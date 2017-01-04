«Я державник и сталинист»

Мы неслучайно сняли Александра Андреевича на фоне куполов Храма-на-Крови — для него державность и православие связаны неразрывно. Фото: Алексей Кунилов.

Опубликовано в №159 от 30.08.2016

Вчера в Екатеринбурге в Доме журналистов состоялась встреча известного российского писателя, главного редактора газеты «Завтра», председателя Изборского клуба Александра Проханова с журналистами. Александр Андреевич приехал на Урал, чтобы открыть здесь уже 31-е региональное отделение Изборского клуба, широко известного сообщества экспертов по внешней и внутренней политике.

О Сирии и об Урале

Удалось нам и лично пообщаться за чашечкой кофе. Проханов, как всегда, был эпатажен, парадоксален и с прекрасным чувством юмора:

— Александр Андреевич, вы следите за событиями в Сирии? Мы всё там правильно делаем?

— Лично участвую — подвешиваю бомбы на самолёты. В составе авиагруппы, которая базируется в городе Энгельс и бомбит игиловцев, есть ТУ-95, который называется «Изборск». Мы обратились с такой просьбой к командиру, и он пошёл нам навстречу. Да, мы правильно делаем, что бомбим бандитов, чтобы не пришлось свою Сибирь бомбить, если они туда прорвутся. Они же во все щели лезут. Таджикистан уже на грани новой войны, а это подбрюшье России. Конечно, я в Сирии не раз был — там самый эпицентр борьбы с запрещённой в России ИГИЛ.

Фото: Алексей Кунилов

— А чем Урал интересен Изборскому клубу?

— Здесь мощный духовный, интеллектуальный и культурный потенциал, поэтому, когда к нам приехал уральский предприниматель Илья Тищенко и предложил открыть отделение в Екатеринбурге, мы охотно согласились. Я вообще считаю Урал особой, мощной и таинственной цивилизацией. Просто удивительно, почему до сих пор он не вошёл в наш клуб. Урал ведь через весь мир проходит — мы изучили карты. Начинается в казахстанских степях, потом Челябинск, затем сам хребёт, который тянется на север, ныряет в Ледовитый океан, выныривает Новой Землёй, далее — хребёт через Северный полюс, Гренландию доходит до мыса Горн. А высшая точка — Килиманджаро.

— Так это ж в Африке.

— Я и говорю — через весь мир проходит.

О Сталинграде

Фото: Алексей Кунилов

На вопрос о том, как он относится к тому, что в Волгограде хотят назвать аэропорт «Сталинградом», публицист ответил, не задумываясь:

— Мой отец погиб под Сталинградом. Я даже не знаю, где он захоронен. Примерно знаю, где проходил этот бой. Приезжаю туда, помяну отца фронтовыми ста граммами, почитаю его любимые стихи. И каждый раз я еду в Сталинград, а не в Волгоград. Я не скрываю, что я сталинист, консерватор, державник и мракобес. Сейчас кое-где открывают памятники Сталину, но они какие-то все одинаково помпезные: усы, военная фуражка, генералиссимус, одним словом. А я бы сделал ему памятник по формуле скорости света: Е= МС2, где Е — народ, М — держава, а С2 — Сталин. Да, он, конечно, чудовище, но и держава была, которую в 90-е мы чуть не профукали, но сейчас она возрождается. В одном из посланий Федеральному Собранию наш президент сказал, что с возвращением Крыма мы вернули себе сакральный центр духовного возрождения России: здесь принял православие князь Владимир тысячу лет назад, а православие и державность всегда были неразрывно связаны между собой. Поэтому после встречи с губернатором Евгением Куйвашевым и с вами, коллеги, мы побеседуем с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом. Потом будет лекция в Горном университете и круглый стол. А что касается памятников Сталину… Я к этому отношусь спокойно. В Орле вот собираются открыть памятник Ивану Грозному. Звучит жутковато, а в истории государства российского было много жуткого, но ведь выстояли!

Фото: Алексей Кунилов

О кадровых перестановках

Неожиданно, а впрочем, наверное, закономерно, возник вопрос о новом министре образования и науки Ольге Васильевой: какие перемены нужны обществу в этой сфере, нужен ли нам единый учебник истории — или пусть будут разные с разными точками зрения? Видно было, что для Проханова это волнующая тема:

— Вы смотрите, что происходит: она ещё и рта не раскрыла, а её уже травят в либеральной прессе. Что касается пресловутого ЕГЭ, тут я не знаю, нужен он или не нужен, пусть специалисты решают. Я знаю другое: история России — это история государственности. Есть сильное государство — сильна страна, слабеет государство — тут же своры нападают. Сколько катков проехало по русскому народу! Пора нам взять курс на примирение — красных и белых, православных и нехристей, монархистов и демократов, коммунистов и либералов. Мне никакой единый учебник истории не нужен, и разные тоже, для меня история одна. Я хорошо знаю этого человека, она по духу дворянка и умница, всё сделает правильно.

Для меня более знаковым стало смещение, давайте называть вещи своими именами, Сергея Иванова с поста руководителя администрации президента. Это был такой рафинированный западник, соратник либералов. Донбасс не поддерживал, возражал против возвращения Крыма. И что там говорить, у нас ведь с подачи либералов назревала оранжевая революция, но власти сумели предотвратить московский майдан, и слава богу. С уходом Иванова либеральное поле в Кремле ослабло, а его преемник Антон Вайно, я его знаю, думаю, сумеет выстроить структурную модель российского общества. В одной из своих статей я даже назвал его русским Макнамарой.

Фото: Алексей Кунилов

О предстоящих выборах

Журналистов интересовало также — а не связан ли визит изборцев с выборами?

— Нас уже назвали, конечно, чёрным десантом консерваторов, но помилуй бог, до выборов осталось две недели, как мы на них повлиять можем? Никак. Нас во многом обвиняют, но тут наш клуб чист, — ответил публицист.