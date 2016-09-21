Что случилось с фикусом Бенджамина?

Опубликовано в №176 от 22.09.2016

В редакцию «ОГ» обратилась читательница Людмила Павлова. Её беспокоит, что домашнее растение – фикус Бенджамина – начало сбрасывать листья, зелень его стала бледной. На вопрос, по каким причинам это могло произойти, ответила Ольга Киселёва, научный сотрудник Ботанического сада УрО РАН.

– Фикус Бенджамина – растение тропическое, у него не бывает листопада. Поэтому сбрасывание листвы скорее всего произошло из-за неправильного ухода. Какие могут быть причины? Во-первых, пересыхание земляного кома – когда фикус подрос, и горшок стал ему мал. Корни в таком случае могут оказываться наверху и им не хватает полива. В таком случае надо просто пересадить растение в горшок побольше. Вторая причина – наоборот, маленький фикус «сидит» в большом горшке – влаги слишком много и корни начинают подгнивать. Тогда нужно растение вытащить, удалить плохие корни и пересадить. И третья – насекомые-вредители. Правда, они беспокоят такое растение редко, потому что фикус – достаточно ядовитое растение. Также плохое состояние листьев фикуса может говорить о том, что ему просто не хватает микро- и макроэлементов в почве. Стоит подкормить растение комплексными удобрениями для фикусов, которые несложно найти в продаже.