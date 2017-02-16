Областная газета
Политика 16 февраля 2017, 18:41

На очередном заседании областного правительства обсудили жилищные программы 12 фото

В четверг 16 февраля губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провёл очередное заседание правительства. Значительную часть времени кабмин уделил обсуждению реализации программ капитального ремонта многоквартирных домов и переселению из ветхого и аварийного жилья.

Галина Кулаченко, Евгений Писцов, Павел Креков

Глава Берёзовского ГО Евгений Писцов (в центре) как настоящий джентльмен подвинул стул вице-губернатору и министру финансов области Галине Кулаченко. Фото: Алексей Кунилов

Основным докладчиком по этим вопросам выступил вице-губернатор Сергей Швиндт. Его дополнили мэр Берёзовского Евгений Писцов и врио главы Невьянского ГО Фёдор Шелепов.

Виталий Вольф, Юрий Биктуганов

Управляющий Западным управленческим округом Виталий Вольф (слева) и министр общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов когда-то работали на территории одного управленческого округа: Виталий Вольф - в администрации Первоуральского ГО, Юрий Биктуганов - в администрации ГО Красноуфимск. Фото: Алексей Кунилов

Всего на заседании рассмотрели 28 вопросов.

На заседании правительства губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил сконцентрировать усилия на решении жилищных вопросов уральцев.  Фото: Алексей Кунилов

Подробнее - в сегодняшнем номере «Областной газеты»

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