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  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
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Свердловские депутаты в первом чтении поддержали проект областного бюджета 15 фото

22 ноября 2016, 17:38 / Политика

Доходная часть бюджета Свердловской области на 2017 год составит 184,8 миллиарда рублей, расходная - 193,9 миллиарда, дефицит - 9,168 миллиарда.

Проект закона был поддержан 41 депутатом из 44 присутствующих. Против проголосовала фракция КПРФ.

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