Законодательное собрание Свердловской области приступило к работе 14 фото

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На первом заседании депутаты Законодательного Собрания Свердловской области нового созыва приняли присягу, избрали председателя и заместителей председателя Законодательного Собрания, утвердили состав комитетов и комиссий, наделили полномочиями члена Совета Федерации ФС РФ.

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