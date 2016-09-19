Армейский спурт* на Урале

Знаменитая команда СКА по хоккею с мячом. Второй справа в верхнем ряду — Николай Дураков, будущий семикратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта СССР. Фото: неизвестный фотограф

Опубликовано в №174 от 20.09.2016

«ОГ» продолжает цикл публикаций к 120-летию маршала Георгия Константиновича Жукова (см «ОГ» за 07.05.16, 09.06.16, 09.07.16, 10.08.16).

Любил «побаловаться» гирями

Для Жукова спорт был неотъемлемой частью жизни. На открытой веранде резиденции командующего в Зелёной роще постоянно лежали в уголке гантели, о которых он никогда не забывал, делая утреннюю зарядку, о которой тоже не забывал. Потом обязательно принимал холодный душ. Часто, уже в мундире, перед отъездом на службу около часа разминался верховой ездой на своеобразном «манеже» за домом. После верховой прогулки вновь чистил сапоги и ехал в штаб округа.

Небольшой, но характерный пример. Однажды зимой во время учений Жуков выехал на рекогносцировку местности. Машины свернули в лес и… остановились — не проехать по глубокому снегу. Георгий Константинович переобулся в ботинки и встал на лыжи, которые были у него всегда в машине. Остальным пришлось брести за ним по лыжне…

Любил кататься на лыжах и коньках, прекрасно стрелял, но ни в каких соревнованиях не участвовал. Поздравить победителей приезжал частенько. Причём, отмечает в написанной, но пока не вышедшей своей четвёртой книге о Жукове писатель и спортивный журналист Сергей Гущин, Жуков не признавал денежные вознаграждения за спортивные победы. Он считал, что деньги уйдут, а вот если вручить достойный приз — кубок, часы, необычную вещь — это останется на память. Известен случай: когда он увидел, что в спортивных грамотах фамилии победителей вписаны от руки, то распорядился призы вручить, а грамоты перепечатать — и все 400 штук он лично подпишет.

Утренней пробежки мало!

Жуков прекрасно понимал важность физподготовки в армии. Известно его высказывание на этот счёт: «Только крепкие бойцы способны вынести тяжести войны». Физподготовка, конечно, была. Ею, к примеру, вполне могли считаться традиционная утренняя пробежка и кроссы по выходным дням. Была и соответствующая служба в округе, а вот систематической работы не было. Как только подходили сроки очередного чемпионата Вооружённых сил, по частям лихорадочно разыскивали спортсменов. Командные сборы проходили наспех. Автор этих строк застал эту систему в армии ещё в начале 70-х прошлого века, что уж говорить о 50-х годах. Жуков собрал однажды всех «заинтересованных лиц» и распорядился подготовить предложения. Потом их обсудили на военном совете, и тогда появился приказ № 35 от 8 октября 1948 года о создании при окружном Доме офицеров Спортивного клуба армии для методической помощи в спортивной подготовке в войсках и подготовки окружных команд для участия в чемпионатах Вооружённых сил и не только. Вот когда была заложена основа для грядущих побед СКА в русском хоккее, лыжных гонках, тяжёлой и лёгкой атлетике. Уже на следующий год число разрядников в войсках увеличилось на 863 бойца, а через два года — на 4 800 человек. Появились две сильнейшие в стране команды — по русскому хоккею (с мячом) и футболу. Хоккеисты вначале завоевали кубок РСФСР, а затем стали первыми чемпионами СССР, и звание это подтверждали много раз. Футболисты тоже взяли кубок РСФСР и тоже стали чемпионами страны.

