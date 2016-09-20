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Как не подорвать здоровье, занимаясь штангой?

20 сентября 2016, 18:36
В 2006 году Дмитрий на тренировке травмировал плечо, но через два года сумел восстановиться и выиграть серебро на Олимпиаде. Фото: instagram.com/klokovd

В 2006 году Дмитрий на тренировке травмировал плечо, но через два года сумел восстановиться и выиграть серебро на Олимпиаде. Фото: instagram.com/klokovd

  • Опубликовано в №175 от 21.09.2016

Один из самых известных российских тяжелоатлетов — штангист Дмитрий Клоков. В возрасте восьми лет его отец Вячеслав Клоков — тоже спортсмен — отдал сына в зал штанги. Позднее Клоковы установили своеобразный рекорд — стали единственными в мире отцом и сыном, оба из которых являются чемпионами мира по тяжёлой атлетике. Сейчас Клоков-младший ещё и медийное лицо. Он снимается в телешоу, ведёт популярный канал на Ютубе и проводит семинары по тяжёлой атлетике в разных странах. Дмитрий рассказал «ОГ», как ему удаётся заниматься профессиональным спортом и не подорвать здоровье.

— Штанга — это самый безопасный вид спорта, каждую травму ты можешь спрогнозировать, — говорит Дмитрий. — Если в каком-нибудь регби ты можешь упасть и повредить мышцы, связки или кости сотней разных способов, то в штанге такого не может быть. Гриф поднимают по определённой траектории, если знать эту технику, то можно быть готовым к любой возможной травме.

— Но как быть новичкам?

— Сначала надо укрепить корсет, натренировать мышцы спины. До того как я пришёл в спорт, я целыми днями сидел за партой, спина постоянно была расслаблена. Поэтому первые три месяца я занимался растяжкой, делал прыжки, наклоны… Тренер даже не давал прикасаться к штанге. Если новичку сразу взять в руки даже пустой гриф и попытаться выполнить упражнения, то он сразу «ударит» в позвоночник.

— Как вы восстанавливаетесь после тренировок?

— Восстановлению надо уделять огромное внимание. Мышцы растут в те моменты, когда вы отдыхаете. Члены сборной России по штанге три раза в неделю ходят в баню с сауной, после чего делают массаж и 15-минутную растяжку. Кстати, тянуться эффективнее всего не после тренировки, когда мышцы напряжены, а в расслабленном состоянии. Профессиональные спортсмены могут даже по каким-то причинам пропустить тренировку, но обязательно отменят все дела ради бани. Они знают, что молочная кислота накапливается и, если не разогнать её, то следующая тренировка будет бесполезной. Это всё стоит немалых денег, в моём детстве не было возможности ходить на массаж к специалисту, но мы сами по несколько часов мяли свои мышцы, просили товарищей походить по спине.

— Режим тренировок и отдыха можно выстроить по-разному. Каким пользуетесь вы?

— Единственного верного режима не существует. Самое правильное — слушать и чувствовать своё тело. Ни один тренер не знает, где у тебя прихватило и насколько сильно. Поэтому я считаю, что заниматься надо по самочувствию. Сначала, конечно, надо изучить базовые упражнения, стать сильным в них, потом уже пробовать разные техники.

— А режим питания у вас есть?

— Штангисты, как правило, жрут всё подряд, а потом за две недели до соревнований худеют, сгоняя воду. Это сказывается на здоровье и внешности. Когда я стал светиться на телеэкранах, понял, что должен хорошо выглядеть, и начал следить за тем, что ем. Стараюсь не налегать на фастфуд и не толстеть сильно, но какой-то особой системы питания нет.

Досье "ОГ"

Дмитрий КЛОКОВ родился 18 февраля 1983 года в Балашихе Московской области. С 2001 по 2015 год был членом национальной сборной России, выступал в весовых категориях до 105 кг и свыше 105 кг. Серебряный призёр Олимпийских игр 2008 года в Пекине, чемпион мира (2005 год), чемпион Европы (2010 год), трёхкратный чемпион России. Участник телешоу «Большие гонки», «Жестокие игры», «Стиляги-шоу», «Танцы со звёздами», «Вышка», ведёт канал на Ютубе, у которого свыше 165 тысяч подписчиков. Женат, воспитывает шестилетнюю дочь.

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