Рекорды свердловских парламентариев 7 фото

X
  • Самый большой депутатский стаж в ЗССО имеет Владимир Никитин. Он отработал в областном парламенте уже 18 лет (с 1998 года) и продолжает работать сейчас«Самый большой депутатский стаж в ЗССО имеет Владимир Никитин. Он отработал в областном парламенте уже 18 лет (с 1998 года) и продолжает работать сейчас»
  • Меньше всего парламентарием пробыл Андрей Новосельцев. Он был избран депутатом Законодательного Собрания 4 декабря 2011 года, а через два месяца и 24 дня скончался от сердечной недостаточности«Меньше всего парламентарием пробыл Андрей Новосельцев. Он был избран депутатом Законодательного Собрания 4 декабря 2011 года, а через два месяца и 24 дня скончался от сердечной недостаточности»
  • Виктор Якимов — единственный, кто поработал во всех трёх воплощениях нынешнего ЗакСО — в первой Думе (1994–1996), в Палате Представителей (1996–2004) и в ныне существующем однопалатном парламенте (с 2011-го)«Виктор Якимов — единственный, кто поработал во всех трёх воплощениях нынешнего ЗакСО — в первой Думе (1994–1996), в Палате Представителей (1996–2004) и в ныне существующем однопалатном парламенте (с 2011-го)»
  • Максим Ряпасов — первый, кто добровольно покинул парламент, не перейдя при этом на работу в структуры власти. Депутат от ЛДПР сдал свой мандат 4 декабря 2012 года (этот момент — на снимке)«Максим Ряпасов — первый, кто добровольно покинул парламент, не перейдя при этом на работу в структуры власти. Депутат от ЛДПР сдал свой мандат 4 декабря 2012 года (этот момент — на снимке)»
  • Самый молодой депутат в истории ЗССО — справедливоросс Дмитрий Ионин: в декабре 2011-го, когда он впервые был избран, ему было 26 лет« Самый молодой депутат в истории ЗССО — справедливоросс Дмитрий Ионин: в декабре 2011-го, когда он впервые был избран, ему было 26 лет»
  • Самым возрастным депутатом был единоросс Ефим Гришпун. Он покинул областной парламент в 2016 году в возрасте 80 лет«Самым возрастным депутатом был единоросс Ефим Гришпун. Он покинул областной парламент в 2016 году в возрасте 80 лет»
  • Самый большой депутатский стаж в ЗССО имеет Владимир Никитин. Он отработал в областном парламенте уже 18 лет (с 1998 года) и продолжает работать сейчас
  • Меньше всего парламентарием пробыл Андрей Новосельцев. Он был избран депутатом Законодательного Собрания 4 декабря 2011 года, а через два месяца и 24 дня скончался от сердечной недостаточности
  • Виктор Якимов — единственный, кто поработал во всех трёх воплощениях нынешнего ЗакСО — в первой Думе (1994–1996), в Палате Представителей (1996–2004) и в ныне существующем однопалатном парламенте (с 2011-го)
  • Максим Ряпасов — первый, кто добровольно покинул парламент, не перейдя при этом на работу в структуры власти. Депутат от ЛДПР сдал свой мандат 4 декабря 2012 года (этот момент — на снимке)
  • Самый молодой депутат в истории ЗССО — справедливоросс Дмитрий Ионин: в декабре 2011-го, когда он впервые был избран, ему было 26 лет
  • Самым возрастным депутатом был единоросс Ефим Гришпун. Он покинул областной парламент в 2016 году в возрасте 80 лет
Поделиться ссылкой

Рекорды свердловских парламентариев 7 фото

19 октября 2016, 09:20

Новый состав Законодательного собрания Свердловской области только начал свою работу, а в парламентскую книгу рекордов уже внесены изменения: Владимир Никитин и Виктор Якимов стали лидерами по числу избраний в законодательный орган региона: они получили мандат в 6-й раз, причём Никитин — в шестой раз подряд.

«ОГ» решила напомнить читателям о других достижениях свердловских депутатов.

  • Самый большой депутатский стаж в ЗССО имеет Владимир Никитин. Он отработал в областном парламенте уже 18 лет (с 1998 года) и продолжает работать сейчас
  • Меньше всего парламентарием пробыл Андрей Новосельцев. Он был избран депутатом Законодательного Собрания 4 декабря 2011 года, а через два месяца и 24 дня скончался от сердечной недостаточности
  • Виктор Якимов — единственный, кто поработал во всех трёх воплощениях нынешнего ЗакСО — в первой Думе (1994–1996), в Палате Представителей (1996–2004) и в ныне существующем однопалатном парламенте (с 2011-го)
  • Максим Ряпасов — первый, кто добровольно покинул парламент, не перейдя при этом на работу в структуры власти. Депутат от ЛДПР сдал свой мандат 4 декабря 2012 года (этот момент — на снимке)
  • Самый молодой депутат в истории ЗССО — справедливоросс Дмитрий Ионин: в декабре 2011-го, когда он впервые был избран, ему было 26 лет
  • Самым возрастным депутатом был единоросс Ефим Гришпун. Он покинул областной парламент в 2016 году в возрасте 80 лет
Поделиться ссылкой

Новое в рубрике Политика

час назад

Рекорды свердловских парламентариев
Новый состав Законодательного собрания Свердловской области только начал свою работу, а в парламентскую книгу рекордов уже внесены изменения.

16 часов назад

Новый генконсул Китая приехала в Екатеринбург
18 октября рано утром генконсула Китая госпожу Гэн Липин встретил и. о. министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Андрей Соболев.

16 часов назад

Думцы не доверяют друг другу голоса
17 октября комитет Госдумы по регламенту единогласно одобрил инициативу единороссов о запрете голосования по доверенности на пленарных заседаниях, совете думы и комитетах. Поправки могут рассмотреть на пленарном заседании нижней палаты парламента 19 или 21 октября. «ОГ» выяснила, как относятся к этому предложению депутаты от Свердловской области.

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Последние новости
Что было раньше