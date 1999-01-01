Рекорды свердловских парламентариев 7 фото

«Самый большой депутатский стаж в ЗССО имеет Владимир Никитин. Он отработал в областном парламенте уже 18 лет (с 1998 года) и продолжает работать сейчас»

«Меньше всего парламентарием пробыл Андрей Новосельцев. Он был избран депутатом Законодательного Собрания 4 декабря 2011 года, а через два месяца и 24 дня скончался от сердечной недостаточности»

«Виктор Якимов — единственный, кто поработал во всех трёх воплощениях нынешнего ЗакСО — в первой Думе (1994–1996), в Палате Представителей (1996–2004) и в ныне существующем однопалатном парламенте (с 2011-го)»

«Максим Ряпасов — первый, кто добровольно покинул парламент, не перейдя при этом на работу в структуры власти. Депутат от ЛДПР сдал свой мандат 4 декабря 2012 года (этот момент — на снимке)»

« Самый молодой депутат в истории ЗССО — справедливоросс Дмитрий Ионин: в декабре 2011-го, когда он впервые был избран, ему было 26 лет»