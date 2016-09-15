Абитуриенты стали чаще выбирать «земные» профессии

Опубликовано в №172 от 16.09.2016

Вчера представители вузов Среднего Урала подвели итоги приёмной кампании. В высших учебных заведениях Свердловской области в этом году было около 16 тысяч бюджетных мест. Абитуриенты могли подать заявления не более чем в пять вузов.

— Радует, что абитуриенты снова стали выбирать «земные» профессии. Серьёзный конкурс был на специальности садоводство, ветеринария, землеустройство, — рассказала ректор Уральского аграрного университета Ирина Донник, отметив, что примерно половина поступивших — ребята из сельской местности и небольших городов.

Желающих поступить в Уральский государственный медуниверситет в этом году было на 20 процентов больше, чем в прошлом. Наиболее популярными стали специальности: фармация, стоматология и лечебное дело.

— 57 процентов первокурсников, поступивших на бюджет, — целевики. Среди основных заказчиков — минздрав Свердловской области, — отметил ответственный секретарь приёмной комиссии вуза Павел Кузнецов.

По словам представителя приёмной комиссии Уральского федерального университета Юлии Воронцовой, по количеству абитуриентов вуз обогнал все федеральные университеты (в стране их десять): было подано более 20 тысяч заявлений.

— Сейчас в УрФУ зачислены 10 тысяч абитуриентов, из которых около 7 тысяч — на бюджетные места. По сравнению с прошлым годом на 0,9 балла вырос средний бал поступивших, — отметила Юлия Воронцова.

Ещё больше — на 1,5 — вырос средний балл поступивших в Уральский государственный педуниверситет.

— Существенно повысился и средний балл абитуриентов, поступающих на целевые места. Объёмы целевого приёма по некоторым направлениям подготовки мы увеличили почти вдвое, — сообщил начальник отдела «Приёмная комиссия» УрГПУ Илья Баёв.

Во многих университетах приёмная кампания продолжается. Например, в УрФУ на заочную форму бакалавриата и все формы обучения в магистратуре документы можно подать до 28 октября.