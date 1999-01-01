Губернатор провёл приём граждан в общественной приёмной ЕР 8 фото

В среду, 6 декабря губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провёл приём граждан в общественной приёмной «Единой России». Жители региона обратились к нему с вопросами улучшения жилищных условий, патриотического воспитания и поддержки ветеранского движения.

Фото: Павел Ворожцов

Решение проблемных ситуаций губернатор взял на контроль, а полученные предложения передал на проработку вице-губернатору Павлу Крекову и замруководителя администрации губернатора Вадиму Дубичеву.