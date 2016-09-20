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Здоровье уральцев
Каждую последнюю пятницу месяца «ОГ» рассказывает о том, как сохранить здоровье, отвечает на вопросы читателей, сообщает последние новости из сферы здравоохранения.
час назад
Наина Ельцина вручила студентам и аспирантам УрФУ именные стипендии и предложила создать клуб
В Екатеринбурге Наина Ельцина наградила 90 студентов и аспирантов УрФУ стипендией первого Президента России, сообщила «ОГ» специалист по связям с общественностью Ельцин-Центра Елена Волкова.
час назад
Уральские учёные запатентовали препарат от лихорадки Западного Нила
Химики из УрФУ вместе со специалистами Уральского центра биофармацевтических технологий разработали и запантентовали формулу препарата, способного вылечить смертельно опасную болезнь — лихорадку Западного Нила.
час назад
В Екатеринбурге каждый может бесплатно и анонимно пройти тест на ВИЧ-инфекцию
Центр бесплатного тестирования открылся вчера, 20 сентября, и будет работать по 2 октября.
час назад
Польза и вред сахарозаменителей
Среди людей, которые следят за своим весом и ведут здоровый образ жизни, всё большей популярностью пользуются сегодня сахарозаменители и подсластители. Считается, что излишняя увлечённость сахаром ведёт к ожирению, а без него многие привычные блюда и напитки теряют свою вкусовую привлекательность, становятся пресными. Низкокалорийные заменители помогают значительно сократить употребление сахара или вообще избавиться от него. Однако не все знают, что модные вещества могут и навредить.
2 часа назад
Как не подорвать здоровье, занимаясь штангой?
Один из самых известных российских тяжелоатлетов — штангист Дмитрий Клоков. В возрасте восьми лет его отец Вячеслав Клоков — тоже спортсмен — отдал сына в зал штанги. Позднее Клоковы установили своеобразный рекорд — стали единственными в мире отцом и сыном, оба из которых являются чемпионами мира по тяжёлой атлетике. Сейчас Клоков-младший ещё и медийное лицо. Он снимается в телешоу, ведёт популярный канал на Ютубе и проводит семинары по тяжёлой атлетике в разных странах. Дмитрий рассказал «ОГ», как ему удаётся заниматься профессиональным спортом и не подорвать здоровье.
2 часа назад
Если нет сердца
Сегодня технологии позволяют проводить уже большое количество операций по пересадке органов. Не хватает доноров.
2 часа назад
Десять тысяч шагов нужно проходить каждый день
На несколько дней Средний Урал стал центром мировой кардиологии. Несколько тысяч кардиологов и врачей смежных специальностей из России и 25 стран собрались вчера в Международном выставочном центре ЭКСПО — в Екатеринбурге стартовал Российский национальный конгресс кардиологов.
8 часов назад
Кардиологи прошли маршем "К здоровому сердцу"
Накануне торжественного открытия Российского национального конгресса кардиологов в Екатеринбурге состоялось шествие "Марш к здоровому сердцу" - участники провели зарядку и выпустили в небо воздушные шары в виде сердец в центре города.
20 часов назад
Свердловчане впервые получили орден «Родительская слава»
В 2009 году был подписан указ Президента РФ (тогда им был Дмитрий Медведев) о награждении орденом «Родительская слава» многодетных родителей из Лесного Фёдора Ершова и Ирины Савенок.
19 сентября 2016
Кто распространил фальшивый номер «Областной газеты»?
Как раз накануне страстной, в смысле, предвыборной субботы 17 сентября в почтовых ящиках многих екатеринбуржцев появился двойник «Областной газеты».