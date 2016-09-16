Порядок в доме по японской методике

16 сентября 2016, 19:00
Хранить одежду в шкафах советуют, складывая вещи не горизонтально стопками, а вертикально — как книги на полке. Это значительно сэкономит место, позволит легко видеть все вещи и доставать их, не сминая остальные. Фото: facebook.com/konmarimethod

Хранить одежду в шкафах советуют, складывая вещи не горизонтально стопками, а вертикально — как книги на полке. Это значительно сэкономит место, позволит легко видеть все вещи и доставать их, не сминая остальные. Фото: facebook.com/konmarimethod

  • Опубликовано в №173 от 17.09.2016

Казалось бы, наводить чистоту в доме все умеют с самого детства, никакой «велосипед» в этом деле уже не изобрести. Однако в последнее время в магазинах всё чаще встречаются книги о том, как оптимизировать уборку, а Интернет пестрит статьями на эту тему. Их авторы на полном серьёзе советуют, с какого угла дома нужно начать мыть пол, чтобы потратить меньше усилий, или какой способ вытирания пыли наименее энергозатратный.

Одна из модных сегодня книг — «Магическая уборка. Японское искусство наведения порядка дома и в жизни» японки Мари Кондо. Автор утверждает, что её метод поможет навести порядок не только в квартире: «Приведение дома в порядок позитивно воздействует на все остальные аспекты жизни — включая работу и семью». Основная мысль Мари Кондо — надо избавляться от ненужных вещей, оставляя только те, с которыми есть глубокая эмоциональная связь. Особенно это актуально для тех людей, квартиры которых забиты одеждой, журналами и сувенирами, и для помещений, в которых мало воздуха и свободного места.

— Однажды я поймала себя на мысли, что хочу купить ещё один шкаф для вещей — так их было много, — рассказала «ОГ» жительница Екатеринбурга Катерина Чистякова. — Тогда я поняла, что надо что-то менять, и нашла книгу Мари Кондо. Первым делом я разобрала полки с косметикой, выкинув или раздав подругам половину из неё. Поняла, что мне не нужны три флакона масок, если я пользуюсь только одной. У автора очень радикальный подход к уборке, она считает, что всё, чем вы не пользуетесь часто, надо выкинуть. Я с ней не во всём согласна. Например, если даже я не перечитываю какую-то книгу каждый день, я не готова от неё избавиться. У моих родителей была большая библиотека, сейчас я формирую свою. Здесь, наверное, имеет значение разница менталитетов — в России особое отношение к книгам… Но с тем, что в комнате без хлама и пылесборников находиться приятней — не поспоришь. А мелочи вроде красиво расставленных баночек на кухне вместо хаотично разбросанных пакетов с крупами задают тон всему дню.

Чтобы навести дома порядок, специалисты предлагают не браться за всё сразу, а подходить к делу поэтапно, разбирая отдельные категории вещей — одежду, косметику, кухонную утварь, книги, рабочий стол и так далее. Главное — не запускать квартиру. Рекомендуется хотя бы раз в неделю пылесосить и убирать пыль, поддерживать в чистоте пол, а также протирать кухонный гарнитур и мыть раковину после каждого приготовления и приёма пищи.

— Уборку всегда надо делать сверху вниз. Сначала обеспыливаются — гардины, шкафы, подоконники, мебель, плинтуса. Потом необходимо протереть окна и пропылесосить ковры. В последнюю очередь моется пол, — рассказала «ОГ» директор одной из клининговых служб ЕкатеринбургаНаталья Михайлова. — Лучше использовать специальные полироли для мебели и стёкол, которые убирают отпечатки пальцев и делают так, чтобы пыль как можно дольше не оседала. Особое внимание стоит уделять санузлу — тщательно мыть там пол, раковину, ванну и унитаз, использовать дезинфекторы. На генеральную уборку квартиры площадью 30–40 квадратных метров у нас уходит около четырёх часов, причём делают эту уборку три-четыре человека, один не справится.

И ещё несколько советов. Для уборки кухни удобнее использовать одноразовые бумажные полотенца, чтобы не тратить время на стирку тряпок и не разводить в них микробы. А вот для пола лучше всего подойдёт мелкая микрофибра, которая хорошо выжимается и не оставляет разводов. Удобно держать в каждой комнате небольшие мусорные корзинки, чтобы не накапливать на столах и креслах фантики от конфет, сломанные ручки и огрызки яблок.

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