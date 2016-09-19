Кто распространил фальшивый номер «Областной газеты»?

Опубликовано в №174 от 20.09.2016

Как раз накануне страстной, в смысле, предвыборной субботы 17 сентября в почтовых ящиках многих екатеринбуржцев появился двойник «Областной газеты». Модель нашего издания передана довольно точно. Есть и материалы под фамилиями наших журналистов, к которым, конечно же, они не имеют никакого отношения. Формат только другой, страницы этой газетёнки в два раза меньше наших.

Прямо скажем, двойственное ощущение. Мы, конечно, возмущены. А с другой стороны, многочисленные пародисты резвятся только на ярких, самобытных личностях, будь то политики или артисты. И то, что «закосили» под нашу газету, хороший симптом. Честно говоря, совершенно непонятно, в чьих интересах она выпущена. Да, здесь «крошат в капусту» нескольких депутатов Заксобрания области и гордумы Екатеринбурга, некоторые партии. Смысл такого предвыборного вброса понятен — очернить своих конкурентов, но при чём тут мы? К слову сказать, сделана газетка неаккуратно: много ошибок, местами забыли поставить авторов. Скопировали наши выходные данные. Но особенно возмущает, что якобы «ОГ» обращается в прокуратуру, МВД, ФСБ с просьбами о каких-то проверках. Мы ещё раз подчёркиваем — к этому предвыборному листку мы не имеем никакого отношения.