жалоб, поступивших в адрес Уполномоченного от родителей дошколят, напрямую связано с «логистикой». Родители жалуются, что места в детских садах предоставляются на значительном удалении от места жительства, и это усложняет жизнь молодым родителям, в особенности матерям-одиночкам.

В каждом обращении звучит отчаяние от невозможности быстро повлиять на ситуацию (№ № 16-13/1227, 16-13/1322, 16-13/1420, 16-13/1776). Имеют место случаи предоставления братьям и сестрам мест в разных дошкольных учреждениях. Не всегда понятно и доступно объясняют родителям саму процедуру обмена мест в МДОУ, что вызывает у них дополнительное беспокойство и страх потерять уже имеющееся место в садике. Мошенники, пользуясь ситуацией, за весомую сумму предлагают быстро решить проблему с переводом ребёнка. Но, к сожалению, быстрого и эффективного выхода из имеющейся ситуации пока никто не обещает.

Исходя из объяснений, данных специалистами управлений образования, указанные проблемы являются специфическими для системы «электронной очереди», которая исключает влияние человеческого фактора на процесс продвижения очереди, но в то же время не может учитывать конкретных обстоятельств отдельных семей.

ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВА

Право на судебную защиту и справедливое судебное разбирательство

ЖЕЛАЮ ЗНАТЬ

В адрес Уполномоченного всегда поступает много обращений, так или иначе связанных с предполагаемым нарушением права на судебную защиту, и 2016 год не был исключением. Анализ этих обращений и проведенная по ним работа позволяют сделать вывод, что люди ещё нередко нуждаются в правовой осведомленности, не всегда имеют беспрепятственный доступ к правосудию. Много жалоб на несправедливость судебных решений. Однако, к сожалению, подавляющее большинство жалоб, как и в предыдущие годы, всё также на неисполнение судебных актов.

Осуществление права на судебную защиту, как и многих других прав, начинается с правовой осведомленности. Поэтому праворазъяснительная работа – весьма важное направление деятельности Уполномоченного.

В Свердловской области созданы условия для получения гражданами информации о своих правах. Имеется свободный доступ практически к любому правовому акту, действуют различные адвокатские образования, государственное юридическое бюро, предоставляющее бесплатную правовую помощь малоимущим гражданам, юридические клиники учреждений высшего профессионального образования, осуществляющие бесплатное консультирование населения по вопросам права. Практически во всех, расположенных на территории области, учреждениях системы исполнения наказания имеются специальные терминалы, где осуждённые имеют возможность ознакомиться с действующим законодательством, работают библиотеки, созданы специальные службы, отделы, которые оказывают осуждённым бесплатную квалифицированную юридическую помощь по вопросам, касающимся социальных, пенсионных и других прав.

В офисе Уполномоченного ежемесячно ведут бесплатный консультационный приём населения адвокаты Свердловской областной экономической коллегии адвокатов, представители госюрбюро по Свердловской области, в режиме ежедневного консультирования работают сотрудники аппарата.

Вопросы, с которыми обращаются граждане, различны. Что касается права на судебную защиту, то чаще всего авторы обращений интересуются тем, как восстановить утраченный исполнительный лист, что делать, если исполнительный лист не соответствует требованиям закона, в связи с чем судебным приставом-исполнителем отказано в возбуждении исполнительного производства, каков порядок обжалования судебного решения, как воспользоваться правом на реабилитацию. По всем вопросам, заявленным в ходатайствах, заявителям даются максимально подробные разъяснения, при необходимости – с выдержками из нормативных актов и образцами процессуальных документов.

Таким образом, в нашем регионе реальная возможность получить человеку информацию или консультацию относительно своих прав, существует. Тем не менее определённая категория граждан, которая ограничена в праве на получение юридической помощи, всё-таки имеется.

Так, в адрес Уполномоченного обратился Н. (обращение № 16-13/1527), содержащийся в СИЗО-1 ГУФСИН России по Свердловской области с жалобой на отсутствие юридической помощи. Заявитель пишет, что, реализуя конституционной право на получение квалифицированной юридической помощи, неоднократно обращался с этим вопросом к администрации учреждения, однако адвоката ему так и не предоставили.

Подобные обращения периодически поступают Уполномоченному, проблема здесь в том, что учреждения ФСИН России не вправе оказывать осуждённым юридическую помощь в оспаривании и обжаловании состоявшегося решения (приговора) суда, давать какие-либо разъяснения и комментарии по уголовному делу. Это работа адвоката. А бесплатная юридическая помощь адвоката может быть предоставлена обвиняемому только до вступления приговора в законную силу. Осуждённый, в отношении которого приговор вступил в законную силу, при разрешении вопросов, связанных с обжалованием приговора суда и исполнением приговора, может рассчитывать только на платную помощь адвоката по соглашению. Однако такая помощь доступна далеко не всем.

ПРАВО НА ДОСТУП К ПРАВОСУДИЮ

Право на доступ к правосудию тесно связано с правовой осведомленностью. Законодательство предъявляет строгие требования к порядку обращения в суд, малейшее отступление от установленного порядка, и ваш вопрос не будет предметом судебного разбирательства. Поэтому, чтобы получить доступ к правосудию, необходима определённая правовая осведомленность либо вовремя полученная юридическая помощь.

Большинство жалоб о предполагаемом нарушении этого права обусловлено недостаточной правовой осведомленностью человека либо его нежеланием обращаться к тем организациям и лицам, которые предоставляют квалифицированную юридическую помощь.

Как правило, подобные жалобы содержат доводы о том, что суд необоснованно оставил исковое заявление без движения или вернул апелляционную жалобу без рассмотрения по существу и т. п. В ходе бесед выясняется, что либо заявление не соответствовало установленным требованиям, либо жалоба составлена ненадлежащим образом. Один из заявителей пояснил, что не согласен с вынесенным судом решением, но к юристу обращаться не стал, в произвольном порядке составил апелляционную жалобу и направил в вышестоящий суд. Естественно, такая жалоба была возвращена без рассмотрения. Часто обращения граждан в суд остаются без рассмотрения потому, что не указано наименование суда, полные данные ответчика, число копий не соответствует количеству ответчиков, не конкретизированы требования, не уплачена госпошлина и т. п. Такие жалобы, как правило, разрешаются в ходе беседы и не требуют даже письменного обращения к Уполномоченному.

Поступают в адрес Уполномоченного и обращения, которые действительно свидетельствуют о возможном нарушении права заявителя на доступ к правосудию, но они единичны и являются скорее оплошностью технических работников суда, нежели нарушениями системного характера.

Так, к Уполномоченному обратилась С. (обращение № 16-13/2546) с жалобой о нарушении права на доступ к правосудию. С. указала, что спецотделом учреждения ей была вручена не прошитая копия приговора Верхнепышминского городского суда без печатей и подписи секретаря. В связи с этим она лишена возможности подать апелляционную жалобу и воспользоваться правом на пересмотр приговора вышестоящим судом.

По жалобе проводится проверка, которая поставлена на контроль. Уполномоченный полагает, что ошибка будет устранена и заявитель получит надлежаще оформленную копию приговора, сможет восстановить срок на подачу апелляционной жалобы.

РЕШЕНИЯ ОСТАЮТСЯ НА БУМАГЕ

Одним из основополагающих принципов гражданского судопроизводства является обязательность судебных решений, выражающаяся в том, что вступившие в законную силу судебные постановления являются обязательными для всех без исключения органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, граждан, организаций и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории России.

Бесспорным является факт, что реальное восстановление нарушенных прав у истца возникает на стадии исполнительного производства. Но именно эта стадия судебного процесса, судя по обращениям в адрес Уполномоченного, в последние годы стала самой проблемной.

Казалось бы, вот оно, рядом, хоть и потратил все свои силы, но прошёл судебные препоны, доказал свою правоту и выиграл судебный процесс. Осталось только получить своё. Но не всё так просто. Как показывает практика, добиться исполнения судебного решения порой бывает даже сложнее, чем пройти предыдущие стадии. Из-за несовершенства статистики существуют разные мнения по поводу исполняемости судебных постановлений. По некоторым данным в Российской Федерации исполняется от 50 до 65 процентов судебных решений, в развитых странах – 60–70 процентов.

В чём же заключается проблема неисполнения судебных решений, которая существует в Свердловской области практически с самого образования ФССП России. Да, за это время многое произошло – существенно изменилось законодательство, в том числе регламентирующее деятельность судебных приставов-исполнителей; в Законодательном Собрании Свердловской области активно обсуждалась возможность введения института частных судебных приставов; был период, когда в течение нескольких лет в Свердловской области ежегодно менялся Главный судебный пристав. Проблема неисполнения судебных решений постоянно освещалась в ежегодных докладах Уполномоченного, этой теме был посвящён один из специальных докладов Уполномоченного.

К сожалению, всё это не изменило ситуацию, которая обострялась из года в год и превратилась в серьёзную проблему, актуальность которой не ослабевает уже на протяжении длительного времени. И если нам удаётся сегодня оперативно рассматривать обращения, то это благодаря стилю нынешнего руководителя службы судебных приставов по Свердловской области В. И. Осьмака. Стиль его работы – ручное управление. У него оперативный доступ к электронной информационной системе исполнительных производств, и в любой момент он может проконтролировать по любому должнику или взыскателю ход принудительного исполнения судебных актов. Но даже при большом желании этого руководителя не всегда удается исполнить судебное решение.

Уполномоченный считает, что возлагать всю ответственность на приставов неправильно – у них свои проблемы: это и текучесть кадров, низкая квалификация, низкая заработная плата при превосходящей в десятки раз установленный норматив нагрузки и, соответственно, отсутствие заинтересованности в конечном результате, а нацеленность, как правило, только на техническое исполнение. Об этом свидетельствуют решения УФССП России по Свердловской области, принятые по результатам проверок жалоб граждан, по крайней мере, тех, которые инициированы Уполномоченным. Согласно данным решениям, деятельность приставов сводится практически к направлению запросов в регистрирующие органы, кредитные организации и т. п., да к составлению одного-двух актов о выходе по месту жительства должника, которого либо не оказалось дома, либо который по данному адресу не проживает. В результате получается, что меры, предусмотренные законом, принимаются.

Но проблема опять-таки по большей части не в этом: можно критиковать их постоянно и на всех уровнях – результат будет прежним. Уполномоченный полагает, что в первую очередь кардинально надо менять всё-таки законодательство. Может быть, даже до ужесточения наказания за неисполнение решения суда. Сделать так, чтобы у должника была заинтересованность не избегать исполнения решения суда, а стараться его исполнять. И чтобы не пристав «бегал» за должником, а сам должник проявлял инициативу.

В обращениях на имя Уполномоченного граждане нередко пишут, что должник ведёт привычный, безбедный и ничем не ограниченный образ жизни, при встрече утверждает, что платить ничего не будет, так как у него ничего нет, хотя сам ездит на дорогом автомобиле. Не секрет, что существует множество способов, как в нынешней ситуации безнаказанно уйти от обязанности исполнять решение суда о выплате различных сумм. Заявители же тратят силы и нервы, бегая по различным инстанциям, теряя надежду на справедливость и назначенное судом возмещение ущерба.

Так, в адрес Уполномоченного обратилась гражданка Е. (№ 16-13/1161) с жалобой на бездействие судебного пристава-исполнителя Железнодорожного районного отдела г. Екатеринбурга. Заявитель пишет, что в марте 2014 года у неё сожгли автомобиль. Виновный осуждён на полтора года условно с выплатой материального ущерба. До настоящего времени по исполнительному листу ничего не выплачено.

Выдержка из жалобы гораздо красноречивее показывает суть проблемы, чем официальный текст: «Умоляю!!! Помогите, пожалуйста, разобраться в этой ситуации, я работаю на трёх работах, чтобы оплатить кредит на машину, а должник тунеядствует или как минимум скрывает свои доходы! Неужели в нашей стране такое возможно? Не исполнять решение суда? Если у вполне здорового молодого человека нет средств заплатить и он этого умышленно не желает делать, так почему ему за это ничего не предъявляют ни суды, ни другие органы правопорядка?

В этой ситуации суд наказал меня! Я уже два года обиваю пороги судебных приставов, судов, прокуратур, а мне заявляют, что ничего не могут поделать, дескать, законы у нас такие. Ничего не понимаю, о правах должника здесь речь идёт, а о моих правах?»

Или обращение одинокой матери двоих детей К. (№ 16-13/2214), в котором она пишет, что три года не получает алименты. Выиграла три судебных дела об алиментах и неустойке, исполнительные листы переданы в службу судебных приставов Орджоникидзевского районного отдела г. Екатеринбурга, однако работа по истребованию данных денежных средств не ведётся. За всё время ничего не выплачено. Долг по алиментам составляет около 480 000 рублей. Ответчик является учредителем четырех предприятий, имел в собственности четыре импортных автомобиля и кирпичный дом в престижном районе, но всё переписал на других лиц. А исполнительный лист ей возвратили с формулировкой: «У ответчика нет имущества, на которое может быть наложен арест».

И подобных обращений не единицы. Может, пора уже оставить разговоры и перейти к реальным действиям. В советском прошлом такой проблемы не было. Труд был обязательным, а доходы, по крайней мере в подавляющем большинстве, официальными. За тунеядство предусматривалась ответственность. Может, целесообразно взять что-то из этого прошлого, хоть это и не популярная мера. Не всё, конечно, – труд по Конституции России свободен. Уполномоченный считает, что эта свобода в определённых случаях может и должна быть ограничена.

Если гражданин не является должником или, являясь должником, своевременно и в полном объёме оплачивает текущие платежи, не имея задолженности, работать или не работать – это его право. Но если должник не исполняет решение суда намеренно, то, по мнению Уполномоченного, его право на свободный труд может быть ограничено, и он должен быть привлечен к труду принудительно. Иначе получается, что мы соблюдаем права и свободы одних, за счёт ущемления прав и свобод других, а это уже недопустимо по той же Конституции Российской Федерации.

Как это должно выглядеть, пока сказать сложно. Всё должно быть досконально проработано. К примеру, внести в законодательство такие поправки, которые позволят:

– работодателю уволить работающего должника только в установленных законом случаях и только по решению суда с участием судебного пристава-исполнителя;

– работающему должнику уволиться или сменить место работы только с согласия судебного пристава-исполнителя, при этом обязать должника предоставить гарантии, что выплаты не прекратятся;

– неработающему должнику предоставить ограниченный срок для устройства на работу или регистрацию в службе занятости, при нарушении этого требования или необоснованном систематическом отказе от предлагаемой работы, привлекать должника к административной, а затем и к уголовной ответственности в виде обязательных, исправительных или принудительных работ с удержанием из заработной платы определённых судом сумм в счёт погашения задолженности;

– закрепить возможность аннулировать в упрощённом порядке все сделки должника по отчуждению принадлежащего ему имущества с момента возникновения долга;

– наконец, запретить без разрешения судебного пристава-исполнителя должнику менять место жительства или покидать его на длительный срок.

Возможно, это слишком сурово, но без этого кардинально проблему не решить. Даже введение института частных судебных приставов вряд ли её серьёзно изменит. А увеличение штата действующей службы или существенное увеличение заработной платы вряд ли добавит им большого желания «бегать» за каждым неплательщиком, выискивая его имущество, место работы или скрытые доходы. С другой стороны, должники, которые имеют хороший доход, но скрывают его, а таких немало, предпочтут выплачивать долг, нежели игнорировать исполнение решения суда.

А вот другая сторона «медали». В последние годы в Свердловской области появилась и актуализировалась проблема списания денежных средств со счетов должников, на которые поступают социальные платежи. В текущем году количество жалоб по этому направлению возросло в несколько раз. Люди пишут, что месяцами не могут добиться снятия ареста с такого счёта или отмены взыскания на денежные средства социального назначения, поступающие на такой счёт, оставаясь без средств к существованию.

С жалобой на действия судебного пристава-исполнителя Верх-Исетского районного отдела г. Екатеринбурга в адрес Уполномоченного обратилась гражданка К. (№ 16-13/2432). Она пишет, что судебным приставом-исполнителем арестован счёт, открытый на её имя, на который поступают детские пособия. После предоставления справки о назначении счёта арест был снят, но через несколько дней вновь арестован, и с него списаны 10 000 рублей, возвращать которые ей не собираются.

Гражданка С. обратилась в адрес Уполномоченного с жалобой на действия судебного пристава-исполнителя Нижнетуринского районного отдела (№ 16-13/2249), указала, что из СМС-сообщения узнала об аресте денежных средств, находящихся на карте Сбербанка, баланс – 0. В 2015 году при подобной ситуации, она представила справка судебному приставу-исполнителю о том, что на данную карту поступают пособие по уходу за ребёнком и детская дотация, являющиеся единственным доходом для многодетной семьи, в которой трое несовершеннолетних детей. Несмотря на это, счёт опять был арестован, и семья осталась без денег.

В результате инициированной Уполномоченным проверки установлено, что в 2015 году с данного счёта снимались средства по другому исполнительному производству, которое окончено и сдано в архив вместе со справкой. По действующему исполнительному производству заявителю предложено предоставить справку вновь.

Есть жалобы и на незаконное списание денежных средств со счетов граждан, которые вообще не имеют долгов.

Гражданка К. сообщила Уполномоченному, что судебным приставом-исполнителем Белоярского районного отдела наложен арест на её пенсионный счёт, с которого удержана вся сумма пенсии (№ 16-13/2520). Женщине 85 лет, другого источника доходов у неё нет, она осталась без средств к существованию. Более того, выяснилось, что судебное решение, на основании которого выдан исполнительный лист, в отношении заявителя вынесено ошибочно. Это, конечно, к приставам не относится, но удерживать всю сумму пенсии они не имели права.

После обращения Уполномоченного деньги возвращены женщине в полном объёме.

С жалобой на действия судебного пристава-исполнителя отдела судебных приставов по Талицкому и Пышминскому районам в адрес Уполномоченного обратилась гражданка Г. (№ 16-13/2302). Она написала, что единственным её доходом является пенсия в размере 8 800 рублей. Несколько лет по решению суда она выплачивала долг, который удерживался из пенсии Управлением Пенсионного фонда. Задержек и просрочек по платежам не было. Несмотря на это, в 2015 году судебный пристав-исполнитель наложил арест на карточный счёт, куда поступает пенсия, и списано с него 1 200 рублей. То, что деньги списали незаконно, выявили, однако вернули их только через год.

Свой долг заявительница полностью погасила в мае 2016 года, других не имеет. За октябрь пенсию получила только в размере 800 рублей. Остальные 8 000 списаны по постановлению судебного пристава-исполнителя. Когда разобрались, что деньги опять списаны ошибочно, судебный пристав сообщил, что деньги уже перечислены взыскателю, и предложил позвонить ему и попросить вернуть эти деньги – при этом со взыскателем она не знакома и, соответственно, ни телефона, ни адреса его не знает, что является препятствием и для обращения в суд.

Гражданка К. (обращение № 16-13/2356) описала совсем детективную историю об аресте принадлежащего ей счёта, открытого в Сбербанке России, на который поступают детские пособия, и списании с него денег. Пояснила, что в 2015 году судебным приставом-исполнителем Артёмовского районного отдела указанный счёт уже арестовывался. После предоставления справки арест был снят, но в текущем году вновь арестован. К. обратилась по данному вопросу в Артёмовский районный отдел, где её заверили, что постановления об аресте указанного счёта не выносились и в данное подразделение Сбербанка России не направлялись. Однако, согласно справке Сбербанка, счёт арестован судебным приставом-исполнителем Артёмовского районного отдела по исполнительному производству. По жалобе проводится проверка.

Проблема необоснованного списания денежных средств с социальных счетов граждан уже неоднократно ставилась Уполномоченным в предыдущих ежегодных докладах. Пока, к сожалению, каких-либо серьёзных действий, направленных на её решение, не предпринимается, а ситуация обостряется – количество жалоб растет.

Авторы обращений указывали Уполномоченному на проблему возврата незаконно списанных с арестованного счёта денежных средств. Если они уже перечислены взыскателю, вернуть их можно, как правило, только через суд, а это – дополнительные затраты времени и сил.

Уполномоченный считает, что одним из способов разрешения этой проблемы может быть обязанность судебных приставов-исполнителей после ареста любого счёта должника – физического лица направлять ему уведомление об этом с разъяснением его прав и необходимости предоставить соответствующие документы, если на счёт поступают социальные платежи. Со дня вручения данного уведомления установить определённый срок, в течение которого денежные средства с арестованного счёта не могут быть списаны. Продумать возможность оперативного снятия ареста со счёта, если на него поступают социальные платежи.

В такой ситуации и должник не сможет вывести средства, чтобы воспрепятствовать принудительному исполнению решения суда, и малоимущие граждане, на счета которых поступают социальные платежи, будут более защищёнными от подобных ошибок.

Предложения по разрешению данной проблемы были изложены в информационной записке на имя Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и рассмотрены на заседании Координационного Совета российских уполномоченных по правам человека в декабре 2016 года, а также отражены в письме Уполномоченного на имя руководителя ФССП России по Свердловской области.

На совместном всероссийском оперативном совещании в режиме видео­конференц-связи 8 ноября 2016 года под председательством директора Федеральной службы судебных приставов А. О. Парфенчикова с участием Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Т. Н. Москальковой, в котором приняли участие руководители региональных управлений ФССП России и региональные уполномоченные по правам человека, эта проблема также обсуждалась, и по заявлениям некоторых руководителей региональных управлений ФССП России, аналогичные вышеуказанным предложениям меры у них уже принимаются.

Права задержанных, подозреваемых и обвиняемых

НЕПРОСТИТЕЛЬНАЯ НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ

Как и прежде, в почте Уполномоченного много обращений от граждан, недовольных действиями либо, наоборот, бездействием сотрудников органов правопорядка. Отдельного внимания заслуживает ряд обращений, связанных с нарушением прав граждан в сфере общественных отношений, связанных с обеспечением безопасности дорожного движения.

В адрес Уполномоченного поступило обращение Б. (№ 15-13/2715) с жалобой на действия должностных лиц УМВД России по г. Екатеринбургу, а также действия неизвестного лица, по всем признакам подпадающие под преступление, предусмотренное ст. 327 Уголовного кодекса РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков).

В ходе проверки обращения было установлено, что постановлением мирового судьи судебного участка № 1 Режевского судебного района Б. привлечён к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством). Из решения по жалобе на постановление по делу об административном правонарушении Режевского городского суда от 26.08.2015 г. следует, что Б. ранее был лишен права управлять транспортным средством на основании постановлений мирового судьи судебного участка № 4 Железнодорожного района г. Екатеринбурга (от 03.06.2013 г.) и мирового судьи судебного участка № 1 Ленинского судебного района г. Екатеринбурга (от 27.06.2013 г.) за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ.

В ходе личной беседы с заявителем выяснилось, что в мае 2012 года Б. арендовал автомобиль у некого Дмитрия, который снимал копии водительского удостоверения, а также паспорта Б. перед тем, как предоставить ему автомобиль в аренду. Б. сообщил, что арендуемый автомобиль принадлежал на праве собственности Е. – сожительнице Дмитрия, то есть третьему лицу.

Из изученных документов следовало, что Б. на момент составления протоколов об административных правонарушениях по ч. 1 ст.12.8 КоАП РФ проходил лечение в Туринской центральной районной больнице им. О. Д. Зубова в связи с переломом ноги, что исключает факт управления им транспортным средством в июне 2013 года. Также выяснилось, что Б. обращался в ОГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу, где имелись изъятое водительское удостоверение с реквизитами водительского удостоверения Б., однако вклеенная в удостоверение фотография не совпадала с внешностью Б.

В связи с выясненными обстоятельствами Уполномоченным в адрес прокурора города Екатеринбурга было направлено ходатайство об истребовании в ОГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу для ознакомления административных материалов по факту совершения Б. административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, в Железнодорожном и Ленинском районах г. Екатеринбурга в 2013 году, включая надлежащим образом заверенную копию изъятого водительского удостоверения, а также о проведении проверки законности действий УМВД России по г. Екатеринбургу в части перенаправления заявления Б. по факту подделки документа в иной территориальный отдел МВД России по Свердловской области.

Инициированная Уполномоченным прокурорская проверка подтвердила подделку водительских удостоверений, изъятых у владельцев в 2013 и 2015 годах. Прокурор города Екатеринбурга направил материал доследственной (процессуальной) проверки в прокуратуру Ленинского района г. Екатеринбурга и потребовал отменить вынесенное 9.01.2016 г. постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Материалы проверки были направлены в ОП № 5 УМВД России по г. Екатеринбургу для проведения дополнительной процессуальной проверки с соответствующими указаниями.

Следует отметить, что постановлением мирового судьи судебного участка № 1 Режевского судебного района Б. был привлечён к административной ответственности в виде ареста на срок 5 суток. Получается, что человек был лишен свободы за правонарушение, которого не совершал.

С учётом оказанного Б. содействия в накоплении доказательственной базы, свидетельствующей о его невиновности в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 12.7КоАП РФ, в ближайшее время вступившее в силу постановление по делу об административном правонарушении будет им обжаловано в Свердловский областной суд.

В ходе личного общения с Б., проверки его обращения и исследования документов выяснилось, что он неоднократно пытался объяснить и сотрудникам спецроты ГИБДД Свердловской области, остановившим его на Режевском тракте, и мировому судье судебного участка № 1 Режевского судебного района обстоятельства, известные самому заявителю, свидетельствующие о его невиновности. Ни сотрудники ГИБДД, ни судья не сочли необходимым проверить информацию, и это привело к грубейшему нарушению права Б. на защиту.

Не исключено, что за незаконное преследование со стороны правоохранительных органов и суда Б. потребует в установленном порядке денежную компенсацию за счёт бюджетных средств. И будет прав.

