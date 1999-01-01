Внеочередное заседание Законодательного собрания Свердловской области  14 фото

Фото: Алексей Кунилов

Сегодня, 17 октября, состоялось внеочередное заседание Законодательного собрания Свердловской области. Перед депутатами выступил губернатор Евгений Куйвашев с бюджетным посланием.

Кроме того, депутаты назначили пятого заместителя председателя регионального парламента и определились, кто из них будет получать зарплату.