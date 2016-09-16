90 процентов абитуриентов приходят в вуз с родителями

Родители готовы за руку привести ребёнка в вуз, а потом ещё и узнавать за него результаты приёма - вдруг дитятко само не разберётся? Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в №173 от 17.09.2016

Задача родителей – подготовить ребёнка к взрослой жизни. Первый ответственный шаг после получения аттестата зрелости, как правило, – выбор профессии и учебного заведения. В последние годы этот выбор за ребёнка зачастую делают мамы и папы.

— Когда мы были студентами, некоторые родители даже не знали, где вуз находится. А сейчас 90 процентов абитуриентов приходят подавать документы с родителями. Сын говорит: «Ой, какая специальность интересная». А мама: «Нет-нет, нужно поступать на другую». И делает выбор за сына, — поделилась своими наблюдениями ректор Уральского аграрного университета Ирина Донник.

Инфантилизацию поступающих отмечает и начальник отдела «Приёмная комиссия» Уральского государственного педуниверситета Илья Баёв. По его словам, родители порой просто вынуждены выбирать профессию сыну или дочери, потому что сами дети ничего не хотят и не ориентируются в специальностях:

— Бывает, принимающий документы спрашивает: «На какую специальность вы поступаете?». А у абитуриента встречный вопрос: «А куда можно с ЕГЭ по русскому языку, математике и обществознанию?». Принимающий: «На физику пойдёте?» Абитуриент: «Ну, ладно…». При этом видно, что он явный гуманитарий. Но ему абсолютно всё равно.

Ещё хуже дело обстоит, когда нужно следить за списками поступающих, чтобы понять, где какой конкурс, и решить, куда отнести оригинал аттестата. Особенно, если документы поданы в пять вузов и в каждый — на три направления. Часто следят за 15-ю списками также родители. А если не следят, бывают печальные случаи.

— Звонит молодой человек и спрашивает: «Почему меня не зачислили, у меня же высокие баллы?». Ему отвечают, что он не предоставил оригинал аттестата. Юноша с удивлением: «Я ждал, что вы мне позвоните», — отмечает Илья Баёв.

По мнению ответственного секретаря приёмной комиссии Уральского государственного медуниверситета Павла Кузнецова, эта проблема во многом обусловлена тем, что ребята вынуждены выбирать прежде всего не профессию, а предметы для ЕГЭ, и сделать это нужно очень рано, в 15-летнем возрасте.

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