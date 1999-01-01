Губернатор провёл приём граждан в общественной приёмной ЕР 8 фото

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  • Предедатель совета ветеранов 10 гвардейского УДТК Свердловской области Александр Турчанинов перед встречей с губернаторомПредедатель совета ветеранов 10 гвардейского УДТК Свердловской области Александр Турчанинов перед встречей с губернатором
  • Вице-губернатор Павел Креков приехал в общественную приёмную за полчаса до начала приёмаВице-губернатор Павел Креков приехал в общественную приёмную за полчаса до начала приёма
  • Губернатор прибыл в общественную приёмную «ЕР» без опозданияГубернатор прибыл в общественную приёмную «ЕР» без опоздания
  • Чтобы оперативнее разобраться в проблемах свердловчан Евгений Куйвашев попросил приехать на приём руководителей некоторых министерств и департаментов. Например, министра строительства Свердловской области Михаила Волкова (крайний слева) Чтобы оперативнее разобраться в проблемах свердловчан Евгений Куйвашев попросил приехать на приём руководителей некоторых министерств и департаментов. Например, министра строительства Свердловской области Михаила Волкова (крайний слева)
  • С несколькими свердловчанами Евгений Куйвашев общался в режиме видеоконференцииС несколькими свердловчанами Евгений Куйвашев общался в режиме видеоконференции
  • Жительница Артей Лариса Петрованова попросила губернатора помочь в получении благоустроенного жильяЖительница Артей Лариса Петрованова попросила губернатора помочь в получении благоустроенного жилья
  • На общественном приёме присутствовал депутат Заксобрания области Анатолий Сухов
  • Предедатель совета ветеранов 10 гвардейского УДТК Свердловской области Александр Турчанинов перед встречей с губернатором
  • Вице-губернатор Павел Креков приехал в общественную приёмную за полчаса до начала приёма
  • Губернатор прибыл в общественную приёмную «ЕР» без опоздания
  • Чтобы оперативнее разобраться в проблемах свердловчан Евгений Куйвашев попросил приехать на приём руководителей некоторых министерств и департаментов. Например, министра строительства Свердловской области Михаила Волкова (крайний слева)
  • С несколькими свердловчанами Евгений Куйвашев общался в режиме видеоконференции
  • Жительница Артей Лариса Петрованова попросила губернатора помочь в получении благоустроенного жилья
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Губернатор провёл приём граждан в общественной приёмной ЕР 8 фото

6 декабря 2016, 15:39 / Политика

В среду, 6 декабря губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провёл приём граждан в общественной приёмной «Единой России». Жители региона обратились к нему с вопросами улучшения жилищных условий, патриотического воспитания и поддержки ветеранского движения.

Фото: Павел Ворожцов

Решение проблемных ситуаций губернатор взял на контроль, а полученные предложения передал на проработку вице-губернатору Павлу Крекову и замруководителя администрации губернатора Вадиму Дубичеву.

  • На общественном приёме присутствовал депутат Заксобрания области Анатолий Сухов
  • Предедатель совета ветеранов 10 гвардейского УДТК Свердловской области Александр Турчанинов перед встречей с губернатором
  • Вице-губернатор Павел Креков приехал в общественную приёмную за полчаса до начала приёма
  • Губернатор прибыл в общественную приёмную «ЕР» без опоздания
  • Чтобы оперативнее разобраться в проблемах свердловчан Евгений Куйвашев попросил приехать на приём руководителей некоторых министерств и департаментов. Например, министра строительства Свердловской области Михаила Волкова (крайний слева)
  • С несколькими свердловчанами Евгений Куйвашев общался в режиме видеоконференции
  • Жительница Артей Лариса Петрованова попросила губернатора помочь в получении благоустроенного жилья
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