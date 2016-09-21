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Комнатные цветы «уходят на покой»

21 сентября 2016, 18:05
  • Опубликовано в №176 от 22.09.2016

Многие растения осенью требуют меньшего полива, чем летом, и не нуждаются в подкормке.

– Зелёным жителям подоконников зимой требуется отдых, – объясняет завлабораторией кафедры овощеводства Уральского государственного аграрного университета Наталья Краснопёрова. – Клеродендрон, например, осенью может полностью сбросить всю листву. Цветоводы даже могут спутать это спящее состояние растения с его гибелью. Но редкие поливы надо продолжить. А спустя два или три месяца клеродендрон вновь распустит листочки, наберёт цвет и так пышно зацветёт, что за белизной лепестков не станет видно зелени.

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