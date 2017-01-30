Гэн Липин официально вступила в должность Генконсула КНР в Екатеринбурге

Корреспонденты «ОГ» побывали на приёме в честь вступление в должность Генерального консула КНР в Екатеринбурге Гэн Липин.

Генконсул КНР в Екатеринбурге Гэн Липин произносит официальную речь. Фото: Павел Ворожцов

На фото (слева направо): консул по торгово-экономическим вопросам Ло Синь в образе русской красавицы, представитель УГМК, генконсул Гэн Липин, генконсул США в Екатеринбурге Маркус Микели (во втором ряду справа), президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин. Фото: Павел Ворожцов

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