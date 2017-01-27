Опубликовано в №16 от 28.01.2017

26 января, накануне Дня дипломатического работника, в Екатеринбурге прошёл XIII международный турнир по боулингу «Рождественская кегля». В мастерстве сбивания кеглей соревновались более 20 команд дипломатических и торговых представительств иностранных государств, депутаты регионального парламента и сотрудники различных ведомств.

Бросок дуайена свердловского дипломатического корпуса — генконсула республики Кипр в Екатеринбурге Георгиоса Каллигаса. Фото: Павел Воорожцов

Турнир открылся броском дуайена свердловского дипломатического корпуса — генконсула республики Кипр в Екатеринбурге Георгиоса Каллигаса. В общении с «ОГ» дипломат отметил, что такие неформальные встречи — это не только возможность получить удовольствие от игры, но и провести неофициальные переговоры. «Например, уже успел обсудить несколько тем с министром внешнеэкономических связей», — рассказал генконсул.

По словам организатора турнира, представителя МИДа РФ в Екатеринбурге Александра Харлова, в рамках неформального развития отношений между дипмиссиями и региональными органами власти летом планируется провести ещё один турнир, но уже по гольфу.