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Свердловская элита отметила День Конституции в Ельцин Центре 15 фото
12 декабря 2016, 18:30 / Политика
12 декабря, Ельцин Центр стал главной площадкой празднования Дня Конституции. В президентском центре собралась вся политическая и общественная элита Свердловской области.
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Сегодня, 12 декабря, в России отмечается День Конституции. Принятая в 1993 году, она действует уже 23 года (это один из самых «долгоиграющих» основных законов нашей страны). Но в последнее время, в связи с резким изменением международной обстановки, а также проходящими в стране экономическими и политическими преобразованиями, всё громче звучат разговоры о необходимости принятия новой, отвечающей современным реалиям Конституции. «ОГ» опросила представителей обоих лагерей — и сторонников сохранения нынешней Конституции, и их оппонентов.