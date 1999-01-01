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Свердловские депутаты в первом чтении поддержали проект областного бюджета 15 фото
22 ноября 2016, 17:38 / Политика
Доходная часть бюджета Свердловской области на 2017 год составит 184,8 миллиарда рублей, расходная - 193,9 миллиарда, дефицит - 9,168 миллиарда.
Проект закона был поддержан 41 депутатом из 44 присутствующих. Против проголосовала фракция КПРФ.
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