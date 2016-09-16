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В здании православного храма открыли музей народной живописи

16 сентября 2016, 00:00
«Белую горницу» Иван Самойлов привёз из деревни Мезень Алапаевского района. Фото: Александр Исаков

«Белую горницу» Иван Самойлов привёз из деревни Мезень Алапаевского района. Фото: Александр Исаков

  • Опубликовано в №172 от 16.09.2016 

16 сентября 1978 года в Нижней Синячихе открылся музей уральской народной живописи. Основой стала личная коллекция алапаевского краеведа Ивана Самойлова.

Инженер-землеустроитель Иван Самойлов заинтересовался народным искусством в послевоенное время. Много лет на собственные деньги он покупал в уральских деревнях уникальные предметы быта — говорил, что просто не может смотреть, как такая красота гниёт или идёт на дрова. Экспонаты иной раз оказывались очень объёмными — например, двери или оконные ставни со старинной росписью. За несколько лет коллекция расширилась настолько, что Самойлов задумался о музее. И даже нашёл подходящее здание — заброшенную Спасо-Преображенскую церковь.

Этот необычный для Урала храм начали строить ещё в 1794 году. Архитектура собора представляет собой редкий образец сибирского барокко. В советское время церковь использовали как мельницу и зерносушилку, но постепенно здание пришло в упадок, осталось без кровли и стало никому не нужным… Тут-то и заприметил его коллекционер Самойлов и добился, чтобы храм признали памятником архитектуры республиканского значения. В 1967 году краевед на общественных началах занялся реставрацией здания — процесс длился десять лет. Иван Данилович сам искал деньги и спонсоров, покупал необходимые стройматериалы и договаривался с рабочими — в основном на восстановлении церкви трудились местные пенсионеры-плотники.

Спустя год после окончания работ Музей народного искусства наконец-то открылся для всех желающих. Основные экспонаты музея — это расписные предметы деревенского быта, а главная гордость — «белая горница» из деревни Мезень Алапаевского района: полностью обставленная комната крестьянской избы начала XX века.

На основе этого музея в дальнейшем был создан крупный музей-заповедник деревянного зодчества, который сегодня известен на всю Россию. Самые крупные экспонаты (ветряная мельница, сторожевая башня, часовни и многое другое) находятся прямо под открытым небом.

КСТАТИ

В 1997 году Иван Самойлов стал первым человеком, который получил звание «Почётный гражданин Свердловской области».

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