Льготники Екатеринбурга получили 145 квартир 11 фото

Новый дом расположен на улице Суходольской в микрорайоне Широкая Речка. Для льготников в нём предназначено 145 квартир — 105 из них уже получили сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 37 — будут переданы ветеранам боевых действий и инвалидам, три квартиры — бывшим военным.

Подробнее.