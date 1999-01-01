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Законодательное собрание Свердловской области приступило к работе 14 фото
11 октября 2016, 18:11
Фото: Алексей Кунилов
На первом заседании депутаты Законодательного Собрания Свердловской области нового созыва приняли присягу, избрали председателя и заместителей председателя Законодательного Собрания, утвердили состав комитетов и комиссий, наделили полномочиями члена Совета Федерации ФС РФ.
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