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В Верхотурье вырос помидор весом 990 граммов

21 сентября 2016, 18:07
Как утверждают специалисты, размер помидора не влияет на его вкусовые качества, плод совершенно безопасен, так как выращен без химических удобрений. Фото: «Новая жизнь»

Как утверждают специалисты, размер помидора не влияет на его вкусовые качества, плод совершенно безопасен, так как выращен без химических удобрений. Фото: «Новая жизнь»

  • Опубликовано в №176 от 22.09.2016

В Уральском государственном аграрном университете утверждают, что для Свердловской области это – рекорд.

Помидоры Полина Маркелова выращивает в стеклянной теплице. Она рассказала «ОГ», что удобряла землю размоченными в воде корочками хлеба. С ветки, на которой вырос килограммовый помидор, огородница чуть раньше сняла ещё пять плодов. Помидор-гигант она оставила дозревать.

– Известны случаи, когда на Среднем Урале вырастали помидоры весом 500 и 600 граммов, а вот килограммового не помню. Тем более удивительно, что на той же ветке росли ещё пять плодов, – сказала нашему изданию профессор кафедры овощеводства и плодоводства УрГАУ Анна Юрина. По её словам, в хлебных корочках содержатся фосфор, калий, кальций, магний и другие минеральные вещества, которые способствуют росту растений.

– Другие пищевые отходы тоже содержат биологически активные вещества, неслучайно люди, живущие «на земле», их не выбрасывают, а используют в качестве удобрений. Пищевые отходы можно закапывать в землю как весной, так и осенью, – отметила Анна Юрина.

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