Льготники Екатеринбурга получили 145 квартир 11 фото

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  • Новоселы в поисках уже родного окнаНовоселы в поисках уже родного окна © Павел Ворожцов
  • Работа по обеспечению жильём детей-сирот в Свердловской области ведётся последовательноРабота по обеспечению жильём детей-сирот в Свердловской области ведётся последовательно © Павел Ворожцов
  • Общая площадь квартир, которые будут переданы в этом доме льготным категориям гражданам, составляет более 5,4 тысячи квадратных метровОбщая площадь квартир, которые будут переданы в этом доме льготным категориям гражданам, составляет более 5,4 тысячи квадратных метров © Павел Ворожцов
  • Пока сдана половина жилого комплекса, последние секции сдадут в июне 2017 года.Пока сдана половина жилого комплекса, последние секции сдадут в июне 2017 года. © Павел Ворожцов
  • Каждый год в очереди добавляется примерно по 700 человек, а сдаётся от 800 до 900 квартирКаждый год в очереди добавляется примерно по 700 человек, а сдаётся от 800 до 900 квартир © Павел Ворожцов
  • © Павел Ворожцов
  • © Павел Ворожцов
  • © Павел Ворожцов
  • Евгений Куйвашев, Швиндт Сергей и Татьяна Мерзлякова торжественно приняли новостройку Евгений Куйвашев, Швиндт Сергей и Татьяна Мерзлякова торжественно приняли новостройку © Павел Ворожцов
  • © Павел Ворожцов
  • Из окна видна детская площадкаИз окна видна детская площадка © Павел Ворожцов
  • Новоселы в поисках уже родного окна
  • Работа по обеспечению жильём детей-сирот в Свердловской области ведётся последовательно
  • Общая площадь квартир, которые будут переданы в этом доме льготным категориям гражданам, составляет более 5,4 тысячи квадратных метров
  • Пока сдана половина жилого комплекса, последние секции сдадут в июне 2017 года.
  • Каждый год в очереди добавляется примерно по 700 человек, а сдаётся от 800 до 900 квартир
  • Евгений Куйвашев, Швиндт Сергей и Татьяна Мерзлякова торжественно приняли новостройку
  • Из окна видна детская площадка
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Льготники Екатеринбурга получили 145 квартир 11 фото

12 декабря 2016, 18:14 / Политика

Новый дом расположен на улице Суходольской в микрорайоне Широкая Речка. Для льготников в нём предназначено 145 квартир — 105 из них уже получили сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 37 — будут переданы ветеранам боевых действий и инвалидам, три квартиры — бывшим военным.

Подробнее.

  • Новоселы в поисках уже родного окна
  • Работа по обеспечению жильём детей-сирот в Свердловской области ведётся последовательно
  • Общая площадь квартир, которые будут переданы в этом доме льготным категориям гражданам, составляет более 5,4 тысячи квадратных метров
  • Пока сдана половина жилого комплекса, последние секции сдадут в июне 2017 года.
  • Каждый год в очереди добавляется примерно по 700 человек, а сдаётся от 800 до 900 квартир
  • Евгений Куйвашев, Швиндт Сергей и Татьяна Мерзлякова торжественно приняли новостройку
  • Из окна видна детская площадка
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