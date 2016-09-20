В Екатеринбурге каждый может бесплатно и анонимно пройти тест на ВИЧ-инфекцию

Опубликовано в №175 от 21.01.2016

Центр бесплатного тестирования открылся вчера, 20 сентября, и будет работать по 2 октября.

В рамках всероссийской акции борьбы со СПИДом, организованной Министерством здравоохранения РФ, комплексы экспресс-тестирования на ВИЧ будут работать в десяти регионах, отличающихся наиболее высокой распространённостью заболевания. В акции будут участвовать и соседи Среднего Урала — Башкирия, Челябинская область, Пермский край.

— В Екатеринбурге специально оборудованный комплекс будет работать с 20 сентября по 2 октября с 12.00 до 20.00 в торговом центре «Радуга-Парк». Медицинские работники всем желающим сделают тест на ВИЧ, а студенты старших курсов Уральского государственного медицинского университета проведут консультации и ответят на вопросы, касающиеся темы иммунодефицита, — рассказали «ОГ» в Свердловском областном центре профилактики и борьбы со СПИДом.