Свердловчане впервые получили орден «Родительская слава»

Мужской и женский знаки ордена для ношения в торжественных случаях

Опубликовано в №174 от 20.09.2016

В 2009 году был подписан указ Президента РФ (тогда им был Дмитрий Медведев) о награждении орденом «Родительская слава» многодетных родителей из Лесного Фёдора Ершова и Ирины Савенок.

Этот орден появился в России в 2008 году как аналог советской «Материнской славы». Но вручать его президент страны (тогда Дмитрий Медведев) предложил не только матерям, а обоим супругам, воспитавшим четверых и более детей — своих и/или усыновлённых. Однако это не единственное обязательное условие. Чтобы получить награду, родители должны состоять в официальном браке, вести здоровый образ жизни и заботиться о всестороннем развитии своих детей. Согласно указу Президента РФ, орден выдают, когда четвёртому ребёнку исполняется три года, при этом все остальные дети должны быть живы.

Фёдор Ершов и Ирина Савенок из Лесного стали первыми свердловчанами, которые получили орден «Родительская слава». Несмотря на разные фамилии, они находятся в официальном браке и воспитали пятерых детей (дети носят фамилию отца). Фёдор работал старшим мастером участка на комбинате «Электрохимприбор», а его супруга занималась детьми и домашним хозяйством. Несмотря на огромное количество забот, Ирина успевала устраивать бесплатные концерты для земляков и всегда говорила, что «многодетная семья — это не приговор, а способ творческой самореализации». Сейчас дети уже взрослые, а семья Ирины и Фёдора стала ещё больше — у них подрастают внук и внучка.

Ирина Эдуардовна до сих пор организует бесплатные концерты для земляков и пишет сценарии для детских праздников. Как рассказали «ОГ» в детской музыкальной школе Лесного, Ирина Савенок отлично понимает психологию детей и никогда не отказывается помочь.

Добавим, что в 2012 году, когда орден «Родительская слава» получили уже 206 семей по всей России, в указ о его присвоении внесли изменения. Теперь им награждаются семьи, воспитывающие семерых и более детей. Всего такой орден получили 307 семей, из них только четыре проживают в Свердловской области.