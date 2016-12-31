Уральская версия «Выжившего»*: в «роли» ДиКаприо — фельдшер из Лобвы

В основе сюжета американского фильма «Выживший» — история о легендарном охотнике, которому однажды медведь нанёс тяжёлые раны. В похожую переделку попал фельдшер отделения скорой помощи из посёлка Лобва Алексей Коптяков (на фото слева)...

Опубликовано в № 008 от 20.01.2016

В российском прокате с 7 января с большим успехом идёт американский фильм «Выживший», в основе которого реальная история о Хью Глассе, легендарном охотнике и создателе медвежьих капканов, жившем в начале XIX века. Однажды на него напал медведь и нанёс ему тяжёлые раны. Два помощника, которые должны были прикрывать Гласса, оставили его умирать. Но Гласс выжил и прошёл больше 300 километров по заснеженным лесам, чтобы отомстить, конечно же. Режиссёр — Алехандро Иньярриту, главную роль сыграл Леонардо ДиКаприо. Фильм получился сильным, местами жёстким и натуралистичным. А ведь у нас на Среднем Урале живёт человек, попавший в очень похожую переделку…

Фильм «Выживший» (в более точном переводе «вернувшийся») — экранизация вышедшего в 2002-м дебютного романа «Выживший: роман о мести» старшего советника Управления торгового представителя США (ныне — постоянный представитель США при ВТО) Майкла Панке.

«Медведь вылетел как пружина»

Фельдшер отделения скорой помощи в посёлке Лобва 30-летний Алексей Коптяков с детства ходил с отцом на охоту. В лесу чувствовал себя как дома. Пять лет назад вступил в общество охотников. Осенью прошлого года оформил себе разрешение на добычу пушного зверя и боровую дичь. Планировал поохотиться на куницу — поскольку взял машину в кредит, хотелось побыстрее рассчитаться с банком, а шкурку этого зверя можно продать за три тысячи рублей. В середине октября поехал в лес с молодой лайкой за 20 километров от посёлка Кытлым.

Алексей Коптяков. Фото: Роман Гришаев

— Мы с Громом сделали довольно приличный круг, до дороги оставалось метров триста, — рассказал «ОГ» Алексей. — Собака бегает, следы ищет. Слышу, гавкает. Пойду, думаю, посмотрю, что там такое, вдруг куница. Место там скалистое, и что-то вроде пещерки темнеет (место, кстати, не очень характерное для берлоги, обычно медведи подбирают выворотку поглубже, то есть вывернутое корневище, например, упавшей сосны, а могут и сами вырыть себе лежбище. — Прим.ред.). Спустился по скале пониже — ничего не видно, подошёл к пещере, заглянул… И вдруг оттуда медведь вылетает как пружина и прямо на меня прёт. А у меня в стволах дробь, но всё равно выстрелил в него, почти не целясь, хотел отпугнуть, а он, наоборот, озверел. У меня и пули были на всякий случай, хотел перезарядиться, а ружьё упало в снег, успел поднять, а защёлкнуть не могу. Так я этим ружьём и дал медведю по башке, а толку-то… Тут он меня и начал мять, прижал к себе и руки грызёт, потом за голову принялся, чувствую, кости хрустят, я же медик. Ну всё, думаю, конец, но сознания не терял, тут он меня и бросил, убежал. Всё в кровавой пелене, кровища хлещет, думаю, надо, пока силы есть, к дороге идти. Патронташ вдруг такой тяжёлый стал, сбросил. Рюкзак тоже бросил. Как до дороги добрался, плохо помню. Вначале «уазик» показался, руками им давай махать, кричать-то не могу, сам на коленях стою. Они вроде тормознули, а потом по газам и уехали, наверное, сами испугались. Потом лесовоз прошёл, водитель выглянул, понял, что дело худо и… уехал. Крикнул, что «скорую» вызовет. Тут мне сам Бог, наверное, Дерюгина послал. Спас он меня…

В схватке с медведем Алексею Коптякову не помогло и верное ружьё: мужчина собирался охотиться вовсе не на этого крупного хищника и зарядил оружие дробью. Фото: Роман Гришаев

Эту битву словами описать трудно. Но если хотите представить, как такое бывает, посмотрите сцену нападения медведицы на героя фильма «Выживший» и поймёте, что шансов в рукопашной схватке с медведем у человека очень мало.

Алексея Коптякова подобрал турист-экстремал из Санкт-Петербурга Александр Дерюгин, на счастье, в прошлом сотрудник службы спасения.

