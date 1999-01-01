Рекорды свердловских парламентариев 7 фото
19 октября 2016, 09:20
Новый состав Законодательного собрания Свердловской области только начал свою работу, а в парламентскую книгу рекордов уже внесены изменения: Владимир Никитин и Виктор Якимов стали лидерами по числу избраний в законодательный орган региона: они получили мандат в 6-й раз, причём Никитин — в шестой раз подряд.
«ОГ» решила напомнить читателям о других достижениях свердловских депутатов.
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Рекорды свердловских парламентариев
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