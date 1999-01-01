Заседание Совета представительных органов муниципальных образований региона 12 фото

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  • Председатель Заксобрания Людмила Бабушкина, депутат Заксобрания Михаил Ершов, Владимир Машков, глава Новоуральского ГОПредседатель Заксобрания Людмила Бабушкина, депутат Заксобрания Михаил Ершов, Владимир Машков, глава Новоуральского ГО
  • Депутаты Заксобрания Михаил Ершов и Виктор Якимов Депутаты Заксобрания Михаил Ершов и Виктор Якимов
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  • Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
  • Вице-спикер Заксобрания Владимир Никитин и председатель Заксобрания Людмила БабушкинаВице-спикер Заксобрания Владимир Никитин и председатель Заксобрания Людмила Бабушкина
  • Глава ГО Верхотурье Алексей Лиханов и депутат Заксобрания Анатолий Сухов Глава ГО Верхотурье Алексей Лиханов и депутат Заксобрания Анатолий Сухов
  • Глава Новоуральского ГО Владимир Машков, глава Кировградского ГО Александр Оськин Глава Новоуральского ГО Владимир Машков, глава Кировградского ГО Александр Оськин
  • Председатель думы Каменска-Уральского Валерий Пермяков Председатель думы Каменска-Уральского Валерий Пермяков
  • Вице-спикер Заксобрания Владимир Никитин, председатель Заксобрания Людмила БабушкинаВице-спикер Заксобрания Владимир Никитин, председатель Заксобрания Людмила Бабушкина
  • Помощник депутата Госдумы Галина Артемьева, депутат Заксобрания Михаил ЕршовПомощник депутата Госдумы Галина Артемьева, депутат Заксобрания Михаил Ершов
  • Председатель Заксобрания Людмила Бабушкина, депутат Заксобрания Михаил Ершов, Владимир Машков, глава Новоуральского ГО
  • Депутаты Заксобрания Михаил Ершов и Виктор Якимов
  • Председатель думы Качканара Геннадий Русских
  • Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
  • Вице-спикер Заксобрания Владимир Никитин и председатель Заксобрания Людмила Бабушкина
  • Глава ГО Верхотурье Алексей Лиханов и депутат Заксобрания Анатолий Сухов
  • Глава Новоуральского ГО Владимир Машков, глава Кировградского ГО Александр Оськин
  • Председатель думы Каменска-Уральского Валерий Пермяков
  • Вице-спикер Заксобрания Владимир Никитин, председатель Заксобрания Людмила Бабушкина
  • Помощник депутата Госдумы Галина Артемьева, депутат Заксобрания Михаил Ершов
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Заседание Совета представительных органов муниципальных образований региона 12 фото

29 ноября 2016, 20:38 / Политика

Во время заседания Совета представительных органов муниципальных образований региона мэрам и депутатам местных дум прочитали лекцию о том, как эффективно расходовать бюджетные средства.

В роли лектора выступила первый заместитель министра финансов Свердловской области Светлана Климук. По итогам 2015 года почти треть — 21 из 73 МО завысили свои бюджеты «для выполнения плана», что привело к проблемам их исполнения, и как следствие — к росту кредиторской задолженности. По итогам прошлого года кредиторская задолженность свердловских муниципалитетов выросла на 1,5 миллиарда рублей, а общая сумма их долга составила 6,2 миллиарда рублей. В основном это кредиты, взятые в коммерческих банках под 11,6 и 16 процентов годовых.

  • Председатель Заксобрания Людмила Бабушкина, депутат Заксобрания Михаил Ершов, Владимир Машков, глава Новоуральского ГО
  • Депутаты Заксобрания Михаил Ершов и Виктор Якимов
  • Председатель думы Качканара Геннадий Русских
  • Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
  • Вице-спикер Заксобрания Владимир Никитин и председатель Заксобрания Людмила Бабушкина
  • Глава ГО Верхотурье Алексей Лиханов и депутат Заксобрания Анатолий Сухов
  • Глава Новоуральского ГО Владимир Машков, глава Кировградского ГО Александр Оськин
  • Председатель думы Каменска-Уральского Валерий Пермяков
  • Вице-спикер Заксобрания Владимир Никитин, председатель Заксобрания Людмила Бабушкина
  • Помощник депутата Госдумы Галина Артемьева, депутат Заксобрания Михаил Ершов
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