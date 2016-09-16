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«Не хочу учиться!»

16 сентября 2016, 19:00
Очень часто начало учебного года для ребёнка — вовсе не праздник, а большой стресс. Но психологи уверены, что при соблюдении простых правил этого можно избежать. Фото: Алексей Кунилов

Очень часто начало учебного года для ребёнка — вовсе не праздник, а большой стресс. Но психологи уверены, что при соблюдении простых правил этого можно избежать. Фото: Алексей Кунилов

  • Опубликовано в №173 от 17.09.2016

«Я не хочу в школу» — с такими заявлениями детей нередко сталкиваются родители в начале учебного года. Как сделать переход ребёнка из состояния отдыхающего в состояние учащегося менее болезненным, «ОГ» рассказала Вероника ШНЯК, педагог-психолог екатеринбургской гимназии № 210 «Корифей».

— В отношении ребёнка к школе и в воспитании вообще большую роль играет эмоциональный климат семьи. Поэтому в теме «Школа» важен позитивный настрой родителей, бабушек, дедушек. Беспокойство первоклассника, негативизм подростка к школе — все эти переживания могут стать более понятны родителю, если он неформально интересуется жизнью ребёнка и в культуре семьи принято разговаривать, — говорит Вероника Шняк.

— Часто родители не знают, как начать такой разговор...

— Есть специальные коучинговые или, проще сказать, развивающие вопросы, которые расширяют сознание, понимание себя, своих действий. Например: «Что будет возможно, когда ты научишься читать?», «Как, если ты будешь знать биологию, изменится твоя жизнь?». Я, как профессиональный коуч, включаю эти вопросы в общение с учениками. Интересно, что даже у малышей зачастую уже есть ответы. Например, на вопрос: «Что будет возможно, если ты научишься писать?», один малыш ответил: «Теперь я смогу сам написать письмо Деду Морозу». У детей постарше уже более серьёзные ответы. В каких-то случаях родители могут и подсказать, дав возможность выбрать из нескольких вариантов. Главное — определить актуальную потребность ребёнка. Тогда его стремление узнать, овладеть навыками будет более осознанно и желаемо. Важно, чтобы разговоры о школе были в позитивной обстановке, а не в момент, когда родитель уставший, и из «родительских обязанностей» он «интересуется»: как дела в школе? У ученика начальной школы можно сформировать положительную связь: «разговор о школе» — «приятная беседа с родителем» — «приятное времяпрепровождение». Такие разговоры можно включить в семейные походы в кафе, парки, но это не должно быть «обязательной программой», живой интерес родителя и отклик ребёнка — вот главное в беседах.

— А на неуспехи школьников родителям как реагировать?

— Желательно спокойно, не забывая об искренности. Конечно, это не всегда просто, все мы живые люди, можем уставать на работе, а тут ещё и дома расстройство. Но фразы: «Сядь наконец за уроки», «Я тебе тысячу раз говорила…» — неконструктивны, родитель лишь временно сбросит напряжение. Однако ребёнок не будет таким образом замотивирован, более того, он постепенно начнёт отдаляться и воспринимать интерес родителей к школе в негативном ключе. Это одна из основных ошибок родителей, причём не только в период возобновления учёбы. Есть техника «Я-высказывания»*, овладев которой, родители улучшают качество отношений не только с детьми.

— Какие ещё ошибки могут допустить родители?

— Во-первых, отсутствие согласованности между мамой, папой, бабушкой и дедушкой, если последние тоже принимают активное участие в воспитании. Нельзя, чтобы мама в разговоре наводила ребёнка на мысль, что учиться надо хорошо, а папа говорил, что он учился на двойки, но «состоялся». Сегодня и так происходит инверсия ценностей, детям очень сложно ориентироваться в «хорошо/плохо», потому что дома говорят одно, по телевизору — другое, а друзья — третье. Поэтому ведущую роль в этом должна играть семья. Во-вторых, родительская непоследовательность. Это особенно важно в случае с первоклашками и учениками начальной школы. Если родители решили дома с ними позаниматься, то на все внезапные ситуации, например, звонки с приглашениями куда-то пойти, приход гостей — надо реагировать грамотно. Понятно, что в жизни всякое бывает, но в таком случае с ребёнком надо обговорить, когда вы продолжите. Малыш иначе просто не понимает, зачем нужен режим.

— К слову о режиме, стоит ли его менять?

— Безусловно, режим, особенно в случае с первоклашками, должен стоять на первом месте. Подъём, отход ко сну — важные составляющие в готовности ребёнка переносить учебную нагрузку в течение дня. Развлечения можно перенести на выходные, а в будни поделать развивающие задания. И здесь тоже очень важно, чтобы сами родители или тот, кто сопровождает режим ребёнка, были организованные, собранные. Потому что ребёнок будет копировать их поведение.

— Сложности возникают не только у родителей первоклашек, родителям подростков бывает ещё труднее. Как настроить на учёбу ребёнка 12-15 лет?

— С ними в первую очередь тоже нужно разговаривать. В подростковом возрасте человек учится общаться. Если ребёнок не хочет идти в школу даже ради общения — у родителей должен появиться вопрос «Почему?». Подростку не нужны морали и назидания. Самый лучший способ — мотивационные вопросы, рассуждение о ситуации вместе с ребёнком, рассказ о своём опыте. Даже если подросток в беседе демонстрирует, что ему не важно, интересуется ли мама, например, его успехами или нет, то в его «жизненную копилку» всё равно попадает понимание о родительском неравнодушии.

— Для многих школьников учебный год ещё не начался: сейчас очень модно уезжать на море вместе с детьми в начале сентября — в бархатный сезон. И ребята приходят в школу только к середине месяца. Как вы к этому относитесь?

— Я не поддерживаю такую традицию — в бархатный сезон уезжать куда-то вместе со школьниками. Конечно, ребёнок отдохнёт, но ему потом ещё труднее будет втянуться в учебный процесс. Потом придётся догонять, учиться, когда друзья гуляют — это породит новые проблемы. Особенно не стоит этого делать, если вы знаете, что у ребёнка есть какие-то сложности с успеваемостью, усвоением материала.

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