Обратная связь В предыдущей публикации о Жукове мы рассказали, как избирался Маршал Победы на Урале в депутаты Верховного Совета. И нам позвонила вдова уральского писателя-фронтовика Вадима Очеретина Ида Власьевна: — Добавлю вам ещё один штрих к портрету Жукова. Вадим, он тогда был журналистом «Уральского рабочего», пришёл однажды с работы очень взволнованным. Говорит: «Ты не представляешь, я сегодня разговаривал с Жуковым! Он вечером приходил к нам в редакцию, чтобы посмотреть, как за него проголосовали. А я же был дежурным редактором по номеру. Конечно, вывели ему гранки, он посмотрел, остался чрезвычайно доволен результатами, до утра, видимо, дождаться не мог, так его это интересовало. Поговорили, конечно. Какой простой и интересный человек!»

Характерны некоторые детали резкого спортивного спурта в округе. Жуков прекрасно понимал, что есть массовая физподготовка и должны быть команды округа, которые представляли бы его на различных соревнованиях в масштабе страны. Поэтому он своим распоряжением ввёл для офицеров ежедневные занятия физкультурой в служебное время. Однажды ему показали эскизы и чертежи физкультурного комплекса из труб, который можно было установить на любой полянке — турники, шведские стенки, брусья и так далее. Он мог просто приказать установить такие в частях, но понимал, что у них разные возможности по материалам. Поэтому распорядился заказать несколько десятков таких комплексов Первоуральскому заводу металлоконструкций и в части разослать готовые комплекты.

Жуков следил за тем, чтобы у зарождающихся команд было всё необходимое. Так, побывал однажды на одной из тренировок в СКА и с удивлением обнаружил, что у спортсменов нет душевой. Вызвал начальника квартирно-эксплуатационной части (КЭЧ) и… далее понятно.

Провожали в 1952 году сборную команду на чемпионат Вооружённых сил в Одессу. Жуков построил спортсменов и подозвал к себе начальника-снабженца: «Разве это команда? Одеты кто во что горазд. Немедленно найти, купить, сшить — как хотите, но чтобы была достойная форма!»

Когда хоккеисты-армейцы стали чемпионами страны во второй раз, Георгий Константинович поздравил их телеграммой, уже будучи в Москве заместителем министра обороны.

Турнир по боксу имени маршала

Есть ещё одна спортивная страница в жизни Урала, тесно связанная с Жуковым. В 1986 году Свердловская областная федерация бокса приняла решение о проведении турнира памяти Георгия Константиновича Жукова. О том, как это произошло, рассказал уже упомянутый Сергей Гущин. Вначале была идея председателя федерации бокса Евгения Поликарпова организовать турнир для сильнейших, не ниже мастера спорта, боксёров Урала. Федерация её поддержала, но споткнулись на том, как его назвать? Разные были предложения: «Кубок Урала», «В честь Дня Победы», «В честь Уральского добровольческого танкового корпуса», «Мемориал Героев Урала»…

Прениям положило конец выступление Евгения Поликарпова: «Пять лет войсками Уральского военного округа командовал легендарный полководец Жуков. При нём в Свердловске был создан первый в стране спортивный клуб армии, ставший вскоре одним из лучших в Вооружённых силах СССР. Вы бы знали, как Георгий Константинович любил бокс! Он считал, что этот мужественный вид спорта воспитывает в молодых воинах такие ценнейшие качества, как смелость, стойкость, мгновенная реакция, умение находить выход из самых сложных ситуаций. Маршал даже утверждал, что в боксёрских поединках используются элементы военной тактики: активная оборона, неожиданная контратака, ложный манёвр. Жуков непременно бывал не только на крупнейших боксёрских турнирах, проходивших в нашем городе, но и на соревнованиях боксёров Уральского военного округа. А как он радовался, когда в 1952 году 77-м чемпионом СССР по боксу стал воспитанник уральского армейского спорта Виталий Беляев! Думаю, что вы уже догадались, что я предлагаю посвятить наш турнир памяти Жукова. Это будет первое в Советском Союзе спортивное соревнование в честь великого маршала». Нокаут, то есть единогласно.

Добавим, что на сегодня это единственное состязание в честь Маршала Победы, и в этом году международный турнир проходил в 26-й раз. Впервые на него приехали немецкие боксёры…