Ещё одним примером нарушений в деятельности сотрудников ГИБДД является обращение С. (№ 16-13/1588), связанное с ситуацией, произошедшей на проезжей части одной из автодорог в г. Михайловске.

При изучении материалов, приложенных к обращению, установлено, что 2 октября 2015 года около 20 часов автомобиль марки «Шевроле», которым управлял С., наехал на находящуюся на проезжей части корову, принадлежащую ответчикам П. и П., в результате чего автомобиль получил механические повреждения. Прибывшие на место происшествия сотрудники ДПС ГИБДД материал по факту дорожно-транспортного происшествия составлять не стали ввиду признания П. свой вины.

Казалось бы, покаялся, вину признал, зачем все эти формальности? Однако протокол об административном правонарушении, материалы, собранные сотрудниками ГИБДД, впоследствии могут стать основой при вынесении судом решения в случае разрешения спора в порядке гражданского судопроизводства. И тем, кто служит в правоохранительных органах, это должно быть известно. Поэтому халатное отношение к исполнению своих служебных обязанностей сотрудниками ДПС ГИБДД вызывает, мягко говоря, недоумение.

Спустя некоторое время, П. свою вину в случившемся стал отрицать.

Полагая, что владельцами животного П. и П. были нарушены требования Правил дорожного движения, С. обратился в Нижнесергинский районный суд с иском, в котором просил взыскать с ответчиков в свою пользу сумму ущерба в размере, определённом экспертной оценкой стоимости восстановительного ремонта автомобиля, расходы на оплату услуг по оценке стоимости восстановительного ремонта автомобиля и расходы по оплате государственной пошлины.

Решением Нижнесергинского районного суда от 21.06.2016 г. в иске С. отказано в полном объёме. Ознакомившись с этим решением, Уполномоченный пришёл к заключению о том, что выводы суда не соответствуют обстоятельствам дела. В качестве причины ДТП судом установлены лишь виновные действия С.

События развивались, и теперь П. предъявляет иск к С., требуя возместить ущерб от гибели коровы. Если бы С. не предпринял меры по обжалованию решения Нижнесергинского районного суда, то данное судебное постановление вступило бы в законную силу, и обстоятельства, изложенные в нём, включая установленную вину С. в нарушении Правил дорожного движения, имели бы преюдициальное значение для разрешения спора по иску в пользу П.

Учитывая необходимость оперативного разрешения сложившейся ситуации, Уполномоченным была оказана консультативная помощь С. в составлении и направлении в Свердловский областной суд мотивированной апелляционной жалобы на решение Нижнесергинского районного суда.

Апелляционная инстанция отменила решение Нижнесергинского районного суда в части отказа П. в иске, поскольку выводы суда первой инстанции не соответствовали обстоятельствам дела.

Анализируя обстоятельства дела, механизм развития ДТП, действия водителя, и оценивая их в совокупности с представленными по делу доказательствами, судебная коллегия областного суда пришла к выводу о доле вины лиц-участников ДТП в пропорции 30 % (С.) и 70 % (П.). В этой же пропорции и была присуждена к взысканию с П. сумма заявленного ущерба.

Большое количество обращений к Уполномоченному от граждан, неудовлетворенных работой сотрудников полиции, связано с жалобами на необоснованные отказы в возбуждении уголовных дел либо их прекращение (обращения № № 16-13/41, 16-13/81, 16-13/202, 16-13/717, 16-13/728, 16-13/730, 16-13/864, 16-13/1160, 16-13/1164, 16-13/1279, 16-13/1640, 16-13/1825, 16-13/1834, 16-13/1864, 16-13/2039).

При изучении данных обращений и анализе приведённых в них фактов возникали обоснованные опасения относительно преждевременности вынесения сотрудниками полиции постановлений. По запросу Уполномоченного органами прокуратуры в порядке надзора изучены материалы по жалобам, поступившим от граждан. Проверки показали, что принятые решения об отказе в возбуждении уголовных дел являются незаконными и необоснованными, в связи с чем они были отменены, а материалы по обращениям граждан возвращены в соответствующие подразделения полиции для проведения дополнительных проверок.

КОГДА УСЕРДИЕ СТРАШНЕЕ ЛЕНИ

Есть в почте Уполномоченного по правам человека жалобы иного рода – на излишнее рвение в исполнении сотрудниками полиции своих обязанностей. Так, жительница города Ирбит Б. (обращение № 16-13/728) сообщила об уголовном преследовании в отношении неё по факту травмирования собственного ребёнка при катании зимой с горки.

Сотрудники полиции рьяно исполняли обязанности и смогли раскрыть столь запутанное и резонансное «преступление». Заместителем начальника ОД МО МВД России «Ирбитский» в отношении Б. возбуждено уголовное дело в связи с наличием в её действиях признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»).

Диву даёшься, как складно может целеустремлённый сотрудник полиции описать наличие «состава преступления» в действиях матери ребёнка: «…Б., находясь в памятнике природы под названием «Бугры», не убедившись в безопасности полосы катания, села со своим малолетним сыном на тюбинг и покатилась вниз с горы. В ходе движения Б. не удержалась на тюбинге и упала с него. Малолетний Б. один продолжил движение на тюбинге, однако спустя несколько секунд потерял равновесие и упал с тюбинга на правый бок». И самое интересное – вывод полиции: «В результате неосторожных действий Б. малолетний Б. получил телесные повреждения, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью».

Поразило своей бездушностью официальное письмо заместителя Ирбитского межрайонного прокурора, в котором сообщалось, что «в рамках уголовного дела выполняются следственные действия, направленные на максимальную защиту прав и интересов малолетнего потерпевшего».

Чьим интересам будет отвечать наличие судимости у Б.? Неужели интересам её ребёнка? Наверное, мы должны думать и о его будущем.

В рамках проверки данного случая был собран значительный материал, характеризующий Б. исключительно положительно.

Только после доклада Уполномоченного на коллегии ГУ МВД по Свердловской области «Об итогах оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел СО в первом полугодии 2016 г. и основных задачах на второе полугодие», где прозвучал этот случай из практики органов дознания МО МВД России «Ирбитский», возбужденное в отношении Б. уголовное дело прекращено на основании пункта 2 части 1 статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса РФ за отсутствием состава преступления.

Нам необходимо повысить реально существующее доверие к правоохранительным органам. А для этого, прежде всего, самой полиции надо грамотно и эффективно работать. Нужно понимать, что потерпевший – это не то, что тебе мешает работать, а это человек, ради которого существует полиция. Помнить, что любое решение правоохранительного органа может стать судьбоносным для конкретного человека. Не только выучить, но и понять смысл важнейшего положения нашей Конституции, которое закреплено в статье 2, – «...Человек, его права и свободы являются высшей ценностью».

КАК «ГРАЖДАНИН И ПОЛИЦИЯ» ПРОЖИЛИ ГОД

2016 год не стал исключением: в Свердловской области вновь прошла всероссийская акция «Гражданин и полиция», итоги которой были подведены в августе с участием представителей ГУ МВД России по Свердловской области, общественных советов при правоохранительных органах, правозащитников и Уполномоченного по правам человека.

Как отметила пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области, именно участие Уполномоченного и сотрудников аппарата в этом общественном мониторинге стало особенностью проведения акции.

Бессменный координатор акции В. Н. Рыбаков на заседании в ГУ МВД России по Свердловской области, отмечая положительную динамику изменений, произошедших в отношениях между общественниками и сотрудниками органов внутренних дел, рассказал о том, что 14 волонтёров Московской Хельсинской группы (МХГ) оценивали доступность и удобство для граждан 47 пунктов участковых уполномоченных 25 отделов полиции в шести городах нашей области: Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Кировграде, Первоуральске, Сысерти и Арамиле. Изменений к худшему не обнаружили.

Общественники обратили внимание на то, что повсеместно установлены в отделах полиции пандусы и кнопки вызова, вывески, информационные стенды с актуальными и достоверными сведениями, оборудованы места для ожидания приёма населения, туалеты для посетителей, дежурные части оснащены металлодетекторами.

Среди недостатков, которые тоже были повсеместными – отсутствие указателей, с помощью которых можно найти подразделение полиции от остановки общественного транспорта, отсутствие туалетов для лиц с ограниченными возможностями везде, кроме Невьянска, и необеспеченность участковых уполномоченных жильём.

Озабоченность гражданских активистов вызвало положение дел во вновь образованном территориальном органе – Кировградском межмуниципальном отделении МВД России. Они высказали свои пожелания, которые были зафиксированы в протоколе рабочей встречи и послужат предметом самого внимательного изучения руководством Главного управления.

Волонтёры назвали улучшающуюся год от года ситуацию с материально-техническим обеспечением участковых пунктов полиции, но, конечно, до идеала пока далеко. Не хватает писчей бумаги, оргтехники, не везде имеется выход в ведомственную информационно-коммуникационную систему. Хотя, как заметил В. Н. Рыбаков, ещё пару лет назад «полицейского Интернета» не было практически ни в одном «опорнике».

Кроме того, общественники рекомендовали руководству Главного управления обратить внимание на «быт» универсальных солдат правопорядка и оборудовать все опорные пункты холодильниками и приборами для питьевой воды, как уже сделано в большинстве подразделений Екатеринбурга, а также во взаимодействии с администрациями муниципальных образований решить вопрос с уборкой данных помещений.

Отдельно отмечены положительные изменения в помещениях полиции Нижнего Тагила. Правозащитники особо подчеркнули, что органы внутренних дел и местного самоуправления всерьёз взялись решать имеющиеся проблемы. Представитель Главного управления пояснил, что для нужд правоохранительных органов Правительство Свердловской области добилось дополнительного финансирования. Со стороны полиции сделан акцент на расходных материалах и на поддержание уже имеющейся техники в исправном состоянии.

По мнению заместителя начальника пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области подполковника Н. А. Пелевиной, по сравнению с прошлым годом акция прошла ещё более организованно, практически не стало поводов для «ручного управления» и личного вмешательства представителей ГУ МВД Росси по Свердловской области в проведение общественных проверок. Все мероприятия были организованы в тесном взаимодействии волонтёров, сотрудников полиции и членов общественных советов при территориальных органах. Несмотря на значительное количество публикаций и сюжетов, вышедших по итогам этих визитов – около полутора сотен, не выявлено ни одного материала негативного характера.

Вообще, значительное «потепление» отношений общественников и стражей порядка, достигнутое за три года, отметили обе стороны, участвовавшие в акции «Гражданин и полиция». Полицейские убедились в искренности стремления общественников конструктивными методами добиваться улучшений в работе органов внутренних дел, а волонтёры, в свою очередь, обратили внимание на отсутствие напряжения в общении с полицейскими, их открытость и готовность к сотрудничеству.

Активисты общественной кампании «Гражданин и полиция – 2016», представители правозащитных организаций, эксперты и представители МВД собрались на итоговую рабочую встречу в Москве в Сахаровском центре. Представители из различных субъектов России, в том числе член общественного совета при УМВД города Екатеринбурга О. Китаева, выступили с развернутыми докладами о результатах мониторинга.

Проанализировав информацию по всем 33 субъектам России, где проходила кампания, председатель МХГ Л. М. Алексеева представила обобщенный доклад с рекомендациями на заседании общественного совета при МВД РФ.

Организаторы акции «Гражданин и полиция» убеждены, что активный общественный контроль помогает укреплять доверие граждан к полиции, приближает переход к партнерской модели отношений между государством и гражданином и формирование МВД как особого рода сервиса для граждан. Это те самые цели, которые преследует и проводимая сейчас реформа МВД.

На встрече также состоялось награждение победителей конкурса «Полиция в фокусе гражданского контроля – 2016». Победителем в номинации «Успешное взаимодействие» назвали Уполномоченного по правам человека в Свердловской области, а координатора акции «Гражданин и полиция – 2016» от Московской Хельсинской группы в Свердловской области В. Н. Рыбакова – в номинации «Лучший рационализатор».

Следует отметить, что и само понятие «общественник» уже стало более консолидированным. Например, если раньше члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Свердловской области не особо доверяли другим неправительственным организациям, то сейчас члены общественного Совета при ГУ МВД России по Свердловской области стали коллегами, которые работают вместе. И это – важная особенность 2016 года.

В ходе проверок соблюдения условий содержания обвиняемых и арестованных в закрытых помещениях МВД России по Свердловской области, проведённых членами ОНК при участии представителя Уполномоченного, выявлено отсутствие достаточной информации о необходимых сметных расходах для ввода в эксплуатацию здания ИВС в городе Невьянск.

В г. Верхотурье отдел полиции № 33 МО МВД России «Новолялинский» располагался в здании, право собственности на которое ни за кем не было зарегистрировано. После обращения члена ОНК А. В. Аникина к руководству области и ГУ МВД России по Свердловской области была организована работа по поиску и подбору нового здания для отдела полиции.

В Верхотурье найден объект, который можно было бы использовать для размещения отдела. Управление тыла ГУ МВД России по Свердловской области возложило на себя контроль за ситуацией, предложив ряд юридических мер, однако по имеющейся у правозащитников информации, новое здание отдел полиции так и не получил, поскольку в судебном порядке был определён собственник имеющегося помещения.

Заслуживает отдельного внимания Отдел полиции № 14 МО МВД России «Нижнесергинский» (пос. Бисерть), являющийся единственным Отделом полиции в Свердловской области, где осуществляют обогрев здания дровами.

В 2016 году ГУП СО «Газовые сети» осуществило разводку газовой сети по улице Азина в посёлке Бисерть, где размещается отдел полиции. Проектных работ по присоединению отдела к газовым сетям не проводилось. Во время совместного посещения поселка Бисерть в мае 2016 года членами ОНК и начальником ОП № 14 МО МВД России «Нижнесергинский» состоялись встречи с заместителем Главы Администрации ГО Бисерть по ЖКХ, депутатами местной думы, а также начальником территориального отдела ГУП СО «Газовые сети». Удалось договориться, что частичное финансирование присоединения готово на себя взять местное отделение партии «Единая Россия», однако по имеющейся у членов ОНК информации, подключение отдела полиции к газовым сетям, которые проходят в 10 метрах от здания отдела, так и не произведено.

Уполномоченный разделяет позицию членов ОНК о том, что вопросы соблюдения прав граждан, содержащихся в местах лишения свободы, тесно связаны с условиями труда сотрудников правоохранительных органов. Зачастую решения должны приниматься коллегиально, сочетая возможности муниципалитетов, общественных объединений и региональной власти. Практика показала, что такое взаимодействие возможно.

КАК НАЙТИ УПРАВУ?

Нарушения в сфере ЖКХ совершаются не только управляющими организациями, но и товариществами собственников жилья. К нарушению прав граждан приводят не только халатное отношение руководства ТСЖ к выполнению своих обязанностей, но и непонимание самими руководителями природы ТСЖ как некоммерческой организацией. Также большой проблемой, судя по адресованным Уполномоченному обращениям, стала нечестность избранных председателей, а в отдельных случаях – самовыдвиженцев, которые без ведома жильцов на общем собрании сдают в аренду общее имущество, платят за тепло и воду по общедомовым счётчикам, а людям насчитывают по тарифам и т. д.

В письмах к Уполномоченному жители области часто отмечают, что не всегда находят поддержку у представителей правоохранительных органов: жалобы рассматриваются формально, разъяснения даются стандартные, не конкретные. Да и ответы различные контролирующие органы порой просто переписывают друг у друга. Поэтому жители многоквартирных домов вынуждены становиться юристами, экономистами, бухгалтерами, чтобы хоть как-то защититься от действий лиц, получивших доступ к управлению их домом. Простые, далекие от правоохранительной деятельности люди, вчитываются в законы и изучают информацию на интернет-ресурсах, чтобы поймать за руку нечистоплотных работников жилищно-коммунальной сферы.

Уполномоченному приходится держать ситуации на контроле до окончательного их разрешения, постоянно направлять дополнительные запросы ведущим проверку представителям правоохранительных органов, потому что данные обещания не исполняются, расследование возбуждённых уголовных дел периодически приостанавливается.

Житель г. Екатеринбурга Г. от имени членов ТСЖ «Хохрякова-72» рассказал Уполномоченному о многочисленных нарушениях со стороны правления товарищества (обращение № 16-13/1073). С жителей дома взималась не утвержденная общим собранием плата за охрану, уборку снега, отдельной строкой в платёжный документ были внесены вознаграждение председателю и аренда его офиса. У заявителей имелись серьёзные основания полагать, что перечисляемые жильцами по квитанциям средства используются не по назначению, а расчёты с поставщиками ресурсов своевременно не производятся.

Многочисленные попытки переизбрать правление оказались неудачными. Проведенное в 2015 году собрание суд признал незаконным, поскольку при подсчёте кворума не учитывались владельцы недостроенных помещений.

Заявители были крайне не удовлетворены результатами проверок, проведённых по их жалобам Департаментом государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области. Членам ТСЖ дали разъяснения о том, что в соответствии с действующим законодательством контроль за расходованием денежных средств осуществляется непосредственно собственниками жилых помещений и рекомендация обратиться в аудиторскую фирму и в суд. Признав незаконным взимание дополнительной платы за уборку снега, Департамент не вынес предписания о возврате средств. Не была проведена проверка соблюдения требований к избранию общим собранием председателя ТСЖ и других членов правления.

Поскольку Департамент дал разъяснения об отсутствии полномочий осуществлять контрольно-надзорные мероприятия, члены товарищества обратились за помощью в прокуратуру Ленинского района г. Екатеринбурга. К письму приложили расчёты, подтверждающие нанесение ущерба собственникам жилых помещений.

Это заявление было перенаправлено прокурором в отдел полиции № 5 УМВД по г. Екатеринбургу. В ответе за подписью начальника ОУУП и ПДН А. Р. Якуповой сообщалось, что в действиях ТСЖ «Хохрякова-72» не установлены доказательства совершения противоправных действий, предусмотренных УК РФ, даны разъяснения о возможности разрешения конфликта в судебном порядке и рекомендация обратиться в Комитет по жилищной политике Администрации г. Екатеринбурга.

Заявители расценили полученный ответ как отказ представителей правоохранительных органов в проведении проверки по их обращениям и попросили о помощи Уполномоченного.

Обращение в интересах Г. Уполномоченный направил в адрес начальника УМВД России по Свердловской области И. Ю. Трифонова и прокурора Свердловской области С. А. Охлопкова.

По поручению прокурора Свердловской области проверку по обращению Г. провела прокуратура Ленинского района г. Екатеринбурга. Анализ представленных Уполномоченному результатов показал, что ответ заявителям содержит лишь ту информацию, которая ранее им уже направлялась Департаментом.

Уполномоченному пришлось повторно обратиться к прокурору Свердловской области, и только после этого Департаментом была проверена законность расчётов с ресурсоснабжающими организациями. Установлено, что перечисление денежных средств, поступивших от собственников помещений за коммунальные услуги на счета ОАО «Екатеринбургэнергосбыт», МУП «Водоканал», ПАО «Т Плюс», ТСЖ «Хохрякова-72» действительно производились несвоевременно и не в полном объёме. Кроме того, подтвердилось, что собственники жилья в 2015 году отчетно-перевыборного собрания не проводили.

Прокуратурой организована проверка по жалобе на предмет фальсификации подписей собственников жилых помещений в бюллетенях голосования, нецелевом расходовании денежных средств и иных мошеннических действиях членов правления ТСЖ, по результатам которой органами полиции в возбуждении уголовного дела отказано. Прокурором Ленинского района постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенное ОЭП и ПК УМВД России по Свердловской области, отменено. Заместитель прокурора Свердловской области Д. В. Чуличков заверил Уполномоченного, что оценка доводу о накоплении долга перед ресурсоснабжающими организациями будет дана в ходе доследственной проверки, результат находится на контроле прокуратуры района.

С аналогичными проблемами столкнулись члены ПЖСК «ВУЗ-96», которые на протяжении нескольких лет вели борьбу с председателем кооператива Б. (обращение № 16-13/1295).

Только после того, как вновь избранному правлению удалось получить доступ к счёту и организовать независимую аудиторскую проверку в сентябре 2015 года, выявились многочисленные нарушения – Б. не оплачивал своевременно потребляемые услуги, неоднократно средства снимались со счёта кооператива принудительно, за счёт жителей оплачивались штрафы и пени. Также Б. обналичивал без согласия общего собрания крупные денежные суммы в качестве возврата паевого взноса.

Многочисленные жалобы, которые члены кооператива подавали ранее в правоохранительные органы и Департамент, рассматривались формально, реальной помощи люди не получили. Все вопросы им рекомендовали решать в судебном порядке.

После того как Б. скрылся, оставив долги кооператива перед ресурсо­снабжающими организациями, в феврале 2016 года в следственном отделе № 1 СУ УМВД России по г. Екатеринбургу в отношении бывшего председателя правления ПЖСК «ВУЗ-96» было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ. Начальник УМВД России по г. Екатеринбургу И. Ю. Трифонов сообщил Уполномоченному, что расследование находится на контроле заместителя начальника СУ УМВД России по г. Екатеринбургу Н. В. Почаевец.

Во всей этой истории бросается в глаза какая-то неспешность: следователь А. С. Дёмина не торопилась общаться с новым председателем ПЖСК, который сообщал о том, что Б. вновь зарегистрировал себя в качестве председателя ПЖСК на основании поддельных документов. Позже оказалось, что Б., получив доступ к счёту, вновь снял все имевшиеся там средства и использовал их по своему усмотрению.

В итоге по результатам проверки заявления нового председателя ПЖСК «ВУЗ-96» участковым уполномоченным ОП № 2 Р. М. Гаптрахмановым вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, 12.04.2016 г. прокуратурой Кировского района г. Екатеринбурга, это решение было согласовано, материал сдан в архив.

Лишь после обращения Уполномоченного в адрес начальника ГУ МВД России по Свердловской области М. В. Бородина и прокурора Кировского района г. Екатеринбурга А. В. Гоголевского постановление об отказе в возбуждении уголовного дела было отменено. Выяснилось, что сотрудники полиции каких-либо значимых проверочных мероприятий не проводили. Следователем А. С. Деминой было принято решение о приостановлении предварительного следствия «в связи с не установлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого» – и это про Б., кроме которого никто не имел доступа к счёту ПЖСК.

Начальник ГУ МВД России по Свердловской области М. А. Бородин заверил Уполномоченного, что производство по делу 22.08.2016 г. было возобновлено, ход, и результаты расследования взяты на контроль ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области. С тех пор ни Уполномоченный, ни признанные потерпевшими члены ПЖСК «ВУЗ-96» о принимаемых по делу решениях не информируются.

Жители дома объединились в ТСН и в настоящее время озабочены поиском средств на оплату долгов перед ресурсоснабжающими организациями. Деньги, снятые Б. со счёта кооператива, собственники квартир возвращают себе сами.

Член ТСЖ «Большакова-75» П. пожаловался Уполномоченному, что не может добиться исполнения судебного решения от председателя товарищества. В течение нескольких лет в платёжные документы на оплату коммунальных услуг П. включали несуществующий долг, возникший в результате спора между двумя управляющими организациями. Руководство ТСЖ неоднократно предпринимало попытки взыскать долг в судебном порядке, однако, изучив обстоятельства, суд пришел к выводу, что П. задолженности не имеет. Тем не менее искусственно сформированный долг в размере 191 209 руб. руководство ТСЖ с завидной регулярностью включало в его платёжные документы.

Обращение в интересах П. было направлено Уполномоченным прокурору Ленинского района г. Екатеринбурга. Сотрудники прокуратуры переадресовали письмо в Департамент государственного жилищного и строительного надзора, в полномочия которого рассмотрение проблемы неисполнения судебного решения не входит. Уполномоченному пришлось вновь обратиться к прокурору Свердловской области С. А. Охлопкову. Как сообщил Заместитель прокурора области Д. В. Чуличков, проблема решена, и в адрес председателя ТСЖ «Большакова-75» внесено представление о привлечении виновных лиц к ответственности.

Работа по обращению П. показала, что реальный контроль исполнения актов прокурорского реагирования не ведётся. Строка о долге в платёжных документах П. осталась. Председатель ТСЖ «Большакова-75» ответственности не опасалась, признавшись в телефонном разговоре с сотрудником аппарата Уполномоченного, что исполнять требования прокурора не собиралась и даже не имеет технической возможности внести изменения в квитанции.

Уполномоченный вновь просила прокурора Ленинского района г. Екатеринбурга принять в защиту интересов П. действенные меры. Наконец, в отношении ТСЖ «Большакова-75» было вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 17.7 КоАП РФ. После рассмотрения постановления Ленинским районным судом товариществу был назначен штраф в размере 50 000 рублей, и возможность исключить из квитанций П. строку о долге сразу нашлась. С момента первого обращения П. в правоохранительные органы прошло 9 месяцев.

Такие ситуации показывают, что человек беззащитен перед произволом и самоуправством руководства ТСЖ и ПЖСК. Длительное неэффективное рассмотрение обращений жителей правоохранительными и надзорными органами – с одной стороны, безнаказанность руководителей ТСЖ – с другой, не позволяют добиться восстановления нарушенных прав граждан в короткие сроки, несмотря на то, что вся информация, подтверждающая правоту человека, на момент начала разбирательства в его проблеме, имеется в полном объёме.

И здесь очень важно тщательно, своевременно и в разумные сроки правоохранительным и надзорным органам проводить проверки по обращениям жителей, и не просто принимать необходимые меры, но также контролировать их исполнение и восстановление нарушенных прав.

Права осуждённых

АДРЕСА И ТЕМЫ ОСТАЮТСЯ ПРЕЖНИМИ

В 2016 году Уполномоченный и сотрудники аппарата более 45 раз посетили исправительные учреждения и следственные изоляторы. Во время выездов рассматривали обращения осуждённых, арестованных и их родственников по различным вопросам – несогласие с приговором, содержание в помещениях камерного типа и штрафного изолятора, нарушение формы одежды и по многим другим.

