Важней всего погода в доме

Если к вашему дому подведён природный газ – считайте, проблем с отоплением не будет, надо просто поставить газовый котёл. Фото: Александр Зайцев

Опубликовано в №176 от 22.09.2016

Сразу оговоримся, наши советы – не для профессионалов-строителей, они и так всё это знают, а для тех, кто только открывает такую увлекательную и хлопотную страницу в своей жизни, как жизнь в загородном доме. И надобно сразу разделить эту тему на две: постоянное проживание и наездами, в выходные или разок-другой на неделе. Априори будем считать, что ваш дом хорошо утеплён, у него стены покрыты утеплителем и обшиты, скажем, сайдингом, а полы и потолки двойные, тоже с утеплителем.

Приехал, а там тепло и уютно

Печь. Как показывает опыт, печь в загородном доме должна быть обязательно: большая русская или очаг с камином, или просто очаг. Во-первых, случаются и летом прохладные деньки, запускать систему отопления ещё рано, а печку протопить – в самый раз. Во-вторых, если отключат электричество, а газа у вас нет, можно и обед приготовить. Печи кладут из специального печного кирпича, можно сделать и из шамотного, он жёлтого цвета, сделан поаккуратней и смотрится лучше, чем красный печной. Но тогда надо быть готовым к тому, что такая печь будет дольше нагреваться, но и тепло сохранит дольше, поскольку у шамотного кирпича теплоёмкость значительно выше. Если вы только вызвали печника и начали возводить печь, обязательно оговорите, что кладка будет с расшивкой, то есть швы между кирпичами должны быть ровными. Аристократическое увлечение каминами, на мой взгляд, как-то угасает. Слов нет, приятно посидеть у живого огня, но в качестве отопления камин особой роли не играет: пока горит – тепло, но кирпичи не очень-то прогреваются.

Камин – это, конечно, приятно, но в отоплении всего дома он особой роли не играет. Фото: efariya.ru

Шутка в тему Примечательно, что в Древней Руси отопительный сезон начинался не 15 сентября и заканчивался не 15 мая, а с наступлением и окончанием холодов! Газовый котёл. На сегодняшний день это самое дешёвое топливо. – Если говорить о степенях экономичности топлива, то на первом месте стоит природный газ – рассказала «ОГ» главный специалист ГБУ Свердловской области «Институт энергосбережения» Евгения Семынина. – Затем идут обычные дрова, больше тепла, конечно, от берёзовых. Следующая ступенька – пеллеты, это прессованные стружки и опилки, тепла они дают больше, чем дрова и даже каменный уголь, но пока почему-то широкого распространения не получили. Далее – электричество. Поскольку в сельской местности оно почти в два раза дешевле, то это весьма популярный вариант, если нет газа. Причём в последнее время стали делать отопление через тёплый пол, а не через традиционные трубы-батареи. Та же горячая вода от котла проходит по уложенным в полу трубам. И тепло, и нет на стенах никаких труб и батарей. А вот инфракрасные электрические панели на полу пока народ воспринимает с опаской… Газовые котлы сейчас есть на любой вкус и кошелёк. Почти все – с автоматическим режимом поддерживания температуры и даже с дистанционным управлением, к примеру, по сотовому телефону. Но учтите, устанавливать его можно только в помещении, где есть окно, и лучше – рядом с агрегатом. В случае взрыва, не дай бог, взрывная волна вышибет окно, но не развалит дом.

Электрокотёл. Тоже есть варианты на любой вкус, в том числе и с автоматикой. Но здесь надо смотреть и считать по мощности. Принятая норма – один киловатт на 10 квадратных метров жилья. Учитывается и высота потолка. И если у вас дом общей площадью квадратов в 120–130, то и котёл нужен мощностью в 12–13 киловатт. Обычные однофазные электрические сети не потянут такой нагрузки. Значит, придётся тянуть трёхфазное электричество в 380 вольт. Это не так хлопотно, как кажется. Пишете заявление в местную сетевую компанию, платите пошлину в девятьсот с чем-то рублей и в течение полугода вам протянут три фазы, если есть технические возможности. Вам нужно установить щиток с предохранителями-автоматами, рубильником и счётчиком, а ещё сделать заземление, провести в доме электропроводку согласно выданным техусловиям. Когда всё будет готово, к вам приедет электролаборатория, замерит заземление – должно быть пять ом, специалисты проверят проводку, а потом уже и подключат к сетям.

Конвекторы. По сути, это те же электрические обогреватели, только висят на стенах под окнами вместо батарей. Кроме того, что к каждому нужна розетка и в комнатах образуется много проводов, необходимо ещё во время стройки закладывать более мощную проводку, стандартное сечение провода в 2,5 квадратных миллиметра может не выдержать. Здесь опять же следует считать исходя из норматива: один киловатт на десять квадратных метров. Опыт показывает, что этот путь затратный и малоэффективный.

Котёл на дизельном топливе. Личный печальный опыт. Слов нет, корейский котёл работает неплохо и в автоматическом режиме. Но когда я его ставил, солярка стоила 18 рублей за литр и получалось дешевле электрокотла. С тех пор цены на электричество подросли ненамного, а цена солярки взлетела в два раза, и она сейчас стоит, как 95-й бензин. Накладно. Кроме того, на каждый сезон нужно менять форсунку и топливный фильтр, иначе котёл может остановиться в самый неподходящий момент. Не беда, если подмёрзнут растения, но ведь могут пострадать водопровод, канализация. Так что перехожу на электрокотёл.

Живём в доме постоянно

Если есть газ – см. раздел «Газовый котёл». Если нет, можно установить так называемый всеядный котёл, который можно топить дровами, опилками, с запасным или дополнительным электрокотлом. Как сказал один знакомый, самый лучший вариант топлива в этом случае – опилки. Они ничего не стоят, кроме затрат на транспорт и погрузку-выгрузку. Любой владелец лесопилки будет счастлив, если вы попросите у него опилки, которые он не знает, куда девать. Но заряжать «всеядника» нужно как минимум раз в сутки. Ну, хранилище для опила какое-то сделать придётся, чтобы он был сухим.

Приятного времяпрепровождения в тепле и комфорте на свежем воздухе!