Автор


Десять тысяч шагов нужно проходить каждый день

20 сентября 2016, 18:19
Более 200 участников «Марша к здоровому сердцу» запустили в небо 1000 воздушных шаров в форме сердца. Фото: Павел Ворожцов

Более 200 участников «Марша к здоровому сердцу» запустили в небо 1000 воздушных шаров в форме сердца. Фото: Павел Ворожцов

  • Опубликовано в №175 от 21.09.2016

На несколько дней Средний Урал стал центром мировой кардиологии. Несколько тысяч кардиологов и врачей смежных специальностей из России и 25 стран собрались вчера в Международном выставочном центре ЭКСПО — в Екатеринбурге стартовал Российский национальный конгресс кардиологов.

Российский национальный конгресс кардиологов проводится уже восьмой раз — с 2009 года. До этого он проходил в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, в Екатеринбурге — впервые.

Открытие Российского национального конгресса кардиологов. Фото: Павел Ворожцов

— Проведение конгресса на Урале — это дань уважения нашим кардиологам, признание их успехов. Благодаря им за последние пять лет смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в регионе снизилась на 10 процентов, — сказал на открытии конгресса губернатор области Евгений Куйвашев.

По словам Евгения Шляхто, президента Российского кардиологического общества, нынешний конгресс — самый масштабный из всех, которые уже проводились, и во многом — благодаря поддержке мероприятия губернатором области.

Программа конгресса весьма насыщенна — за четыре дня работы (с 20 по 23 сентября) состоится более 20 симпозиумов и научных сессий. На них специалисты обсудят различные вопросы, связанные с профилактикой, диагностикой и лечением сердечно-сосудистых заболеваний. На выставке же можно будет ознакомиться с передовыми медицинскими наработками, различным оборудованием.

Например, с инновационными проектами уральских учёных — «Городом сердца», коронарным паспортом и мобильным дефибриллятором. «Город сердца» — это проект, поддержанный правительством Свердловской области, по созданию многофункционального кардиологического комплекса. По задумке, рядом с уже существующим зданием Уральского центра кардиологии в Екатеринбурге будут построены еще реабилитационный и научно-исследовательский центры, а также гостиница. Заложить первый камень «Города сердца» планируется уже в этом году.

Ян Габинский, главный кардиолог Свердловской области, показывает макет «Города сердца». Фото: Павел Ворожцов

Гости конгресса знакомятся с моделью мобильного дефибриллятора. Фото: Павел Ворожцов

Гости и участники конгресса также познакомились с проектом коронарного паспорта. Это небольшая карточка по типу водительских прав будет носителем информации о состоянии сердечно-сосудистой системы пациента, что позволит диагностировать заболевание вовремя. Причем реализация проекта не за горами — коронарный паспорт начнут делать уже в 2017 году.

Проект показался интересным и зарубежным участникам конгресса.

— Мне кажется, что коронарный паспорт особенно необходим для выявления первых симптомов сердечно-сосудистых заболеваний у молодых людей, потому что в мире среди молодёжи смертность от коронарного синдрома составляет 30–40 процентов от общей. Я считаю, что это очень нужный проект, — прокомментировал профессор Бела Меркели, вице-президент Европейского общества кардиологов.

Организаторы конгресса — минздрав области и Уральский институт кардиологии — сделали мероприятие полезным и для всех жителей города и области. Прямо на площадке Международного выставочного центра работает кардиоавтобус, где любой желающий может пройти обследование и узнать индекс массы тела, уровень холестерина и сахара в крови, измерить давление и бесплатно проконсультироваться с врачом-кардиологом.

А накануне открытия конгресса в его поддержку в столице Урала состоялся «Марш к здоровому сердцу» — по центру города прошли около 200 человек: врачи, студенты, активные горожане. Возглавили колонну министр здравоохранения Свердловской области Игорь Трофимов и главный кардиолог области Ян Габинский. По его словам, в день для поддержания сердечной мышцы в тонусе надо проходить 10 тысяч шагов, а также делать зарядку. Причём упражнения могут быть самыми простыми — взмахи руками, наклоны головы и туловища. Небольшую разминку в качестве примера провели и в конце шествия у киноконцертного театра «Космос».

Маршем здоровью 19 сентября прошлись врачи, студенты и активные жители Екатеринбурга. Фото: Павел Ворожцов

После шествия все участники марша сделали разминку. Фото: Павел Ворожцов

Участники марша выпустили в небо тысячу воздушных шаров в иде сердца. Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙПроведите Ваши деловые встречи на высоком уровне ... Непревзойденные конференц-залы уже утвердили Атриум Палас Отель как популярное место для проведения мероприятий высокого уровня. Выберите один из наших современных конференц-залов и все бизнес-услуги для Вашей идеальной конференции.
Реклама

Сюжет

Здоровье уральцев Здоровье уральцев
Каждую последнюю пятницу месяца «ОГ» рассказывает о том, как сохранить здоровье, отвечает на вопросы читателей, сообщает последние новости из сферы здравоохранения.

Новое в рубрике Общество

3 минуты назад

Если нет сердца
Сегодня технологии позволяют проводить уже большое количество операций по пересадке органов. Не хватает доноров.

17 минут назад

Десять тысяч шагов нужно проходить каждый день
На несколько дней Средний Урал стал центром мировой кардиологии. Несколько тысяч кардиологов и врачей смежных специальностей из России и 25 стран собрались вчера в Международном выставочном центре ЭКСПО — в Екатеринбурге стартовал Российский национальный конгресс кардиологов.

6 часов назад

Кардиологи прошли маршем "К здоровому сердцу"
Накануне торжественного открытия Российского национального конгресса кардиологов в Екатеринбурге состоялось шествие "Марш к здоровому сердцу" - участники провели зарядку и выпустили в небо воздушные шары в виде сердец в центре города.

18 часов назад

Свердловчане впервые получили орден «Родительская слава»
В 2009 году был подписан указ Президента РФ (тогда им был Дмитрий Медведев) о награждении орденом «Родительская слава» многодетных родителей из Лесного Фёдора Ершова и Ирины Савенок.

19 сентября 2016

Кто распространил фальшивый номер «Областной газеты»?
Как раз накануне страстной, в смысле, предвыборной субботы 17 сентября в почтовых ящиках многих екатеринбуржцев появился двойник «Областной газеты».

19 сентября 2016

Армейский спурт* на Урале
С появлением Жукова на Урале изменилась и спортивная жизнь в войсках округа

16 сентября 2016

«Не хочу учиться!»
Как родителям и детям грамотно вернуться к школьным занятиям?

16 сентября 2016

Порядок в доме по японской методике
Казалось бы, наводить чистоту в доме все умеют с самого детства, никакой «велосипед» в этом деле уже не изобрести. Однако в последнее время в магазинах всё чаще встречаются книги о том, как оптимизировать уборку, а Интернет пестрит статьями на эту тему. Их авторы на полном серьёзе советуют, с какого угла дома нужно начать мыть пол, чтобы потратить меньше усилий, или какой способ вытирания пыли наименее энергозатратный.

16 сентября 2016

Игры, в которые играют семьи
Настольные игры в моём доме были всегда. Я с удовольствием играла в них в студенческие годы, потом с коллегами по работе, а теперь главные «соперники» по игре — мои же дети.

16 сентября 2016

90 процентов абитуриентов приходят в вуз с родителями
Задача родителей – подготовить ребёнка к взрослой жизни. Первый ответственный шаг после получения аттестата зрелости, как правило, – выбор профессии и учебного заведения. В последние годы этот выбор за ребёнка зачастую делают мамы и папы.

Последние новости
Что было раньше