Одно из главных достижений года – изменение ситуации в следственных изоляторах области. Надо сказать, что в течение нескольких последних лет Уполномоченный регулярно поднимал вопрос о перегруженности следственных изоляторов перед руководством ГУ МВД России по Свердловской области и Следственного управления Следственного комитета России по Свердловской области были организованы и проведены круглые столы при участии представителей силовых структур и общественности, направлены обращения в адрес ФСИН России о необходимости строительства нового следственного изолятора в нашей области.

В 2016 году в г. Камышлове завершено строительство нового следственного изолятора на 1 000 мест, который готовится к сдаче. СИЗО полностью соответствует всем мировым стандартам по условиям содержания: по площади, наличию кабинетов для адвокатов и следователей, огороженным туалетам и наличию в каждой камере умывальников с горячей и холодной водой, большого медицинского блока, столовой и многому другому. С вводом нового изолятора уменьшиться нагрузка на уже существующие СИЗО.

Новым руководителем ГУФСИН России по Свердловской области С. В. Патроновым были приняты меры по ускорению отправки осуждённых в колонии. Проблема перелимита в СИЗО-1, когда численность содержащихся в нём обвиняемых и осужденных в некоторые годы доходила до 6−7 тысяч человек и приходилось ставить нары в четыре этажа, наконец-то решена. Сегодня в камерах СИЗО находятся в среднем 1 700 человек при лимите 1 800.

Улучшились и условия содержания. В каждой камере есть горячая и холодная вода, во многих камерах холодильники и телевизоры, имеется возможность самостоятельно открывать окна. Обвиняемых регулярно выводят на прогулку, в баню и медицинскую часть.

Уполномоченный особое внимание уделяет вопросам оказания медицинской помощи осуждённым, обеспеченности лекарственными препаратами, укомплектованию больниц колоний врачами-специалистами.

Смертность от заболеваний в исправительных учреждениях всё ещё остаётся высокой. В 2016 году она сократилась лишь в следственном изоляторе. Объективной причиной этого является тяжёлое протекание у осуждённых имеющихся заболеваний, таких как туберкулёз, гепатит и ВИЧ.

Уголовный кодекс допускает возможность освобождения осуждённых при тяжёлой форме определённых заболеваний, решение об этом принимается в судебном порядке на основании медицинского заключения. За 2016 год учреждениями ГУФСИН России по Свердловской области было направлено 128 обращений в суд по решению вопроса об освобождении осуждённых и следственно арестованных в связи с наличием тяжёлого заболевания, что предусмотрено постановлениями Правительства РФ от 14.01.2011 г. № 3 «О медицинском освидетельствовании подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений» и от 06.02.2004 г. № 54 «О медицинском освидетельствовании осуждённых, представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью» (в 2015 г. – 105 обращений). Досрочно освобождено 46 человек (2015 г. – 12 человек), освобождено от дальнейшего отбывания наказания в 2016 году 2 человека (в 2015 г. – 1 человек). Отказано в освобождении от дальнейшего отбывания наказания – 3 человекам (в 2015 г. – 14 человекам). Причины отказа – отсутствие бытового устройства, большой не отбытый срок наказания и тяжесть совершённого преступления.

Количество умерших после их медицинского освидетельствования в период до рассмотрения материалов судом в 2016 году – 73 (в 2015 г. – 76 человек). Нередки случаи, когда суд выносит положительное решение по освобождению, но осуждённый умирает в колонии в течение 10 дневного срока, предусмотренного законом для вступления в силу таких постановлений.

К данной проблеме Уполномоченный постоянно привлекает внимание в своём ежегодном докладе, призывая правоохранительные органы быть гуманными не только по отношению к смертельно больным осуждённым, но и к их родственникам, лишенным возможности провести последние часы с близким им человеком. Для совместного рассмотрения данного вопроса Уполномоченный встречался с представителями судейского сообщества, представителями ГУФСИН и прокуратуры.

Не может не тревожить высокий процент преступлений, совершенных повторно. Рецидивная преступность в Свердловской области в среднем составляет около 22 %, при этом фактически каждое второе преступление совершено лицом, ранее судимым. По отдельным категориям преступлений этот показатель значительно выше.

Для предупреждения рецидивной преступности необходимо осуществить целый комплекс мероприятий, готовить осуждённых к освобождению, поддерживать и помогать им в первые дни после выхода на свободу.

Письма Уполномоченному свидетельствуют о том, что исправительными учреждениями принимаются не все возможные меры для документирования осуждённых, поступивших в места лишения свободы без паспорта. Как правило, проблемы возникают у лиц, не имевших регистрации на 6.02.1992 года, что является безусловным подтверждением наличия российского гражданства. Однако при отсутствии регистрации факт постоянного проживания может быть установлен на основании нескольких взаимоподтверждающих документов (выписки из домовой книги, трудовой книжки, справки с места учёбы), а также в судебном порядке. Помощь в получении таких документов оказывается не всегда, и отбывшие наказание люди длительное время не могут самостоятельно решить проблему с получением паспорта.

Житель Екатеринбурга Г. рассказал Уполномоченному, что жил в нескольких приютах, затем был осуждён, отбывал наказание в местах лишения свободы (ФКУ ИК-53 и ФКУ ИК-62).

За пять лет, прошедших после освобождения, паспорт так и не получил (обращение № 16-1832). Сотрудники ОУФМС России по Свердловской области, рассмотрев заявление Г. об установлении личности, в выдаче паспорта отказали, рекомендовав ему устанавливать факт постоянного проживания в Российской Федерации в судебном порядке. Как это можно сделать осужденному? Об этом сотрудники ОУФМС, похоже, не стали думать.

Поскольку родители Г. являются гражданами России, он сам родился на территории России, Уполномоченный направила обращение в интересах Г. в адрес начальника Управления по вопросам миграции ГУВД России по Свердловской области. В отношении Г. была проведена проверка обстоятельств, свидетельствующих о наличии гражданства Российской Федерации, и ему выдали паспорт.

Осужденный М. написал Уполномоченному из ИК-24 ГУФСИН России по Челябинской области (обращение № 16-15-410). Он рассказал, что с момента помещения в исправительное учреждение обращается с заявлениями о выдаче паспорта. Дом, в котором он проживал с родителями, в 1989 году сгорел, сведения о временной регистрации в общежитии не сохранились, но должны быть сведения о том, что он обучался в школе г. Арамиля. Начальник отдела образования г. Арамиля сообщил Уполномоченному, что в архиве школы сохранились сведения об ученике М. и месте его проживания на 6.02.1992 г. Необходимая справка была вручена заявителю уже после его освобождения. После проверки принадлежности к российскому гражданству он получил паспорт.

Проведённые Уполномоченным проверки свидетельствует о том, что исправительными учреждениями по-разному определяются денежные суммы, которые необходимо выдать осуждённым иностранным гражданам при освобождении. В соответствии с п. п. 36–37 Инструкции об оказании содействия в трудовом и бытовом устройстве, а также оказании помощи осуждённым, освобождаемым от отбывания наказания в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы (утв. Приказом Минюста России от 13.01.2006 г. № 2) при освобождении осуждённых – иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих за границей Российской Федерации, им приобретаются билеты до железнодорожной станции на территории Российской Федерации, ближайшей к границе с государством, гражданами которой они являются (в которой постоянно проживали), либо, по желанию освобождаемого лица, до железнодорожной станции, ближайшей к аэропорту, имеющему прямое воздушное сообщение с государством гражданства или постоянного проживания.

При отсутствии у таких лиц паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность, а также при необходимости получения выездной визы билеты приобретаются с транзитом через населённый пункт, где находится консульский отдел посольства государства, представляющего его интересы на территории Российской Федерации. Осуждённому Б. ранее прибывшему из Республики Таджикистан и не имеющему паспорта, в бухгалтерии ИК-63 выдали средства на проезд только до ближайшей границы России с Казахстаном (обращение № 16-13/2566), администрация ИК-2 вообще не выдала средства для проезда гражданину Таджикистан Н., также не имеющему паспорта (обращение № 16-13/2567).

Аналогичные жалобы поступали в адрес Уполномоченного и ранее. Так бухгалтерия ИК-53 при освобождении гражданина Азербайджана А. выдала денежную сумму для приобретения билетов до границы с Республикой Казахстан (обращение № 15-13-1057). После обращения Уполномоченного, руководство ГУФСИН России по Свердловской области признало, что сумма была определена ошибочно, и заверило, что во избежание подобных ошибок с бухгалтером по лицевым счетам ИК-53 проведена разъяснительная работа и вынесено устное замечание.

Уполномоченный рекомендует руководству ГУФСИН России по Свердловской области разработать методические материалы по порядку освобождения иностранных граждан и лиц без гражданства, обеспечивать осуждённых необходимой денежной суммой для выезда из России.

Беспокойство вызывает и такое обстоятельство, о котором осуждённые часто пишут Уполномоченному: совершили новое преступление просто от безысходности, поскольку не смогли трудоустроиться и получить материальную помощь.

В адрес Уполномоченного поступило такое обращение от осуждённого Л.: «Татьяна Георгиевна, я Л., 1989 г. р., обращаюсь к Вам по нижеизложенному вопросу. В 2015 году я освободился с ИК-62 г. Ивделя, приехал к себе в г. Ирбит, на второй день после освобождения обратился в социальную помощь г. Ирбита по вопросу поддержки в связи с жизненными проблемами и сложившимися обстоятельствами. Мне дали справку на бесплатную комиссию на устройство на работу, а продукты питания не дали, сказав, что нету и не будет. Я живу один, нету родственников, но есть жильё. Ранее я освобождался в 2014 году и мне давали продукты питания на первое время…. Вот я вышел, обратиться не к кому за помощью, а устроиться на работу официально и до первого аванса надо прожить минимум 20 дней, а на что жить и каким образом существовать эти 20 дней если соц.помощь не помогает. Встаёт вопрос для чего соц. помощь нужна если не помогает в жизненной трудной ситуации, и поэтому я начал вести халатный образ жизни и возможно опять оказался здесь в местах лишения свободы» (орфография и пунктуация сохранены).

Ответ Уполномоченному специалиста «Комплексного центра социального обслуживания населения г. Ирбит и Ирбитского района» подтвердил слова Л.: «Сообщаем Вам, что гражданин Л. действительно обращался по вопросу материальной поддержки в связи со сложившимися обстоятельствами, в частности, предоставления материальной помощи в натуральном виде, но на момент обращения гражданина в наличии не было наборов материальной помощи в натуральном виде (продуктового набора, набора предметов первой необходимости и набора средств санитарии и гигиены).

Л. была предоставлена консультация по вопросам, связанным с правом граждан на социальное обслуживание». Но консультация не смогла накормить и одеть человека и, самое главное, не уберегла его от совершения повторного преступления.

В адрес Уполномоченного неоднократно обращались руководители исправительных учреждений с просьбой о жизнеустройстве после освобождения осуждённых, нуждающихся в социальной поддержке. Руководство ИК-26, в частности, просило о содействии инвалиду 3-й группы осужденному Б., не имеющему определённого места жительства, ВИЧ-инфицированному и страдающему умственной отсталостью легкой степени. Министерство социальной политики, рассмотрев подготовленный специалистами колонии пакет документов, в помощи отказало.

К сожалению, созданная в 2012 году под руководством Министерства социальной политики Свердловской области межведомственная комиссия по вопросам социальной реабилитации лиц, отбывших уголовное наказание, не справляется с поставленными задачами и перекладывает свои функции на другие инстанции. Реальную помощь осуждённым в поисках работы и временного жилья, оформлении документов, направлении на медицинское освидетельствование оказывают общественные организации и сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека.

Жалобы осуждённых свидетельствуют о том, что, несмотря на наличие «Дома ночного пребывания», Алтынайского интерната для престарелых и инвалидов, помещений модульного типа, работа по социальной реабилитации лиц, возвратившихся из мест лишения свободы, требует пересмотра.

Отбывающих наказание осуждённых беспокоит отсутствие собственных личных средств, они жалуются Уполномоченному, что это лишает их возможности оплачивать необходимую государственную помощь при оформлении различных документов. Осуждённый К., находящийся в СИЗО-1, рассказал Уполномоченному, что намерен расторгнуть брак с супругой, местонахождение которой не известно, и нуждался в средствах для получения повторного свидетельства о заключении брака (обращение № 16-13/809), осуждённый Ш., отбывающий наказание в ИК-8, не мог собрать пакет документов, необходимый для принятия наследства (обращение № 16-13/1277). Проверка показала, что осуждённые не обращались к администрации исправительных учреждений за разъяснениями и рекомендациями. Руководство ИК-8 выразило готовность трудоустроить Ш. для того, чтобы он имел возможность заработать необходимую денежную сумму. Однако осуждённые полагали, что им должны быть компенсированы все расходы. К. и Ш. были даны разъяснения и рекомендации по разрешению сложившейся ситуации.

При проверке жалобы осуждённого С., работавшего в столовой ЛИУ-51, выявлен факт нарушения трудовых прав (обращение № 16-13/1235). С. рассказал Уполномоченному, что уже несколько месяцев находится в другом исправительном учреждении, а расчёта так и не получил. Заместитель главного бухгалтера ЛИУ-51 пояснил, что средства на личном счёте С. имеются. Перечислить их не удалось в связи с отсутствием реквизитов учреждения, в которое был переведён С. Ответы на запросы, направленные в СИЗО-1 Республики Башкортостан, не поступали. Информацию о том, где он в настоящее время отбывает наказание, сотрудники бухгалтерии узнали только из письма Уполномоченного. Реквизиты этого исправительного учреждения сотрудник аппарата взял с официального сайта учреждения и передал администрации ЛИУ-51.

О факте несвоевременного расчёта с осужденным был проинформирован Нижнетагильский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях И. А. Гусаков. На момент проведения прокурорской проверки деньги С. были уже перечислены. Проверкой установлено, что расчёт с С. не был произведён в день его увольнения в соответствии с требованиями ст. ст. 105 УИК РФ, 140 ТК РФ из-за несвоевременного издания работодателем приказа об увольнении. По результатам проверки были приняты меры прокурорского реагирования, в адрес начальника исправительного учреждения внесено представление об устранении выявленных нарушений закона и привлечения виновных лиц к ответственности.

Подобные примеры в докладе Уполномоченного приводятся из года в год. Возможно, требуется особая регламентация по транспортировке осуждённого, чтобы не оставались средства на счетах, заработанные в колонии, перечисленные родственниками.

К Уполномоченному неоднократно обращались родственники осуждённых с просьбами о содействии в получении сведений о местонахождении близкого им человека, помощи в предоставлении свиданий, в переводе в другое исправительное учреждение, расположенное ближе к дому, в обеспечении лекарственными препаратами и передаче продуктов питания (обращения М. из Екатеринбурга № 16-13/308, Ч. из Кировграда № 16-13/46, М. из г. Нижнего Тагила № 16-13/127, Г. из г. Тирасполь 16-13/130, Ш. из г. Владивостока № 16-13/2211 и др.). Всего от членов семьи и близких друзей осуждённых поступило 106 обращений. По каждому была проведена проверка, при необходимости сотрудники аппарата Уполномоченного выезжали в исправительные учреждения, встречались с осуждёнными. Заявителям оказана помощь в разрешении проблем, даны консультации, рекомендации.

Осуждённые часто высказывали обеспокоенность состоянием своего здоровья. Всего в течение года поступило 44 обращения, связанных с состоянием здоровья. Так, осуждённая Ч., отбывающая наказание в ИК-6, сообщила о наличии заболевания с 2004 года и просила содействовать в проведении дополнительного обследования (обращение № 16-13/46). По обращению Уполномоченного Ч. дополнительно была сделана медико-резонансная томография для уточнения диагноза и последующего лечения. Также Ч. была оказана помощь в установлении местонахождения матери и дочери.

В течение 2016 года продолжилась совместная работа Уполномоченного по правам человека и членов Общественной наблюдательной комиссии Свердловской области. За полгода членами ОНК осуществлено 216 выездов в учреждения ГУФСИН в целях проверки соблюдения прав человека и условий содержания спецконтингента. В первом полугодии 2015 года выездов было меньше – 128.

По обращениям членов ОНК в интересах осуждённых Уполномоченным принимались меры. Так, член ОНК Л. В. Захарова (обращение № 16-13/1428) сообщила, что осужденный В., отбывающий наказание в ИК-63, нуждается в обследовании в связи с отёком конечностей. Осуждённого своевременно не доставили к врачу, поскольку тот находился в отпуске. Меры были приняты незамедлительно: В. направлен на консультацию к хирургу.

Член ОНК О. И. Дианова просила принять меры к направлению осуждённого Б., содержащегося в ИК-5, имеющего онкологическое заболевание, на обследование и дальнейшее лечение (№ 16-12/78). После обращения Уполномоченного в УЗ МСЧ 66 ФСИН России осуждённого Б. обследовали и удалили опухоль.

Сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека, члены ОНК О. И. Дианова, С. В Малюгина, Л. В Захарова совместно с членом Совета при Президенте России по правам человека А. В. Бабушкиным в марте посетили ИК-54, ИК-56, ИК-5, ИК-63, ИК-13, ЛИУ-51, встретились с осуждёнными. Был выявлен ряд нарушений, даны рекомендации по их исправлению.

Всего в отчётном году от членов ОНК Уполномоченному поступило 135 обращений с информацией о выявленных нарушениях прав осуждённых и проверках условий их содержания.

Уполномоченным, как и в предыдущие годы, были организованы и проведены совещания и заседания круглых столов с представителями Прокуратуры Свердловской области, СУ СК Свердловской области, ГУ МВД России по Свердловской области и ГУФСИН России по Свердловской области, в ходе этих мероприятий члены Общественной наблюдательной комиссии смогли задать вопросы по выявленным нарушениям и возможным путям их разрешения.

На состоявшемся в мае совещании представителей ГУФСИН, ГУ МВД, Прокуратуры Свердловской области, Уполномоченного по правам человека с членами Общественной наблюдательной комиссии была обсуждена тема совершенствования механизмов в обеспечении прав и законных интересов лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы УИС, содержащихся в ИВС Свердловской области, а на совещании в июне в Общественной палате Свердловской области с участием представителей СУ СК России по Свердловской области, Прокуратуры Свердловской области, Уполномоченного по правам человека, членов ОНК, а также руководства ГУФСИН проанализировали ситуацию, сложившуюся в ИК-54 Новой Ляли.

Нельзя не отметить прошедшие в 2016 году выборы в новый состав Общественной наблюдательной комиссии Свердловской области (4-й созыв). Были выбраны новые люди со своей гражданской позицией, которые уже с первых месяцев провели ряд проверок исправительных учреждений, следственных изоляторов и изоляторов временного содержания арестованных и обвиняемых.

При составлении плана организационной работы ОНК совместно с Уполномоченным по правам человека запланированы совместные выезды в дальние исправительные учреждения Ивдельского городского округа и Тавдинского городского округа.

Уполномоченный с удовлетворением отмечает, что новый начальник ГУФСИН России по Свердловской области С. В. Патронов одной из своих первостепенных задач видит решение вопроса трудозанятости осуждённых и рекомендует усилить работу по охране здоровья осуждённых.

Права переселенцев и мигрантов

ИНОСТРАНЦЫ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ИХ ГОРЕСТИ

Иностранные граждане часто обращаются к Уполномоченному с просьбой дать разъяснения положений миграционного законодательства, полагая, что на свои вопросы не получили полного ответа у сотрудников миграционной службы. В 2016 году количество таких обращений увеличилось (обращения № № 16-13/67, 16-13/607, 16-13/648, 16-13/813, 16-13/853, 16-13/1000, 16-13/838 и др.). По-прежнему поступают обращения от лиц без гражданства с просьбами дать разъяснения по вопросу легализации на территории РФ (обращения №№ 15-13/2843, 16-13/67, 16-13/253, 16-13/350, 16-13/568 и др.). Всем заявителям были даны разъяснения по поставленным вопросам.

Давались рекомендации и оказывалась помощь жителям области, прожившим в России много лет и не придававшим значения своевременному оформлению документов. Они признавались Уполномоченному, что не предпринимали мер по получению новых паспортов взамен утерянных и украденных, и в результате столкнулись с большими проблемами, которые не могут разрешить самостоятельно. Переселенка из Казахстана П., утратившая паспорт советского образца, не знала, где может получать документы и как установить свою личность (обращение № 16-13/1830). Переселенец из Украины Б. с 1998 года живёт в России со старым паспортом, с учёта по прежнему месту жительства не снимался, с ходатайством о приобретении российского гражданства не обращался (обращение № 16-13/2389).

Жители области просили также оказать содействие в получении подтверждающих документов из стран СНГ (обращения №№ 16-12/322, 16-13,321, 16-12/323, 16-13/1507, 16-12/665, 16-13/2178).

Некоторые иностранные граждане неверно истолковывают положения главы VIII.1 Федерального закона от 31 мая 2002 года № 62- ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», направленной на урегулирование правового статуса отдельных категорий лиц, находящихся на территории Российской Федерации. Утратив национальные документы, они полагали, что могут отныне рассматриваться как лица без гражданства, поэтому не предпринимали мер к получению нового паспорта.

Гражданин Республики Узбекистан Я. подал Уполномоченному жалобу на бездействие сотрудников миграционной службы, отказавших в выдаче документов (обращение № 16-12/324). Он утратил национальный паспорт и настаивал на проверке своей гражданской принадлежности. Ему были даны разъяснения, однако он отказывался следовать рекомендации обратиться в консульское учреждение. Сотрудники УФМС приняли у него заявление об определении правового статуса. На запросы, направленные Уполномоченным в консульство Республики Узбекистан, поступило заключение о том, что Я. является гражданином Узбекистана, и разъяснения о порядке получения нового паспорта взамен утраченного. До подачи ходатайства о получении разрешения на временное проживание ему действительно необходимо покинуть территорию России и получить новый паспорт.

Уроженка Грузии Г., признанная лицом без гражданства, пожаловалась Уполномоченному на отказ сотрудников миграционной службы признать её новорождённого сына гражданином России на основании п. «г» ст. 12 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» (обращение № 16-13/1831). Причиной отказа послужило отсутствие у матери вида на жительство в России. Поскольку Федеральный закон не акцентирует внимание на факте постоянного проживания родителей ребёнка на территории Российской Федерации, Уполномоченный поддержала доводы Г. и обратилась в её защиту к начальнику Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Свердловской области О. Г. Петровой. По результатам проведенной проверки сын Г. был признан гражданином России. Также после обращения Уполномоченного были приняты на рассмотрение документы на получение разрешения на временное проживание уроженки Грузии К., признанной лицом без гражданства (обращение № 16-13/651), которой ранее в этом было отказано.

Оказана помощь гражданке Узбекистана И., которую привели к Уполномоченному представители узбекской диаспоры (обращение № 16-13/1700). Женщина родила ребёнка в 2016 году, однако не получила медицинскую справку о рождении и не могла зарегистрировать его рождение.

После вмешательства Уполномоченного было зарегистрировано рождение ребёнка гражданки Узбекистана С. (обращение № 16-13/2454), у которой сотрудники ОЗВГС г. Верхняя Пышма требовали сначала представить справку о семейном положении.

Большое беспокойство Уполномоченного вызывают обращения иностранных граждан, осуществлявших трудовую деятельность. Жалобы на невыплату обещанного вознаграждения, как правило, высказываются при личных встречах. Иностранные граждане, работавшие по устной договоренности без заключения договоров, приходят для консультации и редко могут назвать своего работодателя, которого, как правило, знают только по имени. Трудовые мигранты не хотят обращаться официально, поскольку понимают: сами нарушили требования российского законодательства и могут быть привлечены за это к ответственности. И практика работы Уполномоченного подтверждает, что данные опасения справедливы, представители правоохранительных органов не стремятся выявить и привлечь к ответственности лиц, трудоустраивающих мигрантов и нелегально использующих их труд.

Во время посещения Специального учреждения для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства УФМС России по Свердловской области (с 2016 г. Центр временного содержания иностранных граждан, далее по тексту – Центр) к Уполномоченному обратились граждане КНР, работавшие в тепличном хозяйстве и не получившие обещанного вознаграждения за труд (обращение № 15-11/349). Из материалов их дел следовало, что вся группа из 12 человек приехала одновременно. В ходе судебного заседания люди рассказали, что воспользовались услугами посреднической фирмы в Китае, занимающейся трудоустройством в России. Однако никаких действий по выявлению и привлечению к ответственности работодателей и лиц, организовавших въезд и нелегальное трудоустройство граждан Китая на территории России, сотрудники МО МВД России «Красноуфимский» и ОУФМС России по Свердловской области в Красноуфимском районе не приняли, ограничились лишь составлением протокола об административном правонарушении граждан КНР.

Обращения Уполномоченного в адрес прокурора Свердловской области С. А. Охлопкова также были просто перенаправлены в УФМС России по Свердловской области, в Государственную инспекцию труда Свердловской области и в ГУ МВД России по Свердловской области. По информации начальника МО МВД России «Красноуфимский», в связи с тем, что организация незаконного въезда в Россию иностранных граждан или лиц без гражданства, организация их незаконного пребывания не установлены, было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 322. ч. 1 УК РФ.

Начальник УФМС России по Свердловской области сообщил, что приглашения гражданам Китая были выданы в консульском учреждении Российской Федерации в Китае в упрощенном порядке, по приглашению российской организации. Однако категорически отказался данную организацию назвать и сообщить о принятых по жалобе мерах.

Необходимая информация была получена Уполномоченным из Консульского департамента МИД РФ. Оказалось, что все граждане, выдворенные с территории РФ по решению Красноуфимского городского суда, были приглашены ООО «ТК СИБЛОГИСТИК», зарегистрированной в Екатеринбурге. В приглашениях указаны контактные данные руководителя.

В ходе проверки жалоб граждан КНР Уполномоченный не только не нашёл понимания и поддержки со стороны прокуратуры Свердловской области, но и встретил явное противодействие со стороны сотрудников УФМС России по Свердловской области, не предоставивших имеющуюся в распоряжении их ведомства информацию. Необходимые материалы были получены Уполномоченным в Департаменте консульской службы МИД РФ и переданы заместителю Генерального прокурора Российской Федерации Ю. А. Пономареву, который дал поручение прокурору Свердловской области провести тщательную проверку. Только после этого были приняты реальные меры по поиску лиц, организовавших въезд и трудоустройство сельскохозяйственных работников из КНР.

С момента выдворения группы китайских граждан прошло более полугода. Билеты для них были приобретены неустановленными правоохранительными органами лицами, административные штрафы остались неоплаченными.

По информации заместителя начальника полиции по охране общественного порядка ГУ МВД России по Свердловской области Э. В. Бородина, установить местонахождение руководителя ООО «ТК СИБЛОГИСТИК» не удалось, так как он не имеет постоянного места жительства.

Поскольку место нахождения юридического лица и его руководства не были установлены, прокуратурой Ленинского района г. Екатеринбурга материалы проверки направлены в адрес ИФНС России по Ленинскому району для принятия мер реагирования в рамках компетенции. На момент подготовки доклада никаких изменений в отношении ООО «ТК СИБЛОГИСТИК» в ЕРГЮЛ так и не было произведено.

Гражданин Республики Таджикистан Х. первоначально обратился за помощью в прокуратуру Свердловской области. Он рассказал, что в составе бригады из 5 человек выполнял работы по отделке коттеджа по договоренности с человеком по имени Эдуард (обращение № 16-13/1655). Эдуард заплатил лишь половину обещанной суммы и скрылся. Рабочие позже узнали, что заказчик с ними рассчитался полностью. В письме были указаны все контактные данные Эдуарда, включая номер телефона, адрес и марку машины, названы свидетели.

Полученный ответ заявителя Х. удивил. Прокурор Ленинского района г. Екатеринбурга уведомил, что их жалоба переадресована руководителю Государственной инспекции труда в Свердловской области. Х. отметил в своём обращении, что на нарушение трудовых прав не жаловался и трудового договора никто из членов бригады не заключал, поэтому реальной помощи от госинспеции он не ожидал. Впоследствии государственный инспектор труда Е. А. Коновалова по результатам проведённой проверки рекомендовала установить факт трудовых отношений в судебном порядке.

Жалоба Х. сразу после поступления была передана Уполномоченным начальнику УМВД России по г. Екатеринбургу И. Ю. Трифонову. Проверка по заявлению была поручена трём отделам полиции в г. Екатеринбурге. Сотрудники полиции установили человека, нанявшего бригаду иностранных работников, сообщили Уполномоченному, что в его действиях предположительно усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ. В письмо от 2.09.2016 г. врио начальника УМВД России по г. Екатеринбургу А. Ю. Швыдченко проинформировал Уполномоченного о том, что материал был направлен для проведения проверки по территориальности в ММО МВД России по г. Заречный, поскольку противоправные действия в отношении заявителя имели место на территории Белоярского района. Однако на просьбу Уполномоченного сообщить о результатах начальник ММО МВД России по г. Заречный Р. Р. Мингалимов в письме от 21.11.2016 г. ответил, что материал проверки по жалобе Х. так и не поступил.

Во время посещения Центра временного содержания иностранных граждан УМВД РФ по г. Екатеринбургу к Уполномоченному обратилась гражданка Нигерии О. (обращение № 16-13/1950). Девушка рассказала, что самостоятельно пришла в отдел полиции в г. Екатеринбурге по адресу: Восточная, 160 с просьбой о защите и помощи. Она приехала в Россию при содействии со­отечественников, обещавших трудоустройство в салон красоты и принудивших её к занятию проституцией. Документы у О. отсутствовали. Для возвращения на родину ей необходимо было выплатить людям, организовавшим её приезд, 45 тысяч долларов США. Первый год девушка работала в Москве, затем её привезли в Екатеринбург.

О. хотела вернуться домой, сама пришла к сотрудникам полиции. Она готова была передать всю известную информацию о лицах, привозящих и удерживающих девушек из Нигерии, назвать адреса, телефоны. Её поразило, что это никому не нужно. Сотрудники ОП № 7 составили протокол об административном правонарушении О. и этим ограничились. Ни в протоколе, ни в рапорте сотрудника полиции нет сведений о том, чем девушка занималась на территории России с момента приезда, где она жила, с какой целью пришла в отдел полиции.

Помимо О. в Центре в 2016 году содержалось ещё три гражданки Нигерии, одна из которых М., по утверждению заявительницы, причастна к организации приезда девушек. Она принимала О. в Екатеринбурге и требовала от неё деньги. В 2015 году М. была задержана на частной квартире. Никаких мер к установлению и привлечению к ответственности владельца квартиры и лиц, предоставивших иностранным гражданам жилое помещение для проживания, сотрудники УФМС России по Свердловской области не приняли.

Всего, начиная с 2014 года, суды Свердловской области приняли решения о выдворении 24 гражданок Нигерии, все женщины уже отправлены в страну исхода и расходы по их содержанию, документированию и выезду производились за счёт бюджетных средств. Лица же, привлекающие и использующие девушек, остаются безнаказанными.

Уполномоченный проинформировала о сложившейся ситуации начальника ГУ МВД России по Свердловской области. Согласно ответу врио заместителя начальника полиции по ООП О. А. Тощева заявление зарегистрировано в книге учёта заявлений и сообщений о преступлениях и административных правонарушениях, о происшествиях ГУ МВД России по Свердловской области и для проверки по территориальности направлено в Управление МВД России по г. Екатеринбургу. Информации о результатах пока нет. Перед отъездом на родину сотрудники полиции все же опросили заявительницу О.

ДЕПОРТАЦИЯ И ВЫДВОРЕНИЕ

По-прежнему поступали Уполномоченному обращения от иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих выдворению и депортации. Люди обеспокоены тем, что исполнение решений о принудительном выдворении затягивается на длительный срок (обращения № № 16-13/1785, 16-13/1594, 16-13/1306). Проведённая по жалобам проверка показала, что из-за отсутствия финансирования в начале года уезжали домой иностранные граждане, имевшие возможность самостоятельно оплатить билеты.

Служба судебных приставов вела работу с лидерами общественных национальных объединений и диаспор, при содействии которых выезд осуществлялся автомобильным транспортом до ближайшего пункта пересечения государственной границы РФ. Однако жалобы родственников иностранных граждан свидетельствуют о том, что такой способ отправления в страну исхода возможен лишь с согласия самого иностранного гражданина и при материальной поддержке его родственников. Жительницы области К. и Е. просили Уполномоченного найти близких им людей, которые были вывезены на территорию Республики Казахстан и остались там без средств. Позже выяснилось, что им с трудом удалось заработать деньги для приобретения билета до Узбекистана (обращение № 16-13/1594).

Гражданин Кыргызстана Ж. пожаловался Уполномоченному, что не может выехать домой, так как у него нет паспорта. Документ он в последний раз видел в суде (обращение № 16-13/1411). Из-за отсутствия паспорта сотрудники Центра временного содержания иностранных граждан УМВД РФ по г. Екатеринбургу подготовили материалы в консульство Республики Кыргызстан для выдачи свидетельства на возвращение, но вопрос длительное время не решался.

В результате проведённой Уполномоченным проверки было установлено, что паспорт остался в материалах дела в суде, потому что просто не был истребован ни сотрудниками полиции, ни судебными приставами.

Во время посещения Центра временного содержания иностранных граждан УМВД РФ по г. Екатеринбургу сотрудникам аппарата пожаловались граждане Молдовы Ш. и П. (обращение № 16-12/431).

По информации сотрудников исправительного учреждения все материалы были переданы в консульское учреждение Молдовы в Москве, однако ответы о готовности не поступают. Также не поступил ответ и на запрос Уполномоченного, направленный в интересах Ш. и П. После обращения Уполномоченного к своему коллеге – Народному адвокату Республики Молдовы М. Которобаю сотрудники консульства сообщили о готовности свидетельства Ш. и о проведении проверки гражданской принадлежности П.

При отсутствии удостоверяющих личность документов решения вопроса о возвращении иностранного граждан занимает длительное время. Иногда только усилия правозащитников помогают в определении гражданской принадлежности.

Так, местонахождение родителей девушки, приехавшей много лет назад из Кыргызстана, известно. Они находятся в г. Ош (обращение № 16-13/2074). Мама – гражданка Республики Кыргызстан родила Дилнозу на территории Узбекистана, справку о рождении утратила, рождение девочки не зарегистрировала, привезла в Россию по свидетельству о рождении другой своей дочери. Вся семья вернулась в страну исхода, отец и сестры выехали сами, мать была задержана на улице вместе с Дилнозой и вскоре выдворена с территории России. А девушка, которая выглядит как подросток, по решению судьи помещена в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей г. Екатеринбурга, где провела более семи месяцев. Полномочные органы Республики Кыргызстан отказывали в выдаче свидетельства на возвращение, потому что у Дилнозы не было ни одного документа, подтверждающего связь с Кыргызстаном. Идти ей было некуда.

Уполномоченный обратилась к омбудсмену Олий Мажлиса Республики Узбекистан У. Н. Мухаммадиеву с просьбой о помощи в получении медицинского свидетельства о рождении ребёнка, омбудсмен Республики Кыргызстан К. Т. Оторбаев обещал содействие в регистрации её рождения. Однако мать девочки, с которой Уполномоченный поддерживала связь, говорила, что ответы на запросы, направленные в медицинское учреждение г. Ферганы, где Дилноза появилась на свет, не поступают.

Вопрос о возвращении Дилнозы для воссоединения с родителями, проживающими в Кыргызстане и являющимися гражданами Кыргызстана, был поставлен Уполномоченным во время официальной встречи с работниками МИД Кыргызстана, состоявшейся в рамках визита в Республику Кыргызстан делегации Свердловской области в октябре 2016 года.

Решение о выдаче свидетельства было принято полномочными органами Республики Кыргызстан после того, как о девушке, оставшейся в чужой стране и страдающей от разлуки с близкими людьми, Уполномоченный рассказала журналистам. В ходе подготовки сюжета для телекомпании НТВ консульство Республики Кыргызстан уведомило сотрудников ЦВИНП о готовности выдать свидетельство на возращение. Дилноза вылетела в г. Ош 2 декабря.

Схожие проблемы возникают и у осуждённых иностранных граждан и лиц без гражданства, в отношении которых полномочными органами принимаются решения о нежелательности пребывания (проживания) на территории Российской Федерации.

В адрес Уполномоченного обращаются сами осуждённые иностранные граждане и их близкие родственники. Из содержания жалоб следует, что заявители не понимают требований российского законодательства, не осознают, какие последствия несёт за собой вынесенное распоряжение о нежелательности пребывания.

По сложившейся практике, по месту отбывания наказания осуждённых знакомят с текстом поступившего распоряжения Министерства юстиции РФ, в котором не разъяснён порядок и не указаны сроки обжалования. Фактически вопрос об обжаловании решений о нежелательности пребывания (проживания) на территории РФ и о депортации возникает у осуждённых уже после отбытия назначенного срока наказания.

Для многих осуждённых и их родственников становится большой неожиданностью тот факт, что Федеральной миграционной службой после освобождения принимаются меры к принудительной депортации иностранного гражданина (лица без гражданства) с территории Российской Федерации.

Уполномоченный полагает, что Министерством юстиции РФ и другими полномочными органами решения принимаются по формальным основаниям, без учёта конкретных обстоятельств, личности осуждённого, и, самое главное, возможности исполнения требования покинуть территорию России. Нередко только после помещения в Центр временного содержания иностранных граждан устанавливается правовой статус осуждённого и выясняется, что консульское учреждение страны исхода отказывает ему в выдаче свидетельства на возвращение, без которых невозможно пересечь границу. В результате пребывание в Центре для некоторых осуждённых, подлежащих депортации, превращается в дополнительное наказание, не предусмотренное российским законодательством.

В ходе проведённых по жалобам проверок было установлено, что в период нахождения осуждённых в исправительном учреждении не проводилась работа по установлению правового статуса и гражданской принадлежности. Запросы направляются лишь накануне освобождения либо уже после помещения осуждённого в специальное учреждение до исполнения решения о депортации. И консульские учреждения нередко отказывают в выдаче свидетельства на возвращение. Такие отказы поступали в отношении лиц, не только родившихся на территории данной страны, но и сохранивших в ней регистрацию по месту жительства.

Осужденная Х., отбывавшая наказание в исправительной колонии № 6, имела в личном деле лишь копию справки о рождении (обращение № 16-11/266). Женщина рассказала, что родилась в Казахстане, приехала в Россию после смерти матери в 1997 году, за получением удостоверяющих личность документов не обращалась, в России жила нелегально.

Уполномоченный обратился к акиму Федоровского района Костанайской области с просьбой о подтверждении сведений о наличии актовой записи о рождении Х. и содействии в получении информации о возможности её возвращения в родительский дом. Справка акиматом была предоставлена. А вот Департамент внутренних дел Костанайской области сообщил, что ни сама Х., ни её родители «по регистрации, снятии с регистрационного учёта и документированию паспортами или удостоверениями личности не значатся». Ответ из Генерального консульства Казахстана в Казани о возможности выдачи свидетельства Х. пока не поступил.

Осужденного Х. консульское учреждение Республики Казахстан сначала согласилось документировать (обращение № 16-12/468). В письме от 25.12.2015 г. Генеральный консул Республики Казахстан в г. Казань сообщил, что для получения свидетельства необходимо представить справку о том, что Х. не обращался с заявлениями о приобретении российского гражданства. Справка была направлена в консульство письмом от 14.01.2016 г., после чего поступило новое письмо, согласно которому Х. гражданином Республики Казахстан не является.

Уполномоченным направлены обращения в адрес омбудсменов Республики Кыргызстан и Республики Казахстан с просьбой оказать содействие в возвращении данных осуждённых в страну исхода, поскольку до погашения судимости они не смогут легализоваться и трудоустроиться на территории России. Решения о нежелательности их пребывания и о депортации остались в силе.

Отбывший наказание в местах лишения свободы (ИК-18) осуждённый Л. попросил Уполномоченного помочь ему вернуться на родину – в Казахстан (обращение № 16-13/2136). Он приехал в Россию из Казахстана в подростковом возрасте, после смерти матери. Здесь отношения с отцом и старшим братом не сложились. В Казахстане живёт сестра Л., которая выразила готовность принять его и помочь. Однако ответ из консульского учреждения не поступает. Обращение в интересах Л. было направлено Уполномоченным руководителю национального центра прав человека Республики Казахстан. Поступил ответ о том, что Л. признан гражданином Казахстана.

В ожидании ответов из консульских учреждений в течение нескольких месяцев после освобождения содержатся осуждённые, уже имеющие в личных делах заключения об отсутствии гражданства.

Неоднократно продлевался срок содержания осуждённого Д., который прибыл из Молдовы вместе с родителями и не успел принять гражданство в связи с осуждением (обращение № 16-13/1689). Молодой человек привлекался к уголовной ответственности неоднократно, решение о нежелательности его пребывания на территории России законно и обоснованно, но отправить его в страну исхода не удаётся. Более полугода в Центре содержались уроженцы Казахстана, поставленные на учёт как лица без гражданства, Б.Р. и Б. Д., прибывшие из ФКУ ИК-13 (обращения № № 16-13/1734, 16-13/1372). Осуждённый К. ранее оформил выход из гражданства (обращение № 16-13/1220). Об официальном выходе из гражданства Казахстана своего сына заблаговременно сообщила мать осуждённого (обращение № 16-13/1220). Также не были приняты во внимание документы, имевшиеся в личном деле осуждённого Т. (обращение № 13-13/440). Заключение об отсутствии у Т. гражданства Казахстана было получено при содействии Уполномоченного в 2013 году. Но для проверки уже имевшейся информации потребовалось ещё 9 месяцев, которые Т., полностью отбывший наказание, провёл в Центре временного содержания иностранных граждан.

Во всех случаях Октябрьский районный суд г. Екатеринбурга отказал ГУ МВД России в удовлетворении административных исков о продлении срока содержания в специальном учреждении, поскольку необходимый для исполнения решения о депортации срок невозможно было определить. Все осуждённые были выпущены из специального учреждения, однако решения о депортации и распоряжения Министерства юстиции РФ о нежелательности пребывания (проживания) на территории России остались в силе и являются непреодолимым препятствием для легализации и получения разрешительных и удостоверяющих личность документов, законных оснований для их отмены нет.

За 11 месяцев 2016 года не было исполнено 17 решений о выдворении, 16 решений о депортации иностранных граждан и лиц без гражданства. 14 граждан Украины подали ходатайства о предоставлении в России убежища, что послужило основанием для их освобождения из Центра временного содержания, поскольку на период рассмотрения ходатайства они находились на территории Российской Федерации законно.

Уполномоченным приняты к защите прав лиц, в отношении которых вынесены решения о нежелательности пребывания. Сотрудниками аппарата Уполномоченного по правам человека совместно с юристами правозащитной сети «Миграция и право» И. Ю. Некрасовой и М. Б. Поляниной подготовлена памятка с разъяснениями положений российского законодательства, причин и последствий принятых решений, разъяснён порядок их обжалования, составлены образцы административных исковых заявлений для обжалования принятых решений о нежелательности пребывания. Тексты данных документов были согласованы с Председателем Свердловского областного суда А. А. Дементьевым, все высказанные им замечания учтены. В феврале 2016 года памятка разослана по всем исправительным учреждениям области.

По инициативе Уполномоченного при поддержке представительства Управления Верховного комиссара по делам беженцев ООН в России состоялась работа круглого стола «Люди с неопределённым правовым статусом в современной России».

По приглашению Уполномоченного участие в заседании приняли Уполномоченный по правам человека в Челябинской области М. Н. Павлова, Уполномоченный по правам человека в Ханты-Мансийском автономном округе Н. В. Стребкова, Уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе А. И. Сак, Уполномоченный по правам человека в Курганской области Г. П. Порохин, Уполномоченный по правам человека в Удмуртской Республике В. В. Соломенников, Уполномоченный по правам человека в Кировской области А. Г. Панов, заместитель начальника Управления защиты социальных прав аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации С. Б. Ягодин, сотрудники аппаратов Уполномоченных по правам человека в Республике Татарстан, Пермском крае, в городе Москве, в Санкт-Петербурге.

Омбудсмены, адвокаты, представители общественных организаций, специализирующихся на работе с мигрантами и переселенцами и оказании им правовой помощи, обсудили с судьями Свердловского областного суда, Октябрьского районного суда города Екатеринбурга, представителями Управления Генеральной прокуратуры РФ в УрФО, прокуратуры Свердловской области, Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Свердловской области, ГУ Минюста России по Свердловской области, Управления службы судебных приставов по Свердловской области, представительства МИД России в г. Екатеринбурге ситуацию, в которую попадают люди, не получившие после распада СССР гражданства ни одного из вновь образовавшихся государств. Правозащитники особую благодарность выразили судье Свердловского областного суда Е. С. Шумкову и судье Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга Р. В. Стоянову, рассказавшим о сложных вопросах, возникающих при принятии решений в отношении лиц без гражданства, и принявших активное участие в диалоге.

Участники круглого стола разработали предложения и рекомендации в адрес органов власти РФ, которые нашли отражение в принятом итоговом документе. Резолюция круглого стола была направлена Уполномоченному по правам человека в РФ Т. Н. Москальковой с просьбой способствовать продвижению высказанных инициатив.

Уполномоченный полагает необходимым принять меры к своевременному определению гражданской принадлежности осуждённых. По просьбе Уполномоченного исправительными учреждениями были представлены списки осуждённых, не имеющих российского гражданства. По данным на 19.10.2016 года в колониях находилось 1 435 иностранных граждан, 98 из которых были поставлены на учёт как лица без гражданства. По информации ГУФСИН России по Свердловской области, к моменту освобождения в течение 2015 года сотрудниками миграционной службы были получены свидетельства на возвращение 18 осуждённым, за первое полугодие 2016 года – для 11 осуждённых. Без документов, необходимых для пересечения границы в 2015 году, было освобождено 117 человек, в первом полугодии 2016 года – 96.

Уполномоченным достигнута договорённость с руководством Управления по вопросам миграции ГУВД России по Свердловской области о совместной работе с осуждёнными иностранными гражданами и лицами без гражданства для того, чтобы к моменту освобождения правовой статус осуждённого был определён.

Уполномоченным ежегодно рассматриваются обращения осуждённых с просьбой о содействии в возвращении на родину после отбытия наказания. В 2016 году такое письмо поступило от осужденного С., отбывающего наказание в ИК-56 (обращение № 13-13/1801). С. был поставлен на учёт как лицо без гражданства, поскольку прибыл в РФ сразу после распада Советского Союза и имел паспорт советского образца. Однако при содействии Уполномоченного по правам человека Республики Азербайджан поступило заключение Миграционной службы Республики Азербайджан о том, что С. является гражданином Азербайджана и он может вернуться в страну исхода.

Права коренных малочисленных народов

ВЕРНОСТЬ СЕВЕРУ

Не в первый раз Уполномоченный по правам человека в ежегодном докладе выступает в защиту культуры, языка, традиций коренного малочисленного народа манси. Представителей этого когда-то великого народа становится всё меньше. Пелымских манси остались единицы, севроуральских, видимо, ни одного. В Ивдельском городском округе всего 110 манси, из них ведут традиционный образ жизни и осуществляют традиционную хозяйственную деятельность 63.

По-прежнему остаются актуальными многие предложения о том, как сохранить самобытность, национальную культуру этого народа, прозвучавшие в специальном докладе Уполномоченного, представленном депутатам, руководству и общественности области в 2013 году.

Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека в этом году подготовил документ, в котором просит главу государства спасти вымирающие народы. В нём очень тревожные данные, например, о том, что представителей древнейшей народности ижорцев, помогавших Александру Невскому победить шведов, осталось 266. А потомков племени водь – всего 64.

«У нас здесь ситуация не хуже, чем в Европе на самом деле, но во всём мире идёт эта чудовищная тенденция – маленькие народы исчезают. Это объективная тенденция, к сожалению. Но у нас есть ряд предложений, как можно эти народы спасти, как можно их национальную культуру, самобытность, часто появившуюся тысячелетия назад, сохранить», – обратился к Президенту России В. В. Путину член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека А. В. Бабушкин на состоявшемся в Кремле 8 декабря 2016 года заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Президент отметил, что на прошедшем 31 октября 2016 года Совете по межнациональным отношениям, посвящённом актуальным вопросам реализации Стратегии государственной национальной политики России, эту тему обсуждали.

«Безусловно, вопрос чрезвычайно для такой страны, как Россия, важен, обязательно этим позанимаемся, – подчеркнул глава государства. – Эти вопросы, к сожалению, по остаточному принципу решаются, считается, что это не так важно, никто не обращает на них внимания, но на самом деле это не так, на самом деле они важны».

Реестр как компромисс возвращения графы «национальность» в паспорт

Созданная в нашей области Рабочая группа по подготовке материалов и проектов решений по защите исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования, промыслов коренного малочисленного народа дважды в отчётном году на заседаниях уделила внимание обсуждению вопроса ведения реестра лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.

Разработка нормативных правовых актов, направленных на совершенствование порядка отнесения граждан к малочисленным народам, в том числе ведущих традиционный образ жизни в местах традиционного проживания, и их учёта, ведётся в рамках реализации поручений Президента Российской Федерации. Он утвердил 8 июля 2015 года перечень поручений по осуществлению дополнительных мер, направленных на реализацию государственной политики в области повышения качества жизни и сохранения самобытной культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.

Изменения в проект Федерального закона от 30 апреля 1999 года № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации», касающиеся создания реестра коренных малочисленных народов, ведущих традиционный образ жизни и осуществляющих виды традиционной хозяйственной деятельности, разработало Федеральное агентство по делам национальностей совместно с Ассоциацией коренных малочисленных народов.

Согласно многочисленным федеральным и региональным законам, представители коренных и малочисленных народов имеют право на разнообразные льготы и субсидии, в том числе на компенсации от компаний, ведущих разработку полезных ископаемых на территории традиционного проживания коренных малочисленных народов.

По мнению разработчиков, принятие законопроекта будет способствовать достижению прозрачности и объективности при рассмотрении вопросов о предоставлении социально-экономической поддержки коренным малочисленным народам.

У нас в стране есть регионы, где выдают вкладыши в паспорт, ведут специальные реестры. Авторы законопроекта, изучив международный и российский опыт, предложили создать единый реестр представителей коренных и малочисленных народов.

Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока давно выступает за возвращение графы «национальность» в паспорт. По сути, реестр будет выполнять такую функцию. Выписка из реестра станет основным документом, подтверждающим право на получение преференций.

Основная работа по формированию реестра, информированию, привлечению граждан к его заполнению возлагается на органы местного самоуправления. Делать это они будут на основе выписок из похозяйственных книг, справок общественных организаций и общин коренных малочисленных народов, свидетельств о рождении и других документов.

В течение года шла разработка порядка ведения реестра. Прежде чем направить его в регионы для более широкого обсуждения, им занимались эксперты, общественность, представители заинтересованных органов власти.

В реестре могут быть предусмотрены такие категории граждан:

1. Лица, относящиеся к коренным малочисленным народам, которые ведут традиционный образ жизни, традиционное хозяйствование и занимаются традиционными промыслами постоянно;

2. Лица, которые относятся к коренным народам, но ведут традиционной образ жизни и традиционное хозяйствование не постоянно, а подсобно – работают в других отраслях народного хозяйства, социально-культурной сфере, органах государственной власти или органах местного самоуправления;

3. Лица, не относящиеся к коренным малочисленным народам, которые постоянно проживают в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов и ведут традиционный образ жизни, осуществляют традиционное хозяйствование и занимаются традиционными промыслами малочисленных народов.

4. Лица, не относящиеся к коренным малочисленным народам, но являющиеся членом семьи (супруг/супруга, отец/мать, дедушка/бабушка) лица, относящегося к малочисленным народам;

В зависимости от категории, возможно, будут определен объём прав. Первая категория, например, будет иметь возможность использования всех предусмотренных законом преференций, а третья – пользоваться правами на приоритетное природопользование наравне с коренными малочисленными народами, но на социальную пенсию не сможет претендовать.

Благодаря реестру представители смешанных семей коренных малочисленных народов будут иметь какие-то минимальные льготы.

Заместитель министра экономики Свердловской области Т. В. Гладкова, выступая на заседании рабочей группы по решению проблем коренного малочисленного народа манси с докладом о предложениях по выработке механизма для документального подтверждения принадлежности граждан Российской Федерации к коренным малочисленным народам, проанализировала порядок ведения реестра по лицам, относящимся к коренным малочисленным народам, и порядок предоставлений сведений, содержащихся в этом реестре.

Она рассказала, что были проведены предварительные консультации с представителями манси, проживающими в Ивдельском городском округе, членами общественной организации, а также представителями государственной и муниципальной власти, заинтересованными в данной работе.

В целом положения проекта приказа федерального министра по делам национальностей о ведении реестра лиц, которые относятся к коренным малочисленным народам, были одобрены участниками консультаций.

Реестр представляет собой информационный ресурс о гражданах России, относящихся к коренным малочисленным народам, а также об иных лицах, не отнесенных к коренным малочисленным народам, но, в соответствии с законом № 82, проживающих в местах традиционного проживания коренным малочисленным народам и осуществляющих традиционные виды деятельности.

Основанием для включения сведения в реестр является личное заявление гражданина. Сведения традиционные – паспортные данные, место проживания, индивидуальный номер налогоплательщика и страховой номер в системе пенсионного страхования.

В нашем регионе при подготовке документов могут возникнуть определённые трудности, учитывая специфику территории, разобщённость манси.

В проекте документа не установлена периодичность актуализации данных. Члены Рабочей группы по решению проблем коренного малочисленного народа манси предложили делать это не чаще одного раза в год. Обратили они внимание и на то, что в книгах похозяйственного учёта нет такой графы, как национальность. Пока не понятно, как общественные организации и общины коренных малочисленных народов будут оформлять справки.

Члены рабочей группы высказали мнения по поводу манси, которые проживают в городе в многоквартирных домах, не занимаются традиционными видами деятельности. Они не подходят под этот документ, но это всё равно по национальности манси. Как предоставлять им льготы?

Прозвучали и предложения внести в реестр всех лиц, которые принадлежат к коренным малочисленным народам независимо от того, где они проживают, в каком муниципалитете.

Уполномоченный надеется, что новый депутатский корпус Государственной Думы найдёт общие подходы к решению вопросов жизнеобеспечения, защиты прав коренных малочисленных народов и примет законопроект о создании реестра представителей коренных малочисленных народов. Он очень важен для тех, кто занят в традиционных отраслях хозяйствования.

Как стать манси?

Действующим законодательством не установлен порядок определения национальной принадлежности граждан. В Конституции Российской Федерации предусмотрено, что каждый вправе определять и указывать свою национальную принадлежность. При этом отсутствует законодательный механизм реализации данного права. Сейчас национальность указывается только в свидетельствах о браке и о рождении ребёнка, да и то по желанию заявителя. Причём, если человек потом передумает – то доказывать, что у него другая национальность, придётся в судебном порядке.

В соответствии со статьёй 16 Декларации прав и свобод человека и гражданина, утверждённой Постановлением Верховного Совета РСФСР от 22 ноября 1991 года № 192, у каждого гражданина есть право самостоятельно определять свою национальную принадлежность.

Прежний порядок определения гражданином своей национальной принадлежности в настоящее время не действует, наличие в свидетельстве о рождении указания на национальную принадлежность его родителей само по себе не является определением национальной принадлежности человека.

В некоторых регионах есть случаи, когда коренные жители не могут доказать свою этническую принадлежность и поэтому остаются без льгот. Нередко аборигенов штрафуют за промысел на особо охраняемых территориях, если они не могут доказать свою принадлежность к коренным малочисленным народам.

В нашем регионе таких проблем нет. Учитывая небольшую численность и компактное проживание на территории одного муниципального образования основного количества манси, их национальная принадлежность к коренным малочисленным народам ещё с советских времен учтена в документах администрации городского округа и местной общественной организации «Общество по выживанию и социально-экономическому развитию манси».

В этом году в семьях манси прибавления не было, а в предыдущем, 2015 году, три семьи указали в свидетельствах о рождении, что у них родились дети по национальности манси.

В первом случае отец заявил себя как манси, он родился в Ушме, проживает в Юрте Анямова. Мать тоже заявила себя как манси, родилась и проживает в поселке Ушма.

А во второй семье отец заявился как литовец, живёт в Берёзовском. Мать – как манси, живёт в посёлке Ягодном.

В третьей семье отец русский, екатеринбуржец, мать заявила себя как манси, живёт в посёлке Междуреченском.

Уполномоченному известен случай, когда проживающий в посёлке Пелым манси В. обращался в Ивдельский городской суд в интересах своих несовершеннолетних детей об установлении факта национальной принадлежности, мотивируя свои требования тем, что по линии отца, его братья и сёстры, а следовательно, и его дети являются по национальности манси. Установление этнической принадлежности он объяснил осуществлением в последующем его детьми права пользования предусмотренными законами льготами как лицам, принадлежащим к малочисленным народам Севера – манси.

Живём рядом, а льгот не имеем

Претендовать на положенные по закону преференции могут только представители коренного малочисленного народа, которые проживают в территориях традиционного проживания. Перечень таких территорий утверждён распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.05.2009 г. № 631-р. В Свердловской области местом традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера (манси) является Ивдельский городской округ.

Это распоряжение принято в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 30.04.1999 г. № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации». При этом в соответствии с п. 6 ст. 11 Федерального закона от 15.12.2001 г. № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 г. № 1049 утверждён перечень районов проживания малочисленных народов Севера в целях установления социальной пенсии по старости.

Согласно данному перечню в Свердловской области районами проживания малочисленных народов Севера (манси) являются посёлки Бахтиярова Юрта, Хандыбина Юрта, Юрта Анямова, Юрта Пакина, Юрта Курикова, Суеватпауль, Хорпия Ивдельского городского округа. То есть данный перечень включает в себя не все населенные пункты, в которых фактически проживают манси.

Члены рабочей группы акцентировали внимание на непростой ситуации в посёлке Ушма. Сюда переехали из-за пожара, уничтожившего дома в посёлке Юрта Анямова, несколько семей в построенные по губернаторской программе около восьми лет назад десять домов. Посёлок Ушма не включён в перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной детальности коренных малочисленных народов РФ. Эти манси не могут претендовать на назначение социальной пенсии, другие льготы. А манси, проживающие в посёлке Юрта Анямова, в семи километрах от Ушмы, имеют право на льготы.

В рамках рассмотрения проекта постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении перечня малочисленных народов Севера и перечня районов проживания малочисленных народов Севера в целях установления социальной пенсии по старости» в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации были направлены предложения по расширению перечню районов проживания манси для установления манси социальной пенсии по старости.

На недавнем совещании у полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе этот вопрос снова был поднят. Полпред поддержал предложение внести посёлок Ушма в перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной детальности коренных малочисленных народов.

В нашей области манси в основном проживают в Ивдельском городском округе, а также в посёлке Пелым, городе Североуральске. Несколько манси стали екатеринбуржцами.

Манси Пелыма, который находится недалеко от Ивделя, в соответствии с проектом приказа Федерального агентства по делам национальностей права на льготы уже не имеют, даже подтвердив национальную принадлежность.

Ограничение перечня районов проживания манси населёнными пунктами, указанными в постановлении № 1049, создаёт риск возникновения социальной напряженности среди манси и недовольства по отношению к органам государственной власти и местного самоуправления.

Члены рабочей группы предложили внести в реестр всех лиц, которые принадлежат к коренным малочисленным народам, независимо от места их проживания. Это, по мнению Уполномоченного, будет справедливо.

На пенсию – на 5 лет раньше

Законодательством установлены особенности назначения социальной пенсии по старости гражданам из числа малочисленных народов Севера. Пенсия устанавливается по достижении возраста 55 лет мужчинам и 50 лет женщинам при условии постоянного проживания в районах проживания малочисленных народов Севера на день назначения пенсии. Назначается пенсия указанной категории в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 15.12.2001 г. № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».

На сегодняшний день численность манси, проживающих на территории Ивдельского городского округа, имеющих право на социальную пенсию, в соответствии с указанным Федеральным законом, составляет 11 человек (5 женщин и 6 мужчин). Не все из них ведут традиционный образ жизни, это сейчас не требуется подтверждать.

В течение ближайших 10 лет право на социальную пенсию может возникнуть еще у 12 человек (у 4 женщин и 8 мужчин).

Размер пенсии определяется в твёрдой сумме, сейчас размер социальной пенсии по старости указанной категории граждан составляет 5 951 рубль 82 копейки, с учетом северного коэффициента Свердловской области –1,2.

Охота в целях обеспечения традиционного образа жизни

Согласно п. 11 Приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 20.01.2011 г. № 13 «Об утверждении порядка выдачи и аннулирования охотничьего билета единого федерального образца, формы охотничьего билета», лицам, относящимся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, а также лицам, которые не относятся к указанным народам, но постоянно проживают в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности и для которых охота является основой существования, предусмотрена льгота: при выдаче охотничьего билета в нём проставляется отметка: «Охота в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности осуществляется свободно (без каких-либо разрешений) в объёме добычи охотничьих ресурсов, необходимом для удовлетворения личного потребления».

В Свердловской области с 2011 года зарегистрировано около 94 тысяч охотников, получивших билет единого федерального образца, из них 6 манси, проживающих в Ивдельском городском округе.

Основанием для такого штампика при выдаче охотничьего билета служили свидетельства о рождении, которые манси предоставляют добровольно. Законодательством не предусмотрено требовать его с тех лиц, которые имеют право на проставление этой особой отметки. Основным документом, подтверждающим право на льготу, является паспорт гражданина Российской Федерации с отметкой о регистрации по месту жительства.

Действует льгота бессрочно, сборы за пользование объектами животного мира и пошлину за выдачу разрешения на право манси не платят.

Апробированный опыт регионов

Вопрос формирования правового механизма для подтверждения принадлежности граждан к коренным этносам, отзывы о реестре региональных органов власти были рассмотрены 8 декабря 2016 года на заседании совета по вопросам коренных малочисленных народов Севера и Сибири при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе.

В его работе в режиме видео-конференц-связи участвовали президент Ассоциации коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, депутат Госдумы Г. П. Ледков, главные федеральные инспекторы в УрФО, руководители профильных государственных органов и общественных объединений.

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе И. Р. Холманских отметил, что порядок подтверждения принадлежности граждан к коренным этносам на уровне федерального закона пока не определили, но работают в этом направлении. Такой правовой механизм юридически обоснованного предоставления льгот и иных мер поддержки коренных малочисленных народов Севера необходим, он послужит надёжным барьером против всякого рода злоупотреблений.

Из всех регионов, на территории которых живут представители коренных малочисленных народов, поступили предложения по практической выработке механизма подтверждения принадлежности к коренным малочисленным народам Севера.

«Мы увидели искреннюю заинтересованность органов власти и общественных организаций сообща действовать в этом направлении», – сказал полпред, обратив внимание участников заседания на апробированный опыт регионов.

В Ханты-Мансийском автономном округе, например, Департамент природных ресурсов организовал поименный учёт представителей коренных этносов, получающих социальную поддержку. Сделан региональный реестр организаций, в который включили данные почти о пяти тысячах граждан, ведущих традиционное хозяйствование и промыслы.

На Ямале Окружной департамент по делам коренных малочисленных народов Севера выдаёт представителям коренных этносов социальный документ, подтверждающий ведение ими традиционного образа жизни.

А органы власти ЯНАО даже разработали проект изменений в постановление Правительства РФ о порядке выдачи паспортов гражданам России. Они предлагают ввести специальные вкладыши к паспортам для представителей коренных народов.

Испытание холодом

Корреспондента телекомпании «НТВ», обратившегося к Уполномоченному, интересовало, что делают власти для повышения качества жизни коренных малочисленных народов, обеспечения доступа к медицинскому обслуживанию, образованию, социальным службам… Чтобы своим глазами увидеть, попытаться разобраться в том, почему, несмотря ни на что, мало кто из представителей коренных малочисленных народов соглашается покинуть землю предков, как получается, что целые народности живут рядом, но словно на другой планете, журналисты отправились в дальнюю дорогу к лозьвинским манси.

Корреспонденту старейшая жительница посёлка Ушма Альбина Анямова рассказала, что до сих пор ходит на охоту, добывает мясо, хотя меткость стрельбы уже не та.

В специальном репортаже показали дома, построенные на средства из областного резервного фонда восемь лет назад. Очень в них холодно. Когда температура на улице падает до минус 50 градусов, дома ходят в шубах. Вода замерзает в ведрах. Многодетный сосед Альбины Николай, не выдержав испытания холодом, перевёз семью обратно в свой старый, не такой красивый, но тёплый сруб.

О необходимости утеплить дома Уполномоченный писала в Ежегодном докладе за 2014 год по итогам выезда Рабочей группы в места традиционного проживания манси.

Казалось бы, проблем не должно было возникнуть. Эти дома стоят на муниципальном балансе, стены действительно промерзают. Уполномоченный считала, что сложнее будет отремонтировать дома в других посёлках, построенные ещё в шестидесятые – семидесятые годы прошлого века и не зарегистрированные.

Учитывая, что войти в программу помощи манси на 2015 год уже не успели, Администрация Ивдельского городского собиралась выйти на Председателя Правительства области с ходатайством о проведении ремонта домов за счёт резервного фонда Правительства области.

В докладе по итогам 2015 года Уполномоченный вернулась к этой теме, сообщила, что областным Министерством строительства и развития инфраструктуры уже составлена сметная стоимость работ, Первый Заместитель Председателя Правительства Свердловской области В. А. Власов поставил задачу перед ведомствами в следующем году обязательно утеплить дома манси в посёлке Ушма. Предлагалось провести работы на внебюджетные средства.

В повестке заседания Рабочей группы по решению проблем коренного малочисленного народа манси, состоявшегося 26 сентября 2016 года, вновь был пункт об утеплении домов манси. Глава Ивдельского городского округа П. М. Соколюк сообщил, что смета на утепление сделана. Ремонт 5 домов размером 6 × 6 метров обойдётся в 1 миллион 96 тысяч рублей. Ещё 5 домов размером 7× 7 метров – 1 миллион 245 тысяч рублей.

Чтобы минимизировать затраты, собирались, закупив материалы, привлечь манси, чтобы они под контролем бригадиров строительной организации утеплили дома.

Спонсорских денег, которые лежат на счёте у подрядчика, всего 100 тысяч рублей, поэтому, как и два года назад, прозвучало предложение просить деньги из резервного фонда или, скорректировав договор о безвозмездной финансовой помощи между общественной организацией «Общество по выживанию и социально-экономическому развитию манси» и ООО «УГМК-Холдинг», утеплить дома на эти деньги.

Заместитель Главы Администрации Ивдельского городского округа С. Н. Миронова 19 октября направила письмо общественной организации с просьбой рассмотреть данное предложение на Правлении и дать ответ о перераспределении средств в рамках договора о безвозмездной финансовой помощи с ООО «УГМК-Холдинг» на решение вопроса по утеплению домов манси в срок до 21 октября.

Заметим, вопрос утепления домов обсуждается не первый год – и тут такой рывок, дали всего два дня на принятие решения о выделении денег.

Общественная организация не посчитала возможным перенаправление денег, полученных, в соответствии с договором о безвозмездной финансовой помощи, с ООО «УГМК-Холдинг».

Доводы привели следующие: эти дома стоят на муниципальном балансе, поэтому есть возможность отремонтировать их на средства из областного и федерального бюджетов.

К тому же большая часть поступавших поквартально средств уже освоена в рамках программы мероприятий Уральской горнодобывающей компании по решению проблем коренного малочисленного народа манси. Как известно, ООО «УГМК-Холдинг» ведёт добычу медно-цинковой руды на территории традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренного малочисленного народа манси.

Депутат Государственной Думы А. П. Петров в очередной раз побывал у лозьвинских манси в конце сентября. Хотя он не строитель, толк в этом знает, не один завод построил.

– Пол в домах положен прямо на землю, фундаменты рассчитаны на плюсовую температуру, брёвна просели, в них щели, оконные проёмы начали подгнивать, – отметил Александр Петрович. – Необходимо не просто утепление стен, а капитальный ремонт. Манси вынуждены постоянно топить печки, которые требованиям пожарной безопасности не соответствуют, тут и до беды недалеко. Кто за это будет отвечать? Манси говорят, что, судя по отношению к ним, никому они не нужны, хоть и есть какие-то рабочие группы помощи коренному малочисленному народу в полпредстве и в области.

Напомним, в соответствии с распоряжением Правительства Свердловской области от 14.03.2006 г. № 202-РП «О выделении средств Ивдельскому городскому округу для строительства жилья для манси», принятом при поддержке Уполномоченного, поставили 10 срубов жилых домов и бань на берегу реки Лозьва. Проект строительства домов для манси разработало екатеринбургское ООО «Стройсервис», конкурс на выполнение функций генподрядчика выиграло ивдельское ООО «Геотек».

В 2012 году власти определили статус посёлка Ушма. Построенные жилые дома зарегистрированы в Управлении Росреестра по Свердловской области за Ивдельским городским округом. Новосёлы получили свидетельства о регистрации прав на дома, расположенные на улицах Набережной и Лесной, – такие им дали названия.

Учитывая, что строительство этих домов курировала Администрация муниципального образования, она же принимала некачественно сделанные дома на баланс, то она и должна их ремонтировать, считает Уполномоченный, а не пытаться сделать это за счёт безвозмездной финансовой помощи, которую оказывает общественной организации ООО «УГМК-Холдинг».

Впору обращаться за поддержкой и в фонд чрезвычайных ситуаций, и к депутатам Законодательного Собрания Свердловской области, чтобы выделили деньги из областного бюджета. Условия, в которых живут сейчас манси, – это действительно чрезвычайная ситуация. Климат на севере области экстремальный, 40–50-градусные морозы – дело обычное.

Член Комитета Государственной Думы по делам национальностей, Президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации Г. П. Ледков, к которому обратился депутат Государственной Думы А. П. Петров, пообещал поднять вопрос о поддержке свердловских манси. Г. П. Ледков возглавляет Рабочую группу Комитета Государственной Думы по делам национальностей по разработке проектов федеральных законов по защите прав коренных малочисленных народов Российской Федерации. В его планах провести в Ивделе выездное заседание Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.

Член Комитета Государственной Думы по охране здоровья А. П. Петров делает для наших манси очень многое, помогает решать различные проблемы. Вот и на этот раз привёз не только продукты питания, одежду, обувь, бензопилу, мощный дизельгенератор, чтобы обеспечить дома манси электричеством, но и лекарства для детей и взрослых (расписал, что да как принимать), а также перевязочные средства, стерилизующие повязки... Такие аптечки лишними не будут – до ближайшего фельдшерского пункта от Ушмы много десятков километров по бездорожью.

Причем всё это личная помощь депутата Петрова, а не государственная. Неоднократно он организовывал выезд и лечение манси в областных больницах.

В декабре 2014 года на заседании рабочей группы был заслушан и отчёт о результатах обследования Администрацией Ивдельского городского округа посёлка Юрта Пакина. Прозвучала информация о том, что несколько домов может быть признано аварийными, один требует капитального ремонта. Нужна помощь семье, которая сама строит дом...

Другие посёлки из-за труднодоступности обследовать не смогли. Предполагалось, что в ближайшие выборы, когда будет задействован вертолёт, специалисты администрации вместе с избирательной комиссией побывают в них, проведут обследование жилья манси, чтобы составить объективную картину и вынести на рабочую группу вопрос о ремонте, строительстве домов. С той поры прошли уже вторые выборы, а полной информации о состоянии домов манси так и нет.

К сожалению, остался в планах и доклад о положении манси в Свердловской области. Его должны были сделать до 1 июля 2016 года, отразить демографию, тенденции, проанализировать выполнение мероприятий, их финансирование, чтобы наметить конкретные планы помощи лозьвинским манси.

В принятом в декабре плане основных мероприятий по реализации в Свердловской области в 2017–2025 годах Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов просто продекларированы направления работы, не указано, какие мероприятия будут проведены. По сути, в этом плане нет хозяйственно-экономического направления, только организация выплат социальных пособий, перевозок манси, проживающих в лесных посёлках, летнее оздоровление детей…

На каникулы – в спасательном жилете

Рабочая группа по решению проблем коренного малочисленного народа манси постаралась организовать регулярное транспортное сообщение с посёлком Ушма, доставку школьников на учебу и каникулы вездеходом с оборудованной для перевозки людей вахтовкой. Но из-за половодья в конце мая 2016 года вездеход не смог доставить детей из школы-интерната к родителям в посёлок Ушма.

Было принято решение из Ивделя до Вижая довезти их вездеходом, а далее по реке на моторных лодках. Опыт такой доставки детей родителями есть, несколько лет назад по инициативе Уполномоченного специально для этого закупали для ребят спасательные жилеты.

Хотя доставить 13 детей планировали не на плоскодонках, а на большой деревянной лодке, это вызывало тревогу за жизнь школьников. Река Лозьва из-за больших паводковых вод представляет серьёзную опасность. Манси хорошо знают особенности русла рек, но, к сожалению, неоднократно были случаи, в том числе два в 2016 году, когда манси утонули после столкновения лодки с затонувшим деревом.

За поддержкой Уполномоченный обратилась к начальнику Главного управления МЧС России по Свердловской области генерал-майору А. В. Заленскому, попросила найти возможность обеспечить детей спасательными жилетами и направить спасателя, который бы сопроводил их во время переправы по реке от Вижая до Ушмы, а это более пятидесяти километров. Вопрос решили оперативно. На каникулы дети прибыли с небольшой задержкой и почти без приключений. Спасибо Главному управлению МЧС России по Свердловской области.

Чтобы не подвергать детей опасности, Уполномоченный предлагает вернуться к обсуждению вопроса строительства начальной школы в Ушме, чтобы не доставлять первоклашек по бездорожью, на лодке-плоскодонке по реке, а зимой на снегоходе в школу-интернат, где они проводят много месяцев вдали от родных, привычного уклада жизни, не участвуют в традиционных промыслах, не получают необходимого опыта и знаний, определяющих самосознание манси.

Хлеба и керосина просят манси

С коллективным письмом в адрес Уполномоченного обратились «ныне живущие потомки народа манси, жители посёлков Бурмантово и Хорпия», так они подписались.

В связи с тяжёлым материальным положением просили оказать содействие в оказании им гуманитарной помощи. В списке продуктов и вещей мука пшеничная, макаронные изделия, крупы, сахар, чай, масло растительное, консервированные продукты, одеяла, подушки, белье постельное, лампы освещения, свечи, керосин, бензин….

В девяностые годы прошлого века, когда манси остались без оленей, накануне зимы в лесные посёлки завозили продукты, Правительство области находило для этого средства. Судя по поступившему обращению, ситуация с реализацией конституционных прав и гарантий коренного малочисленного народа остаётся сложной.

Как оказалось, Министерство экономики Свердловской области, куда Уполномоченный обратилась за поддержкой, направила запрос председателю ивдельской общественной организации, в котором попросили «совместно с Администрацией Ивдельского городского округа рассмотреть и по возможности оказать содействие в обеспечении манси продуктами питания и иными испрашиваемыми предметами обихода и жизнеобеспечения за счёт средств общественной организации и спонсорской помощи».

Конечно, общественная организация старается по мере сил решать проблемы манси, но, по мнению Уполномоченного, откликнуться на коллективное обращение манси, найти возможность помочь им должна была Рабочая группа по решению проблем коренного малочисленного народа, в которую входят представители всех министерств и ведомств, занимающиеся вопросами манси.

В Ежегодном докладе за 2014 год Уполномоченный писала, что прежде всего нужен не завоз продуктов, а системная помощь, целевая государственная программа мероприятий по поддержке манси, выработка общей стратегии и тактики дальнейшей работы. Манси нужны работа и жильё. Из числа проживающих в лесных посёлках манси трудоустроен всего 1 человек – В. Н. Анямов в Ивдельском лесничестве.

Проблемы, связанные с признанием, соблюдением и защитой прав коренных малочисленных народов России находятся в сфере пристального внимания федерального Уполномоченного по правам человека. Учитывая высокую значимость данного вопроса, необходимость более глубокого его изучения для дальнейшего совершенствования законодательства, повышения гарантий государственной защиты коренных малочисленных народов, в отчётном году региональный Уполномоченный провёл серьёзное исследование ситуации в Свердловской области по большому количеству индикаторов, направил его результаты Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Т. Н. Москальковой.

Их комплексный анализ позволит оценить качество жизни коренных малочисленных народов, выявить наиболее важные проблемы и определить основные направления совершенствования правовых механизмов в сфере защиты прав и свобод коренных этносов и народностей.

Впервые в 2016 году свердловчане были представлены к общественной награде Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. За большой вклад в развитие движения коренных малочисленных народов, защиту их прав, исконной среды обитания, традиционного образа жизни, хозяйствования и промыслов медали «За верность Северу» вручили Уполномоченному по правам человека и руководителю ивдельской общественной организацией «Общество по выживанию и социально-экономическому развитию манси» Е. М. Алексееву.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВА

ЦЕНТРОМ ПОЛИТИЧЕСКИХ ДИСКУССИЙ СТАНОВИТСЯ ЕКАТЕРИНБУРГ

Политические права, безусловно, отношу к важнейшим в комплексе прав человека. Они основа жизни и деятельности человека как свободного гражданина. Любое искажение, ограничение, тем более извращение политических, гражданских прав превращает людей в объект опеки, в каких-то случаях даже оберегаемых, защищаемых государством, но это не меняет дела, в наличии имеются подданные или некое их подобие, но никак не свободные граждане.

Периодически центр политических дискуссий России в 2016 году перемещался в Екатеринбург. Столицей наш город стал не случайно: открытие Ельцин Центра стало событием, явлением в политической, культурной, образовательной сферах жизни. Не менее 3–4 раз в месяц доводилось бывать на мероприятиях либо готовить самой конференции, круглые столы. Уровень их всегда высокий, причём отличающийся своей дискуссионностью, порой конфликтностью, но всегда содержательной наполненностью.

Одним из важнейших событий в политической жизни области стало выездное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте Российской Федерации. Правозащитники, посетив горячие точки области, встретившись с десятками жителей, приняв более сотни свердловчан в рамках выездного приёма населения, собрались на итоговое заседание в Ельцин Центре. Символично, что это заседание проходило в зале Свободы. Участие по приглашению Совета принимали Губернатор Свердловской области Е. В. Куйвашев, Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Л. В. Бабушкина, заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Ю. А. Пономарёв, уполномоченные по правам человека всех регионов Уральского федерального округа, другие официальные лица и представители общественных организаций.

Конечно же, это был серьёзный урок и для нашего правозащитного сообщества. Круглые столы, прошедшие на площадках Законодательного Собрания, Правительства Свердловской области, показали, что уровень дискуссий у нас получился интересным и профессиональным. Тем не менее руководители секций на итоговом совещании высказали ряд серьёзных замечаний, за что мы благодарны нашим гостям. По мнению руководителя Совета по правам человека при Президенте Российской Федерации М. А. Федотова, это было одно из самых ярких заседаний Совета, неслучайно Екатеринбург второй раз принимает выездное заседание. И каждый раз атмосферу определяет место проведения: и областная библиотека для детей и юношества, и Ельцин Центр имеют свою особую ауру, которая способствовала свободному общению.

Из итогового документа Совета, принятого на выездном заседании в Екатеринбурге, видно, что основную долю в нём занимали демократические ценности, которые в Свердловской области существуют реально, а не на бумаге.

«Средний Урал – это огромный регион с сильным и активным гражданским обществом, с большой палитрой политических партий. Развитие промышленности и социальной сферы сопровождается различными подходами к решению задач. Но при этом я убежден: всё, что касается прав человека, должно стоять на первом месте», – заявил Евгений Куйвашев главе Совета по правам человека, сообщается на сайте Совета.

«Депутаты заслушивают по итогам года несколько ключевых руководителей региона: это и Губернатор Свердловской области, Прокурор, начальник Главного управления внутренних дел, специализированные омбудсмены, но среди этих докладов особое место по традиции занимает Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Свердловской области», – подчеркнула Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Л. В. Бабушкина, отмечается в протоколе выездного заседания.

Очень тепло отзывалась об этом заседании на своей странице в соцсетях член Совета Лиза Глинка. К сожалению, это была её последняя поездка на Урал.

В 2016 году Россия отметила 25-летие института Президентства России. И снова большая доля событий связана с Екатеринбургом.

Народный университет Российского конституционализма, возглавляемый Г. Э. Бурбулисом, провёл серьёзный анализ событий того времени. И в этом, наверное, надо искать корни дискуссии вокруг первого Президента России, его времени и его центра. Надо помнить, что в 1991 году Свердловская область поддержала своего земляка, отдав за него 84,8 процента голосов. А Республика Тува – 15,3 процента. Страна была и остаётся разной. Но у Свердловской области всегда было и остаётся собственное мнение.

ПОСЛУШАЙТЕ – И УСЛЫШИТЕ ДРУГ ДРУГА

Быть ли Ельцин Центру, Храму-на-воде – темы декабрьских споров: и публичных, и в социальных сетях. Сожалею, что мы не хотим слышать друг друга. Давно пора пойти навстречу и тем, кто «за», и тем, кто «против». Более того, когда мы выступаем против, делаем это агрессивно, с обязательным обвинением власти всех уровней. Надо учиться слушать друг друга. Часто так бывает, что рядом люди, которые принимают Ельцин Центр как площадку, куда можно сходить в выходной. И точно так же есть люди, которые искренне радуются, что у нас появится особый храм, куда можно привезти гостей нашего города.

По мнению Уполномоченного, это и есть особенность будущего года – услышать друг друга.

Губернатор Е. В. Куйвашев пригласил Н. С. Михалкова в Ельцин Центр, теперь надо попробовать встретиться с теми, кто воюет с началом строительства Храма-на-воде.

Наверное, мы многое забыли из своего прошлого, из которого надо извлекать уроки. В советское время господствующая идеология много внимания уделяла проблеме социальной активности, самодеятельности личности, пытаясь найти формулу сочетания свободы человеческой личности с её безусловной лояльностью к любым действиям власти. Формула, понятно, найдена не была, она невозможна. Поэтому собственно политическая активность, самодеятельность советских людей как публичная деятельность, борьба мнений, интересов, идеологических течений, политических программ и т. д. в СССР просто не допускалась как таковая. Малейшие попытки диссидентства и инакомыслия пресекались жестко и безжалостно. Уроки той истории над извлекать.

Следующий год будет особенным – 80-летие Великого террора. В 2016 году Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Распоряжением Президента Российской Федерации В. В. Путина от 15 февраля была включена в состав рабочей группы по выполнению Концепции по увековечиванию жертв политических репрессий. Рабочую группу возглавляет М. А. Федотов, в её составе много руководителей министерств и ведомств. И самое главное – моральные авторитеты страны. Посещение Бутовского полигона, Соловецких островов, знакомство с архивами убеждают: наше поколение просто обязано сделать всё для увековечивания памяти безвинных жертв репрессий.

В нашей области есть нескольких человек, которых хотелось бы отметить, как занимающихся этим важным делом в духе государственной концепции: А. А. Козицын, генеральный директор ООО «УГМК-Холдинг», А. А. Капустин, начальник управления архивами Свердловской области, Архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, Ассоциацию жертв политических репрессий, общество «Мемориал» и сотни активистов, своими силами поставивших памятники по всей области, в том числе единственный в России памятник жертвам коллективизации в Ирбите.

Что касается областной комиссии, то она проводит одно-два заседания в год и на этом ставит точку. В 2017 году надо уделить этой дате особое внимание. Время уходит. У нас есть уникальная возможность установить «Маски скорби» Эрнста Неизвестного в Екатеринбурге, тем самым увековечив память жертв политических репрессий на века.

Конечно, неизбежны новые дискуссии, споры вокруг трагических событий. Но мы обязаны увековечить имена жертв политических репрессий. И этот долг перед поколениями, по которым прошёлся страшный террор, мы должны выполнить. Но не менее важно, чтобы это было уроком для поколений будущих. Нет-нет да и переходит тон дискуссии в ненависть одних к другим, считающих себя вправе судить тех, кто мыслит иначе. Такого повторяться не должно.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ПРАВА

КАК МЫ ИЗБИРАЛИ ВЛАСТЬ

Подготовка к выборам в органы государственной власти или органы местного самоуправления, голосование в день выборов всегда были на контроле Уполномоченного по правам человека, но прежде этими вопросами приходилось заниматься в связи с поступающими жалобам, информацией о нарушениях избирательного законодательства. И только сейчас эта работа вышла на новый уровень. Власть теперь рассматривает институт Уполномоченного по правам человека в роли независимого контролёра в самой политизированной сфере — наблюдение на выборах.

В период избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, депутатов представительных

органов и глав муниципальных образований мониторинг соблюдения избирательных прав граждан стал важнейшим участком работы Уполномоченного по правам человека. Мониторинг проводился силами аппарата Уполномоченного и привлечённых экспертов на протяжении предвыборного периода, в Единый день голосования 18 сентября и после выборов.

По заданию Уполномоченного мониторинг темы выборов в регионе вела группа социологов, отслеживающая материалы новостных порталов и пользовательских страниц в виртуальных социальных сетях (Facebook, «Вконтакте», Livejournal) и ежедневно предоставляющая Уполномоченному информацию о тревожных ситуациях, нарушениях избирательного законодательства. Также Уполномоченный ежедневно получала результаты мониторинга офф-лайновых (печатных и электронных) СМИ по темам «Избирательная система», «Активность политических партий и организаций, депутатов всех уровней» в Свердловской области, которые готовил репутационный портал Upmonitor.

Создание условий для надлежащей реализации прав граждан в период подготовки и проведения избирательной кампании предполагало взаимодействие Уполномоченного по правам человека со всеми субъектами избирательного процесса, прежде всего, с Избирательной комиссией Свердловской области, наблюдателями, представителями организаций, осуществляющих общественный контроль.

Эффективный тандем

На протяжении многих лет Уполномоченный по правам человека и Областная избирательная комиссия совместно работают в интересах обеспечения прав избирателей, и этот тандем эффективно работает. Уполномоченный – надёжный партнер в проведении областного смотра-конкурса для учащихся учреждений общего и профессионального образования «Мы выбираем будущее», организованного Облизбиркомом. Ежегодно в конкурсе принимают участие 10–12 тысяч учащихся. В работу по формированию правовой культуры будущих избирателей включились их педагоги, родители, избирательные комиссии, государственные и муниципальные органы.

Во время прошедшей избирательной кампании еженедельно проходили совместные рабочие поездки Уполномоченного с Председателем избирательной комиссии В. А. Чайниковым в территориальные избирательные комиссии, где обсуждали подготовку выборов, рассматривали обращения граждан о предполагаемых нарушениях избирательных прав.

Одним из направлений мониторинга стало отслеживание реализации принципа равного доступа политических партий и кандидатов к СМИ. В состав Рабочей группы Избирательной комиссии Свердловской области по установлению результатов учёта эфирного времени, затраченного в течение одного календарного месяца на освещение деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, был включён сотрудник аппарата Уполномоченного по правам человека В. А. Вахрушев. Журналисты редакций районных газет, давно ставшие, по сути, представителями Уполномоченного по правам человека на местах, тоже оперативно сообщали информацию о ходе предвыборной борьбы.

Уполномоченный делал всё возможное, чтобы преодолеть дефицит доверия избирателей к институту выборов. Накануне Единого дня голосования в эфире телеканала «Областное телевидение» Уполномоченный обратилась к избирателям с призывом прийти на избирательный участок и проголосовать. Выразила надежду, на избрание власти, которая будет видеть человека.

В аппарате Уполномоченного в день выборов работала горячая линия, оперативно реагировали на телефонные звонки граждан, наблюдателей, представителей общественных объединений, обращающихся с вопросами, жалобами, сообщениями о нарушении избирательных прав, просьбами о помощи.

Участки пристального контроля

Особое внимание обращалось на обеспечение возможности принять участие в избирательной кампании отдельных категорий граждан: маломобильных групп населения, тех, кто находится на излечении в медицинских учреждениях, проживает в отдалённых территориях, находится в изоляторах временного содержания, следственных изоляторах, спецприёмниках, под домашним арестом. Уполномоченный держала на контроле участие граждан, находящихся на стационарном лечении в больницах, где были созданы временные избирательные участки для голосования. В местах компактного проживания граждан с инвалидностью по зрению и заболеваниями опорно-двигательного аппарата обращалось особое внимание на оснащённость избирательных участков пандусами, специализированными кабинами для голосования избирателей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, трафаретами для самостоятельного заполнения избирательного бюллетеня и необходимыми информационно-разъяснительными материалами, изготовленными по Брайлю, подсветками, аудиоинформационными инструкциями для слабовидящих и инвалидов по зрению.

Для голосования избирателей-инвалидов по зрению в городах области впервые открыли пятнадцать избирательных участков, где использовали специальные трафареты для бюллетеней. Избирательная комиссия совместно с областной библиотекой слепых организовала запись текстов избирательных бюллетеней в аудиоформате, чтобы инвалиды по зрению смогли ознакомиться со списком избирательных объединений и кандидатов, участвующих в выборах. Бюллетени в аудиоформате были размещены на сайте избирательной комиссии, прослушать записи можно было и на избирательных участках.

Голосование в следственных изоляторах (СИЗО) и изоляторах временного содержания (ИВС) находилось в зоне внимания Уполномоченного. Незадолго до выборов сотрудник аппарата Уполномоченного проверил готовность СИЗО № 1 и исправительной колонии № 2 к проведению выборов, обеспечению арестованным лицам возможности реализовать избирательное право. В СИЗО, где под арестом находились 970 человек, были проверены 2 избирательных участка для голосования, установка ширм, сейфов для хранения избирательных бюллетеней, урн для голосования, а также места размещения наглядной агитации.

Были осмотрены также помещения в больнице № 2 и ПФРСИ исправительной колонии № 2, где 25 арестованных граждан должны были принять участие в голосовании. Проверено наличие кабины для голосования и наглядной агитации.

В Единый день голосования сотрудники аппарата Уполномоченного выезжали для проверки условий голосования арестованными лицами в следственном изоляторе № 6 и ПФРСИ воспитательной колонии № 2 города Кировграда.

В целях обеспечения избирательных прав граждан на выборах депутатов Государственной Думы было образовано 87 избирательных участков для голосования избирателей без регистрации по месту жительства.

По заказу Избирательной комиссии Свердловской области впервые разработали специальную программу, позволяющую оперативно работать с такими избирателями и исключающую возможность голосования одного избирателя на нескольких участках. Проголосовали 963 избирателя без регистрации по месту жительства, зафиксировано12 повторных обращений.

Наблюдатели от гражданского общества

Задолго до начала избирательной кампании Уполномоченный сделала ставку на привлечение активных граждан к работе общественными наблюдателями на выборах и обязательное их обучение. Выступала в средствах массовой информации о порядке, сроках регистрации наблюдателей, в том числе дала пресс-конференцию в информационном агентстве «Интерфакс-Урал» на тему «Прозрачность и легитимность выборов контролирует Уполномоченный по правам человека: как будут отслеживаться чистота голосования и подсчет голосов?».

Всем, кто сегодня говорит о том, что во время голосования были нарушения, вбросы бюллетеней, Уполномоченный объясняет, что наблюдатели обеспечивали серьезную защиту кандидатам в депутаты, политическим партиям. Впервые ни один участок в нашем регионе не обошёлся без наблюдателей.

Профессиональные наблюдатели получились из студентов Гуманитарного университета (г. Екатеринбург), на базе которого в течение нескольких месяцев Областной избирательной комиссией была организована «Школа наблюдателей». Ребята получили теоретические и практические знания, прошли путь тех, за кем будут наблюдать, «отработали» все этапы дня голосования в реальном времени, выступили в роли членов комиссий и избирателей.

В день голосования работала мониторинговая группа, для которой избирком обеспечил доступ в реальном времени к записям с камер видеонаблюдения на избирательных участках. Впрочем, каждый желающий мог через Интернет посмотреть, что происходит на избирательных участках, благодаря организованному видеонаблюдению в режиме онлайн.

На всех избирательных участках, где Уполномоченный успела побывать в течение Единого дня голосования (а это 28 избирательных участков во всех районах Екатеринбурга, ещё 46 избирательных участков, включая следственные изоляторы, посетили сотрудники аппарата), побеседовали с наблюдателями от политических партий и кандидатов в депутаты, председателями избирательных комиссий, обсудила ход голосования с ними и с избирателями. Уполномоченный опрашивала наблюдателей о выявленных ими нарушениях прав избирателей, а также об отношении к наблюдателям членов избирательной комиссии.

Состоялись выезды на все участки, где работали наблюдатели и члены комиссий с правом совещательного голоса от «ПАРНАСа», «Яблока», других непарламентских партий, для того чтобы понять, какие, на их взгляд, имели место нарушения избирательных прав, кто им мешал работать. Везде услышала один ответ – у нас замечаний нет.

В целом, Уполномоченный считает, что наблюдение было разумным и рациональным, ни один наблюдатель в области не был удалён с избирательного участка.

По информации территориальных избирательных комиссий, политическими партиями и кандидатами в участковые избирательные комиссии было направлено 7 608 наблюдателей, в день голосования присутствовало на участках 6 244 наблюдателя и 5 870 членов комиссий с правом совещательного голоса. Самое большое количество наблюдателей было у Всероссийской политической партии «Единая Россия» – 2 213, у политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» – 758, у политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России – 112, у политической партии «Справедливая Россия» – 69.

И все же Уполномоченный ожидала большей активности наблюдателей. На избирательных участках не было ни одного наблюдателя от Политической партия «Патриоты России», кандидатов в депутаты от Политической партии «Коммунистическая партия «Коммунисты России».

Как и прежде, в рамках международного сотрудничества на территории нашей области работали наблюдатели от Миссии международных наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Уполномоченный провела с ними несколько встреч, взаимодействовала во время подготовки выборов и в день голосования. По мнению Уполномоченного, наблюдатели были беспристрастны, объективно отражали ситуацию. В первом заключении нарушений избирательного законодательства в Свердловской области не отмечено.

Проверка обращения о «мёртвых душах»

Свердловский журналист В. Ю. Аверьянов обратился в Центральную избирательную комиссию с громким заявлением о том, что в Новоуральском городском округе существуют большие приписки – порядка 9 тысяч так называемых «мертвых душ», которые потом учитываются при голосовании.

Учитывая резонансность этой информации и серьёзность обвинений, проверку доводов журналиста о превышении количества избирателей в списках Уполномоченный вела в тесном взаимодействии с Председателем Избирательной комиссии Свердловской области В. А. Чайниковым, главой Новоуральского городского округа В. Н. Машковым и Председателем Новоуральской городской территориальной избирательной комиссии П. Н. Петраковым.

Разбираясь в результатах исследования журналиста, были сделаны запросы в Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Свердловской области, прокуратуру, военкомат, суд, управление образования, управление социальной защиты, ЗАГС и другие органы для уточнения количества зарегистрированных избирателей на территории Новоуральска.

Проверкой, которую провела прокуратура ЗАТО «город Новоуральск», было установлено, что выводы, изложенные в публикации журналиста, не соответствуют действительности – при определении численности избирателей городской территориальной избирательной комиссией нарушений законодательства не допущено.

Начальник Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Свердловской области О. Г. Петрова тоже сообщила, что не установлено расхождений с данными избирательной комиссии о численности граждан, зарегистрированных в Новоуральском городском округе как постоянно проживающих.

Несмотря на то, что сомнений в цифрах, предоставленных избирательной комиссией, не возникло, Уполномоченный всё же считает, что у журналиста были основания для обращения в Центральную избирательную комиссию РФ: во многих открытых источниках в Интернете действительно приводятся другие данные о численности населения в данном городском округе.

Во время встречи с автором публикации мы обсудили показатели, которыми он оперировал при подготовке материала. Уполномоченный поблагодарила В. Ю. Аверьянова за его активную гражданскую позицию. Лучше усомниться в данных накануне, нежели после выборов. Кстати, расхождения в госстатистике и официальных данных УВД есть не только в этом городе.

Единый день голосования – покой нам только снится

Несмотря на ранний час, на избирательном участке, где Уполномоченный голосовала по месту жительства, уже поджидали журналисты. Как обычно, Уполномоченный дала небольшие интервью телевизионщикам, а корреспондент «Областной газеты», зная, что день голосования Уполномоченный всегда проводит в разъездах по избирательным участкам, попросилась сопровождать, чтобы оперативно передавать на сайт издания информацию о ходе выборов. Она стала свидетелем посещения избирательных участков, разговоров с избирателями, наблюдателями и председателями участковых комиссий, встреч с сотрудниками полиции, членами рабочей группы Оперативного штаба ГУ МВД.

Выборы на избирательных участках освещали 142 журналиста из 59 средств массовой информации. В рамках Единого дня голосования Уполномоченный приняла участие в двух пресс-конференциях, которые состоялись в информационном центре Избирательной комиссии. А в полночь началась итоговая программа на «Областном телевидении», где Уполномоченный как эксперт представила свою оценку дня голосования, рассказала о том, с какими жалобами обращались на горячую линию Уполномоченного по правам человека.

Получив по телефону «горячей линии» информацию о подвозе избирателей на автобусах в районе Дворца культуры Эльмаша города Екатеринбурга, Уполномоченный оперативно выехала, побеседовала с водителями автобусов, сотрудниками полиции, которые уже провели опрос пассажиров.

Тревогу Уполномоченного вызвала ситуация в городах Полевском, Дегтярске и в Белоярском районе, где очень много лиц проголосовали по открепительным удостоверениям.

По дороге в город Полевской из Екатеринбурга был задержан автобус, в котором находились 12 человек с открепительными удостоверениями. Получены они законно, но то, что люди поехали в соседний город голосовать, настораживает.

Был зафиксирован факт массового подвоза избирателей с открепительными удостоверениями в село Филатовское Сухоложского района, на ряд избирательных участков Первоуральска и Новоуральска. Возможно, это была попытка манипуляции с результатами голосования.

В течение дня поступали жалобы из Богдановичского округа о подвозе людей к участкам для голосования. Только после обращения Уполномоченного в штаб ГУ МВД России по Свердловской области один автобус был задержан, люди ехали голосовать по просьбе одного из кандидатов.

И всё же вопросы к правоохранительным органам, которые пресекали действия по подвозу избирателей, остаются. Так, на запрос Уполномоченного, направленный начальнику ГУ МВД России по Свердловской области М. А. Бородину о зафиксированных нарушениях в день голосования и накануне, поступил ответ, из которого следует, что сотрудниками полиции 17 и 18 сентября были зарегистрированы нарушения, связанные с избирательным законодательством. В числе составленных протоколов об административных нарушениях указаны два, связанные с подвозом избирателей.

В одном из них фиксируется «управление транспортным средством либо выпуск на линию транспортного средства для перевозки грузов и(или) пассажиров без технического средства контроля, нарушение лицом, управляющим транспортным средством для перевозки грузов и(или) пассажиров, режима труда и отдыха» (ст. 11.23 КоАП РФ), в другом –«выпуск на линию транспортного средства, не зарегистрированного в установленном порядке или не прошедшего государственного технического осмотра или технического осмотра» (ст. 12.31 КоАП РФ). Позвольте, это что – нарушение избирательных прав граждан? Правонарушение, предусмотренное статьёй 11.23, включено в главу «Административные правонарушения на транспорте», а статьёй 12.31 – в главу «Административные правонарушения в области дорожного движения». Вывод, думаю, ясен: нам нужно серьёзно проработать многие вопросы правоприменения, которые возникают в сфере реализации прав граждан избирать и быть избранными.

Разбираясь с жалобами граждан, которые сообщили, что в книгах регистрации избирателей некоторые фамилии избирателей были раскрашены маркерами в разные цвета, сделаны пометки карандашом, Уполномоченный выяснила, что так члены избирательной комиссии выделяли категории избирателей. После обращения Уполномоченного областной избирательной комиссией было дополнительно разъяснено членам участковых комиссий о недопустимости пометок, подчеркиваний в списках избирателей.

Позже Уполномоченному передали образец таблицы, которую участковая избирательная комиссия должна сдать по итогам единого дня голосования. Например, в перечне информации о явке избирателей такие графы: молодые избиратели до 30 лет включительно, в том числе впервые голосующие, трудоспособные избиратели, избиратели пенсионного возраста. По каждой позиции нужно указать количество избирателей, сколько из них проголосовало.

Судя по таблице, ещё сложнее представить информацию о голосовании избирателей, являющихся инвалидами. Необходимо сообщить количество избирателей, включенных в списки избирателей по данным Пенсионного фонда и по данным избирательной комиссии, выделив слепых и слабовидящих, глухих и слабослышащих, с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. По этим же критериям указать количество избирателей, принявших участие в голосовании, в том числе в помещениях для голосования и вне их.

Вот с этими требованиями подготовки отчета об итогах выборов и были связаны пометки в списках избирателей.

К сожалению, несколько избирательных участков были размещены на третьих этажах зданий, это создавало трудности, неудобства не только для маломобильных и пожилых граждан. Уполномоченный обратилась к Председателю Избирательной комиссии Свердловской области с предложением при подготовке к следующему дню голосования найти возможность организовать голосование на первых, максимум на вторых этажах зданий, обеспечить более комфортные условия для избирателей, чтобы обязательно были стулья у столов, больше простора в помещениях избирательных комиссий.

Громкий инцидент случился на избирательном участке, где начальник предвыборного штаба кандидата в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области от ЛДПР во время тестирования КОИБов устроил скандал. Некоторые СМИ ошибочно назвали его наблюдателем.

После неудачных попыток усмирить общественника работникам комиссии пришлось вызвать полицию, были составлены два протокола об административных правонарушениях — по статьям 19.1 (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) и 20.1 (мелкое хулиганство) КОаП РФ. Нарушитель получил 5 суток административного ареста.

К сожалению, от использования на избирательных участках «чёрных» технологий мы не застрахованы – были зафиксированы случаи подкупа избирателей. Например, на одном из участков женщину попросили опустить в ящик для голосования бюллетени, выданные на другом участке, но КОИБы их не приняли. Молодые люди, которые пытались, подкупая избирателей, осуществить такую операцию, скрылись.

Посещая в день голосования избирательные участки, Уполномоченный обращала особое внимание организаторов на то, что фото- и видеосъёмка может осуществляться лишь при условии соблюдения тайны голосования.

Свердловская область является лидером в России по количеству применяемых комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). На избирательных участках в регионе было установлено 640 таких комплексов. Уполномоченный считает, что КОИБы необходимо широко внедрять на избирательных участках, усовершенствовав программное обеспечение. Они способствуют открытости выборов, за что мы и выступаем. Необходимо провести эксперимент на нескольких участках по голосованию через электронную связь с КОИБом. Время не ждёт, есть технологии – надо их внедрять. Молодые люди с удовольствием бы приняли участие в таком голосовании.

Среди поступивших в адрес Уполномоченного жалоб были такие, в которых люди сетовали на маленькую площадь столиков в кабинках для голосования и большую очередь. Уполномоченный проверила – кабины установленного размера, изготовлены промышленным способом. Очереди к ним, действительно, возникали, поэтому некоторые избиратели заполняли бюллетень вне кабинки для голосования. Нарушений законодательства о выборах не установлено, избиратели просто не захотели ждать, это было их личное решение. Организация избирательными комиссиями дополнительных мест для голосования с помощью ширм также не является нарушением законодательства о выборах.

Не смогли проголосовать в Екатеринбурге супруги, приехавшие в отпуск из Якутска. По месту жительства они не получили открепительное удостоверение, потому что уехали до того, как удостоверения начали выдавать в территориальной избирательной комиссии.

Чтобы проголосовать на том избирательном участке, где они находились в Единый день голосования, необходимо было по месту временной регистрации зарегистрироваться за 90 дней до дня голосования, а период регистрации должен включать дату голосования. Только в этом случае можно было обратиться в территориальную избирательную комиссию по месту временной регистрации, написав заявление о включении в список избирателей по месту пребывания.

Всего в области на избирательных участках проголосовало по открепительным удостоверениям на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 30 227 человек (2,13% от всех проголосовавших), на выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области – 27 848 (1,98% от всех проголосовавших).

Несколько заявителей, в том числе член участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса от политической партии «ПАРНАС», пожаловались на ведение фото-, видеосъемки только с определённого места, которое обычно находилось при входе на избирательный участок. Кстати, комментарии журналистам Уполномоченный давала в указанном месте. Обратившимся даны разъяснения о том, что место для проведения фото-, видео­съемки по постановлению ЦИК от 03.10.2012 г. № 143/1085-6 определяется председателем участковой избирательной комиссии.

Пожалуй, самым частым нарушением в эту избирательную кампанию было незаконное размещение на жилых зданиях агитационных баннеров. Нередко та или иная партия делала это по собственному усмотрению, без всякого согласования, а устанавливать их можно только при наличии договора с управляющей компанией и собственником строения.

Уроки избирательной кампании

В прошедшую избирательную кампанию уполномоченные по правам человека в субъектах Российской Федерации обеспечивали активное наблюдение за соблюдением конституционных прав граждан избирать и быть избранными при проведении выборов. Этому во многом способствовали позиция Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и руководства ЦИК РФ, а также заключённые соглашения между этими федеральными органами, избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации и региональными Уполномоченными по правам человека.

Решением Совета Уполномоченных по правам человека свердловскому Уполномоченному было поручено подготовить доклад по результатам мониторинга региональными уполномоченными по правам человека избирательной кампании 2016 года. Проанализировав большой объём материалов, Уполномоченный 24 ноября выступила с докладом на заседании Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, а 7 декабря представила доклад на координационном совете уполномоченных по правам человека, который проводился с участием Председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Э. А. Памфиловой, депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

Сейчас, когда доклад уже представлен и изучается региональными уполномоченными, политиками, учёными и всеми, кто интересуется проблемами гражданского общества, Уполномоченный отметает, что Свердловская область достойно организовала и провела избирательную кампанию.

Да, у нас не было столь высокой явки избирателей, как в Северо-Кавказском федеральном округе. Уполномоченный полагает, что некоторое снижение явки избирателей – показатель того, что не было административного давления, люди голосовали, как хотели голосовать, никто никого не выгонял на выборы. Изменилось отношение власти к выборам, власть показала, что воздействует на умы людей, а не на их руки, опускающие в урну избирательный бюллетень.

По мнению многих экспертов, выборы в нашем регионе были открытыми. Все инциденты и недоразумения разрешались оперативно и на местах. Полиция вмешивалась в случаи применения «черных» технологий» Правоохранительные органы и суды работали в том же режиме, что и избирательные комиссии. Качественно сработали наблюдатели.

И всё-таки некоторые предложения организационного и правового порядка, направленные на совершенствование избирательного процесса, хотелось бы донести до наших органов государственной власти.

С целью обеспечения избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями необходимо повысить эффективность информационного взаимодействия между Центральной избирательной комиссией РФ и Министерством труда и социальной защиты РФ в части обмена информацией не только о группах инвалидности, но и о категориях инвалидов по заболеваниям (опорно-двигательного аппарата, органов слуха и зрения). Обмен информацией необходим для специального оборудования избирательных участков и учёта лиц, предпочитающих голосовать на дому.

Неточности в списках избирателей не устраняются на протяжении нескольких избирательных кампаний, что даёт возможность проголосовать избирателям, не проживавшим по конкретному адресу. Для исключения данного способа фальсификации процедуры голосования необходимо актуализировать списки избирателей.

Центральной избирательной комиссии РФ следовало бы разработать и утвердить единые рекомендации относительно параметров, которым должно соответствовать помещение для голосования, в том числе площадь, этажность, наличие лифта, ширина лестниц, дверных проёмов и т. д.

Необходимо детально регламентировать статус наблюдателя, решив, прежде всего, вопрос о наличии или отсутствии неприкосновенности наблюдателя на избирательном участке, например, возможности его удаления из помещения для голосования за воспрепятствование деятельности избирательной комиссии. Более серьёзные требования к наблюдателям в отчётном году (регистрация за 3 дня до выборов и т. д.) показали, что наблюдатели стали профессиональнее, а избирательные комиссии – прозрачнее.

Нужно законодательно восстановить ранее действовавшую норму о времени принятия сообщений от избирателей о голосовании вне помещений для голосования до 16 часов (в настоящее время – до 14 часов).

Следует законодательно закрепить обязанность избирательных комиссий по извещению избирателей о дне и месте голосования посредством направления приглашений к участию в голосовании, в которых должны содержаться сведения об избирательных объединениях, кандидатах, внесённых в избирательные бюллетени.

Необходимо законодательно определить механизм и рамки осуществления общественного контроля за организацией и проведением выборов.

Требуется разработать положение либо кодекс этики наблюдателя.

С целью недопущения практики проверки всех представленных подписей избирателей для намеренного поиска и отбора «отбракованных» подписей Уполномоченный предлагает внести изменения в пункт 3 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»: оставить проверку части подписей, но не более 20 процентов от установленного законом необходимого для регистрации кандидата, списка кандидатов, назначения референдума, количества подписей избирателей, участников референдума, отобранных для проверки посредством случайной выборки (жребия).

Уполномоченный считает целесообразным рассмотреть вопрос о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Российской Федерации в части установления ответственности экспертов, участвующих в процедуре проверки соблюдения порядка сбора подписей избирателей, участниках референдума, оформления подписных листов, достоверности сведений об избирателях, участниках референдума и их подписей за умышленное признание их недостоверными.

Требуется рассмотреть вопрос о включении в избирательное законодательство запрета на изменение схемы избирательных округов: не чаще, чем раз в 10 лет. Работа в округе – важнейшая из функций депутата, которую важно сохранять стабильной.

Проведённые Уполномоченным по правам человека в Свердловской области в период избирательной кампании мероприятия и принятые меры позволили решить основную задачу, поставленную Президентом Российской Федерации перед региональными уполномоченными, – голосование прошло демократично, максимально прозрачно и открыто, что обеспечило легитимность выборов.

Внедрённая практика совместной работы избирательных комиссий, региональных уполномоченных по правам человека, органов государственной власти, надзорных и правоохранительных органов, а также общественных структур – это путь к гражданскому обществу. Поэтому опыт прошедших выборов следует распространить на последующие избирательные кампании.

Гражданское общество на защите экологических прав

ЗДОРОВАЯ СРЕДА ОБИТАНИЯ: ДИАЛОГ ВЛАСТИ И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

Право человека на благоприятную окружающую среду сегодня, как никогда ранее, нуждается в защите, и это подтверждается обращениями в адрес Уполномоченного. Люди сообщают о несанкционированных свалках мусора, медицинских отходах лечебных учреждений, обнаруженных в лесах или на обочинах дорог, загрязнении бытовыми отходами источников питьевого водоснабжения и других экологических правонарушениях. По каждому из таких обращений Уполномоченный информирует правоохранительные органы, и прежде всего – природоохранных прокуроров.

Несанкционированные свалки отходов производства и потребления, проблемы утилизация коммунальных отходов – серьёзные проблемы прошедшего года.

К Уполномоченному по правам человека инициативная группа жителей села Чатлык Красноуфимского района обратилась уже после того, как Красноуфимский межрайонный прокурор встал на защиту населения, предъявив исковые требования к Администрации муниципального образования Красноуфимский округ (№ 15-13/2370). Решением Красноуфимского городского суда от 12 сентября 2014 года иск прокурора был удовлетворён: Администрацию муниципального образования и Чатлыковский территориальный отдел администрации обязали ликвидировать свалку твёрдых бытовых отходов, расположенную на первом километре автодороги села Чатлык – деревня Красный Турыш.

В конце 2015 года поступило первое коллективное обращение жителей села, в котором они жаловались на неисполнение судебного решения в течение более чем года. Сообщали, что на свалку, находящуюся за огородами, выливают жидкие бытовые отходы, привозят тонны гнилых арбузов. Представители администрации на сельском сходе в феврале 2016 года заявили, что на свалку имеются все разрешительные документы.

Работая над обращением, Уполномоченный выяснила, что администрация и не собиралась выполнять вступившее в силу судебное решение, напротив, подала заявление в суд об отсрочке его исполнения. В декабре 2015 года это заявление было оставлено судом без удовлетворения. Уполномоченный обратилась к Красноуфимскому межрайонному прокурору И.И. Дегтярёву с просьбой о проведении проверки и сообщении её результатов. Прокурор вновь провёл проверку и направил в суд исковое заявление об обязании администрации организовать сбор, вывоз и утилизацию бытовых отходов. Наконец, администрация запланировала денежные средства на ликвидацию несанкционированной свалки, и проинформировала, что до сентября 2016 года мусор из села Чатлык будет перемещён на полигон твёрдых бытовых отходов города Красноуфимска.

Каков итог? Конец ноября 2016 года, звонок наших заявителей из села Чатлык: к сентябрю часть свалки закопали в яму. Трижды бульдозер подгоняли – свалки теперь здесь нет. А вообще-то, говорят они, свалка теперь на другой стороне села.

Хранение и утилизации одного из видов отходов – твёрдых коммунальных отходов (ТКО) были предметом общественных слушаний, проведённых 11 февраля 2016 года Общественной палатой Свердловской области. Члены Общественной палаты, депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, представители областных министерств, контролирующих органов, экологи-эксперты, сотрудники аппарата Уполномоченного приняли участие в обсуждении актуальных проблем. Перед Свердловской областью стоит важная задача – разработать и утвердить территориальные схемы обращения с отходами, в том числе с ТКО, а также региональные программы в области обращения с отходами, включая ТКО. К сожалению, отраслевых институтов, которые могли бы заняться разработкой схем и программ, в Свердловской области нет.

Региональным законодательством предусматривается наделение разных ведомств (Минприроды Свердловской области, Минэнерго Свердловской области и Региональной энергетической комиссии) полномочиями в сфере регулирования обращения с отходами, а это тоже не идёт на пользу дела. С точки зрения оправдавшей себя практики, такие полномочия должны быть сосредоточены в одном областном министерстве.

Очень остро стоит в нашей области и вопрос регулирования обращения с медицинскими отходами. К сожалению, тема захоронения и утилизации медицинских отходов, поднятая в Ежегодном докладе Уполномоченного за 2015 год, до сих пор не решена в федеральном законодательстве, а значит, и сегодня не теряет актуальности. Уполномоченный уверена, что нам необходимо предусмотреть в законодательстве требование об обязательном лицензировании деятельности организаций, занимающихся транспортировкой, утилизацией или захоронением этих отходов. В противном случае будем обречены на соседство со свалками медотходов – этим особым фактором риска.

Тема несанкционированных свалок обсуждалась и на IV форуме «Уральский рынок лома и промышленных отходов» (2 июня 2016 года). Представители Торгово-промышленной палаты РФ и Уральской торгово-промышленной палаты, Союза промышленников и предпринимателей, общественных объединений экологической направленности в ходе острых дискуссий формулировали свои предложения, адресованные властным структурам. Конференция, проводимая в Екатеринбурге четвёртый раз, зарекомендовала себя в качестве авторитетной профессиональной площадки для обсуждения ключевых вопросов экологической политики и обмена успешным опытом.

Уполномоченный выступила на форуме с докладом «Гражданское общество и экологические конфликты: учимся слушать и договариваться», поддержав «Уральскую Экологическую Инициативу» – масштабный пилотный проект международного уровня, который направлен на решение задач популяризации экологической культуры жизни и производства, защиту прав граждан на благоприятную окружающую среду.

ЕЩЁ РАЗ О ВОДЕ

Проблема питьевого водоснабжения населения относится к числу социально значимых, поскольку она непосредственно влияет на здоровье граждан, определяет степень экологической и эпидемиологической безопасности.

Ситуация в водно-коммунальном хозяйстве России и Урала, действительно, заслуживает самого пристального внимания и государственных деятелей, и экологов-общественников. Свердловской области есть чем гордиться в этом плане – пятнадцать лет назад Правительством Свердловской области была принята государственная программа «Родники», целью которой провозглашалось обеспечение жителей области чистой питьевой водой из природных подземных источников, сохранение источников для настоящего и будущих поколений.

И всё-таки реальность такова, что в городах и населённых пунктах нашей области сложилась напряженная ситуация с обеспечением населения питьевой водой стандартного качества и жалобы на качество питьевой воды в течение последних трёх лет регулярно поступают в адрес Уполномоченного. Можно сказать, что «водный вопрос» в нашей области обострён до предела.

К Уполномоченному поступило коллективное обращение жителей города Туринска (№ 16-13/1298), в котором сообщалось о поступлении в дома питьевой воды ненадлежащего качества. Люди просили помочь добиться нормального водоснабжения в домах по улицам Путинцева и Привокзальной, всех домах частного сектора железнодорожной станции, детском саду № 8. Они указывали, что неоднократно жаловались в разные инстанции, но безрезультатно.

Уполномоченный обратилась к главе Туринского городского округа А. В. Белоусову, начальнику Территориального отдела Управления Роспотребнадзора Г. А. Девитьяровой. Территориальный орган Роспотребнадзора подключил к проверке ситуации Управление Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту, так как скважина и водонапорная башня, обеспечивающая водоснабжение данного района, находится в собственности ОАО «РЖД». Администрация Туринского городского округа вышла с предложением передать ей объекты водоснабжения железнодорожного посёлка. После передачи в муниципальную собственность комплекса водоснабжения по станции Туринск администрация готова наладить холодное водоснабжение.

Для проверки фактов, изложенных в жалобах на ненадлежащее качество питьевой воды, Уполномоченный взаимодействует прежде всего с природоохранным прокурором. Состояние источников питьевого водоснабжения держат в поле зрения экологи-правозащитники и некоммерческие организации, осуществляющие мониторинг в данной сфере.

Так, Торгово-промышленная палата Свердловской области провела 26 февраля 2016 года заседание Комиссии по природопользованию и экологии на тему «Состояние и проблемы водоснабжения городов и населённых пунктов Свердловской области». В дискуссии приняли участие член-корреспондент Академии водохозяйственных наук С. Д. Беляев, помощник Свердловского межрайонного природоохранного прокурора А. С. Третьяк, руководители муниципальных предприятий «Водоканал» из Екатеринбурга, Берёзовского и Каменска-Уральского, общественники-экологи.

Советник аппарата Уполномоченного И. Н. Литвинова представила вниманию участников заседания доклад «Ещё раз про воду: пить или не пить», подготовленный по обращениям населения в адрес Уполномоченного по правам человека. По решению комиссии предложения, возникшие в ходе обсуждения выступлений участников, были направлены в федеральные и региональные органы исполнительной власти.

Проблема питьевого водоснабжения была в центре внимания Гражданского форума «Сила Урала», организованного Законодательным Собранием Свердловской области и Общественной палатой. Тема форума, состоявшегося 8 сентября 2016 года в г. Берёзовском, – «Проблемы малых городов». Центральным вопросом повестки стали экологические проблемы, среди которых первое по значимости место занимает обеспечение населения нашей области чистой питьевой водой.

С анализом обращений граждан, адресованных Уполномоченному, в которых сообщается о водной проблеме в муниципалитетах, о проверках источников питьевого водоснабжения, проведённых по инициативе Уполномоченного, на секции форума выступила советник аппарата Уполномоченного И. Н. Литвинова. Участники форума выработали предложения в адрес Правительства Свердловской области по реализации программы «Чистая вода».

И, конечно, важное значение имел проведённый в Екатеринбурге 17–19 октября Первый межрегиональный форум водоснабжения и водоотведения INNOWATER, поддержанный Уполномоченным, организатором которого выступила региональная общественная организация «Уральская Экологическая Инициатива» (директор О. П. Старцева).

Тема форума – «Экологические вызовы и риски систем водоснабжения и водоотведения: ситуация в ВКХ России и Урала, прогноз развития» привлекла для обсуждения насущных проблем питьевого водоснабжения населения России и Урала учёных, руководителей водно-коммунального хозяйства, представителей государственных и муниципальных органов власти, экологов-общественников.

Уполномоченный особо отметила «детскую» часть форума INNOWATER, где для учащихся школ №№ 10 и 106, их родителей и педагогов был дан «Экологический урок». В популярной форме рассказали и показали, откуда берётся дома в кране вода, технологии обработки и очистки воды. Уполномоченный считает очень важной работу «Уральской Экологической Инициативы» по экологическому просвещению школьников: за экологическим уроком последовали тематические выставки детских рисунков об охране окружающей среды, в планах общественной организации – продолжение экозанятий.

Экологический форум «Сила Урала: здоровая среда обитания», в котором приняли участие около 120 представителей органов государственной власти, местного самоуправления, Общественной палаты Свердловской области, некоммерческих организаций экологической направленности, промышленных предприятий, ученых-экологов, прошёл в Екатеринбурге 6 июля 2016 года. Его задачей стала выработка предложений, повышающих эффективность консолидированной работы власти и общества в решении актуальных вопросов развития региона, охраны окружающей среды и создания здоровых и безопасных условий проживания для населения.

Перед собравшимися выступили Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области А. В. Кузнецов, Заместитель Руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Д. Н. Козловских, Председатель Общественного совета при Минприроды Свердловской области Г. Ю. Пахальчак.

На форуме был представлен доклад Уполномоченного по правам человека «Гражданское общество и экологические проблемы», в котором отмечалось, что по отдельным ситуациям, обусловленным экологическими конфликтами, Уполномоченный рекомендует использовать медиативные процедуры, и нередко сама выступает посредником между гражданским обществом и органами публичной власти, хозяйствующими субъектами, осуществляющими опасную производственную деятельность или добычу полезных ископаемых. Формирует рабочие группы из числа представителей общественности, депутатов представительных органов муниципалитетов, руководителей предприятий для обсуждения конфликтных ситуаций и поиска выхода из них.

Уполномоченный уверена, что власть должна разговаривать с людьми. Во всех конфликтных ситуациях, жёстком противостоянии экономических и экологических интересов, выражаемых бизнес-сообществом и местной властью – с одной стороны, и населением – с другой, органы публичной власти должны проводить общественное обсуждение проблем, разъяснять людям причины принимаемых решений, делать достоянием гласности результаты экологической экспертизы, обсуждать возможность предоставления компенсаций и искать иные средства разрешения конфликта.

Сегодня институты гражданского общества должны быть нацелены на конструктивную работу с властью, необходимо подключать общество к решению общегосударственных задач, развивать общественный контроль деятельности органов публичной власти.

Солдатские матери на защите прав военнослужащих

С ПРОТЯНУТОЙ РУКОЙ

Эшелоны с новобранцами, убывающие на Дальний Восток из нашей области, уже несколько лет сопровождают солдатские матери. У оставшихся дома матерей призывников на сердце спокойно. Теперь сведены на нет неуставные отношения, не возникает вопросов по качеству питания, соблюдения питьевого режима, хотя ранее количество выдаваемых сухих пайков не соответствовало количеству призывников в эшелоне, вскрывались факты недозагрузки или продажи на сторону продовольствия, подмены продуктов питания и т. д.

Несмотря на социальную значимость и уникальность опыта наших матерей для России, к сожалению, из призыва в призыв солдатские матери вынуждены искать спонсоров, чтобы оплатить своё проживание и обратный проезд. Союз Комитетов солдатских матерей благодарен депутатам Законодательного Собрания Свердловской области В. В. Погудину и Е. Г. Зяблицеву за помощь, пытается сделать такую поддержку системной. Уполномоченный оказал Союзу Комитетов солдатских матерей содействие в подготовке проекта, который направили в грантовую комиссию.

По инициативе Уполномоченного в 2016 году после возвращения солдатских матерей, сопровождавших на Дальний Восток эшелоны призывников, состоялось расширенное заседание Попечительского совета региональной общественной организации «Союз комитетов солдатских матерей Свердловской области». Единогласно Председателем попечительского Совета «Союза Комитетов солдатских матерей Свердловской области» избрали Д.Ф. Вершинина, Председателя Свердловского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест», с которым солдатские матери стали активно сотрудничать после визита в нашу область членов Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека в марте 2016 года. Среди них была Председатель Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» Р. Т. Лукутцова. Подарки, которые выделил Красный Крест, солдатские матери вручили сиротам и именинникам, дни рождения которых пришлись на время следования их в эшелоне к месту службы.

К сожалению, из призыва в призыв, как констатируют солдатские матери, в вагонах отсутствует бутилированная вода за исключением той, что в пайках призывников, а в этом году она ещё была предоставлена в качестве спонсорской помощи Председателем Совета ТОС «Академический» Д. В. Каракозом, также никогда не подавались вагоны, оснащенные биотуалетами и системой кондиционирования. Члены попечительского Совета отметили, что необходимо выйти с инициативой к Министерству обороны РФ, чтобы при формировании заявки для железной дороги и заказа на предоставление вагонов для транспортировки призывников министерство помнило, что ребята должны следовать к месту службы в достойных, а не унижающих достоинство человека условиях.

Но, экономя на кондиционировании вагонов и воде, государство допускает, что обратно с Дальнего Востока составы по 14 вагонов следуют пустыми, в то время как отслужившие срочную службу военнослужащие не могут купить билеты домой.

Уполномоченный отмечает, что это уникальный, единственный в России опыт сопровождения эшелонов солдатскими матерями, который держится только на энтузиазме наших неравнодушных женщин. В этом году в очередной раз их поддержал генеральный директор ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» С. Н. Скуратов и генеральный директор ООО «УГМК -Холдинг» А. А. Козицын.

Даже предложенная Д. Ф. Вершининым форма сбора средств общественностью (фандрайзинг) для сопровождения эшелонов солдатскими матерями перед осенним призывом не избавила их от необходимости вновь ходить с протянутой рукой, собирая деньги на поездку.

Как бы сильна ни становилась наша армия, без участия матерей пока не обойтись. О том, что отсутствуют условия для стирки и сушки белья, что солдаты сильно похудели из-за нарушения установленных норм довольствия, часто болеют простудными заболеваниями, ходят в рваной форме и неисправной обуви, обмотанной проволокой, сообщила Уполномоченному мама, навестившая сына, который служит в Нарофоминской дивизии (обращение Е. № 16-13/1571). Эти факты нашли своё частичное подтверждение после проверки прокуратуры, которую провели после обращения Уполномоченного.

Что мешало командиру заметить самому, что его солдаты раздеты и разуты? Почему не оказалось на складе Центрального военного округа перед началом осеннего призыва ботинок с высоким берцем ходовых размеров (было получено только 30 % от потребности), и 12 новобранцев были направлены в воинскую часть для службы в обуви неустановленного образца? (обращение № 16-11/329).

В течение года шла переписка Уполномоченного с военной прокуратурой Волгоградского гарнизона в интересах Л. (обращение № 15-13/2289), который в 2008 году в результате обстрела получил касательное огнестрельное ранение в голову, но не был госпитализирован, не прошел ВВК, не получил документы для получения страховых выплат. В 2009 году Л. был уволен с военной службы. По вине должностного лица государство не обеспечило Л. правом на получение предусмотренных законом выплат.

В ходе проведенной проверки военной прокуратурой Южного военного округа с привлечением военной прокуратуры Волгоградского гарнизона по обращению Уполномоченного, указывавшего на неполноту принятых гарнизонной прокуратурой мер, было установлено, что командованием в/ч 3 642 не принято действенных мер по оказанию помощи Л., который в настоящее время является инвалидом 2-й группы, в оформлении необходимых документов для производства страховых выплат. Об устранении допущенных нарушений закона военным прокурором Волгоградского гарнизона внесено представление, в котором от командования в/ч 3642 потребовано оформить и направить необходимые документы для производства Л. страховых выплат.

Но если случаи невыплаты страхового возмещения военнослужащим по истечении 3 лет после окончания срока действия государственного контракта в почте Уполномоченного носят единичный характер, то ситуация с обеспечением жильём ветеранов боевых действий одинаково плачевна во всех регионах России. Для безусловного выполнения государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» необходимо было бы увеличить объём субвенций, выделяемых из федерального бюджета на реализацию Федеральных законов, предусматривающих обеспечение жильем ветеранов и инвалидов, в течение 2017–2020 годов до 520 млн руб. К сожалению, размер субвенций бюджету Свердловской области последние три года уменьшался: 2014 год – 120,4 млн руб., 2015 – 116,1 млн руб., 2016 – 100,8 млн руб.

Государственной программой «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года» в 2017–2020 годах выделение средств из областного бюджета на мероприятия по обеспечению жильем ветеранов и инвалидов не предусмотрено. В этой связи Уполномоченный рекомендует Правительству Свердловской области, Законодательному Собранию Свердловской области рассмотреть возможность сохранения двух форм улучшения жилищных условий ветеранам и инвалидам: за счёт предоставления жилого помещения по договору социального найма с выделением на указанные цели средств областного бюджета, и ЕДВ.

О том, что свердловчане оказывали авиационной базе в городе Кант шефскую помощь, построили крытый спортивный комплекс с тренажёрными залами и душевыми, военнослужащие с благодарностью вспоминают до сих пор. Инфраструктура городка развивается, строится жильё, детский сад, но, по мнению Уполномоченного, посетившего авиационную базу «Кант» во время визита в Киргизскую Республику в составе делегации Свердловской области, есть необходимость Министерству труда и социальной защиты РФ увеличить предельную стоимость найма (поднайма) 1 кв. метра общей площади жилого помещения военнослужащими, проходящими службу за пределами Российской Федерации, поскольку для наших военнослужащих снять жильё вблизи военных баз, а не за 2 часа езды, в Киргизии по установленным на сегодняшний день нормативам практически невозможно.

Уполномоченный по правам человека заявляла о необходимости внесения изменений в законодательство Российской Федерации в части устранения очевидной социальной несправедливости, допускающей деление ветеранов боевых действий на тех, кто успел встать на учёт до 1 января 2005 года, и тех, кто не успел этого сделать.

Законодательное Собрание Амурской области 18 мая 2015 года внесло в Государственную Думу проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О ветеранах» в части обеспечения за счёт средств федерального бюджета жильём инвалидов и ветеранов боевых действий, а также членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, независимо от даты постановки на учёт нуждающихся в жилых помещениях. Правительство Российской Федерации законопроект не поддержало. Он был направлен в комитеты и комиссии Государственной Думы, фракции в Государственной Думе, Президенту Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Счётную Палату Российской Федерации, Общественную палату Российской Федерации, законодательные (представительные) и высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации для подготовки отзывов, предложений и замечаний, а также в Правовое управление аппарата Государственной Думы для подготовки заключения. Больше к этому законопроекту Государственная Дума не возвращалась.

Законодательное Собрание Красноярского края, Государственный Совет Республики Татарстан, Парламент Кабардино-Балкарской Республики, Законодательное Собрание Вологодской области, Алтайское краевое Законодательное Собрание поддержали законопроект, Законодательное Собрание Ульяновской области не поддержало.

Проект федерального закона был включён в примерную программу решений Государственной Думы на ноябрь 2016 года. Остаётся надеяться, что обращение Уполномоченного по правам человека в Свердловской области к члену Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека С. В. Кривенко будет услышано, поддержка законопроекту оказана, и социальная несправедливость устранена.

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

ШКОЛА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

В соответствии с Концепцией развития правовой грамотности и правосознания граждан в Свердловской области, действующей в нашем регионе с 2012 года, в отчётном году Уполномоченный по правам человека поддержала новые и традиционные образовательные и просветительские проекты, направленные на повышение правовой культуры учащихся, студенческой молодежи, преподавателей, представителей государственных и муниципальных органов.

Уполномоченный совместно с юридическим факультетом Гуманитарного университета и Центром правового просвещения и прав человека традиционно организуют Осенние и Весенние (Алексеевские) юридические школы для старшеклассников Свердловской области, Летние (Алексеевские) юридические школы для педагогов Свердловской области, Областную олимпиаду по правам человека для старшеклассников, обучающие семинары, конкурсы для старшеклассников и педагогов.

Участниками Весенней юридической школы, например, стали 90 старшеклассников из Режа, Ревды, Екатеринбурга, Асбеста, Алапаевска, Дегтярска. А в Летней школе ежегодно принимают участие от 20 до 30 педагогов Свердловской области.

В программу осенних, весенних и летних школ входят лекции и семинары по вопросам защиты прав человека, тренинги по профессиональной ориентации, встречи с Уполномоченным по правам человека, депутатами Законодательного Собрания, судьями областного и Уставного Судов, адвокатами областной Гильдии адвокатов, сотрудниками прокуратуры области, АНО «Уральский центр медиации», Государственного юридического бюро по Свердловской области, регионального отделения Ассоциации юристов России.

Под эгидой Уполномоченного по правам человека 20 марта в Гуманитарном университете состоялась Двенадцатая Областная олимпиада по правам человека для старшеклассников. Участие в ней приняли 230 старшеклассников из городов области. Наряду с тестированием участники олимпиады выполняли творческое задание. Победителям и призерам вручили памятные призы и почётные грамоты Уполномоченного. Педагоги были отмечены благодарственными письмами Уполномоченного.

Продолжилось плодотворное сотрудничество Уполномоченного по правам человека с Ассоциацией преподавателей права Свердловской области «Правовое образование – XXI век» (Председатель И. С. Огоновская). В феврале совместными усилиями был подготовлен и проведён II Правовой педагогический форум, поддержанный Законодательным Собранием, Избирательной комиссией, Министерством общего и профессионального образования, Центром правозащитных организаций Свердловской области и юридическим факультетом Гуманитарного университета. Участниками форума стали около 90 педагогов Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областей, на форуме обсуждались проблемы формирования правовой культуры личности на основе базовых национальных ценностей – патриотизма, гражданственности, социальной солидарности.

Особое место в программе форума заняло награждение победителей и призёров областного конкурса эссе «Нам не жить друг без друга», посвящённого 20-летию вступления России в Совет Европы. Инициативу проведения такого конкурса, предложенную Уполномоченным, поддержало Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, Представительство МИД в Екатеринбурге, юридический факультет Гуманитарного университета и Ассоциация преподавателей права.

Учащиеся школ всегда с особой благодарностью отзываются о посещении Законодательного Собрания, и для них встреча с депутатами особенно важна. Председатель Законодательного Собрания Л. В. Бабушкина лично ведет встречи и экскурсии. Это самые запоминающиеся уроки права и гражданственности.

По инициативе Уполномоченного и Ассоциации преподавателей права в июне состоялась межрегиональная научно-практическая конференция «Общечеловеческие ценности и проблема прав человека в отечественном кинематографе», посвященная Году российского кино. В ней приняли участие 70 педагогов Свердловской, Челябинской, Тамбовской областей, Республики Башкортостан и Республики Татарстан. Выступая с пленарным докладом на конференции, Уполномоченный акцентировала внимание педагогов на огромном воспитательном потенциале отечественного кино, поднимающего важнейшие проблемы современности, в том числе и проблемы прав человека.

Ассоциация преподавателей права и МБУ ДО ЦВР «Спектр» при поддержке Уполномоченного в мае провели на базе клуба «Свезар» открытый фестиваль патриотической песни «Встреча поколений», посвященный Победе советского народа в Великой Отечественной войне. Участниками фестиваля стали творческие коллективы и индивидуальные исполнители в возрасте от 8 до 89 лет: 11 коллективов, 15 исполнителей, представлявших города Верхняя Пышма, Екатеринбург, Полевской.

В течение отчётного года Уполномоченный по правам человека также поддерживала проект Министерства общего и профессионального образования, Ассоциации преподавателей права и других организаций по проведению серии семинаров по профилактике экстремизма и гармонизации межнациональных отношений в детско-молодежной образовательной среде. Один из таких семинаров под названием «Консолидация усилий образовательных и общественных организаций по адаптации детей мигрантов в социум и российское культурное пространство» состоялся на базе школы № 149 г. Екатеринбурга, в которой обучаются 620 детей мигрантов при общем количестве детей 800 человек. Общаясь с педагогами, Уполномоченный акцентировала внимание на проблеме легализации детей мигрантов, что является необходимым условием защиты их прав.

Учитывая важность международных стандартов защиты прав человека в профессиональном вузовском образовании, Уполномоченный продолжила поддержку магистерской программы, которую ведут в Екатеринбурге три вуза, входящие в Консорциум университетов, реализующих Магистерскую программу по правам человека при поддержке Управления Верховного комиссара ООН в России и МИД РФ: Уральский государственный юридический университет, Уральский федеральный университет и Гуманитарный университет.

Консультанты аппарата Уполномоченного провели ряд научных семинаров для магистрантов в Уральском федеральном университете, участвовали в приёме государственных экзаменов, помогали магистрантам в ведении научных исследований.

Сотрудники аппарата Уполномоченного также участвуют в качестве экспертов в мероприятиях Уральского государственного юридического университета, посвященным обсуждению актуальной практики Конституционного Суда РФ и Европейского суда по правам человека. В апреле состоялся круглый стол для студентов Института юстиции УрГЮУ, в ходе которого студенты и эксперты активно дискутировали об избирательных правах в свете практики Конституционного Суда РФ и ЕСПЧ, а в декабре вместе с сотрудниками аппарата Уполномоченного студенты УрГЮУ на занятиях клиники по международному праву обсудили применение международных актов о правах человека в рамках национальной правовой системы.

Уполномоченный выступила на секции Европейско-Азиатского правового конгресса «Взаимодействие правовых систем: современные международно-правовые дискурсы», который состоялся 9 июня, рассказала участникам о роли региональных уполномоченных по правам человека в реализации государством международных обязательств в сфере обеспечения и защиты прав человека.

По мнению Уполномоченного, важнейшими направлениями работы региональных Уполномоченных в сфере имплементации международных стандартов в российской правовой системе являются применение правовых позиций Европейского суда по правам человека в подготовке рекомендаций государственным и муниципальным органам при работе с конкретными обращениями, а также координация уполномоченными профессионального обучения представителей государственных органов в сфере прав человека с обязательным соотнесением российского законодательства и практики с более высокими стандартами защиты и обеспечения прав человека, которые выработаны международными органами по защите прав человека.

В рамках Юридической недели на Урале 25 октября в Российской академии народного хозяйства и государственной службы в сотрудничестве с Уполномоченным состоялось обсуждение особенностей преподавания права для будущих специалистов муниципальной и государственной службы.

Особенности преподавания права этой категории студентов обусловлены тем, что именно в сфере государственной и муниципальной службы конституционные требования о защите прав и свобод человека и гражданина имеют особое значение. Конечно, традиционно образовательный процесс при обучении будущих специалистов муниципальной и государственной службы сосредоточен на системе государственного и муниципального управления, на бюджетных процедурах, на алгоритмах и инструкциях, описывающих функцию отдельного государственного или муниципального служащего.

Однако, исходя из практики Уполномоченного, дисбаланс в отношениях человека и власти часто связан с отсутствием понимания, ради кого работает власть. Поэтому и существует необходимость смены парадигмы в преподавании дисциплин для государственных и муниципальных служащих – с тем, чтобы в центр рассматриваемой ими ситуации всегда ставился человек и его права и свободы.

Выступая перед будущими профессионалами в сфере государственного и муниципального управления, Уполномоченный и сотрудники аппарата основное внимание уделяют примерам из своей практики, где очевидна необходимость защиты индивидуальных прав перед интересами общества и государства, а правовые позиции Конституционного Суда РФ и ЕСПЧ позволяют выбор в пользу человека детально аргументировать.

Участие Уполномоченного в мае в конференции «Продвижение стандартов Совета Европы через образование и академические исследования в области прав человека», посвященной 20-летию членства РФ в Совете Европы и организованной в Москве Советом при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» при поддержке Совета Европы, подтверждает актуальность и востребованность Уполномоченных в координации всех уровней образовательных процессов по международной защите прав человека.

В нашем обществе сегодня всё чаще возникают конфликты, связанные с реализацией индивидуальных прав, с одной стороны, и защитой общественных интересов, защитой свобод целых групп лиц, с другой стороны. Поэтому острые дискуссии в обществе относительно свободы творчества и защиты нравственности, а также прав верующих, относительно защиты свободы вероисповедания и свободы выражения мнения в информационно активном обществе возникали и будут возникать в дальнейшем.

Особенностью работы Уполномоченного является необходимость поиска баланса между индивидуальными правами и общественными интересами, а потому всегда важно разобраться, действительно ли общественным интересам (состоянию безопасности, нравственности, чувствам верующих и другим) наносится реальный ущерб, действительно ли пропорционально такое ограничение индивидуальных прав, которое влечёт за собой запрет на выражение мнения в какой-либо форме либо применение к лицу мер административной/уголовной ответственности.

Актуальным ориентиром в решении этих вопросов продолжает оставаться практика Европейского суда по правам человека, вот почему правовые позиции ЕСПЧ так важны в деятельности Уполномоченных при решении особо резонансных дел и подготовке мнения по наиболее дискуссионным проблемам в современном обществе. Такими непростыми в 2016 году были дела о привлечении к уголовной ответственности граждан за публикации в соцсетях, одно из которых – дело блогера Руслана Соколовского.

Внимательно изучая это дело, встретившись с Соколовским, Уполномоченный отметила, насколько неоднозначно это резонансное дело, о котором не утихают споры в обществе. Сложность в том, что, по мнению Уполномоченного, действия Соколовского не содержали в себе ни деяния, ни намерения, связанного с оскорблением чувств верующих, поскольку эксплуатация в видеоролике модного веяния по виртуальной охоте за виртуальными же объектами направлена прежде всего на привлечение как можно большего количества посетителей сайта, что, в свою очередь, увеличивает популярность блога или видеоканала отдельного пользователя и тем самым увеличивает его привлекательность для рекламодателей в сети Интернет.

Более того, сама природа механизмов, связанных с размещением видеороликов в Интернете, и творчество блогеров в современной реальности действительно нацелены на зарабатывание денег на виртуальной рекламе в Интернете, а желание рекламодателей разместить рекламу у конкретного пользователя напрямую связано с его популярностью и количеством посещений его страниц. Таким образом, получается, что Соколовский преследовал исключительно коммерческий интерес, не связывая свой видеоролик с какими-либо конфессиональными предпочтениями и не вкладывая в содержание своего материала никакого сообщения или призыва, связанного с той или иной конфессией. Сам факт, что церкви приходится в наши дни существовать не в отрыве, а в тесном переплетении с явлениями обычной, мирской жизни (в том числе и с такими странными, как модные течения среди молодежи, связанные с распространением социальных сетей, информационными потоками в Интернете), не является и не может являться поводом к квалификации этих явлений в качестве оскорбления чувств верующих.

Сложность ситуации состоит в том, что, привлекая Соколовского к уголовной ответственности за информационную активность в виртуальной сети, а также используя в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу, правоохранительные органы в Свердловской области привлекают к Соколовскому совершенно незаслуженное внимание. Поскольку общественный резонанс ситуации в некоторой степени приводит следящих за ситуацией людей к выводам о том, что в России имеется цензура, и за выражение мнения может последовать уголовная ответственность, большинство представителей молодого поколения – активных пользователей сети Интернет – совершенно неоправданно будут считать таких, как Соколовский, героями, пострадавшими за свободу выражения мнения.

Подтверждение тому – признание Соколовского «узником совести» международной общественной организацией Amnesty International. С этим я как Уполномоченный согласиться никак не могу, о чем написала подробно в своем обращении в адрес Amnesty: «У меня трепетное отношение к словам «узник совести». Всегда казалось, что это своего рода общественное признание, которое надо заслужить. Узники совести, в моем понимании, не просто борцы, а люди с высокой долей ответственности, требовательные к себе. По словарю Даля, СОВЕСТЬ – ж. нравственное сознание, нравственное чутье или чувство в человеке; внутреннее сознание добра и зла; тайник души, в котором отзывается одобрение или осуждение каждого поступка; способность распознавать качество поступка; чувство, побуждающее к истине и добру, отвращающее ото лжи и зла; невольная любовь к добру и к истине; прирожденная правда, в различной степени развития. Для меня эталоном узника совести всегда был и будет Андрей Сахаров. Может, это очень высокая планка. Мало людей столь сильных духом, готовых действовать не в своих интересах, а в интересах большинства, своими интересами при этом поступаясь.[…] Руслан не скрывал, что скандальный ролик о ловле покемонов в Храме-на-Крови делал не просто чтобы выразить свои мысли и свою позицию, а с целью получения вознаграждения, и размер вознаграждения, выплачиваемого YouTube, зависит от числа его подписчиков. Это был и есть коммерческий проект, а не только защита свободы поведения в православной церкви, как он пытается представить свой поступок.[…] Считаю, что этот молодой человек просто запутался и заслуживает порицания, а не сурового наказания. Но мне неприятно, что сегодня некоторыми СМИ он подается как герой, тем самым мы девальвируем это понятие. Разве нет других героев, поступки которых достойны подражания?..»

Вместо дискуссии в обществе о моральной оценке подобных видеороликов мы невольно переносим акцент внимания общественности на то, что уголовная ответственность за действия Соколовского, не имеющие большой общественной опасности, это слишком жестоко. По сути, мы таким образом формируем у молодежи совершенно не те ценности и помогаем создавать «ложных героев», а главное, вносим огромный вклад в тот коммерческий по своей природе результат, которого добивался Соколовский – скандальная ситуация, популярность, интерес интернет-аудитории.

В открытом письме к правоохранительным структурам Уполномоченный указала, что привлечение к уголовной ответственности Соколовского будет выходом за пределы баланса между реализацией прав индивида и насущным общественным интересом. Формально выход за пределы такого баланса – повод для постановки вопроса перед Европейским судом по правам человека. Как Уполномоченный по правам человека в регионе, я заинтересована в том, чтобы поводом для таких дел становились бы не такие факты, как в деле Соколовского, а сильные, достойные дела, действительно требующие вмешательства международного правосудия, и тогда бы риторика этих дел в ЕСПЧ имела подлинно демократическую подоплеку и касалась сложных, квалифицированных вопросов права, помогала нам в дальнейшем разрешать подобные общественные и информационные конфликты на досудебной стадии.

«В ЕДИНСТВЕ ЗА ПРАВА ЧЕЛОВЕКА»: УЧЁБА ПРАВОЗАЩИТНИКОВ

Проект Свердловской региональной общественной организации «Пеликан» – «В единстве за права человека», – поддержанный Уполномоченным по правам человека, был реализован при грантовой поддержке Общероссийского движения «Гражданское достоинство» по распоряжению Президента Российской Федерации.

Задача проекта заключалась в том, чтобы, максимально используя ресурс регионального Уполномоченного, опыт и возможности НКО, организовать их взаимодействие с органами власти таким образом, чтобы существенно поднять эффективность правозащитной деятельности в регионе.

Для этой цели на площадке общественной организации «Пеликан» регулярно проводились тематические встречи с Уполномоченным и представителями органов власти, обучающие семинары и круглые столы, в работе которых помимо представителей власти принимали участие высококвалифицированные специалисты практически по всем проблемам правозащитной деятельности. Всего участие в этих мероприятиях приняли 641 человек.

Тема реализации национальной и международной системы защиты прав была рассмотрена в рамках обучающего круглого стола «Обращение в Европейский суд по правам человека: основания, порядок, новые правила», экспертом которого выступила А. В. Деменева, консультант аппарата Уполномоченного по правам человека в Свердловской области, кандидат юридических наук, один из ведущих профессионалов в сфере защиты прав граждан в Европейском суде по правам человека.

В круглом столе приняли участие руководители и юристы социально ориентированных общественных организаций, представители юридических клиник, социальных учреждений Свердловской области.

На заседании была подробно рассмотрена система профилактики, предусматривающая досудебное урегулирование.

Принимая во внимание актуальность и количество обращений по вопросам прав потребителей, организаторы проекта пригласили на встречу с коллегами одного из ведущих в этом направлении экспертов – адвоката Г. Я. Цехера, автора Теории потребительского права.

Участники круглого стола «Потребительское право: возможности и границы», среди которых были адвокаты, юристы, представители социально ориентированных некоммерческих организаций, обсуждали как теоретические вопросы, так и вопросы практической направленности.

Эксперт представил документы по уникальному делу, в котором удалось добиться от управляющей компании выполнения всех необходимых работ для приведения состояния общего имущества многоквартирного дома к нормативному. На примере этого дела Григорий Яковлевич подробно рассмотрел все этапы процесса, начиная с претензионного и заканчивая исполнением судебного решения.

В практической части круглого стола были рассмотрены вопросы предъявления претензий к застройщику, предъявления претензий и бремени доказывания в ситуации установленного и неустановленного срока службы товара.

Одно из важных направлений реализации проекта – создание площадки для эффективного диалога между правозащитниками и органами государственной власти – реализовано в проведении круглого стола «Взаимодействие некоммерческих организаций и правоохранительных органов».

Опытом сотрудничества с правоохранительными органами поделились руководители Кризисного центра «Екатерина», Уральского центра медиации, региональной общественной организации «Аистёнок».

В формате вопрос-ответ состоялось обсуждение актуальной темы проверок НКО в связи с осуществлением деятельности, финансируемой из иностранных источников, вопросов содержания лиц, отбывающих наказание, необходимости обучения некоммерческих организаций процедуре медиации – досудебного урегулирования споров. На встрече присутствовали по традиции руководители прокуратуры, Следственного управления СК РФ, ГУ МВД, Управления юстиции по Свердловской области, ГУФСИН.

Три основные задачи поставили перед собой организаторы при подготовке круглого стола «Защита трудовых прав граждан в условиях социально-экономической нестабильности». Это создание площадки для эффективного диалога между представителями некоммерческого сектора и органами государственной власти, выявление основных проблемных точек в трудовой сфере, характерных в целом для Российской Федерации, а также особенностей подхода в решении этих проблем в нашем регионе, освещение результатов, достигнутых в регионе, в сфере защиты прав человека.

Участие в круглом столе приняли представители всех органов государственной власти Свердловской области, действующие в сфере защиты прав человека: прокуратуры, инспекции по труду, службы занятости и министерств, представители правозащитных общественных организаций.

Отдельными темами разговора стали трудоустройство инвалидов и освободившихся из мест лишения свободы.

Свою позицию на круглом столе представили руководители организаций, которые защищают права мигрантов.

Актуальность темы круглого стола «Имущественные права: взаимоотношения с кредитными учреждениями» подтверждается ежедневно. В условиях сложной экономической ситуации, сокращения уровня доходов, потери работы финансовая задолженность становится трагедией для граждан. Тема цивилизованного решения финансовых вопросов как со стороны кредитных учреждений, так и со стороны заемщиков, стала центральной в обсуждении.

Участники круглого стола пришли к выводу о необходимости разработки социальной рекламы и создании информационного ресурса, содержащего объективную информацию по вопросам кредитования, займа, правах и обязанностях участников кредитных отношений, последствиях неисполнения обязательств сторонами договора. Необходима также общая информация о том, куда и с какой формулировкой гражданин может обратиться в случае возникновения трудностей в процессе исполнения кредитного договора, где он может получить необходимую консультативную помощь и грамотное сопровождение его дела. Особую благодарность участники круглого стола выразили сотрудникам Экономической палаты адвокатов, Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области.

Отдельной темой разговора стало обсуждение вопроса выдачи заемных денежных средств гражданам, страдающим психическими заболеваниями.

Темой круглого стола «Социальные права: медицинское и пенсионное обеспечение» стало обсуждение нового порядка разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, ребёнка-инвалида, который действует с 1 января 2016 года.

Что изменил новый порядок для инвалидов, детей-инвалидов и для органов исполнительной власти? – этот вопрос стал основным при обсуждении. Участие в круглом столе приняли руководители специалисты общественных организаций и социальных учреждений Свердловской области, они высказали пожелание о направлении средств областных субсидий для некоммерческих организаций на проекты по подготовке специалистов по адаптивной физкультуре, которые могли бы работать непосредственно в муниципальных образованиях и разработать рекомендации по назначению адаптивной физкультуры.

В целом выступления экспертов показали, что каждое ведомство готово профессионально работать по своему направлению, имеются эффективные наработки, совершенствуются методики. Все органы исполнительной власти готовы к взаимодействию в целях достижения единого результата – реабилитации граждан, имеющих инвалидность. Активное участие приняли руководители и специалисты медико-санитарной экспертизы, Министерства социальной политики, Министерства здравоохранения, Министерства физической культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской области, и, конечно же, Управления Пенсионного фонда по Свердловской области и Свердловского регионального отделения фонда социального страхования РФ.

Принимая во внимание, что право на жилье – это конституционное право граждан, учитывая, что жилищные и коммунальные вопросы сегодня занимают первые строчки в рейтинге проблем, волнующих граждан, цель круглого стола «Право на жилье: реализация федеральных и областных программ» была сформулирована следующим образом: знакомство руководителей и сотрудников социально ориентированных общественных организаций, юридических клиник и социальных учреждений Свердловской области с наиболее эффективными правозащитными методиками по защите прав граждан в жилищной сфере.

Для реализации поставленной цели организаторы пригласили на встречу с общественниками руководителей органов исполнительной власти и Прокуратуры Свердловской области, ответственных за реализацию жилищной политики в субъекте, Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, лично директора Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области А. П. Россолова.

Экспертом круглого стола выступила Н. А. Черных, консультант аппарата Уполномоченного по правам человека в Свердловской области, кандидат социологических наук, один из ведущих специалистов нашего субъекта в сфере ЖКХ.

Участникам заседания были представлены практические рекомендации, состоялся диалог между правозащитниками и органами власти, осуществляющими контроль в сфере ЖКХ. Круглый стол стал площадкой для обозначения правозащитниками проблем, которые не решаются в рамках существующего правового регулирования.

На заседани