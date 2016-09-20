Уральские учёные запатентовали препарат от лихорадки Западного Нила

Опубликовано в №175 от 21.09.2016

Химики из УрФУ вместе со специалистами Уральского центра биофармацевтических технологий разработали и запатентовали формулу препарата, способного вылечить смертельно опасную болезнь — лихорадку Западного Нила.

— Разработка вошла в список лучших изобретений России 2015 года, составленный Роспатентом. Сейчас идут предклинические опыты, успешно завершились испытания препарата на мышах, так как переносчиками заболевания являются комары и клещи, — прокомментировал ситуацию директор Химико-технологического института УрФУ Владимир Русинов.

Химическая формула препарата для лечения лихорадки Западного Нила вошла в список лучших изобретений России за 2015 год, составленный Роспатентом. Выпускать их будет Уральский биомедицинский кластер в Новоуральске. На рынке лекарств ничего подобного сейчас нет. Препарат будет выпускаться в виде капсул. Ему уже присвоено название «Мактавирин». Разработкой лекарства от лихорадки Западного Нила занимается та же группа учёных, что создала и препарат «Триазавирин».