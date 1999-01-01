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Круглый стол с участием Генконсула КНР в Екатеринбурге 14 фото
30 ноября 2016, 16:24 / Политика
Сегодня в редакции «Областной газеты» состоялся круглый стол, в котором приняли участие Генеральный консул Китайской Народной Республики в Екатеринбурге госпожа Гэн Липин и секретарь Свердловского регионального отделения партии "Единая Россия" Виктор Шептий.
Фото: Алексей Кунилов
В ходе Круглого стола, в том числе, было заявлено о визите в 2017 году свердловской делегации в Южный Китай, об интересе китайской туриндустрии к организации путешествий по Среднему Уралу, а Гэн Липин поделилась впечатлениями о России, где она работает уже около 10 лет.
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