Десять тысяч шагов нужно проходить каждый день

Более 200 участников «Марша к здоровому сердцу» запустили в небо 1000 воздушных шаров в форме сердца. Фото: Павел Ворожцов

Опубликовано в №175 от 21.09.2016

На несколько дней Средний Урал стал центром мировой кардиологии. Несколько тысяч кардиологов и врачей смежных специальностей из России и 25 стран собрались вчера в Международном выставочном центре ЭКСПО — в Екатеринбурге стартовал Российский национальный конгресс кардиологов.

Российский национальный конгресс кардиологов проводится уже восьмой раз — с 2009 года. До этого он проходил в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, в Екатеринбурге — впервые.

Открытие Российского национального конгресса кардиологов. Фото: Павел Ворожцов

— Проведение конгресса на Урале — это дань уважения нашим кардиологам, признание их успехов. Благодаря им за последние пять лет смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в регионе снизилась на 10 процентов, — сказал на открытии конгресса губернатор области Евгений Куйвашев.

По словам Евгения Шляхто, президента Российского кардиологического общества, нынешний конгресс — самый масштабный из всех, которые уже проводились, и во многом — благодаря поддержке мероприятия губернатором области.

Программа конгресса весьма насыщенна — за четыре дня работы (с 20 по 23 сентября) состоится более 20 симпозиумов и научных сессий. На них специалисты обсудят различные вопросы, связанные с профилактикой, диагностикой и лечением сердечно-сосудистых заболеваний. На выставке же можно будет ознакомиться с передовыми медицинскими наработками, различным оборудованием.

Например, с инновационными проектами уральских учёных — «Городом сердца», коронарным паспортом и мобильным дефибриллятором. «Город сердца» — это проект, поддержанный правительством Свердловской области, по созданию многофункционального кардиологического комплекса. По задумке, рядом с уже существующим зданием Уральского центра кардиологии в Екатеринбурге будут построены еще реабилитационный и научно-исследовательский центры, а также гостиница. Заложить первый камень «Города сердца» планируется уже в этом году.

Ян Габинский, главный кардиолог Свердловской области, показывает макет «Города сердца». Фото: Павел Ворожцов

Гости конгресса знакомятся с моделью мобильного дефибриллятора. Фото: Павел Ворожцов

Гости и участники конгресса также познакомились с проектом коронарного паспорта. Это небольшая карточка по типу водительских прав будет носителем информации о состоянии сердечно-сосудистой системы пациента, что позволит диагностировать заболевание вовремя. Причем реализация проекта не за горами — коронарный паспорт начнут делать уже в 2017 году.

Проект показался интересным и зарубежным участникам конгресса.

— Мне кажется, что коронарный паспорт особенно необходим для выявления первых симптомов сердечно-сосудистых заболеваний у молодых людей, потому что в мире среди молодёжи смертность от коронарного синдрома составляет 30–40 процентов от общей. Я считаю, что это очень нужный проект, — прокомментировал профессор Бела Меркели, вице-президент Европейского общества кардиологов.

Организаторы конгресса — минздрав области и Уральский институт кардиологии — сделали мероприятие полезным и для всех жителей города и области. Прямо на площадке Международного выставочного центра работает кардиоавтобус, где любой желающий может пройти обследование и узнать индекс массы тела, уровень холестерина и сахара в крови, измерить давление и бесплатно проконсультироваться с врачом-кардиологом.

А накануне открытия конгресса в его поддержку в столице Урала состоялся «Марш к здоровому сердцу» — по центру города прошли около 200 человек: врачи, студенты, активные горожане. Возглавили колонну министр здравоохранения Свердловской области Игорь Трофимов и главный кардиолог области Ян Габинский. По его словам, в день для поддержания сердечной мышцы в тонусе надо проходить 10 тысяч шагов, а также делать зарядку. Причём упражнения могут быть самыми простыми — взмахи руками, наклоны головы и туловища. Небольшую разминку в качестве примера провели и в конце шествия у киноконцертного театра «Космос».

Маршем здоровью 19 сентября прошлись врачи, студенты и активные жители Екатеринбурга. Фото: Павел Ворожцов

После шествия все участники марша сделали разминку. Фото: Павел Ворожцов

Участники марша выпустили в небо тысячу воздушных шаров в иде сердца. Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов