Польза и вред сахарозаменителей

Во многих странах растение стевия используют в лечебных целях в качестве пищевой добавки. Считается, что оно укрепляет иммунитет и лечит гипертонию. Фото: stevita.ru

Опубликовано в №175 от 21.09.2016

Среди людей, которые следят за своим весом и ведут здоровый образ жизни, всё большей популярностью пользуются сегодня сахарозаменители и подсластители. Считается, что излишняя увлечённость сахаром ведёт к ожирению, а без него многие привычные блюда и напитки теряют свою вкусовую привлекательность, становятся пресными. Низкокалорийные заменители помогают значительно сократить употребление сахара или вообще избавиться от него. Однако не все знают, что модные вещества могут и навредить.

Изначально сахзамы придумали для пациентов с сахарным диабетом, но постепенно их стали употреблять и здоровые люди. Эти препараты могут быть двух видов: синтетические, которые несложно найти в любом супермаркете, и не так широко распространённые натуральные — сладкие экстракты растений.

— Синтетические сахзамы могут нанести вред здоровому организму, вызвать головные боли, расстройство желудка и даже ожирение! — рассказала «ОГ» фитнес-тренер и диетолог Анна Вялая. — Когда мы употребляем синтетический сахарозаменитель, то организм ждёт, что он будет перерабатывать углеводы, но переваривать ему практически нечего. Зато потом, когда мы съедим углеводы, организм будет их запасать.

Многие диетологи рекомендуют своим пациентам натуральный сахарозаменитель «Стевия». Он не такой сладкий, как сахар, но, считается, что и не такой вредный. Наоборот, укрепляет иммунитет и восстанавливает артериальное давление. Однако на самом деле пользу здоровью и долгожданное похудение вряд ли принесёт и он.

— Пользы от сахарозаменителей, бе-зусловно, никакой нет, зато много побочных эффектов, — пояснила «ОГ» врач-диетолог высшей категории Наталья Ашихмина. — Были исследования, которые выяснили, что постоянное употребление этих веществ может привести к раку мочевого пузыря и к осложнениям после других болезней. Любые подсластители, даже натуральные, обманывают организм, ничего хорошего в этом нет. Кроме того, как специалист по борьбе с ожирением могу сказать, что употребление сахара не играет такой большой роли в похудении, какую ему сегодня приписывают.

Тем не менее в магазинах здорового питания сахарозаменители пользуются спросом. Как рассказал «ОГ» сотрудник одного из них, особенно популярны такие виды, как стевиозид (та же «Стевия»), топинамбур и пектин — натуральные растительные продукты. Они бывают в виде порошка и сиропа. Добавлять их можно, а вот нужно ли — решайте сами — в любые блюда.