Областная газета
Политика 30 января 2017, 18:20

Гэн Липин официально вступила в должность Генконсула КНР в Екатеринбурге 19 фото

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Корреспонденты «ОГ» побывали на приёме в честь вступление в должность Генерального консула КНР в Екатеринбурге Гэн Липин.

Генконсул КНР в Екатеринбурге Гэн Липин произносит официальную речь. Фото: Павел Ворожцов

На фото (слева направо): консул по торгово-экономическим вопросам Ло Синь в образе русской красавицы, представитель УГМК, генконсул Гэн Липин, генконсул США в Екатеринбурге Маркус Микели (во втором ряду справа), президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин. Фото: Павел Ворожцов

Подробнее - в ближайшем номере «Областной газеты».

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