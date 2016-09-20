Автор


Оксана
Жилина

Наина Ельцина вручила студентам и аспирантам УрФУ именные стипендии и предложила создать клуб

20 сентября 2016, 18:58
  • Опубликовано в №175 от 21.09.2016 

В Екатеринбурге Наина Ельцина наградила 90 студентов и аспирантов УрФУ стипендией первого Президента России, сообщила «ОГ» специалист по связям с общественностью Ельцин-Центра Елена Волкова.

— Стипендии вручаются за отличную учёбу, хорошие результаты в научно-исследовательской работе, активное участие в творческой, спортивной и общественной жизни. Стипендиаты будут получать по четыре тысячи рублей. В течение учебного года стипендия выплачивается дважды — в октябре и после успешно сданной зимней сессии, — рассказала Елена Волкова.

Интересно, что статус стипендиата необходимо подтвердить и во время промежуточной аттестации: если студент или аспирант получит незачёт, двойку, тройку или даже четвёрку, выплачивать ельцинскую стипендию ему перестанут.

Стипендия первого Президента России Б.Н. Ельцина была учреждена для студентов и аспирантов университета в 2002/2003 учебном году. Её стипендиатами ежегодно становились 50 лучших студентов и аспирантов университета, прошедших специальный конкурс. С 2010 года количество стипендий было увеличено до 90.

Первое вручение именных стипендий, состоявшееся в феврале 2003 года, проводил лично Борис Ельцин. В 2008 году университету официально было присвоено имя первого Президента России. Напомним, что и Борис Ельцин, и его супруга Наина Иосифовна учились в УПИ, который стал вместе с УрГУ базой уже для нынешнего Уральского федерального университета.

— Стать ельцинским стипендиатом непросто, но вы добились этого, поэтому я вас сердечно поздравляю, — заявила на церемонии вручения Наина Ельцина. — Несмотря на то что учёба занимает у вас очень много времени, такие люди, как вы — инициативные, неординарные, у которых много идей — нужны стране. У меня появилась идея: может быть, ельцинским стипендиатам создать клуб. Стипендии мы вручаем уже 14 лет, и те, кто добился определённых результатов, могли бы читать лекции в Ельцин-Центре. Может быть, кто-то проведёт презентацию собственных книг.

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