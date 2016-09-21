Уралец хранит овощи в старой конюшне

В наземном хранилище Анатолий Киселёв держит морковь до мая, весной температура в нём не превышает +40 С. Фото: Александр Исаков

Опубликовано в №176 от 22.09.2016

Чтобы сохранить клубни и корнеплоды, строят овощную яму. Затея эта не из простых. Побывав в гостях у картофелевода из села Грязновского Богдановичского городского округа Анатолия Киселёва («ОГ» писала о нём в номерах за 20 апреля и 8 сентября этого года), мы подсмотрели интересный пример устройства более простого наземного хранилища для овощей.

Расположенная в земле овощная яма позволяет поддерживать оптимальную температуру, но устройство её – дело непростое. Надо правильно выбрать место, чтобы поверхностные и грунтовые воды не заливали её. Можно устроить погреб под садовым домиком, но если строение уже готово, рыть яму в подполе неудобно. Отдельно вырытое хранилище для овощей разумно делать, если в перспективе над ним будет гараж или хозяйственная постройка. Их кровля защитит ямку.

Важно сделать стены подземного хранилища прочными, чтобы сбоку их не выперло землёй. Чаще их кладут из кирпича или устраивают опалубку и заливают в неё бетон. Для гидроизоляции стены снаружи обмазывают битумными мастиками и обклеивают рубероидом. Такая работа выполнима, если только котлован вырыли раза в полтора больше, чем сама овощная яма, и есть доступ к внешней стороне стен. Сегодня ещё выручает проникающая гидро­изоляция на цементной основе, которую можно наносить изнутри помещения, но надо суметь правильно это сделать. К тому же большинство хозяев стараются сильно не заглублять свои погреба – руки-то не железные, чтобы ворочать лишнюю землю, – в итоге приходится потом устраивать теплоизоляцию верхней части стен. Разумеется, то же самое приходится проделывать и с потолком ямы, да ещё продумать, из чего его делать – из дерева или бетона? Тот, кто хоть раз сам строил яму, врагу не пожелает такой работы. Вот поэтому рассказ об устройстве наземного хранилища для овощей, которое соорудил богдановичский картофелевод Анатолий Киселёв, может оказаться полезным для уральских садоводов.

– Раньше в помещении была конюшня, а теперь оно пустует, и я решил встроить в него хранилище. Но в землю зарываться не стал, а сделал его на поверхности – тут грунтовые воды близко. Сейчас многие хранилища в крупных хозяйствах делают наземными, – рассказывает Киселёв.

Под крышей бывшей конюшни он соорудил сарайчик из досок. Снаружи и изнутри обшил его полистирольными плитами толщиной 40 миллиметров. Утеплил и потолок.

– А вот пол у меня деревянный, на землю шпалы положены. Я на них осенью сыплю опил, сантиметров пять-шесть толщиной, и кладу на этот опил морковку в мешках.

Это хранилище семья Киселёвых приспособила исключительно под морковь. В своём личном подсобном хозяйстве они выращивают морковь на продажу, и осенью на хранение закладывают до 12 тонн моркови.

– Хранить морковь и картошку вместе нельзя, температура хранения у них разная. Морковь при нуле градусов прекрасно себя чувствует, даже минус один ей не страшен, а для картошки ниже плюс двух градусов температуру опускать нельзя, плохо скажется на вкусе, может и вовсе замёрзнуть, – говорит хозяин.

Вытяжки в хранилище нет. Приток воздуха желательно сделать, но обходятся и без этого: морковь любит влажность при хранении. Иногда даже приходится ставить ведро с водой, чтобы её повысить. Вкруговую вдоль стен сделан воздуховод сантиметров 12 в диаметре, периодически работает маленький вентилятор. Зимой это не допускает застоя воздуха возле стен. Главное, чего стоит опасаться в таком хранилище, – промерзание, поэтому морковь не укладывают близко к стенам.

– Когда на улице температура падает за минус 25–300, я прихожу и на несколько часов включаю плитку на одно деление. Температуру надо постоянно контролировать, у меня тут кругом градусники лежат: как только пошло к нулю – опасно, – рассказывает овощевод. – Я тут ещё и свёклу держу. А вот для картошки температуру придётся поддерживать чуть выше, и вентиляцию предусмотреть.