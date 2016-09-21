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Садоводы Верхней Пышмы могут получить субсидии из местного бюджета

21 сентября 2016, 18:04
  • Опубликовано в №176 от 22.09.2016

Пока в одних муниципалитетах полностью уповают на помощь из областного и федерального бюджетов, в других городские власти сами поддерживают активных местных жителей субсидиями из городского бюджета. Администрация Верхней Пышмы, например, на безвозмездной и безвозвратной основе субсидирует сельхозпроизводителей и владельцев участков в коллективных садах.

Как пояснила председатель комитета по экономике мэрии Марина Маленьких, практика, когда город материально поддерживает занятых в сельском хозяйстве земляков, сложилась в промышленном округе несколько лет назад. На субсидию могут рассчитывать крестьянско-фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели, занятые в сельском хозяйстве. Чтобы воспользоваться таким правом, достаточно прийти в администрацию с заявлением и необходимым пакетом документов. Возместить можно средства на покупку техники и оборудования для переработки сельхозпродукции, на строительство помещений для откорма молодняка, покупку кормов и самих животных – от пчёл до телят.

Одной из первых матпомощь от мэрии получила глава крестьянско-фермерского хозяйства в посёлке Каменные Ключи Тамара Бензель, которая с конца 90-х занялась растениеводством и выращиванием кормов.

– В прошлом году решили расширить производство, и на средства областного гранта купили три десятка коров на молочное стадо. Городская субсидия в размере 145 тысяч рублей очень пригодилась для покупки племенных тёлок и пресс-подборщика для заготовки сена, – рассказала Тамара Бензель. – В этом году тоже планируем подать заявку.

Садоводческие товарищества могут компенсировать расходы на инженерное обустройство земель в коллективных садах. Сюда входят расходы на строительство и ремонт дорог, проведение электричества, систем водоснабжения и канализации к саду и подключение к ним дачных домов, землеустроительные работы и удобрение почвы. Субсидия в рамках софинансирования предоставляется раз в семь лет, её размер может составлять до 300 тысяч рублей, при этом на расчётном счёте объединения должна быть неменьшая сумма. В позапрошлом году субсидию дали восьми садам, в прошлом году – одному: товарищество реконструировало износившуюся линию электропередачи. Нынче на облагораживание верхнепышминских садов в бюджете поделят 1,5 миллиона целковых, причём 900 тысяч из них уже нашли своих обладателей, остальную сумму разыгрывают снова.

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