В столице Урала построили церковь за девять часов

Деревянный сруб храма изготовили специалисты из Шалинского городского округа. Фото: Александр Зайцев

Опубликовано в №176 от 22.09.2016

Пять лет назад архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл освятил храм во имя Николая Чудотворца, который был построен накануне.

Небольшой деревянный храм возвели меньше чем за сутки. Расположился он возле областного наркологического диспансера на улице Халтурина. На этом месте до 1930-х уже был храм во имя Николая Чудотворца, но большевики его снесли.

Организатором стройки современного храма выступил Российский клуб православных меценатов, а его возведением занималась бригада из семи профессиональных строителей. Им помогали ещё десяток добровольцев — жителей Екатеринбурга. Последним доверили переноску брёвен, покраску и уборку внутри храма по окончании работ. Общая площадь храма составила около 55 квадратных метров, а высота — 12 метров.

Храм во имя Николая Чудотворца возвели всего за девять часов.

— Построили-то быстро, но до этого было много подготовительной работы. Эскиз и документы на площадку готовили, согласовывали, занимались заготовкой сруба — заранее его привезли. А через несколько месяцев и иконостас сделали, — рассказал Валерий Лоскутов, председатель правления общества имени Святителя Николая Чудотворца, уральское отделение которого курировало проект.

Интересно, что деревянную церковь в Екатеринбурге построили в рамках всероссийской акции «Семь храмов за один день». Подобные сооружения появились в тот же день в Твери, Калининграде, Уфе, Сочи, Иркутске и Южно-Сахалинске. Традиция возводить деревянные церкви в такой короткий срок существовала на Руси ещё в средние века. Тогда их называли «обыденными» — построенными «об один день».

Сейчас екатеринбургский храм во имя Николая Чудотворца действует, причём посещают его не только пациенты областного наркологического диспансера, но и жители Заречного и других микрорайонов.