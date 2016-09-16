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Вишнякова
Юлия

Игры, в которые играют семьи

16 сентября 2016, 19:00
Фото: Юлия Вишнякова

Фото: Юлия Вишнякова

  • Опубликовано в №173 от 17.09.2016 под заголовком «...»

Настольные игры в моём доме были всегда. Я с удовольствием играла в них в студенческие годы, потом с коллегами по работе, а теперь главные «соперники» по игре — мои же дети.

Настольных игр для всей семьи сегодня очень и очень много. В поисках подходящего варианта стоит учесть возраст детей и их увлечения, ну и про интересы взрослых забывать не стоит.

Классика на новый лад. Вариант, проверенный временем: шахматы, шашки, нарды, домино, лото, карты.

— Они развивают память, внимание и сообразительность. Несмотря на то, что сегодня на прилавках очень много новинок, подобные игры всегда пользуются спросом. К тому же в этих играх тоже появляются популярные сюжеты: например, дети с радостью берут лото с персонажами мультфильма «Фиксики». Или хорошая модификация игры в карты — чудесно оформленная «Свинка 10» — весёлая игра с картинками, которая отлично учит устному счёту и логическому мышлению, — отмечает Ирина Боярских, консультант в одном из детских магазинов.

Интеллектуальные игры. Это игры, в которых сложно победить, не включив мозги и внимательность. Игра «Фигурята» подойдёт семьям, в которых детям всего три-четыре года. Это многовариантная игра на изучение цветов и геометрических фигур. Хорошей тренировкой для речи станет игра «Alias», она имеет несколько модификаций для разных возрастов, но суть всегда одна: необходимо объяснить загаданное слово команде. При этом нельзя использовать части загадываемого слова и однокоренные слова. Если ребёнку уже исполнилось 10 лет, то можно смело браться за игру «Скрабл», требующую составления слов с помощью фишек-букв.

Бродилки-ходилки. Игроки передвигают свои фишки по игровому полю, подбрасывая кубик. И здесь фантазия производителей просто восхищает: столько сюжетов и необычных решений, что глаза разбегаются. Самым маленьким понравится игра «Синий слоник», выделяющаяся не-обычным оформлением. Вместо классического поля ваши фигурки будут залезать на горку в виде Синего слонёнка, а потом весело скатываться вниз и искать разноцветные игрушки. Кто первым соберёт правильный набор игрушек, тот и победил. А вот в игру «Ниагара» будет интересно играть со школьником: игровое поле располагается на перевёрнутых частях коробки (чтобы было куда падать водопаду), всё русло реки заполнено прозрачными дисками, по которым в первой части раунда перемещаются каноэ. Скорость реки меняется от раунда к раунду и зависит от погоды и от выложенных игроками в данном раунде карточек перемещений.

Игры на ловкость рук. Здесь победа зависит не только от правильно выбранной тактики, но и от точности движений. Примером может служить игра «Кликадо», которая имеет специальную отметку: «рекомендовано детскими психологами». Суть игры в том, чтобы «прицепить» все свои иглы к ёжику на перекладине, то есть «вернуть ему иголки». В игре «Медвежья школа» важно правильно сгруппировать фигурки медвежат, чтобы на весах установилось равновесие. Играя, дети научатся сопоставлять предметы по весу, соотносить размер и вес, познакомятся с цифрами и получат первичные представления о счёте.

Творческий подход. Очень красивой и вдохновляющей игрой можно назвать «Диксит», она хорошо развивает абстрактное и ассоциативное мышление. Внимание привлекают большие необычные карты, которые нарисовала французская художница Мари Кардо. Каждый раунд один из игроков становится рассказчиком и придумывает к одной из своих карт ассоциацию. Далее карты перемешиваются, и остальным игрокам надо решить, какая карта была загадана. Ещё одна игра на воображение — «Экспромт», ставит перед соперниками сложную, на первый взгляд, задачу: по случайным карточкам составить рассказ и убедить всех в его правдивости. Лучший оратор определяется всеобщим голосованием.

Мнения

Светлана Попырина, мама двоих детей, Полевской:

— С девятилетним Данилой мы иногда играем в шашки. Ещё с ним и с мужем любим играть в «Банкира», это игра в жанре экономической стратегии и напоминает знаменитую «Монополию». Много у нас всяких ходилок, где кубик надо кидать. Дарья, ей 4 года, тоже иногда к нам присоединяется, она умеет считать до 10. Но не любит, когда её обгоняют, и сама переставляет фишки.

Антонина Шабанова, мама, Екатеринбург:

— Сыну пять лет, и он пока болезненно воспринимает проигрыш, поэтому приходится ему подыгрывать. Наша любимая игра — «Мемо». Раскладываем карточки рубашкой вверх, а внутри однотипные картинки (например, у нас только города). Открываешь по две карточки, запоминаешь и кладёшь обратно. Когда открыл уже знакомую карточку, то вспоминаешь, где лежит её дубль. Кто больше пар соберёт, тот и победил. Эта игра отлично тренирует зрительную память.

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