Заседание Совета представительных органов муниципальных образований региона 12 фото

Во время заседания Совета представительных органов муниципальных образований региона мэрам и депутатам местных дум прочитали лекцию о том, как эффективно расходовать бюджетные средства.

В роли лектора выступила первый заместитель министра финансов Свердловской области Светлана Климук. По итогам 2015 года почти треть — 21 из 73 МО завысили свои бюджеты «для выполнения плана», что привело к проблемам их исполнения, и как следствие — к росту кредиторской задолженности. По итогам прошлого года кредиторская задолженность свердловских муниципалитетов выросла на 1,5 миллиарда рублей, а общая сумма их долга составила 6,2 миллиарда рублей. В основном это кредиты, взятые в коммерческих банках под 11,6 и 16 процентов годовых.