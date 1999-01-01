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  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
  • © Алексей Кунилов
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Свердловская элита отметила День Конституции в Ельцин Центре  15 фото

12 декабря 2016, 18:30 / Политика

12 декабря, Ельцин Центр стал главной площадкой празднования Дня Конституции. В президентском центре собралась вся политическая и общественная элита Свердловской области.

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