— Мне показалось вначале, что это серый мешок у дороги. Ближе подъезжаю, смотрю, собака крутится, и лужа крови возле этого мешка, — рассказывал в интервью газете «Вечерний Карпинск» Александр. — Лицо прикрыто курткой, поднял её, а там — кровавая каша. Целыми были только глаза. Но он не мог смотреть в одну точку, они у него бегали влево-вправо. Вспоминать страшно. Я в службе спасения всякого повидал, но такое… У парня подбородок висел на груди…

Дерюгин попытался позвонить по сотовому в «скорую», но связи не было. Он разложил задние сиденья в машине и помог раненому забраться в салон. Стал звать собаку, а она не давалась, убегала. И только когда хозяин постучал по колену и, как мог, промычал команду, лайка заскочила в автомобиль. «Так, как в тот раз, я никогда не гонял, — вспоминал Александр. — Еду, а сам думаю: жив ли он ещё там, не истёк ли кровью, на земле уже её лужа была».

Найти больницу путешественнику помог карпинский приятель, который встретил импровизированную скорую помощь на въезде в город. Пассажир, перед тем как выползти из машины у приёмного покоя больницы, отдал своему спасителю охотничий билет и знаками показал на собаку: мол, отвези… Александр позвонил в полицию, сообщил о происшествии. Полицейские узнали адрес родителей пострадавшего в Карпинске, а петербуржец привёз к ним лайку охотника.

Зверь исчез

Через несколько дней после случившегося группа охотников во главе с госинспектором департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира области Дмитрием Щукиным отправилась обследовать место происшествия.

— Мы нашли берлогу, следы борьбы возле неё, кровь на снегу, — рассказал «ОГ» охотовед. — Два дня шли по следу медведя, но обнаружить его не удалось. Кровь по следу была, но немного, на лёжках её уже не было. Бродил по речке, отлёживался. — По-хорошему его надо убирать. Вряд ли он снова залёг, а на старое место они никогда не возвращаются. Скорее всего, это уже шатун, а они очень опасны.

Дмитрий Михайлович вспомнил, как в январе прошлого года они с опытными охотниками выследили и застрелили такого голодного и злобного шатуна. Он тогда всю охотничью избушку разворотил. Если бы в ней были люди, то вряд ли кто остался бы в живых.

Фото: Роман Гришаев

Первую помощь раненому Алексею оказали карпинские медики: обезболили, обработали раны, ввели в медикаментозный сон и перевели на искусственную вентиляцию лёгких. Челюсть раздроблена, лица практически нет. Потом на машине краснотурьинского Центра медицины катастроф в сопровождении реаниматолога доставили в Екатеринбург, в ГКБ №23, которая специализируется на челюстно-лицевой хирургии. Там его сразу прооперировали. Операция шла почти всю ночь — шесть часов. Потом пять дней реанимации. Всё это время за Алексеем ухаживала мама, Елена Николаевна. А отец, Григорий Петрович, сам опытный охотник и в прошлом лесник, на следующий день после случившегося нашёл в лесу ружьё, патронташ и рюкзак сына. Перегнал к дому машину, которую Алексей оставил на турбазе неподалеку.

На охоту? Обязательно!

После случившегося многие земляки Алексея переживали и предлагали помощь семье пострадавшего и ему самому. Но врачи заверили, что всё необходимое есть, сейчас нужно только время для выздоровления.

Сегодня Алексей всё ещё на больничном, живёт у родителей в Карпинске.

— Сейчас уже всё более-менее нормально, — рассказывает охотник. — Уже на лыжах в лес ходил. Ещё одну операцию мне назначали на 18 января, но отложили до начала февраля. Нижнюю челюсть будут восстанавливать. Планируют вживить кусочек берцовой кости, всё скрепить титановой пластиной. Сейчас врачи консультируются с сосудистыми хирургами, изучают похожие случаи. Потом ещё одна операция предстоит, в Центре косметологии и пластической хирургии, но уже платная. Я очень благодарен всем, кто принял участие в моём спасении…

— А в вашей медицинской практике было что-то подобное?

— Было. Однажды мы выезжали зимой в лес за мужчиной, которого очень сильно избили. Обе ноги были сломаны, но он всю ночь жёг костёр, чтобы выжить. Деталей не помню, но мы его тоже спасли.

— Говорят, старики в Лобве за вас молились…

— Да, было такое, и не только в Лобве. Даже концерт благотворительный был, сбор средств идёт на моё лечение.

— Фильм «Выживший» с ДиКаприо не видели?

— Слышал о нём, но пока не видел. Посмотрю обязательно.

— А на охоту ещё пойдёте?

— Обязательно!