Экономия в семейном путешествии

Если вы собираетесь провести осенние или зимние каникулы за границей, начинать готовиться лучше прямо сейчас. Фото Анна Осипова

Опубликовано в №173 от 17.09.2016

Летние каникулы только закончились, но мудрые родители уже планируют новый семейный отдых — между семестрами или на новогодние праздники. О том, почему это нужно делать заранее и как сэкономить, рассказывает Марина Черкасова, председатель Свердловского областного отделения Российского детского фонда:

— Считается, что путешествие по Европе — дорогое удовольствие, поэтому родители, отправляясь в такие поездки, оставляют детей дома. Мы нашли способ путешествовать вместе, и дети (на тот момент им было 12 и 16 лет) активно участвовали в подготовке поездки. Отпуск запланировали на июнь, искать билеты на различных сайтах дети начали за полгода. Мы научили их, как это делать. В итоге билеты Москва — Дюссельдорф — Москва обошлись в шесть раз дешевле, чем если бы мы покупали их накануне нашего турне.

Остановились мы не в самом Дюссельдорфе, а в пригороде. До города — рукой подать, а стоимость отеля гораздо ниже. Взяли машину напрокат и совершали радиальные поездки, это гораздо дешевле, чем пользоваться общественным транспортом.

Детям оформили International student Identity Card (международное удостоверение, подтверждающее статус учащегося во всём мире), а мы с мужем себе — соответствующие педагогические карты. Благодаря этому во всех музеях, пунктах проката велосипедов, Диснейленде и других центрах развлечений получали скидки от 30 до 70 процентов. В Екатеринбурге оформить такие удостоверения можно по адресу Вайнера, 19. Оформление стоит небольшой суммы, но она несколько раз окупается.

Мы посетили ряд городов, при этом дети не были пассивными потребителями развлечений. Задолго до поездки они вместе с нами продумывали маршрут, читали о достопримечательностях тех мест, где решили побывать. И по дороге в тот или иной город рассказывали, что там непременно стоит посмотреть. На первых ролях они были, когда возникала необходимость что-то узнать-уточнить, таким образом дети подтянули свой английский. Подобные поездки для детей — очень хороший опыт.