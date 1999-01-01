Свердловские депутаты в первом чтении поддержали проект областного бюджета 15 фото

Доходная часть бюджета Свердловской области на 2017 год составит 184,8 миллиарда рублей, расходная - 193,9 миллиарда, дефицит - 9,168 миллиарда.

Проект закона был поддержан 41 депутатом из 44 присутствующих. Против проголосовала фракция КПРФ.