Круглый стол с участием Генконсула КНР в Екатеринбурге 14 фото

Сегодня в редакции «Областной газеты» состоялся круглый стол, в котором приняли участие Генеральный консул Китайской Народной Республики в Екатеринбурге госпожа Гэн Липин и секретарь Свердловского регионального отделения партии "Единая Россия" Виктор Шептий.

Фото: Алексей Кунилов

В ходе Круглого стола, в том числе, было заявлено о визите в 2017 году свердловской делегации в Южный Китай, об интересе китайской туриндустрии к организации путешествий по Среднему Уралу, а Гэн Липин поделилась впечатлениями о России, где она работает уже около 10 лет.